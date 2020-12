9 cách cung cấp độ ẩm cho da mặt dầu mụn khô từ phương pháp tự nhiên

4.2. Cách cấp ẩm dành cho da mụn an toàn và hiệu quả

Dưỡng ẩm là bước dưỡng da quan trọng mà các bạn nhất định phải nhớ. Cách cung cấp độ ẩm cho da mặt đúng là như thế nào? Hãy xem bài viết dưới đây để có thêm thông tin cần thiết.



1. Tổng hợp 9 cách cung cấp độ ẩm cho da mặt

1.1. Uống đủ nước mỗi ngày

Uống nước không chỉ có lợi cho sức khỏe, giúp thải độc tố mà nó còn là cách cung cấp độ ẩm cho da mặt. Nếu bạn đang giữ thói quen xấu lười uống nước, hãy học cách bổ sung nước cho cơ thể. Trung bình nên là 2 lít mỗi ngày.

1.2. Sử dụng dầu dừa

Dầu dừa có công dụng dưỡng ẩm cho da hiệu quả. Trong mùa đông khô hanh, sử dụng dầu dừa giúp dưỡng da, tránh nứt nẻ.

1.3. Sử dụng trái bơ

Trong trái bơ chứa rất nhiều vitamin E, D giúp tái tạo, nuôi dưỡng da. Sử dụng bơ để làm mặt nạ sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho da, dưỡng da mềm mịn hơn.

1.4. Sử dụng mật ong

Mật ong vốn được xem là thần dược của sắc đẹp. Mật ong từ lâu được sử dụng để dưỡng ẩm cho da hiệu quả, chống viêm cho da.

1.5. Sử dụng sữa chua

Trong sữa chua có rất nhiều chất chống oxy hóa giúp cung cấp độ ẩm cho da, nuôi dưỡng làn da khô trở nên mịn màng hơn. Dưỡng ẩm cho da bằng sữa chua không đường còn giúp da sáng hơn hơn, mờ khuyết điểm.

1.6. Sử dụng sản phẩm từ sữa và bơ sữa

Trong sữa và bơ sữa có rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin giúp dưỡng ẩm và làm sáng da hiệu quả. Sữa và bơ sữa có thể dùng để dưỡng ẩm không chỉ do da mặt mà còn dùng cho cả da toàn thân.

1.7. Sử dụng bơ xoài

Trong bơ xoài có chứa hàm lượng rất cao Fatty Acids và các vitamin giúp làm mềm da, thúc đẩy da tái tạo các tế bào.

1.8. Sử dụng dưa chuột

Dưa chuột có chứa vitamin C, vitamin K, A và các axit tự nhiên có tác dụng tăng cường độ ẩm cho da hiệu quả.

1.9. Sử dụng sáp ong

Sáp ong kết hợp với nước hoa hồng, dầu thực vật, dầu dừa chính là dưỡng chất quý giúp dưỡng ẩm, phục hồi làn da nhanh chóng.

Cấp ẩm da bằng phương pháp thiên nhiên (Nguồn: thousandhands.com)

2. Hướng dẫn cách cấp ẩm cho da dầu

2.1. Lý do cấp ẩm dành cho da dầu

Nhiều người lầm tưởng da dầu là da thừa độ ẩm nên không cần phải cấp ẩm cho da dầu. Tuy nhiên thực tế da dầu lại là một loại da thiếu nước trầm trọng. Da dầu có các tuyến bã nhờn dưới da hoạt động rất mạnh mẽ khiến cho bề mặt da luôn ở trong tình trạng bóng nhờn. Thế nhưng ở bên trong, da lại bị thiếu nước nghiêm trọng. Nếu không dưỡng ẩm cho da dầu thì tình trạng tiết dầu của da sẽ nặng hơn vì các tuyến nhờn sẽ tiết ra nhiều dầu nhằm cấp ẩm cho da.

2.2. Cách cung cấp độ ấm cho da dầu

Khi cấp ẩm bạn cần tránh những sản phẩm dưỡng đặc, nhiều dưỡng chất vì những sản phẩm này sẽ làm cho lỗ chân lông bị bít kín, gây mụn.

Sản phẩm thích hợp để dưỡng ẩm cho da dầu đó là những sản phẩm ở dạng dưỡng nhẹ như lotion hay serum dưỡng da thẩm thấu nhanh, không bí giúp hạn chế khả năng lỗ chân lông của da bị bít. Ngoài ra bạn cũng nên sử dụng thêm cả sản phẩm kiềm dầu để giữ cho da được khô thoáng, sữa rửa mặt cho da nhờn để làm sạch sâu cho da.

Cách cấp ẩm da dầu (Nguồn: baomoi.vn)

3. Cách dưỡng ẩm cho da mặt khô

3.1. Lý do cấp ẩm dành cho da khô

Da khô là làn da có tốc độ lão hóa nhanh nhất so với những làn da khác. Nếu không chú ý cấp ẩm cho da khô, những người sở hữu da khô sẽ dễ gặp phải tình trạng da nhăn nheo, xuất hiện nếp nhăn, chân chim, nám da, tàn nhang.

3.2. Hướng dẫn cấp ẩm dành cho da khô đúng cách

Cấp ẩm cho da khô, các bạn có thể thực hiện bằng các sản phẩm thiên nhiên và sử dụng kem dưỡng ẩm cho da khô.

Sử dụng các sản phẩm tự nhiên: Mật ong, sữa chua, sữa tươi, bơ, dầu oliu, dầu dừa,… là những sản phẩm thiên nhiên được xem là cách cung cấp độ ẩm cho da mặt hiệu quả. Những nguyên liệu này đều dễ kiếm, chi phí rẻ và có thể thực hiện đơn giản tại nhà.

Sử dụng kem dưỡng ẩm: Với da khô bạn có thể sử dụng những sản phẩm kem dưỡng ẩm cấp ẩm cho da hiệu quả. Những sản phẩm kem dưỡng cho da khô mà bạn có thể tham khảo: kem dưỡng hãng Clinique, sản phẩm dưỡng Paula’s Choice,…

Cấp ẩm dành cho da khô (Nguồn: blogspot.com)

4. Cách cấp ẩm dành cho da mụn

4.1. Lý do phải cấp nước cho da mụn

Thường thì những làn da dầu do tuyến bã nhờn hoạt động mạnh khiến cho lỗ chân lông dễ bị bít kín dẫn đến mọc mụn nhiều. Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh là do da bị thiếu nước khiến cho chúng tự sản sinh nhiều dầu để cấp ẩm cho da. Chính vì vậy, việc cấp ẩm cho da mụn sẽ làm cho các tuyến bã nhờn bớt tiết dầu, giúp da khỏe hơn, giảm mụn.

4.2. Cách cấp ẩm dành cho da mụn an toàn và hiệu quả

Muốn cấp ẩm cho da mụn hiệu quả, an toàn thì bạn cần phải chú ý đến các bước làm sạch và dưỡng ẩm cho da. Bước làm sạch da cần phải chú ý vì mụn xuất hiện là do lỗ chân lông bị bịt kín bởi bụi bẩn. Làm sạch da sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng, từ đó mụn sẽ giảm. Tẩy trang, rửa mặt bằng sữa rửa mặt, tẩy da chết định kỳ cho da thường xuyên. Lưu ý với da mụn đừng chọn những sản phẩm dạng hạt vì sẽ khiến tình trạng mụn tồi tệ hơn. Tham khảo thêm sản phẩm kem trị mụn an toàn, giảm sưng, tấy, xẹp nhanh mụn. Tuy nhiên, sử dụng kem dưỡng ẩm cho da là điều bắt buộc. Bên cạnh đó bạn cũng nên đắp mặt nạ cho da thường xuyên để cấp ẩm cho da.

Cấp ẩm dành cho da mụn hiệu quả, ngừa viêm (Nguồn: nhathuoclamdep.com)

Trên đây là những thông tin về cách cung cấp độ ẩm cho da mặt đúng cách. Để chăm sóc da hiệu quả, bạn có thể tham khảo thêm các loại máy massage mặt xóa nếp nhăn, trị mụn chống lão hóa hay xem thêm top các máy massage Hàn Quốc chính hãng tốt cho da dầu nhé.