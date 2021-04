9 tác dụng của chuối xanh luộc với người giảm cân, mất ngủ lâu ngày

Chuối là loại trái cây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, ngoài chuối chín được bán ở khắp nơi từ siêu thị đến các khu chợ. Chuối xanh luộc cũng là một món ăn quen thuộc với người Việt. Bài viết sau đây sẽ phân tích tác dụng của chuối xanh luộc đối với sức khỏe và giảm cân hiệu quả.



1. Nên ăn chuối xanh sống hay luộc tốt hơn

Chuối thật sự là một loại thực phẩm mà chúng ta có thể chế biến hoặc sử dụng theo nhiều cách thức khác nhau. Nên ăn chuối xanh sống hay không? Chuối xanh sống khá chát và có nhiều mủ. Như vậy, nên ăn chuối đã được luộc chín, vì lúc này chuối luộc đã loại bỏ được những chất độc hại, thuốc trừ sâu. Ngoài ra, tác dụng của chuối xanh luộc là giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn, giảm được vị chát và có hương vị ngon hơn.

Chuối được luộc chín sẽ có hương vị ngon hơn (Nguồn: draxe.com)

2.1. Chuối xanh luộc giảm cân hiệu quả

Hiện nay có rất nhiều loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng giảm cân có mặt trên thị trường. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, chuối rất bổ dưỡng. Trong chuối có chứa rất nhiều các dưỡng chất như vitamin, chất xơ, tannin, carotenoid cao,… Vì hàm lượng khoáng chất, vitamin và chất xơ dồi dào như vậy, đây được coi là một trong những thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên hỗ trợ kiêng ăn giảm cân. Chính vì thế, phương pháp giữ dáng bằng chuối xanh luộc đang được rất nhiều chị em truyền tai nhau.

Cụ thể, tác dụng của chuối xanh luộc là làm sạch bề mặt ruột bằng cách loại bỏ các chất độc tích tụ lâu ngày trong ruột. Từ đó, loại quả này loại thải bớt chất độc và chất béo có hại ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, chuối xanh luộc còn hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn, giảm táo bón và rất nhiều các lợi ích khác.

Như vậy, chuối xanh rất phù hợp là thực phẩm “có mặt” trong thực đơn giảm cân. Tuy nhiên, giảm cân là một quá trình kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý, thường xuyên vận động và lịch sinh hoạt hằng ngày khoa học. Vì thế, để có được hiệu quả tốt nhất khi giảm cân, bạn nên chú ý đến chế độ ăn cũng như tập thể dục thường xuyên.

2.2. Giúp hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả

Một trong những công dụng tuyệt vời của chuối xanh luộc chính là giúp hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả. Trong chuối xanh luộc có pectin là một loại chất xơ hoà tan rất tốt cho ruột non trong quá trình chuyển hoá chất dinh dưỡng vào máu cộng thêm việc làm sạch bề mặt ruột, từ đó giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Chuối xanh luộc rất tốt cho đường ruột (Nguồn: vichuong.com)

2.3. Chống oxy hóa, ngăn chặn lão hóa

Ăn chuối xanh luộc có tốt không? Theo một số nghiên cứu, vỏ của chuối xanh luộc có các chất làm chậm quá trình oxy hóa, nhưng một lớp bảo vệ giúp cơ thể “thoát khỏi” những tác nhân gây hại và vi khuẩn có thể phát triển thành bệnh. Bên cạnh đó, chuối xanh luộc có rất nhiều các loại vitamin như vitamin E, vitamin C, vitamin A,…

Đây đều là những loại vitamin tốt cho mắt, cho da và cơ thể nói chung. Vì vậy, để đạt được tác dụng của chuối xanh luộc đối với cơ thể thì khi ăn chuối xanh luộc nên ăn luôn vỏ, mà cũng chính vì thế khi chế biến chuối xanh bạn cầu rửa thật sạch và luộc chín để loại bỏ những tạp chất bên ngoài vỏ chuối.

2.4. Giảm triệu chứng viêm loét dạ dày và tá tràng

Chuối xanh luộc chín chứa rất nhiều tanin, đây là chất chống viêm và kháng khuẩn có lợi cho tá tràng và dạ dày. Bên cạnh đó, chất pectin trong chuối xanh luộc tạo ra một lớp màng lên men để bảo vệ thành dạ dày. Màng bảo vệ này có tác dụng hạn chế các tác nhân gây hại đến dạ dày.

2.5. Ngăn ngừa đột quỵ

Hiện nay, chứng đột quỵ ngày càng trẻ hoá, không chỉ người già mới bị đột quỵ, người trẻ cũng rất dễ mắc khi cường độ làm việc và chế độ ăn không đủ dinh dưỡng. Chuối xanh luộc chín chứa rất nhiều chất chống oxy, vì thế chuối xanh luộc chín cung cấp nhiều oxy có lợi cho quá trình gia tăng lượng nitric. Nitric là chất giúp mạch máu giãn nở hơn ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

Chuối xanh luộc chín hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ (Nguồn: daidoanket.vn)

2.6. Hạ mỡ máu hiệu quả

Mỡ máu cao là tình trạng sức khoẻ mà rất nhiều người mắc phải. Nếu để vấn đề này kéo dài, người mắc bệnh có thể chuyển sang tiểu đường tuýp 2. Trong chuối xanh luộc chín có rất nhiều tinh bột phản tính và pectin, cả hai chất này đều giúp kiểm soát và ổn định đường huyết trong cơ thể tốt hơn. Như vậy thêm một lợi ích nữa của việc ăn chuối xanh luộc chín đối với sức khỏe.

2.7. Giúp xương chắc khỏe

Ăn chuối xanh luộc có tác dụng gì là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, chuối là thực phẩm rất tốt cho xương, cung cấp một hàm lượng kali và magie dồi dào, giúp giảm đau tốt và chống vôi hoá cho xương khớp. Kali là một khoáng chất có tính chống vôi hóa ở xương khớp và có tác dụng giảm đau khá tốt. Kali là chất đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn sự lưu đọng natri trong cơ thể, cân bằng photpho và canxi, từ đó giảm thiểu tình trạng mất xương.

Collagen là thành phần cần thiết trong cơ thể con người, tiêu diệt các chất chống oxy hoá, góp phần xây dựng gân, cơ, dây chằng, giúp các khớp xương khỏe mạnh hạn chế các bệnh về xương. Và chuối xanh luộc chín chứa rất nhiều vitamin C đây là dưỡng chất chính hỗ trợ cơ thể tạo ra collagen.

Kali và một số khoáng chất khác trong chuối rất tốt cho sức khỏe xương

2.8. Trị tiêu chảy

Đối với sức khỏe, tác dụng của chuối xanh luộc là khá nhiều. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và các khoáng chất hỗ trợ sức đề kháng, chuối xanh luộc chín còn giúp hạn chế các triệu chứng của tiêu chảy như buồn nôn, mệt mỏi và chóng mặt,…

2.9. Ngăn ngừa ung thư tá tràng

Ruột non rất cần vi khuẩn probiotic, đây là một loại vi khuẩn có lợi làm ổn định và duy trì sức khoẻ ruột not, từ đó hỗ trợ cơ thể hấp thụ các dưỡng chất một cách hiệu quả hơn. Chuối xanh luộc chín chứa rất nhiều các lợi khuẩn như vậy. Ngoài ra, tinh bột trong chuối xanh như prebiotic có khả năng kháng bệnh nhờ cơ chế “ăn” các vi khuẩn xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi hoạt động trong ruột non.

Chuối xanh còn giúp ngăn ngừa ung thư tá tràng (Nguồn: alobacsi.vn)

3. Lưu ý khi ăn chuối xanh luộc

3.1. Tác dụng phụ hay gặp ở chuối xanh

Tác dụng của chuối xanh luộc rất đa dạng, tuy nhiên cần ăn vừa đủ và đúng cách. Chuối nói chung và chuối xanh nói riêng chứa rất nhiều kali. Nếu ăn quá nhiều chuối xanh luộc chín trong một ngày, bạn sẽ bị thừa kali và có thể dẫn đến ngộ độc kali, cơ thể sẽ buồn nôn, nhịp tim nhanh hơn thậm chí có thể là ngừng đập. Bên cạnh đó, khi ăn quá nhiều chuối xanh luộc thì cơ thể không thể nào đào thải kali trong máu, có thể gây tử vong.

Gây đau đầu, buồn ngủ: Chuối xanh luộc chứa rất nhiều các chất như phenylethylamine, và một số axit amin,… đây là các chất có thể làm tăng lượng máu lên nào rất nhanh và gây ra tình trạng chóng mặt. Bên cạnh đó tryptophan trong chuối còn khiến cho chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Cùng với đó, khi ăn chuối quá nhiều, đồng nghĩa với việc dư thừa magie, có thể gây ra tình trạng giãn cơ bắp, lơ mơ, mệt mỏi.

3.2. Ai không nên ăn chuối xanh

Người bị đau đầu: Như nói trên, một số thành phần trong chuối xanh dễ gây mệt mỏi, lơ mơ và đau đầu. Người bị bệnh tiểu đường: Ăn nhiều chuối xanh luộc chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, giảm tuần hoàn máu khiến việc trao đổi chất hạn chế hơn, qua đó làm cho bệnh nhân bị tiểu đường nặng hơn.

Người mắc bệnh tim mạch: Hàm lượng kali quá nhiều trong chuối có thể gây nguy hiểm đến tim mạch, tình trạng xấu nhất là tim ngừng đập.

Người mắc bệnh thận: Những người mắc bệnh thận có chức năng thận rất kém, nếu ăn quá nhiều chuối sẽ làm dư lượng kali khiến thận lọc không hết và ứ đọng lại trong máu có thể gây tử vong.

Người mắc bệnh tim không nên ăn quá nhiều chuối (Nguồn: baomoi.zadn.vn)

3.3. Có thể dùng chuối xanh để luộc hoặc chế biến món ăn khác nhau

Chuối xanh là một thực phẩm quen thuộc với người Việt, có thể dùng chuối xanh để chế biến nhiều món khác nhau. Quen thuộc nhất vẫn là chuối xanh nấu với ốc thơm ngon và đậm vị, đây là một món dân dã mang hương vị truyền thông của người Việt Nam.

Bên cạnh đó, chuối xanh có thể kết hợp với các loại cá tươi ngon để chế biến thành các món ăn hằng ngày cho bữa cơm gia đình như cá lóc um chuối, canh chua chuối cá, cá kho riềng sả với chuối,…

Chuối xanh rán (Nguồn: jamja.vn)

3.4. Chọn chuối tươi không tẩm hóa chất

Chuối luôn là loại hoa quả hữu cơ giàu dinh dưỡng và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều mặt hàng trái cây nói chung và chuối nói riêng bị ngâm hoá chất, khiến việc đưa chúng vào cơ thể rất độc hại và lâu ngày có thể gây ung thư. Chuối xanh cũng vậy, để luộc chín và còn giữ được chất dinh dưỡng, độ tươi ngon như ban đầu, cần phải lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Chuối sạch có vỏ tươi xanh, không bầm và thâm đen. Bên cạnh đó, chuối có hương thơm tự nhiên, khi lột vỏ không bị mềm. Ngoài ra, chuối ngâm hóa chất sẽ giữ được rất lâu, nhưng trên thân ít nám tàn nhang, dù cho có thử bóp thì chuối vẫn rất cứng, tuy nhiên màu vàng không đều. Bên cạnh đó, một dấu hiệu khác là ăn sẽ rất bị sượng.

Tác dụng của chuối xanh luộc đối với sức khỏe con người thì khá nhiều, tuy nhiên cần ăn đúng cách và phối hợp với chế độ ăn, lịch sinh hoạt phù hợp. Ngoài ra, cần lưu ý đến sức khỏe bản thân, cân nhắc cẩn thận khi ăn chuối xanh luộc chín có ảnh hưởng hoặc gây tác dụng đối với các bệnh lý mà cơ thể đang mắc phải. Cách tốt nhất để giữ sức khỏe tốt là ăn uống điều độ bổ sung nhiều vitamin và chất xơ để tăng sức đề kháng.

Cách tốt nhất để giữ sức khỏe tốt là ăn uống điều độ bổ sung nhiều vitamin và chất xơ để tăng sức đề kháng.