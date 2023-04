9 tiêu chí so sánh Jetstar hay Vietnam Airlines chất lượng tốt hơn

Bạn đang cần đặt mua vé máy bay nội địa? Bạn phân vân không biết nên chọn hãng nào sao cho phù hợp? Sau đây là một vài so sánh Jetstar và Vietnam Airlines – hai hãng hàng không nội địa lớn và uy tín nhất nước ta mà bạn không nên bỏ qua!



1. So sánh Jetstar và Vietnam Airlines

1.1. Giới thiệu hãng hàng không Jetstar và Vietnam Airlines

Vietnam Airlines và Jetstar là 2 hãng hàng không nội địa lớn và hoạt động nhộn nhịp nhất hiện nay. Trong đó, Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia với hình ảnh, uy tín, chất lượng dịch vụ được đánh giá cao.

Vietnam Airlines cũng không ngừng cải thiện đường bay, hệ thống đặt vé, đội ngũ nhân viên để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Còn Jetstar là hãng hàng không giá rẻ toàn cầu, hoạt động tại thị trường Việt Nam vào tháng 5/2008. Sau hơn 10 năm, Jetstar trở thành hãng hàng không lớn thứ 2 ở Việt Nam với hàng nghìn chuyến bay mỗi tuần.

Vietnam Airlines và Jetstar là hai hãng hàng không nội địa lớn nhất Việt Nam (Nguồn: baodautu.vn)

1.2. Hệ thống tuyến đường bay

Hiện hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khai thác hầu hết các tuyến đường bay nội địa và các đường bay quốc tế đến 49 sân bay trên 26 quốc gia khắp thế giới (châu Mỹ, châu Âu, Á, Úc, Phi). Vietnam Airlines còn được xếp vào những hãng hàng không có đường bay nội địa và Đông Nam Á dày đặc nhất.

Trong khi đó, hệ thống đường bay của hãng Jetstar cũng vô cùng ấn tượng khi khai thác khoảng 1900 chuyến bay mỗi tuần, kể cả chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Tính đến nay, Jetstar đã chuyên chở hơn 75 triệu lượt khách – đây quả thực là con số ấn tượng cho một hãng hàng không giá rẻ.

1.3. Giá vé máy bay

Nếu so sánh Jetstar và Vietnam Airlines về giá, thì giá vé máy bay Jetstar rẻ hơn rất nhiều so với Vietnam Airlines. Đây là điều dễ hiểu bởi Jetstar xuất phát là hãng hàng không giá rẻ, có nhiều chương trình giảm giá sốc (vé 0 đồng, 99 đồng…). Còn Vietnam Airlines là hãng hoạt động với tiêu chí uy tín, chất lượng lên hàng đầu và nhất là đại diện thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Jetstar giá vé rẻ hơn và có nhiều chương trình khuyến mãi hơn so với Vietnam Airlines (Nguồn: travelshop.vn)

1.4. Hệ thống đặt vé

Cả Vietnam Airlines và Jetstar hiện sở hữu hệ thống bán vé trực tuyến trên chính website chính thức của hãng, đồng thời mở bán tại quầy vé ở các sân bay lớn như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Vinh,… Bên cạnh đó, cả Vietnam Airlines và Jetstar không ngừng mở rộng đại lý bán vé chính hãng là những công ty, đơn vị chuyên bán vé máy bay, dịch vụ lữ hành, du lịch.

1.5. Thời gian trì hoãn chuyến bay

Tình trạng trì hoãn chuyến bay là câu chuyện muôn thuở và thường gặp của các hãng hàng không nội địa ở Việt Nam, trong đó có cả Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines.

Tuy vậy, để so sánh Jetstar và Vietnam Airlines về thời gian trễ chuyến thì Jetstar có tần suất trễ lớn (khoảng 30%), gây không ít phiền toái và khó chịu cho khách hàng. Còn tần suất trễ chuyến bay của Vietnam Airlines ít hơn (tỷ lệ trễ chuyến chỉ khoảng 10%).

1.6. Các hạng vé

Trong 17 hạng vé máy bay của các hãng phổ biến thì Vietnam Airlines có tới 6 hạng vé khác nhau để khách hàng lựa chọn: Hạng Thương gia linh hoạt (J); Hạng Thương gia tiêu chuẩn (C; Hạng Thương gia tiết kiệm (D); Hạng Phổ thông linh hoạt (Y, M, S); Hạng Phổ thông tiêu chuẩn (K, L, Q); Hạng Phổ thông tiết kiệm (N, R, T); Hạng Tiết kiệm đặc biệt (U, A, E); và hạng Siêu tiết kiệm (P). Mỗi hạng vé có giá, điều kiện và quyền lợi khác nhau.

Còn hãng Jetstar có 2 hạng vé chính: Hạng vé thương gia và Hạng vé phổ thông (Economy Starter) – gồm vé phổ thông linh hoạt (Starter Plus) và vé phổ thông tối ưu (Starter Max).

Vietnam Airlines có 6 hạng vé khác nhau (Nguồn: vemaybayso1.com)

1.7. Mức độ an toàn

Đối với bất cứ hãng hàng không nào, để hoạt động và khai thác các chuyến bay dân sự đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn bay quốc tế. Năm 2018, Vietnam Airlines và Jetstar đều được xếp hạng 7/7 sao về an toàn hàng không do AirlineRatings bình chọn (các tiêu chí đánh giá gồm không xảy ra tai nạn hàng không, hệ thống quản lý an toàn, dữ liệu phân tích…

1.8. Chất lượng thức ăn được phục vụ

Để so sánh Jetstar và Vietnam Airlines về bữa ăn được phụ trên chuyên bay, điểm tương đồng là cả hai hiện phục vụ bữa ăn tiêu chuẩn từ 50,000đ/suất với thực đơn đa dạng từ món ăn phương Tây lẫn phương Đông.

Điển hình là thực đơn của Jetstar có món ăn nhẹ như sandwich cuộn cá ngừ, sandwich thập cẩm hay sandwich xúc xích chỉ có giá giá 35,000đ/phần. Còn Vietnam Airlines thì có đầy đủ các loại món ăn, từ đồ đóng hộp đến món sandwich nhẹ nhàng cho bữa xế, bữa sáng.

1.9. Chất lượng dịch vụ của tiếp viên

Đội ngũ tiếp viên của cả Vietnam Airlines lẫn Jetstar đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về tác phong và kỹ năng xử lý những tình huống bất ngờ trong quá trình bay. Trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và ứng biến của đội ngũ tiếp viên của cả hai hãng hàng không này được đánh giá cao, đặc biệt là đội ngũ nhân viên khai thác đường bay quốc tế.

Tùy vào nhu cầu, tài chính để lựa chọn hãng máy bay phù hợp (Nguồn: vietnamairlines.com)

2. Nên đi Vietnam Airlines hay Jetstar?

Sau khi phân tích, so sánh những tiêu chí ở trên, việc lựa chọn nên đi Vietnam Airlines hay Jetstar sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Bởi mỗi hãng hàng không đều có ưu, nhược điểm khác nhau, tùy vào nhu cầu, sở thích, khả năng tài chính của mỗi người để lựa chọn hàng không phù hợp. Cụ thể, nếu không quá khắt khe về dịch vụ, chi phí đặt vé hạn chế thì nên chọn Jetstar. Còn muốn trải nghiệm chuyến bay chất lượng, chuyên nghiệp, uy tín thì nên chọn Vietnam Airlines.

