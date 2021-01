Ăn gì nhanh hết sản dịch? 6 món ngon giàu dinh dưỡng cho mẹ và bé

1.2. Bổ sung thực phẩm giàu Vitamin C



Sau sinh, các mẹ có thể bị ra một lượng máu đỏ tươi giống chu kỳ kinh nguyệt, đó là sản dịch. Sản dịch là điều dễ gặp, bình thường và có thể được tống ra ngoài nhanh hơn nếu biết cách ăn uống hợp lý. Nếu bạn đang tìm hiểu ăn gì nhanh hết sản dịch thì có thể tham khảo trong bài viết này.



1. Ăn gì để sản dịch ra hết sau sinh?

1.1. Rau ngót

Những tác dụng của rau ngót đem lại cho bà bầu, phụ nữ sau sinh là rất lớn. Trong rau ngót chứa rất nhiều vitamin C, khoáng chất, có tính mát nên sẽ kích thích co bóp tử cung, tống sản dịch ra ngoài nhanh hơn. Ngoài ra, rau ngót còn giúp lợi sữa, tốt cho cả bé. Các mẹ có thể nấu canh rau ngót với thịt băm ăn như bình thường hoặc có thể xay nước uống.

Để làm nước rau ngót, các mẹ mua rau ngót về, tuốt lấy lá rồi rửa sạch. Nên ngâm với nước muối để loại bỏ các chất độc hại. Sau đó, cho rau ngót, một chút muối và một chút nước vào máy xay xay nhuyễn. Sau đó, lọc lấy nước và uống một cốc mỗi ngày. Uống liên tục trong ba đến năm ngày thì sản dịch sẽ được tống ra ngoài nhanh, tử cung cũng được phục hồi tốt hơn.

1.2. Bổ sung thực phẩm giàu Vitamin C

Những thực phẩm giàu vitamin C có tính mát, kháng khuẩn và làm sạch rất tốt. Do đó, bổ sung nhóm thực phẩm này sẽ giúp tống sản dịch ra nhanh, làm sạch tử cung, tránh tình trạng sót nhau thai. Vitamin C có nhiều trong các loại hoa quả như cam, canh, bưởi, quýt hay bông cải xanh, rau cải xoăn, súp lơ xanh, đu đủ…

1.3. Bổ sung khoáng chất

Các khoáng chất cũng giúp đẩy nhanh sản dịch ra ngoài, rút ngắn thời gian mà các mẹ sau sinh phải chịu đựng. Các mẹ nên bổ sung các chất như canxi, sắt, vitamin A, D vào trong thực đơn của mình.

1.4. Canh trứng đậu phụ

Nếu mẹ đang muốn biết ăn gì nhanh hết sản dịch thì tìm hiểu và ăn ngay món canh trứng đậu phụ. Món ăn này vừa thơm ngon, bổ dưỡng vừa giúp sản dịch ra nhanh hơn mà lại thực hiện cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần dùng hai quả trứng gà, hai bìa đậu trắng, một ít đường trắng. Sau đó, nấu canh trứng chín thì cắt đậu phụ vào, cuối cùng cho đường vào nêm cho vừa miệng và thưởng thức. Bạn nên ăn vào sáng sớm khi bụng đang còn đói để hấp thu tốt hơn. Ăn liên tục trong bốn ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

1.5. Uống chè vằng

Chè vằng cũng là món nước uống mà nhiều chị em truyền tai nhau bởi công dụng đa năng của nó. Trước hết, nó được biết đến là bài thuốc lợi sữa cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, chè vằng còn giúp đẩy sản dịch ra nhanh và an toàn cho cả mẹ lẫn bé. Các mẹ chỉ cần hãm chè vằng với nước sôi như làm với chè xanh và uống là được.

2. Mẹ sau sinh nên làm gì để nhanh hết sản dịch

2.1. Nghỉ ngơi hợp lý

Ngoài việc tìm hiểu sau sinh nên ăn gì để nhanh hết sản dịch thì các mẹ cũng không nên bỏ qua những thông tin về cách nghỉ ngơi, vận động hay vệ sinh vì những điều đó cũng giúp đẩy sản dịch ra rất nhanh.

Trước hết là các mẹ nên nghỉ ngơi hợp lý, không nên vận động mạnh bởi như vậy sẽ làm tử cung bị tổn thương. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên nằm quá nhiều, nên đi lại vận động nhẹ nhàng để tử cung co bóp giúp sản dịch ra nhanh hơn.

Các mẹ cần nghỉ ngơi hợp lý sau sinh (nguồn: quantri.vn)

2.2. Vệ sinh vùng kín sạch sẽ

Khi sản dịch đẩy ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc vi khuẩn có thể xâm nhập từ bên ngoài vào trong. Hơn nữa, môi trường âm đạo ẩm ướt lúc này cũng đã tiềm ẩn nguy cơ bị viêm nhiễm. Thời gian bị sản dịch có thể từ bốn đến sáu tuần nên khả năng bị vi khuẩn tấn công tử cung càng lớn. Chính vì vậy, các mẹ sau sinh nên giữ gìn vùng kín sạch sẽ và đúng cách.

Trong thời gian sản dịch mẹ phải mua băng vệ sinh thấm hút tốt, chất liệu an toàn, kháng khuẩn để sử dụng và thay băng ba đến bốn giờ một lần. Khi rửa vùng kín thì nên rửa bằng nước ấm, rửa từ âm đạo xuống hậu môn, không nên rửa theo chiều ngược lại vì sẽ khiến vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập lên âm đạo.

Nếu dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ thì nên pha loãng ra rồi mới rửa. Nếu không quá mệt mỏi, sản phụ có thể tắm gội như bình thường nhưng nên tắm nhanh, tắm trong phòng kín, lau khô sau khi tắm và mặc quần áo dài tay.

2.3. Vận động nhẹ nhàng

Bên cạnh việc lưu ý ăn gì nhanh hết sản dịch thì bạn cũng nên nhớ vận động nhẹ nhàng để đẩy sản dịch ra nhanh hơn. Nếu là sinh mổ thì sau khi rút ống thông tiểu, mẹ nên tập đi bộ để tránh đông máu, táo bón hay dính ruột. Đi bộ cũng giúp tránh nguy cơ bị biến chứng sau khi phẫu thuật và cũng giúp tử cung co bóp đẩy sản dịch ra ngoài. Tuy nhiên, mẹ nên nhớ không nên đi lại quá nhiều, không tập thể dục quá sớm.

2.4. Không nằm gác chân và nịt bụng quá chặt

Nhiều bà mẹ nghĩ nằm gác chân sẽ giúp âm đạo khép lại nhưng đây lại là điều khiến bạn dễ bị bế sản dịch nhất. Do đó, không nên nằm gác chân lên trong thời gian bị sản dịch. Hơn nữa, cũng không nên nịt bụng hay thắt lưng quá chặt sẽ cản trở quá trình hồi phục của thành bụng, dễ gây sa tử cung, sản dịch không thoát ra ngoài được.

2.5. Cho con bú sớm

Cho con bú vừa tốt cho sức khỏe của bé vừa giúp tử cung của mẹ được co bóp lại giúp gắn kết tình mẫu tử. Ngoài ra, cho bé bú còn giảm nguy cơ bị băng huyết. Tuy nhiên, mẹ nên cho bé bú sau bốn đến sáu tiếng vì khi sinh sản phụ sẽ được tiêm gây tê cục bộ. Sau bốn đến sáu tiếng thuốc tê sẽ giảm tác dụng, không sợ ảnh hưởng đến bé.

Cho bé bú sẽ kích thích tử cung co bóp, đẩy sản dịch ra ngoài nhanh hơn (Nguồn: viknews.com)

Bây giờ thì bạn đã biết ăn gì nhanh hết sản dịch cũng như duy trì các thói quen, vận động như thế nào để rút ngắn thời gian đẩy sản dịch ra ngoài. Trong trường hợp sản dịch kéo dài và xuất hiện những dấu hiệu bất thường các mẹ nên đến khám sản phụ khoa tại các cơ sở y tế uy tín ngay nhé. Chúc các mẹ thực hiện có hiệu quả tốt nhất và mau chóng hồi phục sức khỏe để chăm sóc và vui cùng bé yêu!