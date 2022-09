9 dấu hiệu đau bụng đẻ chuyển dạ chuẩn xác và những nhầm lẫn cần lưu ý

Sinh nở là quá trình vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Nắm được các dấu hiệu đau bụng đẻ sẽ giúp chị em chủ động hơn trong việc chuẩn bị nhập viện để quá trình sinh nở diễn ra an toàn. Nếu bạn cũng đang lo lắng không biết trước lúc sinh sẽ có những biểu hiện gì, hãy tham khảo các dấu hiệu sau đây.



1. Dấu hiệu đau đẻ 100% mẹ bầu nên biết

Phụ nữ có thể sinh sớm hoặc muộn hơn chẩn đoán của bác sĩ do đó việc nắm được các dấu hiệu trước khi sinh rất cần thiết, giúp mẹ bầu có thể nhanh chóng nhập viện để bé chào đời được an toàn và khỏe mạnh.

1.1. Bụng tụt xuống

Một trong những dấu hiệu đau bụng đẻ dễ nhận biết nhất trước ngày sinh đó chính là bụng bầu tụt sâu xuống dưới. Khoảng những tuần cuối thai kỳ, đầu thai nhi sẽ tụt sâu xuống cổ tử cung, mẹ bầu có thể nhận thấy khu vực vùng chậu có cảm giác bị đè lên.

1.2. Mẹ bị đau lưng

Lưng của các mẹ bầu sẽ đau mỏi hơn trong những tuần cuối thai kỳ, khi những cơn đau lưng dữ dội bỗng đến thường xuyên hơn đi kèm hiện tượng chuột rút thì đó cũng là biểu hiệu báo với các mẹ em bé sắp chào đời.

Nắm được dấu hiệu đau đẻ sẽ giúp bà bầu nhập viện đúng lúc (Nguồn: cloudfront.net)

1.3. Tăng cơn co thắt giả

Từ tháng thứ 7 hoặc 8 thai kỳ. mẹ bầu bắt đầu nhận thấy những cơn co thắt giả tuy nhiên trong những tuần cuối thai kỳ, những cơn co thắt giả sẽ xuất hiện liên tục và dữ dội hơn. Nhiều trường hợp bụng mẹ bị co cứng và co thắt kéo dài.

1.4. Mệt mỏi hơn

Cận kề ngày sinh các mẹ sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân uể oải, lười vận động. Đó là dấu hiệu cơ thể đang tập trung năng lượng để chuẩn bị lâm bồn. Khi gặp phải triệu chứng b này các mẹ không nên hoang mang vi nó chỉ báo hiệu sắp sinh nở thôi.

1.5. Xuất hiện dịch nâu, đỏ

Trước ngày ngày lâm bồn khoảng 1 đến 2 tuần, ở âm đạo các mẹ bầu thường xuất hiện dịch nâu đỏ. Hiện tượng do nút nhầy ở cổ tử cung bị bong ra để bé được chào đời. Nút nhầy bong khiến âm đạo xuất hiện dịch nâu đỏ. Mẹ bầu không nên hoang mang vì đây là triệu chứng báo hiệu sắp sinh.

1.6. Đi tiểu thường xuyên

Một trong những dấu hiệu đau bụng đẻ thường gặp ở các mẹ bầu trước ngày sinh là đi tiểu thường xuyên, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ mật độ đi tiểu sẽ rất nhiều. Đừng lo lắng vì đây là dấu hiệu báo các mẹ sắp được đón bé chào đời.

1.7. Ngừng tăng cân

Trong 3 tháng cuối thai kỳ mẹ thường tăng cân rất nhanh nhưng đến những tháng cuối cùng cân nặng đột ngột không tăng lên nữa. Nhiều trường hợp thai phụ bỗng giảm cân nặng một vài ngày trước khi sinh. Hiện tượng này là do lượng chất lỏng bên trong cơ thể bà bầu bị giảm do nội tiết tố.

1.8. Mẹ bị tiêu chảy

Trước lúc sinh các một số hormone sẽ tác động lên ruột và khiến mẹ bầu bị đau bụng kèm tiêu chảy, đi vệ sinh liên tục. Các chuyên gia chỉ ra rằng, các hormone sinh nở tác động lên đường ruột được ví như thuốc sổ tự nhiên giúp đào thải các cặn bã trong cơ thể, giúp thai nhi thoải mái hơn trong bụng mẹ. Những kích thích tố sinh nở này ngoài khiến cho mẹ bầu đau bụng thì còn khiến họ có cảm giác buồn nôn.

1.9. Vỡ ối

Bà bầu bị vỡ ối trước xuất hiện các cơn đau trước khi sinh rất hiếm gặp, chỉ khoảng 10% các ca sinh nở gặp phải hiện tượng này. Do đó khi cảm thấy bị vỡ ối, nước ối chảy ra ào ạt, mẹ bầu cần nhập viện ngay vì sau khi vỡ ối khoảng 1 đến 2 giờ có thể em bé sẽ chào đời. Thông thường hiện tượng vỡ ối sẽ xuất hiện kèm với hiện tượng đau đẻ, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bà bầu đã vỡ ối trước khi đau.

Có nhiều dấu hiệu nhận biết mẹ sắp sinh (nguồn: benhxoang.vn)

2. Một số nhầm lẫn về dấu hiệu sắp sinh

Vào những tháng cuối thai kỳ bà bầu hay xuất hiện các cơn đau để, tuy nhiên có cơn đau để thật và giả, các mẹ cần nhận biết chính xác đau là cơn đau thật để nhập viện.

2.1. Đau bụng đẻ đau ở đâu

Một trong những biểu hiện phổ biến và dễ nhận biết của các mẹ bầu trước khi sinh là đau đẻ. Đau đẻ là cảm giác vô cùng mệt mỏi, khiến bà bầu vô cùng khó chịu và đau nhói. Bà bầu xuất hiện những cơn đau lưng và đau bụng dưới dữ dội, vùng xương chậu chịu sức ép nặng. Một số trường hai bên sườn và bắp đùi của mẹ đầu cũng đau. Đau đẻ rất khủng khiếp, quặn thắt ruột, có thể miêu tả cơn đau như bị chuột rút mạnh.

2.2. Đau bụng đẻ là đau bụng trên hay bụng dưới

Đau vùng bụng dưới là dấu hiệu để nhận biết các mẹ sắp sinh, nếu các mẹ bị đau vùng bụng trên thì đó chỉ là cơn đau đẻ giả. Bụng dưới xuất hiện bởi cơn đau đột ngột, đau từng cơn, khoảng 3 – 5 phút sẽ lập lại cơn đau, rất dai dẳng. Bước vào giai đoạn chuyển dạ, cơn đau bụng xuất hiện đều đặn do tử cung bị co thắt, gần lúc sinh thì cơn đau bụng càng dữ dội.

2.3. Đau bụng lâm râm có phải sắp sinh

Đau bụng lâm râm ở giai đoạn cuối thai kỳ có thể do thai phụ quá căng thẳng. Ngoài ra, vùng xương chậu vị chèn vào d thai nhi đã lớn, thường xuyên đạp nên bụng hay đau lâm râm. Tuy nhiên, không nên chủ quan, khi thấy những biểu hiện đau bụng lâm râm liên tục kèm với các cơn đau nhói thì nhập viện để theo dõi vì rất có thể đó là dấu hiệu bong thai nhau, sinh non, nhiễm trùng đường tiết niệu…

Để bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé cần nhận biết dấu hiệu trước khi sinh và nhập viện sớm (Nguồn: guo.vn)

3. Khi nào cần nhập viện ngay?

Nhập viện kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé. Do đó nắm bắt các dấu hiệu thật chính xác để kịp thời đến bệnh viện rất quan trọng. Nếu như trong một tiếng đồng hồ, tầm khoảng 10 phút lại xuất hiện một cơn co thắt, cơ bụng bị bóp chặt, bụng dưới và lưng đau dữ dội thì cần nhanh chóng nhập viện.

Bên cạnh đó, nếu mẹ bầu thường xuyên có cảm giác tử cung bị co bóp mạnh, đau ở lưng hoặc bụng dưới âm ỉ, cảm thấy sức ép lên khung chậu, âm đạo tăng cao thì nên nhanh chóng đến bệnh viện, đây là những dấu hiệu báo hiệu bạn sắp lâm bồn.

Ngoài ra, trước khi sinh các mẹ bầu còn cảm giác bị chuột rút như khi có kinh nguyệt, vỡ ối, nước ối trào ồ ạt, âm đạo chảy máu. Cùng với đó bà bầu thường xuất hiện các dấu hiệu kèm theo như nôn mửa, bụng sôi và buồn nôn.

Rõ ràng bên cạnh việc chủ động chuẩn bị sớm những việc cần làm trước sinh giúp mẹ bớt lo lắng, trầm cảm thì việc nhận biết dấu hiệu đau bụng đẻ có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp mẹ bầu có những chuẩn bị tốt trước lúc lâm bồn mà còn bảo vệ mẹ và bé luôn an toàn và khỏe mạnh khi sinh nở. Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn khi sinh đẻ là thường xuyên thăm khám vào những tháng cuối thai kỳ, bác sĩ sẽ nhận biết được chính xác tình trạng và đề nghị nhập viện đúng lúc.