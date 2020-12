Bảng giá vé bể bơi Olympia 2019 tại Hà Nội kèm voucher ưu đãi nhất

2.3 Combo khóa học bơi + bơi tự do



Bể bơi Olympia từ lâu đã rất nổi tiếng tại Hà Nội, thu hút một lượng lớn người đến quanh năm, đặc biệt là vào dịp hè. Hãy cùng cập nhật bảng giá của bể Olympia mới nhất hiện nay và các chương trình ưu đãi đặc biệt để giải nóng mùa hè này nhé.



1. Giới thiệu trung tâm thể dục Olympia

Trung tâm thể hình thẩm mỹ Olympia đầu tiên có địa chỉ tại số 3 phố Tăng Bạt Hổ – một khu vực trung tâm thủ đô. Có thể nói đây là một trong những trung tâm thể dục quy mô đầu tiên tại Hà Nội. Với lịch sử thành lập từ năm 1999, người dân thủ đô đã vô cùng quen thuộc với nơi này – một trong những địa điểm đi chơi cuối tuần lý tưởng tại Hà Nội. Hệ thống trung tâm đã không ngừng mở rộng, phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn đội ngũ huấn luyện viên, nhân viên.

Hiện nay trung tâm có tới 12 cơ sở ở Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa. Tại Hà Nội có 6 cơ sở có bể bơi Olympia bao gồm: cơ sở Tăng Bạt Hổ, cơ sở Việt Hưng (Lô TH05 KĐT Việt Hưng, Long Biên), cơ sở Hoàn Kiếm (số 2 Phúc Tân), cơ sở Nam Đô (609 Trương Định, Hoàng Mai), cơ sở Công Đoàn (98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ), cơ sở Thanh Xuân (143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân), cơ sở chung cư Hà Đô (đường Trần Đăng Ninh kéo dài). Tất cả các bể bơi này đều có diện tích lớn, thiết kế đạt chuẩn, vệ sinh sạch sẽ nên thu hút lượng lớn người đến bơi mọi lứa tuổi trong từng khu vực.

Bể trong nhà không lo nắng mưa và mở bốn mùa (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Bảng giá vé bể bơi Olympia 2019 cập nhật

Không cần phải đến những khu nghỉ dưỡng ven đô Hà Nội, không cần phải mua thẻ trọn gói của các trung tâm thể dục có bể bơi, chỉ cần bỏ một khoản tiền ít hơn nhiều là bạn có thể bơi thỏa thích tại hệ thống bể bơi Olympia.

2.1 Bảng giá vé bể bơi Olympia cho người lớn

Mỗi cơ sở bể bơi Olympia sẽ áp dụng mức giá vé khác nhau. Vé ngày áp dụng giá chung là 80,000 đồng tại mọi cơ sở trừ Tăng Bạt Hổ là 90,000 đồng và Việt Hưng là 70,000 đồng.

Vé theo tuần là 480,000 đồng (chỉ áp dụng tại Nam Đô, Hà Đô, Thanh Xuân). Vé 1 tháng trọn gói có giá 1,800,000 đồng (trừ Tăng Bạt Hổ giá 2,160,000 đồng). Vé 3 tháng giá 4,500,000 đồng (trừ Tăng Bạt Hổ giá 5,800,000 đồng). Vé 6 tháng giá 6,500,000 đồng (trừ Tăng Bạt Hổ giá 7,800,000 đồng). Vé 1 năm giá 11,000,000 đồng (trừ Tăng Bạt Hổ giá 13,200,000 đồng).

Đối với vé dài hạn 4 hay 5 năm bạn có thể liên hệ văn phòng trung tâm tại số 04.39335568/69 để biết thêm chi tiết. Nhìn chung với ưu điểm nhiều cơ sở trải khắp Hà Nội, có uy tín tên tuổi lâu năm, không gian thiết kế đều đạt chuẩn thì mức giá của bể Olympia thuộc dạng rất cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Bể bơi Olympia có làn trẻ em và người lớn gần nhau để bố mẹ dễ quan sát con (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.2 Bảng giá dành cho trẻ em

Vé ngày trẻ em áp dụng giá chung là 60,000 đồng tại mọi cơ sở trừ Tăng Bạt Hổ là 70,000 đồng và Việt Hưng là 50,000 đồng. Vé theo tuần là 350,000 đồng (chỉ áp dụng tại Nam Đô, Hà Đô, Thanh Xuân). Vé 1 tháng trọn gói có giá 1,400,000 đồng (trừ Tăng Bạt Hổ giá 1,950,000 đồng). Điều kiện tính vé trẻ em là trẻ dưới 12 tuổi và cao dưới 1,3m.

2.3 Combo khóa học bơi + bơi tự do

Vào mùa hè năm nay, bể bơi bốn mùa Olympia còn có chương trình combo dạy bơi và bơi tự do. Combo này bao gồm 12 buổi học bơi với giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm và 12 buổi bơi tự do vừa để bạn tự ôn luyện lại vừa để giải trí, vui chơi. Chương trình hiện áp dụng tại 3 cơ sở với giá cụ thể như sau: cơ sở Tăng Bạt Hổ (3,800,000 đồng với người lớn, 3,250,000 đồng với trẻ em), cơ sở Hoàn Kiếm (2,999,000 đồng với người lớn, 2,500,000 đồng với trẻ em), cơ sở Việt Hưng (3,400,000 đồng với người lớn, 2,850,000 đồng với trẻ em). Lưu ý là thời hạn cho 12 buổi bơi tự do là 1 tháng sau khi kết thúc khóa học. Nếu bản thân bạn hoặc bé nhà bạn vẫn chưa biết bơi thì đây là một hoạt động rất đáng thử trong mùa hè nóng bức này đấy.

Khóa trọn gói này vừa giúp chúng ta học được kỹ năng bơi cần thiết vừa giải nóng ngày hè (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Mua vé vào bể bơi Olympia ở đâu nhận ưu đãi?

Tất nhiên, nơi dễ nhất để mua vé bơi là trực tiếp đến các cơ sở trung tâm Olympia. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm hơn nữa cho mình thì hãy thử tham khảo “mách nước” nhỏ này.

Cũng như nhiều trung tâm thể dục thể hình hay khu vui chơi giải trí hấp dẫn khác, Olympia cũng có đưa ra các chương trình ưu đãi giảm giá, tiêu biểu là voucher. Ví dụ hiện nay trên Saigon-Gpdaily.com đang có voucher bơi 3 lượt giá siêu rẻ tại mọi cơ sở Olympia với mức giá chỉ 144.000 đồng – hấp dẫn hơn rất nhiều nếu mua vé ngày bình thường mất tới 240.000 đồng. Mua voucher bể bơi Olympia như thế này cũng là cơ hội để bạn trải nghiệm bể bơi trước khi quyết định có mua vé dài hạn lâu hơn không.

Trên kênh thương mại điện tử Saigon-Gpdaily không chỉ có voucher của bể bơi Olympia mà còn nhiều voucher dịch vụ giải trí hấp dẫn khác nữa đều có giá khuyến mãi giảm mạnh. Mỗi voucher đều có hạn nhất định nên bạn hãy nhanh tay đặt mua kẻo bỏ lỡ nhé!