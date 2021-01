9 gói bảo hiểm nhân thọ cho bé uy tín nhất nhiều ưu đãi quyền lợi

Nếu bạn đang muốn bảo vệ con yêu trước những rủi ro, muốn tích lũy tài chính cho con để sử dụng khi thực hiện các việc trọng đại… thì các gói bảo hiểm nhân thọ cho bé là sự lựa chọn lý tưởng. Dưới đây là 9 gói bảo hiểm tốt nhất cho bé hiện nay các bậc làm cha mẹ nhất định không được bỏ qua!



1. Tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ cho bé

Bảo hiểm nhân thọ dành cho bé hiện nay bao gồm hai loại đó là bảo hiểm ngắn hạn và bảo hiểm trọn đời. Bảo hiểm ngắn hạn có thời gian đáo hạn từ 15 đến 20 năm. Sau thời gian đó, bạn phải rút hết toàn bộ giá trị hợp đồng về. Sau đó, nếu muốn mua thêm thì lập hợp đồng mới và đóng phí lại từ đầu.

Bảo hiểm trọn đời là bảo hiểm có thời gian đáo hạn từ khi ký hợp đồng đến lúc người hưởng bảo hiểm đủ 99 tuổi. Như vậy bạn chỉ cần mua một lần, thời gian đáo hạn linh hoạt.

Bảo hiểm nhân thọ cùng bạn nâng đỡ con từ những bước chân đầu đời (Nguồn: msig.com.vn)

2. Có nên mua bảo hiểm nhân thọ cho con không?

2.1. Vì sao nên mua bảo hiểm nhân thọ cho bé?

Như các bạn đã biết, để nuôi dạy một người con trưởng thành phải mất nhiều công sức chăm nom và dạy dỗ. Trong thời gian đó, bạn luôn muốn dành nhiều điều tốt đẹp nhất cho con từ tình cảm đến vật chất. Tuy nhiên, có những điều mà bạn sẽ không mong muốn có thể xảy ra như con bị ốm đau, bệnh tật phải đi bệnh viện chữa trị thường xuyên, con chơi đùa tinh nghịch dẫn đến những điều không mong muốn. Hoặc đơn giản bạn muốn con sau này có một nguồn tài chính ổn định, vững chắc để lo cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Những lúc như thế này bạn nên tìm hiểu về các gói bảo hiểm cho con. Ngoài việc được chi trả các khoản tiền chi phí khi nằm viện, con của bạn còn có một nguồn tài chính tích lũy để thực hiện được những điều mình mong muốn.

2.2. Lợi ích khi mua bảo hiểm nhân thọ cho con

Tích lũy tiết kiệm đảm bảo tương lai của con cái bạn

Khi con cái càng lớn thì nhu cầu về tiền bạc càng cao lên. Đó có thể là chi phí học hành, đi lại, nhà ở, sau đó là cưới vợ, mua nhà, mua xe, khởi nghiệp… Các món tiền cần có ngày càng nhiều hơn trong khi tuổi và “sức kiếm tiền” của cha mẹ thì ngày càng giảm đi. Lúc đó, nếu con cái cần có sự hỗ trợ thì sẽ ra sao? Chính vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ nếu cha mẹ mua bảo hiểm nhân thọ dành cho bé thì sẽ là 1 trong những cách dự phòng tương lai cho con tốt nhất. Bản chất của bảo hiểm nhân thọ giống như việc bạn gửi tiền vào ngân hàng. Sau khi đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được toàn bộ tiền gốc cộng với tiền lãi. Như vậy, sau này khi con cái cần tiền thì bạn đã có một khoản nho nhỏ dành cho con mà không còn lo lắng, áp lực tài chính nữa.

Bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ con trong mọi cột mốc của cuộc đời (Nguồn: baohiemchocon.vn)

Bảo hiểm trước rủi ro, tai nạn, bệnh tật

Ngoài việc giúp tích lũy tiền cho con thì bảo hiểm nhân thọ còn hỗ trợ bạn rất nhiều khi con cái gặp tai nạn, bệnh tật. Đây là vai trò thứ hai ưu việt hơn so với việc gửi tiền vào ngân hàng. Đặc biệt hiện nay có cả các gói bảo hiểm dành cho Cha Mẹ và Con Cái cùng được thụ hưởng. Theo đó, bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả viện phí cho cả phụ huynh và con cái khi phải đi nằm viện điều trị. Như vậy, bạn có thể mua bảo hiểm cho mình và người hưởng là con cái, hoặc nếu tài chính dồi dào thì có thể mua riêng cho con một gói bảo hiểm nhân thọ mới đều được.

2.3. Khi nào thì nên mua bảo hiểm cho con?

Cuộc đời của một đứa trẻ gắn với rất nhiều cột mốc khác nhau, vừa dựa vào các cột mốc đó mà cha mẹ nên chọn mua bảo hiểm cho con sao cho phù hợp. Có thể lựa chọn bảo hiểm nhân thọ cho bé dưới 6 tuổi vì ở độ tuổi này trẻ nhỏ rất dễ bị ốm đau, tai nạn đi viện thường xuyên. Bạn sẽ được đỡ đần một khoản chi phí không nhỏ. Thứ hai là khi đứa trẻ 18 tuổi vì lúc này con chọn trường Đại Học, ngành nghề để theo đuổi. Nếu trẻ có ý định đi du học thì cha mẹ nên mua bảo hiểm để tiết kiệm tiền cho con đi du học vì chi phí không nhỏ. Nếu con không đi du học thì việc học đại học, học nghề trong nước cũng cần khá nhiều chi phí. Khi đó, nếu có tiền bảo hiểm hỗ trợ sẽ giúp ích cho con rất nhiều.

Thời điểm thứ ba là khi con được 22 tuổi. Lúc này con đã tốt nghiệp Đại học, có thể muốn học lên Thạc Sĩ, Tiến Sĩ. Hoặc có người sẽ xin việc làm, hay kết hôn, mua nhà… Đây đều là những việc trọng đại cần đến số tiền lớn. Nếu có bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ tài chính thì con cái sẽ đỡ phải trang trải quá nhiều.

2.4. Lưu ý khi mua bảo hiểm nhân thọ cho bé

Giá trị hoàn lại của hợp đồng khi đáo hạn

Đó là toàn bộ tiền gốc cộng thêm tiền lãi phát sinh từ số tiền mà người mua đóng vào để công ty bảo hiểm đi đầu tư. Bản chất của vai trò này giống với việc bạn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ xem sau thời gian đó thì số tiền hoàn lại của bạn là bao nhiêu, có chênh lệch nhiều so với tiền gửi ngân hàng hay không. Hàng năm bạn sẽ phải đóng một khoản phí, vậy hãy xem nếu trừ khoản phí đó đi thì tiền hoàn lại là bao nhiêu.

Mệnh giá bảo vệ khi có rủi ro

Mệnh giá bảo vệ là số tiền mà bảo hiểm sẽ chi trả khi con cái gặp rủi ro. Hiện nay, mệnh giá bảo vệ càng cao khi đóng phí càng cao. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu xem điều này có đúng hay không. Ngoài ra, không nên chọn mức mệnh giá bảo vệ quá cao vì sẽ gây áp lực tài chính rất lớn. Còn nếu mệnh giá thấp thì số tiền được hỗ trợ khi rủi ro cũng không đáng bao nhiêu. Do đó, bạn nên lựa chọn mức đóng phí sao cho phù hợp với khả năng của mình.

Có bảo hiểm nhân thọ, bé được hỗ trợ tối đa khi gặp các rủi ro (Nguồn: baohiemchocon.vn)

Bảo hiểm nhân thọ liên kết với giáo dục

Các gói bảo hiểm này đang rất được ưa chuộng vì nhu cầu đi học trong và ngoài nước ngày tăng cao. Nếu con có nhu cầu đi du học thì công ty bảo hiểm sẽ giúp bạn thực hiện các giấy tờ, chứng minh tài chính, thủ tục…để bạn đỡ mất thời gian vì các vấn đề này vốn khá rườm rà.

Chọn người thụ hưởng khi mua bảo hiểm nhân thọ cho bé

Bảo hiểm nhân thọ có hai chủ thể: người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Trong đó, người được bảo hiểm chính là người mà cuộc sống và tính mạng của họ được bảo hiểm, còn người thụ hưởng là người sẽ nhận được tiền bảo hiểm hoặc các khoản trợ cấp của công ty bảo hiểm. Như vậy, bạn có thể mua bảo hiểm cho mình và chọn người thụ hưởng là con cái. Như vậy thì khi có rủi ro thì người được hưởng chính là con của bạn.

Lựa chọn công ty

Mua bảo hiểm nhân thọ cho bé bạn cần lựa chọn công ty bảo hiểm uy tín và chất lượng để đảm bảo khoản Giá trị hoàn lại luôn cao nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất. Và đặc biệt là giảm thiểu rủi ro khi công ty bảo hiểm làm ăn thua lỗ, số tiền của bạn có thể sẽ bị mất đi.

Đọc kỹ điều khoản

Đừng chỉ nghe các nhân viên tư vấn mà vội kí vào hợp đồng. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản vì có thể có những điều mà nhân viên tư vấn không nói với bạn nhưng lại rất quan trọng và sát sườn đấy.

Đọc kỹ các điều khoản để đảm bảo quyền lợi của mình (Nguồn: thebank.vn)

Tốc độ chi trả quyền lợi bảo hiểm

Hãy tìm hiểu thêm về tốc độ chi trả quyền lợi bảo hiểm sao cho nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất. Bởi khi bạn đang cần tiền mà công ty bảo hiểm yêu cầu quá nhiều thủ tục và chờ đợi trong thời gian dài thì thật bất tiện và rắc rối.

3. Đánh giá 9 gói bảo hiểm nhân thọ cho trẻ em

3.1. Manulife

Manulife có các gói bảo hiểm cho con như Manulife – Gia đình tôi yêu dành cho bé từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi. Gói bảo hiểm này có quyền lợi bảo vệ tử vong là 150 lần phí bảo hiểm cho đến khi 99 tuổi. Chi phí nằm viện sẽ được chi trả bằng 100% STBH hoặc 200% khi phải điều trị ở Khoa chăm sóc đặc biệt.

Ngoài ra, Manulife còn có gói Quà tặng con yêu dành cho người từ 0-18 tuổi. Thời gian đóng phí chỉ 12 năm nhưng được bảo vệ tới 99 tuổi. Con bạn còn được tiền hỗ trợ học tập cực kỳ hữu ích.

3.2. AIA Việt Nam

Sản phẩm dành cho người từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi. Cha mẹ chỉ cần đóng phí trong 10 năm và được bảo vệ tài chính trong 15 năm. Ngoài ra, gói bảo hiểm của AIA Việt Nam còn áp dụng được khi điều trị bệnh Ung Thư.

3.3. Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp gói bảo hiểm nhân thọ cho bé dành cho người từ 0 – 14 tuổi mang tên An Sinh Giáo Dục giúp hỗ trợ việc nuôi dưỡng con ở những năm đầu đời và tích lũy tài chính cho con học tập.

Gói An Phúc Hưng Thịnh sẽ giúp con có quyền được ưu tiên tuyển sinh khi đi du học Hoa Kỳ hay tuyển sinh vào Đại học quốc tế RMIT lừng danh.

Gói An Tâm Hưng Thịnh sẽ bảo vệ người được bảo hiểm trước toàn bộ rủi ro trong cuộc sống. Khoản thưởng duy trì hợp đồng lên tới 35%.

Bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam có thời gian đáo hạn linh hoạt từ 11 đến 25 năm, tùy vào nhu cầu của khách hàng.

Bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam được đánh giá cao (Nguồn: baohiemcuocsong.vn)

3.4. Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ An Sinh Giáo Dục của Bảo Việt dành cho người từ 0- 15 tuổi là giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm và tích lũy tài chính. Số tiền bảo hiểm sẽ tự động tăng thêm 5% mỗi năm tính từ năm thứ hai.

Ngoài ra, Bảo Việt còn có gói An phát Hưng Gia là sự kết hợp giữa bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư. Gói An Phát Bảo Gia giúp bảo vệ tới ba thế hệ trong gia đình và có thêm khoản tiền từ đầu tư an toàn, hấp dẫn.

3.5. Chubb Life

Chubb Life có tới 9 lựa chọn bảo hiểm nhân thọ cho trẻ mà bạn có thể tham khảo. Đây là công ty bảo hiểm duy nhất ở Việt Nam có nhiều gói bảo hiểm đa dạng và dành cho cả độ tuổi 80. Ngoài việc được bảo vệ tài chính, hỗ trợ chi trả khi rủi ro, Chubb Life còn giúp bạn đầu tư, tiết kiệm, mua xe, mua nhà hay trả nợ ngân hàng rất linh hoạt.

3.6. Sun Life Việt Nam

Bạn có ba lựa chọn bảo hiểm nhân thọ dành cho trẻ sơ sinh từ 30 ngày tuổi. Bảo An Khang bảo vệ khách hàng trước 42 bệnh hiểm nghèo, quyền lợi tới 75 tuổi, thời gian đóng phí chỉ từ 10-15 năm.

Bảo Thịnh Vượng giúp bạn tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ nguồn tài chính tới 15 năm trong khi chỉ phải đóng phí 5 năm. Bảo An Bình thì sẽ bảo vệ tài chính trước các trường hợp thương tật vĩnh viễn hay tử vong…

3.7. Hanwha Life

Gói bảo hiểm nhân thọ cho bé này sẽ giúp bạn tích lũy ngân sách giáo dục để đảm bảo con được nâng bước ở các thời điểm quan trọng của cuộc đời. Ngoài ra, nếu đậu Thủ Khoa, con bạn sẽ được hưởng quyền lợi tới 25% số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm Hanwha Life cùng trẻ theo đuổi ước mơ (Nguồn: hanwhalife.com.vn)

3.8. Bảo hiểm Generali Việt Nam

Generali Việt Nam cho ra đời gói Bảo Nhi Toàn Diện dành cho trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Thời gian đóng phí chỉ từ 8-15 năm, con yêu sẽ được bảo vệ tới khi 85 tuổi. Ngoài ra, công ty còn có gói Bảo An Thành Đạt dành cho thai nhi 6 tuần tuổi, bảo vệ cho mẹ và bé trước các biến chứng trong thời gian mang thai và sinh nở.

3.9. BIDV Metlife

Bảo hiểm nhân thọ cho bé của BIDV Metlife giúp cha mẹ chi trả các khoản chi phí cho con ngay từ khi còn nhỏ và cả khi không có cha mẹ ở bên cạnh. Gói bảo hiểm này bảo vệ con trước 110 trường hợp phẫu thuật.

Như vậy, bạn đã biết vì sao nên lựa chọn bảo hiểm nhân thọ cho bé cũng như các sản phẩm đáng tham khảo mua nhất rồi. Để được hỗ trợ tư vấn, tham khảo nhiều gói bảo hiểm hấp dẫn với chi phí ưu đãi, mời bạn truy cập Saigon-Gpdaily.com. Tại đây đang cung cấp rất nhiều gói bảo hiểm khác nhau với quyền lợi vượt trội và hỗ trợ khách hàng tối đa. Truy cập và tham khảo ngay hôm nay!