9 máy in ảnh mini tốt nhất tốc độ nhanh bỏ túi tiện dụng giá từ 2tr

9 loại máy in ảnh mini tốt nhất dưới đây đã trở thành người bạn đồng hành cùng rất nhiều người dùng trong việc lưu giữ khoảnh khắc đẹp chụp từ máy ảnh hay smartphone của mình nhanh chóng. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo với những tấm hình sắc nét khắc ghi kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.



1. Máy in ảnh mini là gì?

Được ví như một món phụ kiện rất quan trọng đối với các tín đồ yêu thích du lịch, nhiếp ảnh, kể cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, chiếc máy in ảnh mini đã không còn xa lạ và được nhiều người ưa chuộng. Với các loại máy in ảnh mini cầm tay này, bạn có thể dễ dàng in ảnh trực tiếp từ điện thoại, máy ảnh kết nối wifi trong những chuyến đi du lịch thú vị hay khoảnh khắc hội họp gia đình đầm ấm, gặp mặt bạn bè đầy hứng khởi.

Máy in ảnh mini Canon cho hình ảnh sắc nét, tốc độ nhanh chóng (Nguồn: sggp.org.vn)

2. Các lưu ý khi mua máy in ảnh mini?

2.1. Thương hiệu

Trên thị trường đa dạng các thương hiệu sản xuất và phân phối những loại máy in ảnh mini, việc chọn lựa một sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả sử dụng tốt với đầy đủ chính sách bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật tiện ích sẽ mang lại cho bạn những tiện ích tuyệt vời. Có thể kể đến một số thương hiệu nổi tiếng như: Canon, Fujifilm, Memobird, Polaroid,… Đây chính là những sự lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn đấy nhé!

2.2. Công nghệ in

Để đánh giá được việc nên mua máy in ảnh mini loại nào, bạn cần quan tâm đến công nghệ in có mang lại văn bản sắc nét, rõ ràng hay không, hình ảnh đồ họa có sống động thông qua độ phân giải của máy in ảnh. Theo đó, thông số DPI càng cao thì máy in sẽ cho ra những tấm ảnh chất lượng hơn. Bạn có thể chọn máy in laser, máy in phun tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và mức giá mình đầu tư cho sở thích bản thân.

2.3. Tốc độ in

Máy in ảnh mini tốt nhất cần phải đảm bảo tốc độ in phù hợp với tần suất in nhiều hay ít, số lượng bao nhiêu, kích cỡ như thế nào. Vậy làm sao để xác định được máy có khả năng in ảnh chậm hay nhanh? Bạn có thể tham khảo thông số IPP – tên viết tắt của Images-Per-Minute, có nghĩa là số ảnh in ra được trong vòng một phút.

2.4. Giấy in

Là một phụ liệu không thể thiếu trong in ấn ảnh màu, thế nhưng, việc chọn lựa loại giấy in phù hợp với mục đích cũng như điều kiện kinh tế của người dùng là điều mà rất nhiều người quan tâm. Hiện nay, thị trường có rất nhiều loại giấy in ảnh chất lượng cao đến từ các hãng Kodak, Epson, Fujifilm, Media đảm bảo cho bản in sắc nét, chân thực đến từng chi tiết.

2.5. Phần mềm hoạt động

Có rất nhiều phần mềm hoạt động được tìm thấy trong máy in ảnh mini tốt nhất giúp cho công việc in ấn ảnh trở nên nhanh chóng, dễ dàng, chất lượng hình ảnh sắc nét, tự nhiên, ảnh đồ họa rõ ràng, bền màu. Phổ biến nhất là ES Image Printer Driver, PrinterShare for MAC.

Thiết kế đẹp mắt, hiện đại của máy in ảnh mini hãng Fujifilm (Nguồn: instaxcamera.com.vn)

3. Các loại máy in ảnh mini tốt nhất

3.1. Máy in ảnh mini Canon PV-123

Nếu có ai đó hỏi bạn nên mua máy in ảnh mini loại nào tốt, máy in ảnh mini Canon PV-123 chính hãng là gợi ý tuyệt vời bạn nhé. Dù chỉ vừa mới ra mắt thị trường vào năm 2019, loại máy in ảnh này được thiết kế nhỏ gọn, sử dụng chất liệu nhựa, trọng lượng chỉ 160g đã chinh phục các tín đồ công nghệ, yêu nhiếp ảnh bởi tiện ích có thể mang theo bất kỳ nơi đâu.

Sản phẩm có giá 2.690.000 đồng này được trang bị công nghệ in khô không mực Zink Zero Ink nên chất lượng ảnh và tốc độ in tốt. Những tấm ảnh bạn muốn in có thể lấy ngay, chống nhòe, chống rách hiệu quả. Đây cũng là sản phẩm hữu ích nằm trong top 5 máy in ảnh cho smartphone từ 2 triệu đồng được rất nhiều người săn đón năm 2019.

Tấm in hình đẹp xuất sắc từ máy in ảnh mini Canon PV-123 (Nguồn: techsignin.com)

3.2. Máy in ảnh Fujifilm Instax Share SP-3

“Siêu phẩm” máy in ảnh Fujifilm Instax Share SP-3 màu trắng có giá 3.900.000 đồng có tốc độ in siêu nhanh, chỉ mất khoảng 10 giây đã cho ra một hình ảnh tuyệt đẹp. Sản phẩm này in lấy liền thông qua thiết bị iOS hoặc hệ điều hành Android gắn liền với wifi. Chất lượng hình ảnh chi tiết, ít phơi sáng, độ phân giải hình ảnh khá cao 800 x 800. Không những vậy, máy in ảnh mini tốt nhất này còn rất dễ sử dụng, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, tiện ích.

3.3. Máy in ảnh cầm tay Fujifilm Instax Share SP-2

Với tầm giá 2.500.000 – 4.000.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu máy in ảnh Fujifilm Instax Share SP-2 sang trọng với tốc độ in nhanh, chất lượng hình ảnh ưu việt. Cũng như “người em” Instax Share SP-3, loại máy này được in từ iOS hoặc Android qua kết nối wifi. Tuy nhiên, độ phân giải không cao bằng, chỉ khoảng 800 x 600.

Máy in ảnh cầm tay Fujifilm Instax Share SP-2 chất lượng cao (Nguồn: giangduydat.vn)

3.4. Máy in nhiệt wifi cầm tay Memobird G2

Loại máy in ảnh này có kích thước siêu nhỏ, có thể bỏ túi mang theo khắp nơi, tiện lợi cho người dùng khi di chuyển trong một quãng đường xa, hành lý cồng kềnh. Máy in nhiệt wifi cầm tay Memobird G2 – RE0196 giá rẻ gói gọn rất nhiều ưu điểm vượt trội như: khả năng tương tích vô cùng mạnh mẽ với nhiều dòng điện thoại, smartphone, có thể hiển thị thông tin lên màn hình rồi in ngay lập tức, hỗ trợ kết nối wifi, ứng dụng ghi nhớ, ghi lại và chia sẻ bạn bè cực kỳ linh hoạt. Giá sản phẩm chỉ khoảng 1.099.000 đồng.

3.5. Máy in ảnh mini cầm tay CP1000

Máy in ảnh CP1000 của Canon là một trong những sản phẩm tuyệt vời với khả năng di chuyển cải tiến nổi bật, sở hữu nhiều tùy chọn in hữu ích. Đặc biệt, thiết kế của sản phẩm này rất độc đáo, mới mẻ với việc bổ sung nắp chống bụi, giúp duy trì thời hạn sử dụng lâu dài hơn, hạn chế chi phí đầu tư cho niềm đam mê chụp ảnh. Sản phẩm có giá hơn 3.000.000 đồng.

3.6. Máy in ảnh Canon CP1200

Nhắc đến danh sách những sản phẩm máy in ảnh mini tốt nhất năm 2019, không thể không nhắc đến máy in ảnh Canon Selphy CP1200 màu đen đa chức năng. Loại máy này cho những tấm hình với độ phân giải 300 x 300 dpi, in không viền ảnh 4 x 6 inch trong 47 giây, hỗ trợ kết nối wifi với rất nhiều thiết bị di động thông minh khác. Không những thế, sản phẩm này còn được tích hợp màn hình LCD 2.7 inch có thể lật nghiêng, cổng USB và khe cắm thẻ SD hiện đại. Máy in ảnh tiêu biểu của hãng Canon này có giá khoảng 2.990.000 đồng.

Máy in ảnh Canon CP1200 phổ biến với hai màu trắng đen cổ điển (Nguồn: chuyengiamayin.com)

3.7. Máy in ảnh bỏ túi Polaroid Zip Mobile Printer

Với việc nâng cấp từ thiết kế cho đến tính năng sản phẩm, máy in ảnh di động Polaroid Zip Mobile Printer được thiết kế khá nhỏ gọn, áp dụng công nghệ mực in Zink Zero đa màu sắc nên cho những tấm ảnh in sắc nét, không bị mờ nhòe. Loại máy này có 13 bộ lọc màu sắc, gồm nâu đỏ, Retro và HDR, kích thước 2 x 3 inch nhưng chỉ có giá dao động từ 2.400.000 – 4.000.000 đồng.

3.8. Máy in ảnh mini Canon Ivy PV123

Không thể vắng mặt trong danh sách các máy in ảnh mini tốt nhất hiện nay, máy in ảnh Canon Ivy PV123 có tốc độ in nhanh nhạy, chỉ 1 phút đã cho ra một tấm hình sắc nét, chi tiết. Đặc biệt, sử dụng loại giấy in chống nhòe, hạn chế rách, thấm nước nên càng đảm bảo độ bền bỉ lâu dài. Giá sản phẩm chỉ 2.690.000 đồng.

3.9. Máy in ảnh kết nối điện thoại qua cổng Bluetooth Paperang P1

Máy in ảnh mang thương hiệu Paperang giá chỉ 1.350.000 đồng hỗ trợ kết nối Bluetooth 4.0, kết nối Cloud để in ảnh lấy liền. Bên cạnh đó, kích thước máy nhỏ gọn, có thể cất trong túi xách mỗi khi ra đường. Thiết bị công nghệ này được sử dụng pin Lithium ion 1000mAh, có thể sạc lại, thời gian sử dụng liên tục đến 24 giờ đồng hồ cho 1,5 tiếng sạc đầy.

Máy in ảnh Paperang P1 có vẻ ngoài nhỏ gọn, bắt mắt (Nguồn: shopee.vn)

Trên đây là những tổng hợp về các yếu tố đánh giá chất lượng và gợi ý những loại máy in ảnh mini tốt nhất năm 2019 bạn nên lưu sẵn lại khi có nhu cầu. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo 19 máy ảnh du lịch giá rẻ dưới 1 triệu chất lượng ảnh tốt để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Thỏa mãn đam mê chụp choẹt, tách 1 cái là có hình liền tay bằng việc tậu ngay máy in ảnh mini 100% chính hãng, giá ưu đãi cùng Adayroi.com bạn nhé!