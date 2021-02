Ăn gì ở Huế? 5 món ngon đặc sản nổi tiếng nhất định phải thử

Ăn gì ở Huế, món ăn nào ngon nhất xứ Huế mà bạn không được bỏ lỡ. Bài viết sẽ cho bạn biết những món ăn chỉ có ở cố đô độc nhất Việt Nam này. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua các món làm bạn no căng bụng khi du lịch tại Huế ngay khi vừa điểm mặt chỉ tên dưới đây.



1. Bún Bò Huế

Tour du lịch Huế của bạn sắp tới ngày khởi hành và bạn chưa biết ăn gì ngon ở Huế? Rất đơn giản, nghĩ ngay đến món ngon Huế chúng ta vẫn thường ăn nhưng chưa từng thưởng thức ở bản xứ đó là bún bò Huế.

Đây là món mà ai cũng biết và hãy thử ngay khi vừa đặt chân đến cố đô nhé. Ai trong chúng ta cũng sẽ một lần tự hỏi rằng: bún bò huế ở Huế thì khác gì so với bún bò huế ở mình chứ? Bún bò huế chính gốc có vị mặn nồng và đậm đà hơn nhiều so với ở các địa phương khác. Sự khác biệt lớn này đến từ vị ngọt thanh từ xương mà người Huế đã dùng xác ruốc để chắt lấy vị. Và một điều cũng đặc biệt không kém là sợi bún bạn thường ăn trong tô bún bò huế thông thường sẽ luôn to hơn so với sợi bún bạn thấy khi ăn tại Huế.

Để có thể thưởng thức bún bò Huế ngon đúng điệu với đủ chả huế, giò heo, chả tôm, thịt bò thì bạn phải dậy thật sớm vì họ chỉ bán vào các buổi sáng thôi. Vậy nên ai hỏi bạn “ăn gì ở Huế” thì đừng ngần ngại giới thiệu cho họ món bún bò Huế này nhé.

Món ngon Huế đặc trưng và ngon miệng (Nguồn: traveloka.com)

2. Cơm hến có thật sự ngon như lời đồn?

Nhiều du khách trong tour du lịch trong nước của mình khi ghé ngang Huế không bao giờ quên thưởng thức món ngon Huế đặc trưng này. Cơm hến được xem như món cơm “quốc dân” có mặt từ những hàng quán nhỏ cho đến các nhà hàng sang trọng tại Huế.

Những nguyên liệu chính làm nên món cơm hến “quốc dân” này gồm có hến, mắm ruốc, hoa chuối, tóp mỡ chiên giòn, lạc rang… Tất cả đã kết hợp lại để tạo ra một món ngon Huế đúng điệu: đậm đà và cay nồng.

Không cưỡng lại với cơm hến “quốc dân” (Nguồn: kenh14cdn.com)

3. Ăn gì ngon ở Huế? Tất nhiên là cơm âm phủ rồi!

Trải nghiệm tour du lịch miền Trung bạn sẽ được đến nhiều địa phương nổi tiếng với danh sách các món ăn ngon nhiều không đếm xuể. Thế nhưng, khi ghé ngang cố đô, vẫn có không ít người hoang mang tự hỏi đến Huế ăn gì? Và khi được mời thưởng thức một món ăn với cái tên kỳ lạ, nhiều người tiếp tục hoang mang vì chỉ nghe tên đã không dám ăn.

Nguồn gốc của cái tên “Cơm âm phủ” độc đáo này đó là vào trước đó, quán chỉ mở vào đêm khuya, dùng đèn dầu leo lét.

Điều đặc biệt đối với món cơm âm phủ này, là bạn không chỉ no bụng mà còn no mắt với thiết kế cầu kì và đầy nghệ thuật này. Với sự phối hợp của 7 màu sắc khác nhau của tôm, nem nướng, rau thơm, trứng tráng kết hợp với nhau; chắc chắn bạn và đồng bọn sẽ có thêm một giải pháp ăn gì ở Huế vào mùa hè này.

Bàn tiệc cơm âm phủ đang chờ bạn công phá (Nguồn: didaudo.vn)

4. Ăn gì ở Huế? Kẹo cau là gì?

Cái tên lý giải tất cả, kẹo cau có nguồn gốc từ trái cau lâu đời. Kẹo cau là món ăn gắn liền với tuổi thơ của biết bao người dân địa phương. Kẹo cau gồm phần bên ngoài có màu trắng là thịt cau, còn bên trong màu vàng nhạt đã được làm khô. Để mua kẹo cau, các bạn có thể tìm thấy tại các quầy tạp hóa, khu vui chơi và cả các khu chợ lớn.

Thưởng thức kẹo cau tại Huế (Nguồn: foody.vn)

5. Bánh đậu xanh trái cây là câu trả lời của bạn đây.

Để làm dịu đi cái bụng căng tròn của bạn, bánh đậu xanh trái cây chắc chắn là một món ăn vặt không thể thiếu. Từng được coi là món bánh “quý tộc” khi bánh này chỉ được làm dưới bàn tay của những người thợ làm bánh trứ danh để đưa lên triều đình.

Bột bánh là sự hòa trộn từ đậu xanh, màu thực phẩm và thạch. Sau khi qua khâu trộn bột, người thợ sẽ tạo hình các loại trái cây, củ phổ biến như xoài, mận, lê…Để có thể thưởng thức bánh đậu xanh trái cây đúng điệu theo phong cách Huế, bạn phải vừa kết hợp giữa ăn, uống trà và ngồi tâm sự cùng nhau.

“Ngon không cưỡng” từ bánh đậu xanh trái cây (Nguồn: afamilycdn.com)

Sau khi lướt qua một loại đặc sản đa dạng ở cố đô Huế, bạn chắc là đã không còn phải băn khoăn “ăn gì ở Huế” vào hè này. Hãy lưu liền tay bài viết này và yên tâm chuẩn bị cho chuyến đi Huế sắp tới thôi nào.