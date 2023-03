Back to basic – Phong cách thời trang tối giản

Phong cách thời trang tối giản, trẻ trung và hiện đại. Với kiểu dáng đơn giản dễ phối đồ, điểm đặc biệt của phong cách này là sẽ không bị lỗi mốt theo năm tháng.



The Cosmo một thương hiệu thời trang quốc tế ra đời và nổi tiếng tại Anh. Thời trang mang phong cách tối giản, trẻ trung và hiện đại. Khác với những thương hiệu khác, The Cosmo như thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của giới trẻ là tạo ra những dòng sản phẩm có thiết kế đơn giản, thiết yếu trong cuộc sống, để từ đó, các bạn có thể tự do mix&mach cho mình những phong cách khác nhau, thể hiện gu thẩm mỹ cũng như phong cách cá tính cho riêng mình.

Điều The Cosmo luôn tâm đắc và tự hào chính là việc mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao. Họ luôn tin rằng, chất liệu vải là yếu tố quyết định chất lượng của một sản phẩm. Chính vì điều đó mà The Cosmo luôn cam kết sử dụng những chất liệu tốt nhất đã được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng và độ an toàn cho người sử dụng.

The Cosmo luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm thời trang chất lượng với giá cả hợp lý nhất. Năm 2014, The Cosmo chính thức có mặt tại Việt Nam, hiện nay đang được bạn trên Adayroi. Adayroi giới thiệu đến bạn một vài sản phẩm đang bán chạy nhất thị trường hiện nay.

Áo sơ mi The Cosmo màu xanh dương có kiểu dáng truyền thống nhưng không kém phần trẻ trung và hiện đại, áo được thiết kế đơn giản, bằng chất liệu Cotton cao cấp cho người mặc cảm giác thoáng mát và tự tin, mang phong cách thời trang nơi công sở, lịch lãm và nam tính.

Quần jeans nam The Cosmo với thiết kế dáng ôm, wash màu tự nhiên cùng chất liệu Cotton denim cao cấp mang đến cho phái mạnh phong cách thời trang cá tính, năng động.

Quần shorts nam của thương hiệu The Cosmo với chất liệu Kaki cao cấp cùng kiểu dáng đơn giản sẽ là trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của các bạn nam yêu thích sự năng động, trẻ trung.

Áo thun The Cosmo tay dài màu xám chì được may từ chất liệu thun có độ co giãn tốt, thoáng mát, giúp phái mạnh cảm thấy thoải mái tự do trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, sản phẩm giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục để tạo ra nhiều phong cách khác nhau.

Với thiết kế đơn giản mà trẻ trung, bạn gái có thể dễ dàng kết hợp quần culottes The Cosmo màu đen với nhiều trang phục khác như: áo sơ mi, áo thun, áo sát nách hay croptop để thể hiện phong cách riêng của mình.

Áo sơ mi nữ tay dài The Cosmo với thiết kế đơn giản mang lại cho bạn nữ sự thanh lịch, sang trọng nhưng cũng không kém phần hiện đại.

Sở hữu dáng xòe trẻ trung cùng thiết kế phối màu cổ áo tương phản làm điểm nhấn nổi bật, đầm hạ eo The Cosmo sát nách cổ sen màu đen mang lại phong cách thời trang hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nữ tính cho các quý cô.

Chân váy The Cosmo sử dụng chất liệu vải cao cấp, mềm mịn, ít nhăn, đem lại cảm giác thoải mái khi di chuyển. Bên cạnh đó, với thiết kế đơn giản mà hợp thời trang, bạn gái sẽ dễ dàng kết hợp váy với nhiều loại áo, phụ kiện.