Bảng giá xe VinFast Lux SA2.0 2019 lăn bánh, trả góp cập nhật hôm nay

Tự hào là một trong những dòng xe SUV Việt đầu tiên và đẳng cấp, sở hữu nhiều ưu điểm khiến cho nhiều người rất tò mò và mong muốn biết chính xác mức giá xe VinFast Lux SA2.0 2019 là bao nhiêu khi lăn bánh. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu trong bài viết sau nhé.



1. Giá xe VinFast SA2.0 bao nhiêu

1.1. Giá xe VinFast Lux SA2.0 theo lộ trình tăng giá

Kể từ khi được công bố trong triển lãm Motor Show ở Paris và các lễ ra mắt tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 và 11 năm 2018 vừa qua, VinFast Lux SA2.0 đã đang và sẽ lần lượt trải qua 3 đợt tăng giá vào ngày 1/1/2019 – 1/5/2019 và 1/9/2019 với mức giá bán chưa bao gồm VAT với mức giá bán ban đầu là 1,136,000,000 vnđ và tăng lên đến 1,818,000,000 vnđ. Trong giai đoạn đầu khi bạn sử dụng phiếu đặt cọc, giữ chỗ mua xe Lux SA2.0 VinFast online hoặc đến trực tiếp tại các đại lý ủy quyền của VinFast tại Hà Nội, TP. HCM thì sẽ được mức giá hỗ trợ tốt hơn với chính sách 3 Không bao gồm không chi phí khấu hao – không chi phí tài chính và cuối cùng là không tính lãi. Đây là những điều thuận lợi vô cùng đối với những ai muốn sở hữu dòng xe hơi đời mới, đẳng cấp Việt Nam, chất lượng thế giới này. Những chính sách hỗ trợ như thế sẽ không kéo dài lâu bởi VinFast đã đưa ra lộ trình tăng giá một khá chi tiết, bạn hãy nhanh chóng đăng ký và đặt cọc để sở hữu xe nhanh chóng với giá bán xe VinFast Lux SA2.0 ưu đãi, tiết kiệm tiền hơn nhé.

Cập nhật giá xe ô tô VinFast Lux SA2.0 (Nguồn media.thethao247.vn)

1.2. Giá xe VinFast lăn bánh bao gồm các thuế phí nào

Cách tính giá xe VinFast lăn bánh sẽ bao gồm các chi phí giá xe gốc được niêm yết kèm tiền bảo hiểm và các chi phí kèm theo khác. Theo đó, giá xe VinFast Lux SA2.0 2019 sẽ bao gồm các khoản như sau:

Giá xe VinFast Lux SA2.0 2019 niêm yết mà nhà sản xuất đưa ra

Phí trước bạ: được tính cơ bản dựa trên 10% giá trị xe nhưng tùy từng địa phương sẽ có sự điều chỉnh phí khác nhau

Lệ phí để đăng ký xe: 340,000 vnđ – đây là mức phí chung cố định

Phí bảo hiểm bắt buộc với dòng xe dưới 6 chỗ là: 436,700 vnđ; xe từ 6 đến 11 chỗ sẽ là 873,400 vnđ

Chi phí để bấm biển số xe: tùy theo khu vực, địa phương nơi cư trú của bạn

Chi phí để bảo trì đường bộ: 1,560,000 vnđ với những dòng xe ô tô cá nhân và gia đình dưới 10 chỗ .

Chi phí bảo hiểm vật chất của xe. Mức phí này không bắt buộc nhưng nếu bạn muốn đóng thì thường tính 1,55% giá trị xe.

Giá xe VinFast Lux SA2.0 2019 khi lăn bánh (Nguồn otoseo.net)

2. Vì sao nên lựa chọn xe VinFast SA2.0?

2.1 Niềm tự hào mãnh liệt của người Việt

Sử dụng các thiết kế của những nhà thiết kế Ý nổi tiếng, tài ba về xe hơi cùng công nghệ kỹ thuật từ Đức hiện đại, là sản phẩm của thương vụ hợp tác giữa Việt Nam và “ông lớn” xe hơi của thế giới, VinFast Lux SA2.0 chính là lời khẳng định và đánh dấu sự phát triển của nền công nghiệp sản xuất – lắp ráp ô tô ở Việt Nam. Là dòng xe SUV Việt đầu tiên được đánh giá và xếp hạng ngang hàng với nhiều dòng xe đình đám như Audi Q5, Mercedes GLC 250 hay BMW X3,.. dù chỉ mới được ra mắt trước giới truyền thông, báo chí trong nước và quốc tế chính thức vào năm 2018.

2.2 Tư duy thiết kế đột phá

Với ý nghĩa sâu sắc đến từ tên thương hiệu VinFast, có thể thấy điều này thể hiện niềm tự hào mãnh liệt khi xe Việt được chào sân trước nhiều bạn bè Quốc tế. Với tư duy thiết kế đột phá và đầy sáng tạo, có thể thấy biểu tượng VinFast đầy ý nghĩa được gắn chính giữa đầu xe – ngay phần lưới tản nhiệt, dải đèn Led ở hai cánh chữ V như ngụ ý bay cao, vươn xa. Logo không chỉ được gắn nổi bật ở đầu mũi xe, trung tâm vô lăng bọc bằng da cao cấp mà còn ở cuối xe ấn tượng và mạnh mẽ vô cùng.

Kiểu dáng thiết kế sáng tạo và độc đáo nổi bật của Lux SA2.0 (Nguồn: VinFast.tv)

2.3 Dấu ấn đặc trưng thể hiện đẳng cấp

Được thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa và bản sắc Việt với hình ảnh ruộng bậc thang của vùng núi Tây Bắc Việt Nam ngay phần lưới tản nhiệt, đường viền xung quanh cửa kính và phần kính xe được gắn dải đèn Led tạo nên sự nối kết tuyệt vời của toàn bộ xe, cho thấy sự logic trong tư duy và tính kết nối cùng xu hướng thời trang thời thượng.

2.4 Nội thất tiện nghi, hiện đại

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá xe ô tô VinFast Lux SA2.0 chính là phần trang trí nội thất ô tô cực chất cùng các phụ kiện xe ô tô chính hãng, đẳng cấp phối hợp hài hòa. Phần vô lăng và các dãy ghế đều được bọc bởi lớp da cao cấp, đạt tiêu chuẩn, các nội thất bằng gỗ, thép thế hệ mới nhất và da chất lượng cùng không gian trong xe rộng rãi, thoải mái cho bạn cảm giác hài lòng khi di chuyển dù đoạn đường xa hay gần, đi làm hay đi chơi. Chưa hết, với các màn hình hiển thị đồng hồ 7.4 inch và màn hình cảm ứng 10.4 nằm ở giữa cabin tích hợp các chức năng của chiếc smartphone ưu việt, giúp bạn linh hoạt và nhanh chóng hơn trong việc tìm kiếm chỉ dẫn đường đi hay nghe nhạc, xem các hình ảnh hiển thị trên màn hình. Trên hết, với chức năng điều khiển bằng giọng nói phía hai bên xe cũng là những tiện nghi bậc nhất mà loại xe này sở hữu.

2.5 Độ an toàn và an ninh cực cao

Toàn bộ phần khung xe, thân xe đều được thiết kế chắc chắn, cứng cáp giúp nâng đỡ toàn bộ xe, mang đến khả năng giảm xóc và chống lật rất tốt. Đặc biệt, phần phanh đĩa kết hợp phanh tay điện tử cùng hai khu vực chống va chạm mạnh ở đầu xe và đuôi xe giúp bạn an tâm hơn khi di chuyển trong nhiều địa hình khác nhau. Ngoài ra, với công nghệ kiểm soát góc khi quẹo xe, chống lật và hệ thống hỗ trợ phanh gấp gáp khi gặp sự cố phía trước xe góp phần đảm bảo sự an toàn hơn khi lưu thông trên đường. Do đó, VinFast Lux SA2.0 dẫn đầu trong danh sách top 10 mẫu SUV hạng sang, an toàn nhất hiện nay.

Lux SA2.0 sở hữu nội thất hiện đại cùng tiện ích về an ninh cao (Nguồn: autopro56.mediacdn.vn)

2.6 Chế độ điều hòa tích hợp lọc không khí bảo vệ sức khỏe

Xe VinFast Lux SA2.0 sở hữu hệ thống 2 khoang điều hòa độc lập có khả năng vận hành một cách tự động, do đó trên khoang cabin sẽ luôn được làm mát mọi lúc khi bạn lên xe. Ở hai bên băng ghế phía sau cũng có bộ phận điều hòa làm mát giúp người ngồi sau cũng luôn được thoải mái. Ngoài ra, Lux SA2.0 còn có cả bộ phận lọc không khí bằng ion giúp bạn bảo vệ sức khỏe tối ưu hơn cho tất cả hành khách ngồi trong xe. Bạn có thể tham khảo quy trình đăng ký sở hữu xe VinFast qua các bài viết thông tin thêm tại Blog Saigon-Gpdaily nữa nhé!

Như vậy, xe VinFast Lux SA2.0 giá bao nhiêu phụ thuộc rất nhiều yếu tố cấu thành nên xe. Vì thế, nếu bạn đang có ý định mua xe thì hãy nhanh chóng cập nhật lộ trình tăng giá xe VinFast Lux SA2.0 2019 để không bỏ lỡ cơ hội được sở hữu xế hộp cao cấp này khi còn đang ưu đãi tốt. Truy cập Saigon-Gpdaily tham khảo các siêu phẩm ô tô VinFast xịn, giá siêu yêu chọn dòng xe phù hợp, ưng ý nhé.