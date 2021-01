9 cách làm trắng răng sau 1 đêm hiệu quả an toàn nhanh không ê buốt

Để tự tin với nụ cười tươi tắn, bạn có thể áp dụng một trong những cách làm trắng răng sau 1 đêm an toàn được Blog Saigon-Gpdaily gợi ý dưới đây. Cần lưu ý rằng mỗi mỗi phương pháp cho hiệu quả khác nhau. Do đó cần tùy thuộc vào điều kiện của từng cá nhân và hiện trạng thực tế mà ứng dụng phù hợp.



1. Tia plasma

Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong thẩm mỹ nha khoa, được các cơ sở tẩy trắng răng uy tín áp dụng trong những năm gần đây. Nhờ sử dụng tia Plasma chuyên dụng phát ra từ thiết bị hiện đại, răng sẽ được làm trắng thông qua ion khử. Do đó men răng và sức khỏe đều không bị ảnh hưởng. Với kết quả làm trắng nhanh và an toàn, dịch vụ này ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Để trải nghiệm phương pháp này, bạn có thể tham khảo dịch vụ tẩy trắng răng công nghệ cao tại Dr. White – địa chỉ chăm sóc răng miệng uy tín tại Sài Gòn.

Tẩy trắng răng bằng tia Plasma tại Dr. White (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Gel làm trắng răng

Tiêu biểu cho cách làm trắng răng sau 1 đêm này là dịch vụ tẩy trắng răng bằng công Nghệ Bleach Bright tại nha khoa Việt Nhật. Ngoài ra còn có rất nhiều địa chỉ chăm sóc răng miệng uy tín khác ứng dụng phương pháp này. Đây là cứu cánh cho tình trạng răng bị ố vàng ở mức độ nhẹ và vừa. Sử dụng gel làm trắng chuyên dụng kết hợp với ánh sáng phù hợp, công nghệ này giúp các mảng bám và vệt ố vàng trên răng nhanh chóng bị loại bỏ mà không gây ảnh hưởng tới sức khỏe nướu lợi hay làm mòn bề mặt men.

3. Miếng dán trắng răng

Đây là một trong những phương pháp tẩy trắng răng phổ biến được nhiều người áp dụng tại nhà. Bằng cách sử dụng những miếng dán chuyên dụng đã được tẩm sẵn thuốc tẩy, bạn chỉ cần phủ lên bề mặt răng và thực hiện hiện theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng đảm bảo an toàn. Hơn nữa phương pháp này thường kéo theo tình trạng ê buốt, khó chịu vùng nướu lợi, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Do đó bạn phải thật thận trọng nếu quyết định áp dụng cách làm trắng răng sau 1 đêm này.

4. Dầu ô liu

Sử dụng dầu ô liu để làm trắng răng là mẹo đã được lưu truyền từ lâu trong dân gian. Theo đó vào mỗi sáng, bạn có thể súc miệng bằng dầu oliu tự nhiên từ 5 – 10 phút, sau đó đánh răng như bình thường. Ngoài ra nếu có thời gian, trước khi đi ngủ, bạn có thể dùng vải sạch quấn lên đầu ngón tay, nhúng vào dầu ô liu và chà nhẹ nhàng lên bề mặt răng để làm sạch khoang miệng. Sau lần đầu tiên áp dụng, răng sẽ trở nên sáng và sạch hơn. Tuy nhiên hiệu quả chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất khi bạn kiên trì thực hiện mỗi ngày từ 2-3 tuần.

Dầu oliu giúp làm trắng răng an toàn (Nguồn: vietnammoi.vn)

5. Bột tro gỗ

Nhờ hoạt tính có tác dụng làm sạch mạnh mẽ và an toàn, than được ứng dụng rất nhiều trong đời sống, trong đó phải kể tới khả năng làm trắng răng tại nhà vô cùng hữu hiệu. Giải pháp này phù hợp với những người sở hữu răng bị ố vàng do thói quen uống trà, cà phê hay hút thuốc lá. Bằng cách nghiền mịn bột tro gỗ và trộn đều với kem đánh răng có tác dụng chăm sóc toàn diện để vệ sinh khoang miệng hàng ngày, răng sẽ sẽ trở nên dần sáng khỏe. Cần lưu ý phần bột đen này rất dễ bám vào các kẽ răng, vì vậy bạn cần súc miệng thật kỹ sau khi áp dụng để tránh rơi vào những tình huống ngượng ngùng khi giao tiếp.

6. Dứa

Với thành phấn chứa bromelin, một loại enzym tiêu quá cần thiết, dứa còn có khả năng làm sạch khoang miệng hiệu quả. Cách ứng dụng rất đơn giản, bạn nghiền nát một miếng dứa và trộn đều với baking soda, sau đó đánh răng mỗi ngày bằng hỗn hợp này. Sau khoảng 1 tháng, hiệu quả làm trắng sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên.

Dứa cũng có tác dụng làm trắng răng (nguồn: pittmandavis.com)

7. Dâu tây kết hợp với baking soda

Nước cốt chanh không chỉ có tác dụng làm sạch các vết ố vàng do thực phẩm trên răng hiệu quả mà còn giúp củng cố sức khỏe nướu lợi khi được ứng dụng đúng cách. Còn baking soda sẽ hỗ trợ quá trình làm bong mảng bám cứng đầu nhanh chóng. Kết hợp 2 nguyên liệu này kết quả làm trắng răng sẽ trở nên hiệu quả hơn. Cách thực hiện: trộn nước cốt chanh và baking soda thành hỗn hợp sền sệt, sau đó dùng khăn thấm và nhẹ nhàng thoa đều lên răng trong khoảng 1 phút rồi súc miệng. Áp dụng thường xuyên, tình trạng chảy máu chân răng sẽ được cải thiện.

8. Muối Nabica và lá chè

Muối nabica có giá thành rất rẻ, bạn có thể dễ dàng mua chúng tại các hiệu quốc gần nhà. Khi kết hợp với chè tươi để làm hỗn hợp tẩy trắng răng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu nụ cười trắng sáng một cách an toàn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn đun một nắm chè tươi khoảng 15 phút rồi chắt nước để nguội. Sau mỗi bữa ăn, khuấy đều vài hạt nabica vào nước chè và dùng để súc miệng.

Ngoài ra bạn cũng có thể nhúng kem đánh răng vào hỗn hợp này để tăng cường hiệu quả làm đẹp cho răng. Để duy trì kết quả dài lâu cho cách làm trắng răng sau 1 đêm này, bạn cần áp dụng những lưu ý quan trọng sau khi tẩy trắng răng như không ăn các loại thực phẩm có màu, quá nóng hoặc quá lạnh, đồ chua ngọt.

9. Sử dụng oxy già làm trắng răng

Khi súc miệng bằng oxy già, các cấu trúc protein ở mảng bám trên răng sẽ bị phân nhỏ và dễ dàng bong ra ngoài. Nhờ vậy bạn có thể ứng dụng giải pháp này để làm trắng răng nhanh chóng trong những trường hợp khẩn cấp.

Với những gợi ý trên, bạn đã lựa chọn được cho mình cách làm trắng răng sau 1 đêm phù hợp chưa? Ngoài ra đừng quên tới chăm sóc nha khoa an toàn, hiệu quả tại các địa chỉ phòng khám uy tín để luôn tự tin với nụ cười tươi tắn và hàm răng khỏe mạnh bạn nhé.