Kiểm nghiệm thực phẩm là khâu bắt buộc mà các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm phải thực hiện . Tuy nhiên, lĩnh vực mang tính chuyên ngành này lại chưa được nhiều người biết tới. Vì vậy, một số thông tin liên quan đến kiểm nghiệm thực phẩm như: kiểm nghiệm là gì? Kiểm nghiệm những gì?, bảng giá kiểm nghiệm…sau đây sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về lĩnh vực này.

Giới thiệu về kiểm nghiệm thực phẩm

Để có thể xác định được các chỉ tiêu nhằm công bố chất lượng sản phẩm hoặc muốn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì bắt buộc các đơn vị, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm. Đây thực chất là hoạt động đánh giá và kiểm soát chất lượng sản phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình kiểm nghiệm thực phẩm phải thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành.

Kiểm nghiệm thực phẩm sẽ kiểm nghiệm những gì?

Thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm để xác định các chỉ tiêu trong thực phẩm có đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể khi tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm sẽ tiến hành kiểm nghiệm các nội dung sau:

Kiểm nghiệm các chất vi sinh có trong thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm có chứa vi khuẩn gây bệnh hay không

Kiểm nghiệm về hóa chất độc hại, lượng kim loại, thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý của thực phẩm



Ngoài ra còn kiểm nghiệm chất lượng bao bì hoặc các chỉ tiêu điển hình của một số loại thực phẩm.

Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm hiện nay

Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm hiện nay có thể do nhiều đơn vị cung cấp. Chỉ cần các đơn vị đó hoạt động có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước thì kết quả sẽ được công nhận. Để thuận lợi trong quá trình thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm, có thể tham khảo bảng giá dưới đây:

Vì lý do những mẫu kiểm nghiệm có tính chất và sản phẩm khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn cụ thể nhất.

Có thể nói, kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt động đóng vai trò rất quan trọng bởi nó liên quan trực tiếp tới tính mạng và sức khỏe của con người. Do đó, các hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm như giá cả, tiêu chuẩn,…được nhà nước quản lý rất chặt chẽ. Nếu còn thắc mắc bạn có thể tham khảo thêm ở địa chỉ website sau: https://atvstp.org.vn

