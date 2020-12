9 loại bảo hiểm du lịch trong nước uy tín chất lượng mức phí phù hợp

Nhắc đến bảo hiểm du lịch trong nước có lẽ nhiều người cũng không thấy xa lạ và dễ dàng hình dung. Thế nhưng thực tế đáng buồn là loại bảo hiểm rất cần thiết, quan trọng này vẫn còn đang bị không ít người xem nhẹ, không mua hay thậm chí không biết đến.



1. Bảo hiểm du lịch trong nước là gì

Bảo hiểm du lịch nội địa là 1 trong 2 loại bảo hiểm du lịch phổ biến nhất, bên cạnh bảo hiểm du lịch quốc tế. Sản phẩm bảo hiểm này sẽ cung cấp sự bảo vệ tài chính cho người mua khi không may xảy ra các tai nạn, sự cố không mong muốn trong thời gian đi du lịch hoặc công tác ở nơi khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Đa phần mọi người ai cũng đi du lịch ít nhất một lần trong năm (Nguồn experitour.com)

2. Du lịch trong nước có nên mua bảo hiểm không

2.1. Bảo hiểm du lịch có cần thiết khi đi du lịch trong nước

Nhắc đến bảo hiểm, có lẽ đa phần người Việt vẫn chỉ nghĩ tới bảo hiểm nhân thọ, mua bảo hiểm sức khỏe hay cùng lắm là mua bảo hiểm xe ô tô. Mọi người nghĩ rằng đây mới là những tài sản, vấn đề quan trọng cần bảo vệ và có nguy cơ bị tổn thất.

Ít ai cho rằng những chuyến du lịch chỉ vài ngày, lại còn là đi trong nước thì cũng nên có bảo hiểm. Ngay cả khi biết rằng mua bảo hiểm sẽ rất có lợi nếu gặp rủi ro nhưng đa phần vẫn rất chủ quan, cho rằng đi chơi ở Việt Nam vẫn là “nhà mình” nên không cần lo lắng nhiều, không cần đầu tư chi phí và tốn thời gian đi mua bảo hiểm lằng nhằng.

Đây đều là những quan niệm vô cùng phiến diện và nên được thay đổi. Đi du lịch, nhất là đi khám phá những vùng núi, biển, rừng, nơi hoang vu,… hay tham gia các trò chơi như lặn biển, leo núi,… vẫn có những có rủi ro gặp tai nạn không may. Trong khi đó, bảo hiểm du lịch có giá cực kỳ thấp, là khoản chi phí rất nhỏ không đáng kể trong chuyến đi của bạn lại có thể giúp chi trả hàng chục, hàng trăm triệu đồng nếu xảy ra tai nạn. Sở hữu bảo hiểm sẽ mang lại sự an tâm lớn mà chi phí lẫn thủ tục thực hiện đều đơn giản hơn nhiều so với bạn nghĩ.

2.2. Bảo hiểm du lịch trong nước có bắt buộc không

Theo quy định pháp luật hiện hành của nước ta thì khi công dân Việt đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam không yêu cầu bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch. Thực tế thì các nước trên thế giới đa phần cũng không liệt kê bảo hiểm du lịch vào mục bắt buộc mà đều là tự nguyện. Chỉ trừ một vài trường hợp các nước Âu Mỹ có yêu cầu công dân nước khác đến du lịch thì phải có bảo hiểm thì mới cấp visa. Tuy nhiên, với những lý do được nêu ở trên, mỗi người vẫn được khuyến khích chủ động mua bảo hiểm du lịch cho mình và người đồng hành du lịch để được bảo vệ tốt hơn hẳn khi du lịch.

Chỉ du lịch trong nước thôi đã có biết bao cảnh đẹp để khám phá (Nguồn mytourcdn.com)

3. Du lịch trong nước nên mua bảo hiểm nào

3.1. Bảo hiểm du lịch nước Bảo Minh

Bảo hiểm Bảo Minh đã là một thương hiệu bảo hiểm quá quen thuộc với người Việt từ lâu. Bảo Minh nhiều năm liền luôn nằm trong top doanh nghiệp lớn nhất nước ta với uy tín và nguồn lực lớn mạnh. Gói bảo hiểm du lịch trong nước của Bảo Minh đã được bán từ lâu với các điều khoản chặt chẽ, đầy đủ.

3.2. Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo Việt không chỉ có tên trong danh sách các hãng bảo hiểm du lịch quốc tế tốt nhất mà có thể xếp vào top công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Gói sản phẩm bảo hiểm du lịch nổi địa của Bảo Việt có cả lựa chọn dành cho công dân Việt lẫn người nước ngoài.

3.3. Bảo hiểm PVI

PVI là công ty bảo hiểm trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với nguồn lực công ty Nhà nước lớn mạnh như vậy, người Việt luôn rất tin tưởng vào độ uy tín và bảo đảm của PVI. Bảo hiểm du lịch PVI có điểm cộng lớn là hỗ trợ tế khẩn cấp toàn cầu từ International SOS.

3.4. Bảo hiểm BIC

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) là một cái tên khá mới trên thị trường bảo hiểm nhưng có ưu điểm là thủ tục đăng ký rất nhanh gọn, tiện ích, ứng dụng nhiều công nghệ thông minh. Vì thế đây cũng là một lựa chọn không nên bỏ qua.

3.5. Bảo hiểm PJICO

Công ty bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cũng có vốn Nhà nước nên khách hàng có thể an tâm tối đa khi mua sản phẩm của hãng. Được thành lập từ năm 1995, PJICO từ lâu đã có gói bảo hiểm du lịch trong nước.

Mua bảo hiểm du lịch là mua sự an tâm – điều nên có khi đi chơi (Nguồn dailypost.co.uk)

3.6. Bảo hiểm AAA

Bảo Hiểm AAA được thành lập từ năm 2005 và hiện trực thuộc tập đoàn bảo hiểm ÚC IAG. Hãng hiện có hơn 50 chi nhánh khắp toàn quốc nên việc thực hiện thủ tục và tốc độ hỗ trợ khách hàng luôn nhanh chóng, chu đáo.

3.7. Bảo hiểm PTI

Bảo hiểm Bưu điện PTI được sáng lập bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp nhà nước khác. Doanh thu của hãng năm 2018 lên tới gần 5000 tỷ đồng. Với quy mô công ty lớn như vậy, độ uy tín của bảo hiểm du lịch PTI là không có gì phải nghi ngờ.

3.8. Bảo hiểm VNI

Thương hiệu Bảo hiểm Hàng không VNI do chính hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thành lập. Gói bảo hiểm du lịch của hãng có khá nhiều lựa chọn chi phí khác nhau để khách hàng chọn tùy nhu cầu.

3.9. Bảo hiểm Liberty

Đánh giá gói bảo hiểm du lịch Liberty từ khách hàng thực tế đều rất hài lòng. Khác với các công ty trên, Liberty là hãng bảo hiểm đến từ nước ngoài, cụ thể là Hoa Kỳ. Vì vậy, gói bảo hiểm du lịch Liberty sẽ có nhiều điều khoản và lợi ích khác biệt đấy.

Liberty là hãng bảo hiểm quốc tế đến từ Mỹ (Nguồn themuse.com)

4. Quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước

4.1. Đối tượng bảo hiểm

Theo quy định chung của pháp luật và mọi công ty bảo hiểm, bảo hiểm du lịch trong nước được áp dụng với mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài định cư tại Việt Nam đi tham quan du lịch, công tác hay đang trong thời gian nghỉ tại nhà nghỉ, khách sạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

4.2. Phí bảo hiểm du lịch ở trong nước là bao nhiêu

Có lẽ bạn không cần phải quá quan tâm bảo hiểm du lịch trong nước bao nhiêu tiền vì đa phần phí bảo hiểm này khá rẻ, chỉ là một phần rất nhỏ nếu so với chi phí bạn phải bỏ ra cho chuyến đi chơi. Chỉ với từ 1.500 đồng/người/ngày là bạn đã có bảo hiểm du lịch. Mỗi một gói sản phẩm của công ty bảo hiểm khác nhau sẽ có giá cụ thể khác nhau và thường các công ty còn có lựa chọn bổ sung để được hưởng nhiều quyền lợi hơn.

4.3. Phạm vi bảo hiểm du lịch Việt Nam

Dù bạn mua bảo hiểm du lịch trong nước ở đâu, hầu hết các công ty sẽ bồi thường tài chính cho người có bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

Chết, bị thương tật cơ thể do tai nạn, sự cố

Bị lâm bệnh đột ngột

Ngoài ra, còn có một số trường hợp mở rộng sau đây nhưng phải nộp thêm phụ phí bảo hiểm mới được áp dụng:

Ngộ độc thực phẩm

Người có bảo hiểm tham gia thám hiểm ở vùng hoang vu nguy hiểm, chơi trò chơi thể thao, giải trí thuộc dạng nguy hiểm như đua xe, đua thuyền, đấm bốc, trượt ván, leo núi,… bị tai nạn, sự cố

Phạm vi bảo hiểm phía trên có thể trong nhiều trường hợp chưa bao quát được hết những rủi ro có thể gặp phải khi du lịch. Vì vậy để chắc ăn hơn, bạn có thể tham khảo thêm mua bảo hiểm trễ chuyến bay hay bảo vệ tài sản bằng cách mua bảo hiểm tài sản,… thêm nữa.

Bảo hiểm du lịch áp dụng cả khi bạn đi công tác, thăm người thân (Nguồn tieudungplus.vn)

4.4. Mức bồi thường là bao nhiêu

Mức bồi thường tất nhiên sẽ tương ứng với giá trị bảo hiểm và độ nghiêm trọng của thương tật, sự cố. Có một công thức chung được áp dụng như sau: 0,015% x Mức trách nhiệm bồi thường x Số ngày đi = Số tiền bồi thường. Các hãng bảo hiểm hiện nay đa phần có mức bồi thường tối đa từ 10 triệu đồng trở lên và cao nhất lên tới vài tỷ đồng.

4.5. Các điều khoản loại trừ

Bảo hiểm du lịch trong nước sẽ không được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Tai nạn, rủi ro xảy ra do người có bảo hiểm cố tình vi phạm pháp luật, quy định của công ty du lịch, của điểm tham quan hoặc chính quyền địa phương

Tai nạn, rủi ro xảy ra do hành động cố tình của chính người có bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp của người đó

Tai nạn, rủi ro xảy ra do người được bảo hiểm tự gây ra do uống bia rượu, dùng chất kích thích

Chiến tranh, khủng bố

Người được bảo hiểm không dùng thuốc hoặc điều trị theo yêu cầu của bác sĩ.

4.6. Các lưu ý khác

Sau đây là các lưu ý mà rất nhiều người không biết và hay bỏ qua:

Khi bạn đi theo hình thức tour du lịch trong nước trọn gói, bạn chắc chắn sẽ được công ty cung cấp tour mua bảo hiểm du lịch cho. Tuy nhiên các gói bảo hiểm này thường khá cơ bản nên nếu bạn có nhu cầu cao hơn thì vẫn có thể mua riêng cho mình bảo hiểm nữa.

Khi đi tour, gói bảo hiểm du lịch cũng có thể có điều khoản bồi thường nếu tour bị hoãn, hủy chuyến hoặc người được bảo hiểm không thể tham gia nữa do lý do bất khả kháng (người đó hoặc người thân của người đó chết, bệnh nặng).

Bảo hiểm du lịch trong nước không bao gồm bồi thường về tài sản như khi bị mất đồ, ăn cắp đồ. Đây là quy định khá khác với bảo hiểm du lịch quốc tế.

Nếu chuyến đi của bạn dự định sẽ có những hình thức vui chơi khám phá mạo hiểm, độ rủi ro cao thì nên mua bảo hiểm với giá cao hơn để được bảo vệ tốt hơn nếu có sự cố.

Bảo hiểm du lịch tuy không bắt buộc nhưng vẫn rất nên mua (Nguồn moneycrashers.com)

Mua bảo hiểm du lịch trong nước trước mỗi chuyến đi chơi là một việc cực kỳ dễ dàng, nhanh chóng, không tốn kém mà lại đem tới lợi ích lớn. Đừng bao giờ chủ quan mà hãy luôn ý thức được sức mạnh của bảo hiểm – bùa hộ mệnh trong rất nhiều trường hợp rủi ro. Vì vậy, bạn hãy tham khảo ngay các gói bảo hiểm du lịch từ những hãng uy tín đang được bán trên Saigon-Gpdaily nhé!