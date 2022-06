9 loại dầu mè cho bé ăn dặm ngon đáp ứng tiêu chuẩn an toàn HACCP

Bạn muốn mua dầu mè cho bé nhưng chưa biết chọn loại nào? Bạn băn khoăn không biết dầu mè liệu có tốt cho trẻ? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại dầu mè dành cho trẻ ăn dặm cũng như công dụng của dầu mè đối với sự phát triển trẻ nhỏ.



1. Tác dụng của dầu mè đối với sự phát triển của trẻ nhỏ

Trong văn hóa ẩm thực của người phương Đông, dầu mè là một trong những loại gia vị được sử rất phổ biến. Vậy đối với trẻ nhỏ loại dầu này liệu có tốt. Cùng tìm hiểu tác dụng của dầu mè với sức khỏe của trẻ nhỏ nhé.

Dầu mè đen có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người trẻ nhỏ (Nguồn: licdn.com)

1.1. Dầu mè là gì?

Dầu mè là một loại dầu thực vật, được chiết xuất từ hạt mè và có thể coi đây là ông hoàng trong các loại dầu bởi những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Dầu mè có màu sắc tự nhiên, mùi thơm rất hấp dẫn và hương vị rất ngon.

Dầu mè gồm hai loại chính là dầu đã tinh chế và chưa tinh chế. Dầu mè đã tinh tế có thể dùng trực tiếp còn dầu mè chưa tinh chế thường được sử dụng để chế biến thực phẩm, góp phần tăng hương sắc món ăn.

1.2. Công dụng của dầu mè đối với sự phát triển của trẻ nhỏ

Như khoa học đã chứng minh, dầu mè chứa nhiều dưỡng chất có lợi đối với người sử dụng. Vậy riêng đối với sự phát triển,, dầu mè cho bé ăn dặm có tác dụng đặc biệt gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Theo nghiên cứu của các viện dinh dưỡng, trong dầu mè chưa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ như các chất béo không bão hòa, omega 3-6-9, vitamin E, B và canxi… Bên cạnh các dưỡng chất cần thiết thì dầu mè còn có vị ngon, mùi thơm hấp dẫn kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn.

Dầu mè tốt cho trẻ ăn dặm (Nguồn: sanvatquangnam.com)

Ngoài việc cung cấp các nguồn dinh dưỡng dễ hấp thu cho trẻ thì các enzim và dưỡng chất có lợi trong dầu mè còn kích thích hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động hiệu quả. Một vấn đề mà trẻ nhỏ thường gặp phải là vấn đề táo bón do uống nhiều sữa nhưng lại ít được bổ sung chất xơ. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng dầu mè trong chế biến món ăn cho trẻ, thì vấn đề táo bón ở trẻ sẽ không đáng lo ngại nữa.

Và một điều tuyệt vời nữa mà dầu mè mang đến cho trẻ nhỏ đó chính là bảo vệ trái tim của bé và giảm nguy cơ phát triển ung thư nhờ dầu mè có chứa vitamin E, vitamin K, chất chống oxy và chất béo không bão hòa. Với những chia sẻ trên chúng ta có thể thấy được tác dụng của dầu mè cho bé đối với sự phát triển của trẻ là vô cùng quan trọng. Với nhiều lợi ích thiết thực thì đây là loại dầu mà bạn nên lựa chọn để cho trẻ ăn dặm.

Dầu mè là dược liệu tự nhiên bồi bổ sức khỏe rất tốt (Nguồn: vtv.vn)

2. Tổng hợp 9 loại dầu mè tốt dành cho trẻ nhỏ ăn dặm

Dầu mè là sản phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ nên rất được nhiều người tin tưởng sử dụng. Sau đây hãy cùng điểm qua 7 sản phẩm dầu mè cho bé được nhiều bà mẹ tin dùng để tìm xem bạn đã sử dụng loại nào chưa nhé!

2.1. Dầu mè cho bé ăn dặm từ 6 tháng tuổi

Dầu mè Ajinomoto 70g, 160g

Dầu mè Ajinomoto có vai trò hỗ trợ sức khỏe hệ thống tiêu hóa của trẻ từ 6 tháng tuổi, qua đó ngăn ngừa được các bệnh táo bón, nóng trong, mụn mủ, mất ngủ. Ngoài ra, dầu mè còn có tác dụng bồi bổ tim mạch, gan, mật và tốt cho phụ nữ đang mang thai thông qua các thành phần dinh dưỡng (trong 14g dầu) bao gồm:

126 kcal năng lượng

14g lipid, carbonhydrat, muối khoáng và protein

Chất béo không bão hòa, 40mg omega 3, canxi, 5.576 mg omega 6, vitamin nhóm B,

Cách sử dụng: mẹ làm quen hương vị dầu mè cho bé ăn dặm bằng một vài giọt vào các bữa ăn hàng hàng, sau một thời gian tăng dần lên 3 tới 6 gram/ngày. Giá bán trên thị trường dao động khoảng 100.000 đồng chai nhỏ 70g và 160.000 chai lớn 160g và có thể mua với giá ưu đãi trên website Adayroi.

Dầu mè Ajinomoto cho trẻ ăn dặm 70g (Nguồn: alicdn)

Dầu mè Miznco 75ml

Sản phẩm có nguyên liệu được trồng 100% tại Hàn Quốc và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm HACCP. Công nghệ chế biến hiện đại giúp lưu giữ vẹn nguyên hương vị mè, bộ lọc 3 lần tạp chất để tạo ra thành phẩm hoàn hảo và an toàn nhất phù hợp với hệ thống tiêu hóa của trẻ nhỏ. Hiện giá bán trên thị trường dầu mè Miznco cho bé ăn dặm dao động khoảng 300.000 đồng.

2.2. Dầu mè cho bé ăn dặm trên 1 tuổi

Nếu gia đình không có điều kiện thì có thể sử dụng các loại dầu mè từ những thương hiệu nổi tiếng cũng rất tốt, đủ dinh dưỡng và an toàn.

Dầu mè cho bé ăn dặm Meizan

Được sản xuất từ 100% nguyên chất hạt mè, dầu có mùi thơm và màu nâu đậm do hạt mè được rang lên rồi mới ép lấy. Dầu mè thường được sử dụng cho các món trộn salad hoặc được trộn trực tiếp và cháo cho trẻ sẽ làm dậy hương vị và màu sắc cho món ăn. Giá của sản phẩm khoảng: 39.500đ/chai 250ml

Dầu mè Meizan 250ml cho món ăn dặm thêm ngon, đượm vị (Nguồn: calofic.com.vn)

Dầu mè tinh luyện Tường An

Dầu mè Tường An được tinh luyện trực tiếp từ hạt mè sau khi thu hoạch để cho ra dầu thô rồi sau đó mới trải qua tinh luyện cho ra thành phẩm. Dầu có màu vàng nhạt sóng sánh, hương vị hấp dẫn, làm dậy vị món ăn và thường được. Mọi người có thể dùng dầu mè Tường An để chế biến các món chiên, xào, kho, cháo,… giúp dậy mùi thơm của món ăn, giúp bé ngon miệng. Dầu mè Tường An có giá khoảng 23.900đ/chai 250ml – 43.000đ/chai 400ml – 90.500đ/chai 1000ml. Không chỉ riêng dầu mè mà những loại dầu mè Tường An được người dùng tin tưởng sử dụng vì uy tín và chất lượng nhiều năm tại thị trường Việt. Các bà các mẹ, các chị em có thể hoàn toàn yên tâm tiêu dùng các sản phẩm của thương hiệu dầu ăn thực vật Tường An này nhé!

Dầu mè tinh luyện Tường An 250ml (Nguồn: khaisanfood.vn)

Dầu mè SeSa Nakydaco

Dầu mè SeSa Nakydaco được tinh chế từ 100% hạt mè nguyên chất, nói không với chất bảo quản và tạo màu độc hại. Mọi người có thể sử dụng dầu mè cho bé SeSa Nakydaco để chiên, xào, kho hoặc trộn ,món ăn sẽ dậy mùi mè đặc trưng kích thích vị giác. Lưu ý không được để sản phẩm dưới ánh nắng. Giá của dầu mè SeSa Nakydaco khoảng 24.600đ/chai 250ml.

Dầu mè SeSa Nakydaco được tinh chế từ 100% hạt mè nguyên chất (Nguồn: hstatic.net)

Dầu mè Ottogi

Dầu mè Ottogi được tinh luyện thành 100% hạt mè nguyên chất, công nghệ chế biến hiện đại giúp lưu giữ lại lượng lớn các dưỡng chất quý giá. Dầu mè cho bé thương hiệu Ottogi có mùi thơm, màu vàng sậm, thường dùng cho các món trộn, cháo để làm dậy hương vị món ăn. Sản phẩm Ottogi có giá trên dưới 58.000đ/chai 110ml.

Sản phẩm dầu mè Ottogi nổi tiếng đến từ xứ sở Kim Chi (Nguồn: tteokbokki.vn)

Dầu mè Golden Kings

Dầu mè Golden Kings được sản xuất theo công nghệ ép lạnh lâu đời của người Nhật giúp giữ lại những dưỡng chất tuyệt vời có trong tinh chất mè. Dầu mè Golden Kings được người tiêu dùng đánh giá cao bởi không chỉ giúp món ăn thêm phần thơm ngon, hấp dẫn mà còn mang lại cho người tiêu dùng nhiều lợi ích. Giá của chai dầu Golden Kings 0.35L khoảng 330.600 đ

Dầu mè đậm đặc Beksul

Dầu mè Beksul được tinh luyện từ 100% hạt mè nguyên chất, quy trình chế biến hiện đại nên lưu giữ được các dưỡng chất tự nhiên có trong dầu. Dầu có mùi vị rất đặc trưng, thường được dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau, mang lại hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

Giá của một chai dầu mè Beksul 110ml có giá dao động trong khoảng 65.000 đ

Dầu mè Beksul (Nguồn: shopee.vn)

3. Cách sử dụng dầu mè cho bé ăn dặm mau lớn

Để dầu mè giữ trọn các dưỡng chất quý giá khi chế biến các món ăn cho trẻ bạn cần biết cách sử dụng. Để sử dụng dầu mè cho bé đúng cách các bạn cần lưu ý một số điểm sau.

3.1. Khi nào nên cho bé ăn dầu mè

Nên cho trẻ ăn dầu mè ở độ tuổi nào thì phù hợp? Theo như khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng thì độ tuổi thích hợp nhất để bắt đầu cho bé ăn dầu mè là khi con của bạn 1 tuổi. Nếu cho trẻ ăn quá sớm thì hệ thống tiêu hóa của trẻ chưa đủ mạnh để xử lý được.

Trong trường hợp bạn muốn cho trẻ thừa hưởng được các dưỡng chất từ dầu mè thì có thể cho dầu mè có thể đi qua sữa mẹ, bé có thể hưởng lợi từ nó nếu bạn sử dụng dầu mè trong bữa ăn của mình.

Dầu mè rất tốt cho cơ thể nhưng chỉ khi sử dụng đúng cách, với lượng vừa đủ (Nguồn: mombaby.com.vn)

3.2. Dầu mè cho bé có dị ứng với trẻ

Nhiều người đặt câu hỏi liệu dầu mè cho bé có khiến trẻ bị dị ứng? Việc trẻ có dị ứng với dầu mè hay không tùy thuộc vào nhiều yếu tố ví dụ như di truyền hoặc thử sử dụng mới biết cụ thể được. Do vậy khi sử dụng dầu mè cho trẻ bạn cần lưu ý.

Nếu bố và mẹ hoặc một một thành viên nào đó có tiền sử dị ứng với dầu mè thì không nên cho bé ăn trừ khi được bác sĩ của bé đồng ý. Với trường hợp gia đình không có ai dị ứng với dầu mè, thì hãy bắt đầu từ việc tập cho bé ăn dầu mè bằng cách pha chế vào những món bé đã quen ăn trước đó, rồi từ từ theo dõi xem sau cho trẻ ăn thức ăn quen thuộc có pha chế thêm dầu mè xem có những biểu hiện bất thường nào không.

Nếu trẻ mắc phải các bệnh như ho hen hay eczema không nên cho dầu mè vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng thì cần bác sĩ tư vấn xem loại dầu mè đó có phù hợp với trẻ nhỏ hay không. Bạn cũng có thể sử dụng dầu ăn tốt cho trẻ nhỏ để thay thế dầu mè như: dầu oliu Borges nguyên chất, dầu ăn dinh dưỡng Kiddy.

3.3. Sử dụng dầu mè cho trẻ như thế nào

Có rất nhiều cách để sử dụng dầu mè cho bé trong chế biến món ăn. Bạn có thể sử dụng dầu mè để xào các loại rau củ để thức ăn mềm hơn và bé có thể dễ dàng ăn mà không bị nghẹn, hoặc trộn có thể dầu vào thịt cá hoặc nước sốt. Đối với trẻ ăn dặm thì dầu mè là loại thực phẩm tuyệt vời, nó thường với bánh mì mềm hoặc bánh quy giòn.

Sử dụng dầu mè như thế nào để không bị phản tác dụng (Nguồn: ydvn.net)

Như vậy, chúng ta có thể thấy được dầu mè cho bé mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Hy vọng với những chia sẻ trên các bạn sẽ tìm mua được một sản phẩm dầu mè chất lượng, nấu thật nhiều món ăn ngon, giàu dinh dưỡng cho con yêu của mình nhé!