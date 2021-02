Bảo hiểm nhân thọ là gì, vai trò, ý nghĩa, đối tượng, tỷ lệ tham gia

Trước kia người dân vẫn còn e ngại với các hình thức bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ nhận thức đúng, bảo hiểm đã ngày càng phổ biến trong đời sống. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những nhận định khách quan và đúng nhất về loại hình này.



1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức phòng tránh những rủi ro về tài chính có liên quan đến sức khỏe, cuộc sống và tính mạng con người. Người tham gia bảo hiểm sẽ ký hợp đồng với công ty bảo hiểm và cam kết đóng phí định kỳ và quỹ tài chính của công ty đó, bù lại khi không may gặp các trường hợp xấu có quy định trong hợp đồng, người tham gia sẽ được chi trả số tiền nhất định.

Bảo hiểm là hình thức bảo vệ gia đình tối ưu (Nguồn: thebank.vn)

2. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ hiện nay

2.1. Theo đối tượng tham gia bảo hiểm nhân thọ

Đối tượng có thể tham gia loại hình bảo hiểm này rất rộng từ người già đến trẻ nhỏ. Các loại hình dành cho trẻ thường là tạo quỹ học vấn tương lai và phòng ngừa các rủi ro trong giai đoạn đến trường. Bảo hiểm dành cho người lớn thường là bảo hiểm toàn diện, vừa đầu tư, vừa chăm sóc sức khỏe, vừa bảo vệ tài chính. Bảo hiểm cho người cao tuổi thường là bảo hiểm hưu trí. Phân chia theo đối tượng đang là hình thức được áp dụng phổ biến tại các công ty bảo hiểm.

2.2. Bảo hiểm nhân thọ theo phương thức tham gia

Cách chia theo phương thức tham gia có 2 dạng:

Bảo hiểm cá nhân: là hình thức dành cho những cá nhân riêng biệt tham gia. Một người có thể ký 1 hay nhiều hợp đồng bảo hiểm, ngoài ra còn được mua thêm các sản phẩm bổ sung chăm sóc cho người thân của gia đình mình trên cùng 1 hợp đồng.

Bảo hiểm nhóm: là hình thức bảo hiểm cho nhiều người, hay tập thể có danh sách từng thành viên được hưởng quyền lợi 1 cách rõ ràng. Loại bảo hiểm này thường rơi vào các sản phẩm bảo hiểm hưu trí như Bảo Việt hay Manulife đã phát hành.

2.3. Bảo hiểm theo rủi ro

Bảo hiểm theo rủi ro là hình thức phân chia phổ biến nhất. Ba loại hình thường được gặp nhất đó là bảo hiểm tử kỳ, sinh kỳ và hỗn hợp.

Bảo hiểm tử kỳ là hình thức bảo hiểm đề phòng người tham gia không may bị tử vong trong thời gian quy định của hợp đồng. Bên bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả 1 khoản tiền nhất định theo như đã cam kết trong hợp đồng cho người thụ hưởng khi rủi ro xảy ra. Bảo hiểm tử kỳ có rất nhiều loại như: Bảo hiểm tử kỳ tăng dần, giảm dần, cố định, có thể chuyển đổi,…

Bên cạnh bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm trọn đời cũng là loại bảo hiểm đề phòng rủi ro tử vong cho người tham gia. Loại bảo hiểm trọn đời này có thời gian bảo hiểm không xác định, người thụ hưởng sẽ được chi trả số tiền bảo hiểm đã cam kết nếu người tham gia bảo hiểm không may tử vong. Bảo hiểm trọn đời có nhiều hình thức khác nhau như đóng phí định kỳ, đóng phí 1 lần… mức phí và mức hưởng đều cao hơn bảo hiểm tử kỳ.

Bảo hiểm sinh kỳ là hình thức bảo hiểm mà người tham gia cam kết đóng một khoản tiền đều đặn, liên tục trong 1 khoảng thời gian nhất định hoặc suốt đời để đổi lấy những khoản thu nhập định kỳ trong tương lai khi đã nghỉ hưu hoặc già yếu. Loại bảo hiểm này sẽ giúp người tham gia chủ động và an tâm hơn về tài chính trong tương lai.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là hình thức kết hợp giữa tiết kiệm và phòng ngừa rủi ro. Người tham gia sẽ được trả lãi cho số tiền bảo hiểm đã đóng, bên cạnh đó nếu gặp các rủi ro được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, người tham gia cũng sẽ được chi trả một khoản tiền nhất định để trang trải khó khăn trước mắt. Bảo hiểm hỗn hợp có tính ưu việt cao nên được áp dụng hết sức rộng rãi không chỉ trên toàn thế giới mà còn cả ở Việt Nam nữa.

2.4. Bảo hiểm theo thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm theo thời hạn hợp đồng thường thấy là bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm thương tật vĩnh viễn, trợ cấp nằm viện, bảo hiểm từ bỏ thu phí… Những sản phẩm này thường có thời hạn 1 năm và thường có những sản phẩm bổ sung được cung cấp kèm sản phẩm chính.

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ là đơn vị bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam (Nguồn: thuonggiaonline.vn)

3. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống

3.1. Hỗ trợ tài chính trước rủi ro trong cuộc sống

Bảo hiểm là hình thức bảo vệ tài chính của người tham gia trước những rủi ro trong đời sống. Hình thức này sẽ cung cấp cho khách hàng các quyền lợi bằng tiền để trang trải các khó khăn tài chính nếu người tham gia bảo hiểm không may bị xảy ra tai nạn, bệnh tật hay tử vong… (được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm). Lúc này, khoản chi trả của bảo hiểm rất có khả năng sẽ thành nguồn tiền chính giúp người tham gia bảo hiểm chữa bệnh hay hỗ trợ người nhà vượt qua thời gian đầu khi mất đi người trụ cột…

3.2. Kênh tài chính cho cuộc sống tương lai và hưu trí

Tham gia bảo hiểm cũng là một hình thức đầu tư tài chính cho tương lai. Nếu bạn cần một nguồn vốn kinh doanh sau này, bạn có thể cân nhắc tham gia bảo hiểm. Vừa phòng ngừa được rủi ro, vừa như 1 quỹ tài chính cho dự định trong tương lai sắp tới. Với những người đi làm có thu nhập ổn định, việc lên kế hoạch khi về hưu là rất quan trọng. Ai cũng muốn cuộc đời của mình khi về già sẽ được an nhàn không phải thấp thỏm nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tham gia bảo hiểm khi còn trẻ cũng chính là sự chuẩn bị tài chính tuyệt vời cho bản thân khi tuổi về hưu.

Công ty bảo hiểm Prudential được nhiều người tin tưởng lựa chọn (Nguồn: xmedia.nguoiduatin.vn)

4. Hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ

4.1. Chỉ bảo vệ trước rủi ro không lường trước

Mục đích chính của bảo hiểm không phải là khả năng sinh lời như các gói gửi tiết kiệm ngân hàng. Bảo hiểm là hình thức bảo vệ tài chính cho người tham gia trước những rủi ro bất ngờ, không lường trước được. Nếu bạn mong muốn lãi suất bảo hiểm phải ngang bằng lãi suất tiết kiệm ngân hàng thì điều này là không thể. Các bạn không nên so sánh lãi suất giữa 2 hình thức này với nhau vì đây là sự so sánh khập khiễng. Gửi tiết kiệm cho bạn khả năng sinh lời cao hơn nhưng khi rủi ro xảy đến, bạn sẽ không được chi trả thêm bất cứ khoản nào trong khi bảo hiểm thì có thể. Chính vì vậy, các bạn cần xác định lại nhu cầu của bản thân để lựa chọn hình thức phù hợp nhất.

4.2. Là kênh tiết kiệm thường xuyên và có kỷ luật

Có rất nhiều người lên kế hoạch tiết kiệm cho tương lai nhưng lại không thể thực hiện được vì nhiều lý do. Bảo hiểm sẽ trở thành kênh tiết kiệm thường xuyên, định kỳ và có kỷ luật cho bạn. Tham gia bảo hiểm, bạn sẽ có nhiều động lực hơn để theo đuổi mục đích tiết kiệm của mình từ đó làm tiền đề hoàn thành những kế hoạch đã định trong tương lai.

4.3. Bảo hiểm nhân thọ không bảo vệ trước tất cả mọi rủi ro

Bảo hiểm là hình thức phòng ngừa rủi ro nhưng không phải tất cả. Các loại bảo hiểm đều có giới hạn bảo vệ nên khi tham gia bất kỳ loại bảo hiểm nào, người ký cần đọc thật kỹ các loại điều khoản để nắm được thông tin chính xác nhất rằng mình sẽ được chi trả ra sao trong những trường hợp nào. Không có 1 loại hình bảo hiểm nào có thể bảo vệ tất cả mọi rủi ro trong tương lai của 1 cá nhân. Những rủi ro mà người tham gia bảo hiểm gặp phải là những rủi ro khách quan, tự nhiên. Bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán nếu người tham gia bảo hiểm tự tử, nhiễm HIV/AIDS, dàn xếp tạo chấn thương, phạm tội hình sự, vi phạm luật pháp…

Bảo hiểm của Manulife đem đến nhiều lợi ích cho khách hàng (Nguồn: tiencuatoi.vn)

5. Bảo hiểm nhân thọ chi trả như thế nào?

Nguyên tắc chi trả của bảo hiểm là số đông bù số ít nhằm chia sẻ rủi ro. Có rất nhiều người cùng tham gia mua bảo hiểm nên các công ty sẽ có 1 quỹ tài chính để chi trả. Những người không may gặp bất hạnh sẽ nhận được phần tiền trích từ quỹ này. Số tiền này đối với người gặp rủi ro là rất lớn nhưng so với số tiền quỹ bảo hiểm thành lập do nhiều người tham gia thì không lớn. Nói như vậy không có nghĩa là những người không gặp rủi ro thì không được nhận bất cứ thứ gì. Những ai hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm mà không xảy ra bất cứ việc gì sẽ được hoàn lại số tiền mình đã đóng và phần lãi suất hay bảo tức tính trên số tiền đó. Khả năng chia sẻ rủi ro từ người này sang người khác chính là tính nhân văn khi nhắc đến ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ.

Thông thường thời gian chi trả của bảo hiểm sẽ được quy định rõ trong hợp đồng. Thời hạn hợp đồng thường khá dài thường là 10 đến 20 năm. Khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm, phần lãi suất người tham gia nhận được sẽ tuân theo cam kết trước đó và thường là thấp hơn lãi suất ngân hàng và không thấp hơn mức tối thiểu quy định trong hợp đồng.

Công ty bảo hiểm AIA có uy tín và đáng tin cậy trở thành đơn vị đồng hành lý tưởng của nhiều gia đình, cá nhân (Nguồn: aia.com.vn)

6. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

Theo thống kê, tỷ lệ người dân Việt Nam tham gia loại hình bảo hiểm này chỉ ở mức 8%. Nguyên nhân là vì mức sống của người dân còn thấp, nhận thức về lợi ích của bảo hiểm chưa thực sự đúng đắn dẫn đến e dè trước hình thức này. Những năm gần đây, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm có tăng nhưng vẫn ở mức thấp. Rất nhiều người dân chưa từng nghĩ đến hay không thấy bảo hiểm là cần thiết trong cuộc sống của mình. Để trả lời câu hỏi bảo hiểm nhân thọ có tốt không, người dân cần nâng cao hiểu biết của mình về hình thức phòng ngừa rủi ro văn minh này.

7. Công ty bảo hiểm nhân thọ nào uy tín hiện nay?

Hiện nay có rất nhiều công ty kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo lựa chọn những công ty bảo hiểm tốt nhất Việt Nam có nhiều ưu đãi cho khách hàng, như là: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ; Công ty TNHH Manulife Việt Nam; Prudential Việt Nam; bảo hiểm AIA Việt Nam; Dai-ichi Việt Nam; bảo hiểm HANWHA Life Việt Nam; bảo hiểm Chubb Việt Nam; bảo hiểm Mirae Asset Prevoir; Công ty TNHH bảo hiểm CATHAY Việt Nam; bảo hiểm Generali.

Thương hiệu bảo hiểm Dai-ichi luôn nằm trong danh sách những đơn vị bảo hiểm được đánh giá tốt hàng đầu hiện nay tại Việt Nam (Nguồn: baohiemtietkiem.com)

Bảo hiểm nhân thọ đem lại rất nhiều lợi ích vô cùng to lớn đối với cá nhân, gia đình và cả xã hội. Vì thế, bất cứ ai cũng nên mua cho mình ít nhất là 1 hợp đồng bảo hiểm này để dự phòng mọi sự cố bất ngờ, không thể lường trước được có thể xảy ra trong cuộc sống đồng thời là kênh đầu tư hữu ích và ổn định cho tương lai.