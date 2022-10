9 tác dụng của cà chua bi cho sắc đẹp, sức khỏe, chống ung thư

2.2. Cung cấp vitamin A, C và beta-carotene làm sạch máu



So với giống cỡ vừa, cà chua bi khi ăn có vị ngọt thanh hơn, thích hợp cho những món salad hoặc để trang trí. Vậy tác dụng của cà chua bi như thế nào đối với sức khỏe và sắc đẹp? Cùng Blog Adayroi tìm hiểu qua việc phân tích thành phần dinh dưỡng của loại quả này nhé.



1. Thành phần dinh dưỡng cà chua bi

Cũng giống như cà chua thường, cà chua bi là loại thực phẩm phổ biến, được ưa chuộng bởi giá trị dinh dưỡng cao và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Điều đặc biệt là một cốc khoảng 150 gram loại quả này chỉ chứa 30 kcal.

Trong đó 94% là nước, còn lại 6 gram là carbs (đã bao gồm 2 gram chất xơ) và các thành phần khác. Với dinh dưỡng phong phú và cung cấp nguồn năng lượng thấp, loại quả này rất lý tưởng cho chế độ ăn kiêng giảm cân, giữ dáng.

Cà chua bi còn là nguồn cung cấp các loại vitamin A, C và K dồi dào. Lượng kali cao giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra trong thành phần dinh dưỡng của cà chua bi phải kể đến các loại vitamin B6, B9, B1 và các khoáng chất vi lượng như: magie, mangan, canxi, photpho và đồng.

Các hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong cà chua bao gồm: carotenoid, quercetin, chlorogenic acid, lutein và rất nhiều loại khác. Đặc biệt, nguồn lycopene dồi dào trong loại quả này mang đến tác dụng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và các vấn đề tổn thương tế bào do oxy hóa.

Tuy so với cà chua thường thì không cao bằng, nhưng so với các loại thực phẩm khác thì tỉ lệ thành phần lycopene có trong loại quả này vẫn ở mức cao.

Cà chua bi có nguồn vitamin và khoáng chất vi lượng phong phú (Nguồn: sieungon.com)

2. Tác dụng của cà chua bi

Sử dụng cà chua trong các món ăn, thức uống hàng ngày mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da và cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

2.1. Giàu vitamin K và canxi, tốt cho xương

Ngoài việc bổ sung canxi và vitamin C thì tiêu thụ cà chua là giải pháp giúp tăng cường sức khỏe hệ xương rất hiệu quả. Nhờ hàm lượng vitamin K và canxi có trong cà chua bi có tác dụng phát triển xương ở trẻ em và giữ cho xương chắc khỏe ở người trưởng thành. Đối với các bé, cà chua là sản phẩm từ thiên nhiên, dễ hấp thu nên rất tốt cho sức khỏe.

Tác dụng của cà chua bi không thể không nhắc tới là tốt cho sự phát triển xương khớp của trẻ (Nguồn: italiachecambia.org)

2.2. Cung cấp vitamin A, C và beta-carotene làm sạch máu

Trong số các loại thực phẩm giàu vitamin A tốt cho sức khỏe thì cà chua bi chính là “ứng cử viên” đầu bảng. Bên cạnh đó, kết hợp với thành phần vitamin C và beta-carotene dồi dào có trong loại quả này, các loại độc tố trong cơ thể được đào thải một cách dễ dàng.

Chúng hoạt động như những chất chống oxy hóa để làm sạch các tác nhân gây tổn hại đến máu. Ngoài ra những thành phần này còn giúp hòa tan sỏi mật trong gan, ngăn ngừa bệnh xơ gan, rất tốt cho người thường xuyên uống rượu bia.

2.3. Có nhiều chất chống oxy hóa, rất tốt cho cơ thể

Công dụng của cà chua bi đối với sức khỏe chủ yếu là đến từ các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein, alpha-carotene và beta-caroten. Khi được hấp thu cùng một lúc, chúng có khả năng kết hợp với nhau và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe một cách toàn diện. Về cơ bản, các thành phần này giúp tăng cường sức khỏe thể chất, phòng chống và giảm các vấn đề bệnh tật và có những tác dụng trong việc làm đẹp da và giữ dáng.

2.4. Là thực phẩm bổ mắt

Không chỉ có vitamin A trong cà chua mới mang lại khả năng cải thiện thị lực, các thành phần như lycopene, lutein, zeaxanthin và vitamin C cũng góp phần phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng, mù đêm (quáng gà), đục thủy tinh thể.

Do đó những ai gặp vấn đề về thị lực, tật khúc xạ hay thường xuyên tiếp xúc với máy tính cần tăng cường bổ sung cà chua bi trong thực đơn ăn uống mỗi ngày.

Công dụng của cà chua bi giúp cải thiện thị lực hiệu quả (Nguồn: mayaptrungtudong.vn)

2.5. Phòng chống ung thư

Nhắc đến tác dụng của cà chua bi, không thể không kể tới khả năng phòng chống ung thư hữu hiệu. Lycopene chính là hợp chất “thần kỳ” được tìm thấy rất nhiều ở cà chua bi, có tác dụng “thu gom” và loại bỏ các gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ mắc ung thư.

Theo nghiên cứu từ trường đại học Harvard, lycopene có trong cà chua bi mang lại hiệu quả cao trong việc phòng chống ung thư tuyến tiền liệt, dạ dày – trực tràng, thực quản, vòm họng, vú, cổ tử cung.

Đặc biệt hoạt chất này tăng lên khi trải qua quá trình chế biến bằng nhiệt hay xử lý công nghiệp. Vì vậy bạn có thể thoải mái nấu nướng hoặc sử dụng những loại sốt cà chua thơm ngon mà mình yêu thích và vẫn đảm bảo nhận được lợi ích cho sức khỏe từ cà chua.

2.6. Giúp làm đẹp da

Các chị em thường băn khoăn ăn cà chua bi có tác dụng gì với làn da bởi loại quả này được khuyến khích sử dụng trong nhiều công thức làm đẹp. Với thành phần giàu các chất chống oxy hóa, cà chua bi giúp làm hạn chế tác động tiêu cực của tia UV trong ánh nắng mặt trời – nguyên nhân gây ra tình trạng sạm da và lão hóa.

Ngoài ra các loại vitamin và khoáng chất này còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, hồi phục tổn thương. Axit nhẹ có trong cà chua giúp tẩy các tế bào già cỗi trên tầng thượng bì, trả lại làn da sạch thoáng, tươi trẻ.

Uống sinh tố cà chua bi tốt cho sức khỏe làn da (Nguồn:parks.it)

2.7. Giúp giảm số đo vòng 2

Cà chua bi là “thực phẩm vàng” cho vóc dáng bởi chúng chứa chủ yếu nước và chất xơ giúp bạn no bụng nhanh mà không cung cấp nhiều calo cho cơ thể, đặc biệt là ít béo và không chứa cholesterol.

Nếu bạn đang ăn kiêng để giảm cân hoặc giữ dáng và chỉ được phép nạp vào 1500 calo mỗi ngày, hãy sử dụng cà chua bi, 10 quả chỉ tương đương với 2% nhu cầu calo mà thôi.

Ngay cả khi bạn không tính toán được lượng calo để giảm cân thì việc bổ sung chất xơ từ loại quả này cũng giúp bạn no lâu và ăn ít hơn.

Nhờ tác dụng của cà chua bi trong việc kiểm soát cân nặng, chúng được sử dụng trong nhiều công thức làm salad giảm cân hiệu quả.

2.8. Tốt cho huyết áp của bạn

Chỉ với 10 quả cà chua bi có thể cung cấp 400 miligam kali, gần bằng 1 quả chuối nhưng ít calo hơn. Khi đi vào cơ thể, kali sẽ giúp cân bằng áp lực thành mạch, tăng sự bài tiết natri, nhờ vậy áp lực lên động mạch giảm.

Do đó sử dụng cà chua bi trong những món ăn hàng ngày có tác dụng duy trì sức khỏe mạch máu và ổn định huyết áp.

Cà chua bi tốt cho người cao huyết áp (Nguồn: mcmasteroptimalaging.org)

2.9. Ngăn ngừa bệnh ung thư và một số căn bệnh mãn tính

Nhờ chứa thành phần chống oxy hóa như lycopene và beta carotene mà tác dụng của cà chua bi là có thể giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể bạn khỏi những tác động xấu từ những gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm tim và ung thư. Nhờ bio flavonoid và carotenoid có khả năng chống viêm, ăn hoặc uống sinh tố cà chua bi còn làm giảm cơn đau mãn tính.

Theo nghiên cứu về việc ăn cà chua bi có tác dụng gì, kết quả cho thấy hấp thụ lycopene từ các món ăn có cà chua bi hoặc sốt cà chua, kết hợp với dầu oliu chứa nhiều dưỡng chất tốt lành và ăn thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, phổi, dạ dày và một số chứng bệnh mãn tính khác.

Cà chua bi vừa ngon vừa phòng chống được ung thư (Nguồn: unsplash.com)

3. Nên chọn cà chua thường hay cà chua bi?

Không ít người băn khoăn cà chua bi có tốt không, so với với cà chua thường thì loại nào tốt hơn, tác dụng của cà chua bi so với cà chua thường thế nào? Trên thực tế, giá trị dinh dưỡng của cà chua thường và cà chua bi không có sự chênh lệch đáng kể.

Điều quan trọng không phải ở việc to hay nhỏ mà là màu sắc của chúng và việc bạn có mua được rau củ quả tươi sạch và an toàn để chế biến hay không. Quả càng đỏ chín mọng, căng bóng thì càng có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là lycopene, vitamin C và các thành phần chống oxy hóa.

Như vậy bạn có thể lựa chọn tùy vào sở thích và món ăn định chế biến. Nếu là salad hoặc dùng trang trí thì cà chua bi sẽ thích hợp hơn, còn xay sinh tố hay tạo màu món ăn thì quả sẽ tiện hơn. Còn khi nấu ăn, bạn có thể chọn loại nào cũng được.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và khi sử dụng cà chua bi, bạn cần phải chọn loại tươi sạch, không bị dập nát, không tồn dư lượng thuốc trừ sâu hay các loại thuốc ủ chín. Do đó thay vì mua sắm rau củ quả không rõ nguồn gốc thì bạn nên chọn sản phẩm được kiểm định đầy đủ và dễ dàng truy ra xuất xứ để được đảm bảo về sự an toàn khi sử dụng.

Công dụng của cà chua bi chỉ được phát huy khi đảm bảo chất lượng. (Nguồn: realfoods.co.uk)

Với nguồn thực phẩm tươi sạch nhập mới mỗi ngày và những loại rau củ quả theo mùa trong nước, các loại trái cây nhập khẩu được kiểm định khắt khe, “đi chợ” tại hệ thống bán lẻ của tập đoàn Vingroup là giải pháp tiện ích, an toàn dành cho bạn.

Bên cạnh các siêu thị VinMart, cửa hàng tiện lợi VinMart Plus thì giải pháp “đi chợ” trực tuyến trên kênh thương mại điện tử Adayroi sẽ giúp cho công việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Chỉ cần vài thao tác chọn mua tại Adayroi, các loại thực phẩm tươi mới mỗi ngày sẽ nhanh chóng được vận chuyển đến địa chỉ của bạn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, hệ thống bảo quản hiện đại từ nông trường đến siêu thị, từ điểm bán cho tới địa chỉ bạn mong muốn giúp cho thực phẩm đến tay người tiêu dùng luôn ở trạng thái tươi ngon và dinh dưỡng, bất kể bạn đặt mua vào thời điểm nào trong ngày.

Như vậy với hàng loạt tác dụng của cà chua bi và gợi ý nơi mua sắm đảm bảo của Blog Adayroi, hy vọng bạn có thể yên tâm bổ sung loại quả này để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình với những bữa ăn thơm ngon, dinh dưỡng. Đừng quên “đi chợ” mỗi ngày tại Adayroi với aEat để nhận được những phần quà hấp dẫn bạn nhé!