Bà bầu ăn vải được không? 11 tác dụng thần kỳ giúp mẹ an thai khỏe

4. Cách ăn vải đúng giúp bà bầu an thai khỏe mạnh

Khi mang thai, người mẹ cũng cần phải kiêng kị khá nhiều loại trái cây khác nhau như dứa, đu đủ xanh, táo mèo… ngay cả loại quả phổ biến như vải thiều cũng đem lại rất nhiều băn khoăn, lo ngại. Vậy rốt cuộc bà bầu ăn vải được không? Cùng theo dõi những giải thích ngay dưới đây!



1. Những tác dụng của vải đối với bà bầu

1.1. Cải thiện lưu thông máu

Một trong những tác dụng của quả vải với bà bầu đầu tiên là việc cải thiện sự lưu thông máu nhờ có các loại khoáng chất như magiê, sắt, đồng, mangan, Folate và Vitamin C… Những thành phần này vừa có khả năng hình thành, tái tạo các tế bào máu, vừa giúp ổn định huyết áp, phá các cục máu đông và giảm thiểu áp lực lên các thành mạch.

Vải giúp cải thiện sự lưu thông máu ở mẹ bầu (Nguồn: draxe.com)

1.2. Nâng cao hệ miễn dịch

Vitamin C có trong những trái vải là hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cực mạnh, từ đó giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus gây bệnh, đẩy lùi gốc tự do và tăng sức đề kháng. Ngoài vải, còn rất nhiều những thực phẩm giàu Vitamin C tăng đề kháng, làm đẹp da như cam, kiwi, cà chua, rau cải xoăn… mà mẹ có thể bổ sung trong thực đơn hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, chống mỏi mệt cho cả mẹ và bé.

Bà bầu nên ăn vải không? Tác dụng của vải là gì? (Nguồn: momobud.sg)

1.3. Cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Táo bón là vấn đề khá đau đầu đối với các bà mẹ trong những tháng đầu của thai kỳ. Cách duy nhất để giảm thiểu tình trạng này là bổ sung thật đầy đủ chất xơ trong khẩu phần ăn. Các loại ngũ cốc nguyên cám dinh dưỡng, thơm ngon như yến mạch, đậu nành, hạt chia… và rau củ quả tươi là nguồn bổ sung chất xơ tự nhiên dồi dào và đơn giản nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, trong thành phần dinh dưỡng của vải cũng chứa rất nhiều chất xơ, ăn với số lượng vừa phải sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa và làm giảm tình trạng táo bón.

Tiêu hóa tốt hơn với hàm lượng chất xơ trong vải thiều (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.4. Cân bằng điện giải trong cơ thể

Bà bầu ăn vải được không? Nhất là trong những ngày trời nóng hoặc khi đang khát nước? Trên thực tế, vải tuy là loại trái cây khá nóng nhưng lại có hàm lượng Natri và Kali cao. Khi dung nạp một lượng vừa đủ vào cơ thể, có khả năng cân bằng các chất điện giải, ổn định huyết áp.

1.5. Mang đến làn da khỏe mạnh hơn

Vitamin C với khả năng chống oxy hóa của mình sẽ giúp mẹ bầu có một làn da thực sự khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hoạt chất Oligonol quý hiếm có trong mỗi trái vải còn giúp ngăn ngừa lão hóa, tăng khả năng phục hồi của da sau các tổn thương như rạn da, mụn nhọt, nám, tàn nhang… Để chăm sóc da thực sự khỏe mạnh, mẹ bầu cũng có thể thoa dưỡng serum giúp cung cấp độ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa sự lão hóa.

Bà bầu ăn vải được không? Có giúp da khỏe mạnh? (Nguồn: xuanay.com)

1.6. Giảm mệt mỏi, tăng sức sống cho cơ thể

Vải là loại trái cây có hàm lượng các Vitamin, chất dinh dưỡng dồi dào vì vậy thường thức một vài trái vải thiều (khi không quá no hoặc quá đói) sẽ giúp bạn giảm sự căng thẳng, mệt mỏi đặc biệt là khả năng cung cấp nguồn năng lượng một cách tức thời. Giống như tác dụng của bưởi với sức khỏe bà bầu như làm đẹp và phòng trị bệnh, vải thiều có công dụng hữu hiệu mà bạn không thể bỏ qua khi chuẩn bị mang thai.

1.7. Giảm Cholesterol

Vải thiều chứa ít Calo, không có chất béo đặc biệt lại chứa nhiều Vitamin C và Vitamin nhóm B giúp giảm lượng Cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, hoạt chất polyphenol là Bioflavonoid hay còn gọi là Rutin còn giúp tăng tính bền vững của thành động mạch, hỗ trợ tích cực trong việc điều trị các bệnh mãn tính như giãn mạch hoặc trĩ.

Bà bầu ăn vải được không Ăn vải thiều giúp giảm lượng Cholesterol nguy hại (Nguồn: draxe.com)

1.8. Giàu Vitamin C

Mẹ bầu rất cần được bổ sung Vitamin C trong suốt thai kỳ để tái tạo tế bào cho cả mẹ và bé. Ngoài những loại viên uống, thực phẩm chức năng giúp bổ sung Vitamin nhanh chóng và hiệu quả. Người mẹ còn có thể bổ sung thông qua các loại thực phẩm, hoa quả tươi như vải thiều, cam, đủ đủ chín…

Bà bầu ăn vải được không? Vải thiều rất giàu Vitamin C và khoáng chất (Nguồn: prinetest.com)

1.9. Chống oxy hóa cơ thể

Khả năng chống oxy hóa bắt nguồn từ các loại Vitamin như Vitamin C cùng các hoạt chất như Flavonoid, Quercetin và Kaempferol không chỉ giúp giảm lão hóa, tái tạo tế bào mà còn có khả năng ngăn ngừa ung thư đẩy lùi bệnh đục thủy tinh thể. Vậy nên bà bầu ăn vải được không cũng là một lợi thế rất quan trọng.

1.10. Lợi ích chống viêm

Theo những nghiên cứu gần đây, hợp chất Flavonoid (FRLFE) có trong mỗi trái vải chín sẽ giúp chống lại những tác nhân gây sưng, viêm một cách cực kỳ hữu hiệu. Bên cạnh đó, Proanthocyanidin – hợp chất với đặc tính chống vi rút rất mạnh có thể chống lại các loại virus hiếm gặp và nguy hiểm như Herpes hoặc Coxsackie cũng có sẵn trên thành phần dinh dưỡng của những trái vải thiều.

1.11. Giàu Polyphenol

Polyphenol có nhiều trong hoa quả tự nhiên, loại phổ biến nhất là Flavonoid được tìm thấy trong thành phần của táo, đinh hương, ca cao, atiso và vải thiều châu Á. Các tác dụng tuyệt vời của Polyphenol với sức khỏe con người là chống viêm, điều trị bệnh tim mạch, thúc đẩy sự phát triển não bộ và loại bỏ các gốc tự do.

Hợp chất Polyphenol dồi dào trong những trái vải thiều (Nguồn: ecomall.my)

2. Những tác hại của vải bà bầu nên hết sức lưu ý

2.1. Tăng sinh nhiệt cơ thể

Vải thiều là loại trái cây nóng, lại chín rộ vào mùa hè nên nếu ăn với số lượng lớn, không chỉ mẹ bầu mà cả trẻ em, người lớn đều có thể bị nóng trong, dẫn tới mụn nhọt, rôm sảy. Những người có thân nhiệt cao, hay bị nhiệt miệng, viêm gan cũng nên ăn thật hạn chế.

Ăn nhiều vải thiều có thể khiến mẹ bầu bị nóng trong (Nguồn: zcare.vn)

2.2. Xuất huyết

Thân nhiệt cao cùng với những tác động từ môi trường, thay đổi nội tiết có thể khiến mẹ bầu bị xuất huyết khi ăn quá nhiều loại thực phẩm nóng như vải thiều. Vậy bà bầu ăn vải được không? Ăn với số lượng bao nhiêu là đủ? Thực thế, đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, chỉ nên ăn dưới 10 trái vải mỗi ngày, có thể chế biến thành vải thiều ướp lạnh hoặc nước ép để giảm đi tính nóng.

Khả năng xuất huyết trong thai kỳ nếu ăn nhiều thực phẩm nóng (Nguồn: zcare.vn)

2.3. Tiểu đường thai kỳ

Vải là loại trái cây chứa khá nhiều đường, đặc biệt là Glucose. Bà bầu ăn quá nhiều vải sẽ dẫn đến tăng hàm lượng đường trong máu, ở mức cao sẽ dẫn đến tình trạng tiểu đường thai kỳ với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Nên hạn chế dung nạp quá nhiều đường trong thai kỳ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.4. Thai chết lưu

Hàm lượng glucose cao có thể kéo theo lượng Cholesterol trong máu tăng đột biến. Cùng với những biến chứng như xuất huyết, tiểu đường thai kỳ… có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của thai nhi, ở mức độ nguy hiểm là tình trạng sảy thai, thai chết lưu. Vì vậy, cần thường xuyên thăm khám theo dõi thai sản trọn gói đảm bảo sự phát triển của bé, sức khỏe của mẹ để kiểm soát tốt chế độ dinh dưỡng cũng như phát hiện kịp thời những trường hợp không mong muốn.

Bà bầu ăn vải được không? Ảnh hưởng thế nào đến thai nhi? (Nguồn: benh.vn)

3. Có nên ăn vải khô trong thai kỳ

Khi sấy khô, chỉ có lượng nước trong vải giảm đi, các chất dinh dưỡng như Vitamin C, muối khoáng hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, vải sấy lại có mùi thơm và vị dẻo, ngọt sắc hơn so với vải tươi mà chị em phụ nữ thường rất thích. Tuy nhiên, dù có là vải tươi hay đã được sấy khô, mẹ bầu nên chú ý chỉ ăn từ 8-10 quả, không ăn quá nhiều hay ăn lúc no/đói để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Vải khô có mùi thơm và vị ngọt đậm đà so với khi còn tươi (Nguồn: blogspot.com)

4. Cách ăn vải đúng giúp bà bầu an thai khỏe mạnh

Thực tế, vải là loại trái cây bổ dưỡng, mang rất nhiều lợi ích về sức khỏe cho phụ nữ mang thai, tuy nhiên khi thưởng thức cần ghi nhớ những lưu ý quan trọng sau đây:

Ăn ở ngưỡng vừa phải, dưới 10 quả mỗi ngày. Tuyệt đối không ăn nếu đang bị nóng trong hoặc táo bón.

Không ăn ngay trước hoặc ngay sau bữa ăn nhất là lúc đói.

Vải thiều phải rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi ăn phải rửa sạch và bóc vỏ. Trường hợp cẩn thận hơn có thể lột lớp da đỏ và giữ lại lớp màu trắng sau đó ngâm trong nước muối pha loãng.

Người bị tiểu đường, cao huyết áp… nên ăn thật hạn chế loại quả này

Những lưu ý cho mẹ bầu khi thưởng thức vải thiều (Nguồn: ebay.com)

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan tới tác dụng của vải đối với sức khỏe của mẹ bầu, đồng thời giải thích việc bà bầu ăn vải được không, nên ăn như thế nào để tránh những tác động không mong muốn. Không chỉ vải thiều, tốt hơn hết để đảm bảo sức khỏe bạn nên chọn mua các trái cây tươi nhập khẩu, rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, kết hợp các loại thực phẩm một cách hợp lý, khoa học để có được một thai kỳ khỏe mạnh, giúp bé yêu phát triển toàn diện.