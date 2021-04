Bà bầu ăn kim chi được không, có tác dụng gì, những lưu ý cần nhớ

Bà bầu ăn kim chi được không? Ăn kim chi có tốt không? Kim chi thơm ngon và dễ ăn khiến rất nhiều chị em ghiền ăn nhưng lại sợ nó không tốt cho sức khỏe bà bầu. Vậy cụ thể ăn kim chi có ảnh hưởng đến sức khỏe bà bầu hay không, bài viết dưới đây sẽ làm rõ cho bạn.



1. Tư vấn bà bầu ăn kim chi được không

Kim chi là món ăn bắt mắt, dễ ăn, được làm chủ yếu từ rau củ và là món khoái khẩu của nhiều người. Đặc biệt, không ít chị em có thắc mắc bà bầu có được ăn kim chi không và ăn như thế nào cho đúng cách.

Bầu 3 tháng đầu ăn kim chi được không (Nguồn: foodnmed.com)

1.1. Theo các chuyên gia dinh dưỡng có bầu ăn kim chi được không

Kim chi là món ăn truyền thống ngon của Hàn Quốc nhưng nhiều năm trở lại đây nó đã du nhập qua nước ta và trở thành món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, kim chi là món ăn họ rất thèm nhưng lại lo lắng vì không biết nó có tốt cho sức khỏe của thai nhi.

Theo như lời giải đáp của các chuyên gia dinh dưỡng thì bà bầu hoàn toàn có thể ăn kim chi Hàn Quốc. Trong kim chi chứa hàm lượng vitamin C cao, ăn kim chi sẽ giúp mẹ bầu bổ sung 8% nhu cầu vitamin C cho cơ thể. Ngoài ra, kim chi được lên men tự nhiên cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa của các bà bầu, giúp tiêu hóa tốt, giảm bớt các vấn đề liên quan đến dạ dày, giúp hạn chế nôn nghén rất hiệu quả.

Để trả lời cho câu hỏi “bà bầu ăn kim chi có sao không?” thì câu trả lời là “không”. Tuy nhiên, các bà bầu không nên ăn quá nhiều kim chi, khi ăn kim chi nên chọn mua sản phẩm đảm bảo vệ sinh, có thương hiệu hoặc có thể tự tay làm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Kim chi có tốt cho cơ thể của bà bầu (Nguồn: korea.net.vn)

1.2. Giá trị dinh dưỡng của kim chi đối với bà bầu

Mặc dù là một món ăn tương tự món dưa chua của người Việt tuy nhiên cách chế biến, nguyên liệu để làm nên món kim chi Hàn Quốc lại kỳ công và kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Kim chi Hàn Quốc được làm từ rau cải tươi xanh, kết hợp với các nguyên liệu kèm như ớt, cà rốt, lê,…. nên giá trị dinh dưỡng có trong món ăn này rất cao.

Ngoài là món ăn ngon thì kim chi Hàn Quốc cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể, ít béo, ít đường và clo nên có thể giúp bà bầu không bị thừa cân khi mang thai, đồng thời áp dụng cùng các cách giảm cân giúp giữ vóc dáng thon gọn sau sinh rất tốt. Do đó nếu ai đó vẫn còn thắc mắc không biết bà bầu ăn kim chi được không thì câu trả lời là có thể.

Hơn thế, không chứa phẩm màu, các chất bảo quản như dưa muối thông thường, kim chi Hàn Quốc có khả năng ngăn ngừa các dấu hiệu gây ung thư rất tốt, giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường khả năng đề kháng.

Hàm lượng vitamin C có trong kim chi Hàn Quốc rất lớn, ăn kim chi hằng ngày giúp cung cấp 8% vitamin C cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, giúp tăng khả năng miễn dịch hiệu quả, làm chậm lại quá trình lão hóa và giảm hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Ngoài ra các men vi sinh và lợi khuẩn có trong kim chi Hàn Quốc rất tốt cho hệ tiêu hóa và cải thiện chức năng dạ dày, cải thiện chứng biếng ăn rất tốt.

1.3. Những lưu ý khi bà bầu ăn kim chi

Kim chi Hàn Quốc chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe của bà bầu. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng, ăn quá nhiều kim chi, nó sẽ khiến cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, chỉ nên kết hợp ăn kim chi với một lượng vừa đủ sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thì những bà bầu có những bà bầu có thể trạng yếu ớt, cân nặng chưa đạt chuẩn, nên hạn chế ăn kim chi vì năng lượng trong món ăn này khá thấp không phù hợp với những người thể trạng kém. Ngoài ra việc ăn quá nhiều kim chi sẽ khiến cơ thể không hấp thụ kịp, dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm.

Kim chi chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao (Nguồn: anhduongtours.vn)

2. Mua kim chi ở đâu ngon, đảm bảo vệ sinh, có nguồn gốc rõ ràng?

Với những tìm hiểu về hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong kim chi chúng ta có thể biết được đáp án cho câu hỏi mà nhiều bà nội trợ thắc mắc bấy lâu nay là bà bầu có được ăn kim chi hàn quốc. Kim chi sẽ tốt cho bà bầu nếu bạn chọn được sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn toàn thực phẩm. Vậy mua kim chi ở đâu thì đảm bảo vừa ngon lại vừa tốt?

Địa chỉ đầu tiên mà bạn có thể tìm mua kim chi ngon, đảm bảo vệ sinh và nguồn gốc xuất xứ là chuỗi hệ thống siêu thị Vinmart. Đến đây bạn có thể tìm được rất nhiều loại kim chi đến từ các thương hiệu nổi tiếng, kim chi được bày bán tại Vinmart luôn được nhập từ các cơ sở sản xuất uy tín nên bạn hoàn toàn an tâm về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm với giá thành tốt nhất, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Nên mua kim chi ở đâu thì đảm bảo vừa ngon vừa an toàn (Nguồn: korea.net.vn)

Bà bầu ăn kim chi được không? Bà bầu có thể ăn kim chi tuy nhiên kim chi đó phải đảm bảo chất lượng và được mua tại địa chỉ uy tín, đảm bảo vệ sinh và nguồn gốc xuất xứ. Trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily cũng là một địa chỉ rất uy tín mà bạn có thể tìm mua được kim chi. Tại Saigon-Gpdaily.com có rất nhiều thương hiệu như kim chi tươi ngon ông Kim’s, HanoiFoods…

Khi mua kim chi tại đây quý, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, nhà cung cấp và giá thành. Một trong những yếu tố khiến nhiều người chọn mua kim chi tại Saigon-Gpdaily.com là giá thành, chất lượng sản phẩm và tiện lợi. Ngoài ra khi chọn mua kim chi tại Saigon-Gpdaily.com, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn, giao nhận an toàn, hậu mãi uy tín.

Quả thực hương vị thơm ngon, hấp dẫn của kim chi khiến ai cũng muốn thưởng thức. Hy vọng những chia sẻ xung quanh vấn đề “bà bầu ăn kim chi được không” đã giúp các mẹ bầu nắm bắt thêm nhiều thông tin bổ ích về món ăn hấp dẫn thơm ngon như kim chi. Kim chi sẽ tốt nếu các mẹ bầu ăn vừa đúng và đủ, để bảo vệ sức khỏe vừa có thể thưởng thức được các món ngon từ kim chi các mẹ bầu cần lưu ý những vấn đề được chia sẻ ở trên.