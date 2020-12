9 món ăn cho trẻ bị hen suyễn ngon bổ tăng cường sức khỏe nhanh khỏi bệnh

Hen suyễn là bệnh viêm mãn tính, hay gặp ở trẻ nhỏ. Việc sử dụng các loại thuốc điều trị hen suyễn cho trẻ có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. Vậy trẻ bị hen suyễn nên ăn gì để nhanh khỏi bệnh, tăng cường sức khỏe. Cha mẹ hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu ngay bài viết sau.



1. Chất béo lành mạnh

Trẻ bị bệnh hen suyễn nên ăn uống gì? Các loại chất béo lành mạnh như Omega 3 được xem là vũ khí phòng bệnh hen suyễn hiệu quả cho trẻ nhỏ. Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất béo lành mạnh có trong rau xanh, dầu hạt cải, các loại cá nhiều dầu chứa omega-3 như: cá hồi, cá thu, cá ngừ… vừa giảm bớt tình trạng viêm đường hô hấp vừa giảm bệnh hen suyễn. Tuy nhiên trước khi sử dụng, hãy đảm bảo chắc chắn rằng trẻ nhỏ không bị dị ứng với các loại thực phẩm giàu chất béo lành mạnh này.

Trẻ bị hen suyễn nên ăn các loại cá giàu omega 3 (Nguồn: npr.org)

2. Hạt lanh

Trong hạt lanh cung cấp nhiều magie, kali và khoáng chất cần thiết cho trẻ bị mắc bệnh hen suyễn. Đặc biệt, magie được xem là thần dược hỗ trợ các bệnh về đường hô hấp, giúp giảm viêm và cải thiện hơi thở của trẻ. Bên cạnh đó, hạt lanh còn rất giàu omega 3 – chất béo lành mạnh, có đặc tính chống viêm rất tốt. Vì thế, khi con mắc bệnh hen suyễn, cha mẹ nên nghiền thật nhỏ hạt lanh sau đó trộn cùng với thức ăn và cho con ăn sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng rất hiệu quả.

Hạt lanh có tác dụng chữa bệnh hen suyễn hiệu quả ở trẻ nhỏ (Nguồn: chiaki.vn)

3. Quả mọng

Quả mọng là tên để chỉ các loại trái cây, hoa quả tươi nhỏ, bên trong thịt có nhiều nước, căng tròn. Có rất nhiều loại quả mọng vừa giàu chất dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe như: mâm xôi, việt quất, dâu tây, dâu đen… Theo một số nghiên cứu từ Đại học Florida cho biết, các loại quả mọng đều cung cấp một nguồn lớn chất chống oxy hóa, thúc đẩy hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi các loại vi khuẩn, virus gây bệnh. Vì thế, việc sử dụng các loại quả mọng phòng và chữa bệnh hen suyễn cho trẻ nhỏ là điều đặc biệt cần thiết.

4. Các loại đậu

Các loại đậu như: đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen… cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Hơn hết, trong các loại đậu còn rất giàu chất xơ, chất đạm, Omega – 3, vitamin các nhóm: E, B, C, K, khoáng chất: Mg, Ca, K, Na, Zn,…. giúp phòng chống bệnh ung thư đại tràng, tốt cho xương, điều chỉnh đường huyết hiệu quả. Do đó, khi trẻ bị mắc bệnh hen suyễn, cha mẹ có thể nấu cháo từ các loại đậu thật mềm cho con ăn hàng ngày sẽ rất nhanh khỏi bệnh.

5. Gừng

Trẻ bị hen suyễn nên ăn gì? Trong Đông Y, gừng có tác tính kháng viêm, giảm viêm, giải độc phổi, thúc đẩy độc tố ra khỏi cơ thể tốt. Đặc biệt, loại gia vị nấu ăn ngon, tốt cho sức khỏe này còn có chức năng tăng cường sức khỏe phổi, làm giảm tắc nghẽn, cải thiện lưu thông máu đến phổi. Vì thế, mẹ nên kết hợp gừng vào các món ăn hàng ngày của con.

Gừng là một trong những loại gia vị có tính kháng viêm, kháng khuẩn và phòng bệnh hen suyễn cho trẻ (Nguồn: thegioi360.vn)

6. Nghệ

Tương tự như gừng, nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Trong nghệ có chất Curcumin, có tác dụng kháng viêm tương đương như Hydrocortison, Phenylbutazon, giúp trẻ nhỏ bớt khò khè, chống dị ứng hen suyễn rất tốt. Đặc biệt, tinh bột nghệ nguyên chất có tác dụng trị nám, làm đẹp da, chống viêm loét dạ dày, giảm hàm lượng Cholesterol trong máu, kháng khuẩn, kháng nấm. Với trẻ bị hen suyễn, mẹ có thể sử dụng tinh bột nghệ nguyên chất đem pha với mật ong cho con uống 1 -2 lần trong ngày rất hiệu quả.

7. Rau bina

Rau bina (cải bó xôi) rất giàu Magie, vitamin E, vitamin C, vitamin K, Axit amin và Beta Carotene, giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn ở trẻ nhỏ. Theo nghiên cứu “Annals of the American Thoracic Society” (Tạm dịch: Biên niên sử Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ) vào tháng 2, năm 2016 cho biết, những đứa trẻ không được cung cấp đủ vitamin E, C, B, Folate sẽ bị bệnh hen suyễn nặng gấp 8 lần so với những đứa trẻ khác. Vì thế, khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu của bệnh hen suyễn, hãy bổ sung ngay rau bina vào bữa ăn hàng ngày cho con.

Rau chân việt (Nguồn: wordpress.com)

8. Lựu

Theo tác giả cuốn “101 Foods That Could Save Your Life” David Grotto cho biết trong lựu chứa nhiều Polyphenol, vitamin C, B, chất xơ, khoáng chất có tác dụng làm giảm viêm, chữa hen suyễn, giảm quá trình sưng phù liên quan đến bệnh tim mạch hiệu quả. Đặc biệt bạn pha nước ép lựu tươi ngon với thêm một chút mật ong nguyên chất dinh dưỡng cho con uống sẽ có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, chống lại virus gây bệnh hen suyễn, khò khè, khó thở an toàn, lành mạnh.

9. Cà chua

Nếu cha mẹ đang băn khoăn không biết khi trẻ bị hen suyễn nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh hiệu quả thì đừng bỏ qua trái cà chua. Tương tự như lựu, nước ép cà chua kết hợp với tinh bột nghệ cũng có tác dụng giảm viêm, chữa dị ứng mũi, chữa bệnh hen suyễn ở trẻ nhỏ.

Bởi, trong cà chua rất giàu vitamin C, E, chất xơ, nhóm khoáng chất: Mg, Zn, Ca,… Để phòng bệnh hen suyễn cho trẻ nhỏ, cha mẹ hãy dùng một nửa cốc nước ép cà chua trộn cùng với 1 thìa tinh bột nghệ và cho con uống 1-2 lần trong 5-6 ngày liền.

Cà chua – Thần dược cung cấp nhóm vitamin C, E, chất xơ, có tác dụng chữa bệnh hen suyễn hữu hiệu (Nguồn: baomoi.com)

Ngoài 9 loại thực phẩm trên, cha mẹ nên đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng đảm bảo chất đạm, chất xơ cho trẻ nhỏ hàng ngày. Hãy bổ sung nhiều loại rau củ quả, trái cây tươi sạch cho con như: táo, những loại rau củ quả màu cam, bông cải xanh….

Bên cạnh đó, khi cho trẻ ra ngoài, cha mẹ phải chắc chắn rằng đã mặc áo ấm và đeo khẩu trang cho con. Đặc biệt, người lớn không được phép hút thuốc lá khi ở cùng trẻ nhỏ. Bởi, khói thuốc lá chính là tác nhân gây ra các bệnh nguy hiểm đến sức khỏe của con. Thêm nữa, việc cho trẻ nhỏ đi thăm khám tổng quát từ 3-6 tháng/lần là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho con.

Trẻ bị hen suyễn nên ăn gì để nhanh khỏi bệnh, tăng cường hệ miễn dịch tốt? Cha mẹ hãy tham khảo ngay các loại thực phẩm phòng bệnh hen suyễn hữu hiệu mà Blog Saigon-Gpdaily đã tổng hợp lại.