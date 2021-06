9 tiêu chí so sánh Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X nên mua loại nào

2. So sánh về thiết kế và độ bền



Công nghệ smartphone ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu và nâng cao tiện ích cho người sử dụng. Hiện nay, Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X là những chiếc smartphone màn hình gập đang được mong chờ nhất. Hãy so sánh Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X để biết nên chọn sản phẩm nào nhé!



1. Thời gian và sự kiện ra mắt

Vào ngày 21/02/2019 theo giờ Việt Nam, Samsung đã cho ra mắt dòng smartphone mới nhất của mình là Galaxy Fold tại sự kiện Galaxy Unpacked được tổ chức tại San Francisco.

Không lâu sau đó, ngày 24/02/2019, tại triển lãm MWC 2019, Huawei cũng đã trình làng chiếc điện thoại màn hình gập tiên tiến, hiện đại và đắt nhất của mình mang tên Mate X.

Như vậy, có thể nói cả hai dòng điện thoại này có thời gian ra mắt gần như ngang nhau với công nghệ màn hình gập tân tiến đang được mọi người mong chờ nhất.

2. So sánh về thiết kế và độ bền

Để đánh giá chi tiết điểm giống và khác nhau giữa Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X, trước tiên phải kể đến thiết kế và độ bền của hai dòng sản phẩm đối thủ này.

Theo đó, về hình dáng bên ngoài, mẫu điện thoại Samsung có thiết kế mới lạ, vẻ ngoài giống như một cuốn sách với màn hình có thể gập linh hoạt vào trong và màn hình phụ ở bên ngoài. Thiết kế này giúp bảo vệ màn hình chính, tránh va đập cũng như trầy xước.

Toàn cảnh thiết kế của Samsung Galaxy Fold (Nguồn: fptshop.com.vn)

Huawei Mate X có vẻ ngoài hoàn toàn ngược lại. Thay vì màn hình chính gập vào trong như Galaxy Fold thì Mate X lại có màn hình gập ra ngoài để tạo thành hai phần hiển thị phía trước và sau. Tuy nhiên, thiết kế này khiến máy dễ bị trầy xước, va đập hơn.

Huawei Mate X có thiết kế gập ngược lại so với Galaxy Fold (Nguồn: cnet3.cbsistatic.com)

Về kích thước, màn hình của Huawei khi trải ra cũng rộng hơn Galaxy Fold. Galaxy Fold khi trải ra có kích thước 7,3 inch, khi gập lại có kích thước 4.6 inch. Ở góc phải có chứa hai camera trước để chụp ảnh selfie. Còn Mate X có kích thước màn hình đạt 8 inch khi trải rộng và khi gập lại màn hình chính có kích thước 6.6 inch, màn hình sau là 6.4 inch. Như vậy, màn hình của Mate X rộng hơn so với Samsung Galaxy Fold.

3. Đọ sức mạnh phần cứng, pin, tốc độ sạc

Về phần cứng, Samsung Galaxy có sức mạnh từ bộ vi xử lý chip Exynos 9820 tiến trình 7nm được sản xuất riêng cho dòng sản phẩm này, RAM 12GB, ROM 512GB. Sức mạnh phần cứng này cho phép chuyển đổi giữa hai màn hình một cách dễ dàng. Galaxy Fold được trang bị viên pin 4.380 mAh có hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây Qi. Ngoài ra cũng rất dễ dàng kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy chính hãng hay hàng giả dựa vào những thông số này.

Trong khi đó, Huawei trang bị cho Mate X bộ vi xử lý tiên tiến với chip Kirin 980, RAM 8GB, ROM 512GB. Dung lượng pin đạt 4.500 mAh có sạc siêu nhanh, sạc 85% chỉ trong 30 phút.

Như vậy, có thể thấy, Samsung Galaxy Fold có dung lượng RAM lớn hơn Mate X nhưng dung lượng pin lại ít hơn.

4. Chất lượng màn hình hiển thị

Tiêu chí tiếp theo để so sánh Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X đó là về chất lượng hiển thị của màn hình. Galaxy Fold có độ phân giải hai màn hình tương ứng là 2.152 x 1.536 pixel và 1.960 x 840 pixel. Trong khi đó, độ phân giải hai màn hình của Mate X đạt 2.480 x 2.200 pixel và 2.480 x 1.148 pixel, 2.480 x 892 pixel. Tuy cùng được trang bị màn hình AMOLED nhưng có thể thấy, độ phân giải màn hình của Mate X có phần nhỉnh hơn, chất lượng hiển thị vì thế mà cũng rõ nét hơn Galaxy Fold.

Chất lượng hiển thị của Huawei Mate X được đánh giá tốt hơn so với Galaxy Fold (Nguồn: i.a4vn.com)

5. Camera: nhiều camera liệu có tốt hơn?

Samsung Galaxy Fold có số lượng camera cao gấp đôi so với Mate X. Cụ thể là có hai camera ở trước, ba camera ở phía sau màn hình chính và một camera ở phía sau màn hình phụ. Số lượng camera này giúp bạn có thể chụp ảnh ở mọi màn hình và ở nhiều vị trí khác nhau.

Còn Huawei có ba camera, trong đó camera chính có độ phân giải tới 40MP, camera trước có độ phân giải 16MP góc chụp siêu rộng và một camera telephoto 8MP. Có thể thấy, dù số lượng ít hơn so với đối thủ nhưng camera của Mate X cũng không thể đùa được. Vì vậy chẳng gì phải lo lắng xem điện thoại hãng Huawei có tốt và nên mua không.

6. Hệ điều hành và hỗ trợ nâng cấp

Cả Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X đều được trang bị hệ điều hành Android 9.0 Pie hiện đại nhất hiện nay. Hệ điều hành này cho phép các thiết bị mở nhiều ứng dụng cùng một lúc và có nhiều tính năng tiện ích rất tốt.

7. Tính năng nổi bật trên hai dòng máy

Tính năng nổi bật nhất của hai dòng máy này chính là màn hình có thể gập lại được. Ngoài ra, nhà sản xuất còn bổ sung thêm nhiều tính năng khác nhau. Ví dụ, Galaxy Fold hỗ trợ mở tới ba ứng dụng cùng một lúc và có thể chuyển đổi màn hình liên tục và liền mạch, không bị gián đoạn, giật lag. Huawei Mate X cũng được thiết kế màn hình gập hiện đại và có thêm chế độ chia đôi màn hình.

Màn hình gập chính là tính năng nổi bật nhất của Huawei Mate X và Galaxy Fold (Nguồn: i.computer-bild.de)

8. Kết nối 4G hay 5G

Một tiêu chí để so sánh Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X nữa đó là về khả năng kết nối 4G, 5G đang được nhiều người quan tâm. Theo đó, Galaxy Fold có cả phiên bản 4G và 5G. Trong đó, phiên bản 5G sẽ đắt hơn và được bán ở Mỹ và Châu Âu trước.

Còn Huawei Mate X thì chỉ có phiên bản 5G hiện đại và đắt tiền nhất. Nó được bán trên toàn thế giới và tích hợp với nhiều nhà mạng khác nhau.

9. Mức giá nào cho hai sản phẩm màn hình gập đầu tiên trên thế giới?

Giá bán là yếu tố quan trọng để quyết định nên mua sản phẩm nào cho mình. Samsung Galaxy có giá bán từ 1.980 USD. Còn mẫu điện thoại mới nhất của Huawei có giá đắt hơn là 2.600 USD.

10. Bạn sẽ chọn điện thoại nào? Samsung Galaxy Fold hay Mate X?

Qua 9 tiêu chí so sánh trên, bạn đã có quyết định lựa chọn cho riêng mình chưa? Có thể thấy, mức giá bán của Galaxy Fold dễ thở hơn so với Mate X. Do đó, nếu tài chính của bạn vừa phải thì nên chọn sản phẩm này. Hơn nữa, Galaxy Fold có hệ thống camera nhiều, RAM dung lượng lớn cũng là những điểm cộng cho bạn tham khảo.

Còn Mate X có giá đắt hơn phù hợp với những ai có tài chính khá. Tuy không có hệ thống camera nhiều như Galaxy Fold nhưng độ phân giải camera lên tới 40MP, góc chụp rộng cho việc selfie cực ổn cũng là điều bạn không nên bỏ qua.

Hy vọng với những so sánh Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X bạn đã có quyết định cuối cùng với mình rồi. Và dù bạn lựa chọn mẫu điện thoại thông minh nào thì tốt nhất cũng nên đảm bảo nó phù hợp với mình và đáp ứng những nhu cầu mà bạn đang mong đợi nhé!