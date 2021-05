9 mũ bảo hiểm fullface sợi carbon tốt siêu nhẹ bền chắc giá từ 2tr5

2.4. Mũ bảo hiểm trùm đầu sợi carbon LS2 Arrow C Evo



Hiện nay các loại mũ bảo hiểm được làm từ sợi carbon rất được người tiêu dùng yêu thích lựa chọn. So với những chất liệu khác thì mũ bảo hiểm làm bằng sợi carbon sở hữu nhiều ưu điểm vượt bậc. Để chọn mua được mũ bảo hiểm fullface sợi carbon chất lượng, các bạn có thể tham khảo những gợi ý sau.



1. Đánh giá mũ bảo hiểm trùm đầu bằng sợi Carbon có tốt không

Mũ bảo hiểm trùm đầu sẽ rất ngột và khó chịu nếu các bạn chọn các loại mũ làm từ chất liệu không đảm bảo, thiết kế thiếu linh động. Đó cũng chính là lý do nhiều người chọn sử dụng mũ fullface làm từ sợi carbon, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, giúp người đội luôn thoải mái khi lái xe.

1.1. Đặc điểm chất liệu sợi Carbon

Nguyên tử Carbon có khả năng liên kết với nhau dưới dạng sợi dài, sợi có đường kính khoảng 0,005mm – 0,01mm. Vài ngàn sợi nhỏ kết hợp lại sẽ được các sợi Carbon. Bằng công nghệ hiện đại, sợi Carbon được liên kết lại thành tấm lưới, sau đó đem kết hợp với than chì chuyên dụng rồi phủ molded, các loại hạt nhựa, hỗn hợp để khô sẽ cho ra tấm Carbon. Mũ bảo hiểm sợi Carbon là những chiếc mũ bảo hiểm có phần vỏ được chế tạo từ những tấm Carbon nguyên liệu. Đặc tính của sợi Carbon là rất bền, chịu lực và chịu nhiệt rất tốt, rất chắc chắn, ít bị thay đổi hình dạng khi ở dưới nhiệt độ cao, ít chịu tác dụng của hóa chất. Đặc biệt, sợi Carbon rất nhẹ nên khi ứng dụng làm mũ bảo hiểm có thể mang lại sự thoải mái cho người dùng.

Mũ bảo hiểm trùm đầu sợi Carbon rất tốt (Nguồn: bigbike.vn)

1.2. Ưu điểm của mũ bảo hiểm fullface sợi Carbon

Nếu như bạn nghĩ nhựa ABS đã là một chất liệu tốt thì sợi carbon còn tốt hơn rất nhiều lần. Loại chất liệu này có thể dễ dàng kết hợp với các vật liệu mạnh khác như Kevlar để chế tạo ra phần vỏ mũ vô cùng chắc chắn. Mũ bảo hiểm bằng sợi carbon có khả năng giảm xóc cực tốt, lực khi tác động vào sẽ được phân bố đều trên bề mặt chạm, mang đến một sức mạnh vô cùng vượt bậc.

Mũ bảo hiểm bằng sợi carbon còm có độ bền đặc biệt nổi trội hơn so với các chất liệu khác. Bề mặt chất liệu luôn láng mịn, khả năng chống trầy xước và nứt vỡ tốt hơn chất liệu sợi thủy tinh. Sức chịu đựng của mũ cũng rất tốt, sợi carbon có khả năng chịu lực cao, rất khó vỡ khi va đập mạnh. Đảm bảo người tham gia giao thông sử dụng mũ sẽ luôn an toàn, phần đầu được bảo vệ tốt, hạn chế tối đa các tổn thương có thể gặp phải nếu không may xảy ra tai nạn.

Đặc biệt, mũ bảo hiểm bằng sợi carbon còn có trọng lượng siêu nhẹ, giúp phần đầu không đau hay khó chịu, người lái có thể dễ dàng vận động, không gây mỏi cổ, thoải mái lái xe.

1.3. Mũ bảo hiểm của hãng nào được có làm từ sợi Carbon

Trên thị trường hiện nay các dòng mũ bảo hiểm fullface sợi carbon được xem là cao cấp nhất. Chất lượng vượt trội, tiện lợi khi sử dụng và cực kỳ an toàn giúp nó chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng. Vậy, những thương hiệu nào chuyên cung cấp mũ bảo hiểm từ sợi carbon? Một số thương hiệu nổi tiếng chuyên cung cấp mũ bảo hiểm làm từ sợi carbon các bạn có thể tham khảo như là Royal, Arrow C Evo, LS Challenger, Bulldog, Avex Altrax hay AGV,…

Sợi carbon mang đến các sản phẩm chất lượng vượt trội (Nguồn: t-composites.net)

2. Top 9 mẫu mũ bảo hiểm sợi carbon được ưa chuộng nhất hiện nay

Mũ bảo hiểm sợi carbon tuy có giá thành khá cao nhưng đổi lại bạn sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích tuyệt vời, luôn an toàn trên mọi chặng hành trình. Để chọn được mũ bảo hiểm sợi carbon chất lượng, các bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau.

2.1. Mũ bảo hiểm trùm đầu sợi Carbon Royal M09

Nhắc đến các thương hiệu chuyên sản xuất mũ bảo hiểm sợi carbon không thể không nhắc đến Royal. Mũ bảo hiểm trùm đầu Royal M09 được làm bằng sợi carbon, độ bền cao, khả năng chịu lực va đập rất tốt. Mút xốp bên trong được làm từ nhựa EPS, khả năng hấp thụ lực tốt, bảo vệ phần đầu khỏi chấn động khi gặp sự cố. Kính chắn được làm từ nhựa PC, bền đẹp, chống tia UV tốt, cho khả năng quan sát hiệu quả. Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, chắc chắn chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu thương hiệu Royal này sẽ khiến các bạn cảm thấy hài lòng. Giá tham khảo: 3.500.000đ.

Mũ Bảo Hiểm trùm đầu sợi Carbon Royal M09 (Nguồn: hifa.vn )

2.2. Mũ bảo hiểm fullface sợi Carbon LS2 FF397 Vector Singe Mono Matt Carbon

Đây là lựa chọn hàng đầu của các tay đua chuyên nghiệp, nón bảo hiểm fullface LS2 FF397 Vector Singe Mono Matt Carbon giúp bảo vệ người lái luôn an toàn và thoải mái trong mọi hành trình. Mũ được làm từ chất liệu sợi carbon nên cực kì nhẹ và chắc chắn, khả năng chịu lực va đập rất tốt. Mũ có hệ thống thông khí khoa học thông minh, giúp người đội mũ luôn cảm thấy thông thoáng và dễ chịu. Sản phẩm có tích hợp thêm Pinlock chống đọng sương. Phần đệm cổ giúp bảo vệ cổ trong các tình huống khẩn cấp. Kính chắn mũ từ chất liệu Polymer với khả năng quang học 3D.

Giá tham khảo: 7.200.000đ.

2.3. Mũ bảo hiểm Royal Fullface M28 Carbon

Sản phẩm có độ bền cao, khả năng chống va đập cực tốt nhờ được làm từ chất liệu sợi carbon cao cấp. Hệ thống mút xốp và tấm lót bên trong được thiết kế tỉ mỉ, dày dặn, có khả năng giảm chấn động khi gặp tai nạn, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn cho người đội. Mũ có thiết kế rất ấn tượng, nắp chụp độc đáo, mang đến nét đẹp trẻ trung và năng động cho người dùng.

Giá tham khảo: 2.950.000đ.

Mũ bảo hiểm Royal Fullface M28 Carbon (Nguồn: royalhelmet.com.vn)

2.4. Mũ bảo hiểm trùm đầu sợi carbon LS2 Arrow C Evo

Arrow C Evo là chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu LS2 được các tay đua chuyên nghiệp yêu thích. Sản phẩm sở hữu thiết kế ấn tượng, kiểu phủ fullface, trọng lượng nhẹ, rất tiện lợi khi đội. Lớp vỏ ngoài được làm từ sợi carbon cao cấp, sản phẩm đạt chuẩn ECE 22.05 và DOT nên các bạn hoàn toàn yên tâm về độ bền và độ an toàn. Kính chắn gió quang học loại A, khuy cài dạng Double-D Ring, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho các xế thủ khi di chuyển.

Giá tham khảo: 7.000.000đ.

Mũ bảo hiểm trùm đầu sợi carbon LS2 Arrow C Evo (Nguồn: slatic.net)

2.5. Mũ bảo hiểm sợi carbon LS Challenger Carbon FF327C

Đây là dòng sản phẩm rất được săn đón đến từ thương hiệu nón bảo hiểm hàng đầu Tây Ban Nha. Mũ được làm bằng chất liệu sợi carbon cao cấp, mút xốp bên trong sản xuất trên công nghệ EPS chất lượng, bảo vệ phần đầu luôn an toàn trước mọi tác động. Mũ được trang bị hai kính chắn tiện lợi, tháo lắp nhanh chóng, chịu trầy xước tốt, có khả năng chống tia UV. Hệ thống thông khí trên mũ rất hiện đại, mang lại cảm giác thông thoáng và thoải mái cho người đội.

Giá tham khảo: 9.900.000đ.

2.6. Mũ bảo hiểm trùm đầu sợi carbon Bulldog Classico Carbon

Bulldog là nhãn hiệu các bạn không nên bỏ qua khi tìm mua mũ bảo hiểm sợi carbon cao cấp. Một đại diện tiêu biểu đến từ thương hiệu này là mũ bảo hiểm trùm đầu sợi carbon Bulldog Classico Carbon. Mũ có kiểu dáng cổ điển, cấu trúc che toàn mặt, trọng lượng rất nhẹ, mang đến người dùng một sản phẩm đảm bảo an toàn và tiện lợi. Sản phẩm được sản xuất thủ công bằng sợi carbon cao cấp nên rất an toàn và chắc chắn. Phần mút xốp, đệm lót bên trong được gia công tinh tế và bền đẹp, đảm bảo bảo vệ phần đầu luôn an toàn, mang đến cảm giác cực thoải mái khi sử dụng sản phẩm.

Giá tham khảo: 3.600.000đ.

Mũ bảo hiểm trùm đầu sợi carbon Bulldog Classico Carbon (Nguồn: hstatic.net)

2.7. Mũ bảo hiểm Avex Altrax Thái Lan fullface sợi carbon

Mũ bảo hiểm fullface sợi carbon Avex Altrax đến từ Thái Lan hiện nay rất được giới trẻ yêu thích lựa chọn. Phần vỏ mũ được làm từ sợi Carbon cao cấp, khả năng chống chịu lực hoàn hảo, bảo vệ người đội luôn an toàn. Mút xốp bên trong làm từ chất liệu EPS, có khả năng hấp thụ lực tác động khi va chạm hiệu quả. Lớp lót mũ rất dày và êm, mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người đội. Mũ có hệ thống thoát khí thông minh, giúp bên trong luôn thông thoáng và dễ chịu. Sản phẩm được tích hợp hai kính, giúp bảo vệ đôi mắt của người lái, mở ra không gian quan sát rộng và tốt.

Giá tham khảo: 2.500.000đ.

Mũ bảo hiểm fullface sợi carbon Avex Altrax đến từ Thái Lan (Nguồn: mubaohiemdep.vn)

2.8. Mũ bảo hiểm Fullface AGV K5 sợi carbon

Mũ bảo hiểm cao cấp AGV nổi tiếng hàng đầu thế giới là cái tên quen thuộc của các tay đua xe chuyên nghiệp rất ưa chuộng. Mũ được làm từ sự kết hợp sợi Carbon và sợi thủy tinh rất chắc chắn, cực nhẹ, an toàn và rất tiện lợi khi sử dụng. Mũ được sản xuất trên công nghệ FEM, cho khả năng chống chịu va đập mạnh cực tốt. Hệ thống lưu thông không khí bên trong mũ được thiết kế thông minh, giúp người đội luôn cảm thấy thông thoáng và dễ chịu.

Giá tham khảo: 9.200.000đ.

Nón bảo hiểm Fullface AGV K5 sợi carbon (Nguồn: nhattao.com)

2.9. Nón bảo hiểm sợi carbon cho tay đua AGV Pista GP Project 46 Carbon

Một đại diện tiếp theo của thương hiệu AGV chính là AGV Pista GP Project 46 Carbon, người bạn đồng hành tuyệt vời của những tay đua chuyên nghiệp. Phần ngoài nón bảo hiểm được làm từ sợi carbon, bên trong làm từ EPS và FEM khiến nó trở nên khác biệt so với các sản phẩm cùng loại. Chỉ số an toàn của AGV Pista GP Project 46 vượt mức tiêu chuẩn ECE. Trọng lượng của mũ rất nhẹ, người lái sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi đội trên đầu. Mũ còn được trang bị hệ thống thông gió thông minh, nhiệt độ và độ ẩm bên trong luôn được ổn định. Kính chắn gió cao cấp, chống sương mù 4 lớp, quan sát tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Giá tham khảo: 25.000.000đ.

Nón bảo hiểm sợi carbon cho tay đua AGV Pista GP Project 46 Carbon (Nguồn: replicaracehelmets.com)

Những ưu điểm nổi bật hơn hẳn mà mũ bảo hiểm fullface sợi carbon đem lại so với các loại mũ làm từ chất liệu khác cho thấy đây là sản phẩm các tay đua xe, tay phượt nên lựa chọn hàng đầu hiện nay. Để đảm bảo sở hữu nón bảo hiểm fullface chính hãng, chất lượng cao bạn hãy tìm mua ở các địa chỉ uy tín được review tốt tránh hàng kém chất lượng mà giá ngang hàng xịn nhé!