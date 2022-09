Bảo hiểm thai sản VBI Care có tốt không, biểu phí bao nhiêu, mua ở đâu

Sử dụng bảo hiểm thai sản VBI Care là một cách thức được nhiều người lựa chọn để đảm bảo điều kiện sinh nở tốt nhất cho người phụ nữ. Bài viết dưới đây của Blog Adayroi sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho những bà bầu đang muốn sử dụng bảo hiểm thai sản này.



1. Bảo hiểm thai sản VBI Care có tốt không

1.1 Gói bảo hiểm sức khoẻ thai sản VBI Care là gì

VBI Care là dịch vụ bảo hiểm sức khỏe toàn diện của thương hiệu bảo hiểm ngân hàng Vietinbank với nhiều quyền lợi cao. Đây là gói bảo hiểm thai sản được nhiều người dùng đánh giá cao về quyền lợi mà bà bầu được hưởng từ chính sách dịch vụ của gói bảo hiểm VBI.

Để có thể sử dụng gói bảo hiểm thai sản VBI Care, yêu cầu được đặt ra cũng khá đơn giản. Đối tượng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thai sản VBI Care đó chính là phụ nữ có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi, là phụ nữ chưa mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai và điều kiện cuối cùng đó là không trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Bảo hiểm VBI Care giúp mẹ bầu yên tâm trong suốt quá trình thăm khám đến khi hạ sinh (Nguồn: thebank.vn)

1.2 Phí bảo hiểm thai sản VBI

Nhiều người muốn sử dụng bảo hiểm VBI Care nhưng lại băn khoăn về mức phí phải chi trả cho loại bảo hiểm này có quá cao hay không? Câu trả lời được đưa ra đó chính là mức phí cho loại bảo hiểm này hoàn toàn vừa phải với mọi đối tượng người dùng.

Mức phí bảo hiểm VBI Care được chia theo nhóm độ tuổi. Mỗi nhóm độ tuổi khác nhau lại có mức chi phí khác nhau. Với nhóm độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi thì mức phí là 31.250.000 đồng; nhóm độ tuổi từ 26 đến 30 tuổi mức phí là 31.870.000 đồng; nhóm độ tuổi từ 31 đến 35 tuổi là 33.950.000 đồng và nhóm độ tuổi từ 36 đến 40 tuổi là 38.270.000 đồng. Mức phí này bao gồm quyền lợi chính và quyền lợi thai sản, là gói đặc biệt được áp dụng khi tham gia bảo hiểm thai sản của ngân hàng Vietinbank (VBI Care).

Biểu phí bảo hiểm VBI Care (Nguồn: tongdailybaohiem.com)

1.3 Quyền lợi bảo hiểm thai sản VBI

Khi bà bầu lựa chọn sử dụng bảo hiểm thai sản VBI chắc chắn sẽ được hưởng một loạt quyền lợi đặc biệt mà không phải dịch vụ bảo hiểm nào cũng có được. Đối với quyền lợi bảo hiểm VBI được chia theo hai nhóm đó là quyền lợi chính và quyền lợi thai sản.

Đối với quyền lợi bảo hiểm chính, người dùng bảo hiểm được chi trả bảo hiểm trong các trường hợp sau: tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn; tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh; chi phí y tế do tai nạn; điều trị nội trú, phẫu thuật do bệnh nhưng ngoại trừ bệnh hiểm nghèo.

Đối với quyền lợi thai sản với điều kiện áp dụng không bao gồm chi phí khám thai định kỳ, áp dụng tỷ lệ hợp đồng bảo hiểm 30% tại cả hai loại bệnh viện tư nhân và bệnh viện quốc tế. Bảo hiểm thai sản VBI Care chi trả cho 5 nhóm chi phí sau: chi phí sinh thường, chi phí sinh mổ, tai biến sản khoa, chi phí trước khi sinh và chi phí chăm sóc trẻ sau sinh.

Quyền lợi bảo hiểm thai sản VBI (Nguồn: ebaohiem.com)

1.4 Có nên mua bảo hiểm VBI Care không

Hiện nay có rất nhiều dịch vụ bảo hiểm thai sản ra đời, mỗi dịch vụ bảo hiểm của mỗi đơn vị ngân hàng lại có những ưu điểm và lợi thế riêng. Thế nhưng, riêng đối với bảo hiểm thai sản VBI có nhiều đãi ngộ đặc biệt cho người dùng mà hiếm có dịch vụ bảo hiểm thai sản nào cũng có được. Mua bảo hiểm thai sản cũng là điều quan trọng các mẹ cần chuẩn bị trước khi mang thai.

Gói bảo hiểm VBI Care thích hợp cho nhiều đối tượng gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ khi có thể tiết kiệm 90% chi phí sinh con. Nhiều lợi ích mà người dùng dịch vụ bảo hiểm thai sản này có thể nhận được. Cụ thể, có thể kể đến như: gói bảo hiểm độc lập không mua kèm người thân, không cần trả tiền trước tại các bệnh viện tư nhân và quốc tế, bảo lãnh thanh toán chi phí nhanh chóng sau 24h làm việc.

Liệu có nên mua bảo hiểm VBI Care (nguồn: thebank.vn)

2. Mua bảo hiểm thai sản VBI Care ở đâu giá ưu đãi

2.1 Tại sao nên mua bảo hiểm thai sản VBI ở Adayroi

Sự nở rộ của các dịch vụ bảo hiểm thai sản cho phép người dùng có vô vàn sự lựa chọn dịch vụ bảo hiểm đa dạng về đối tượng, điều kiện, quyền lợi cũng như chi phí khi mua gói bảo hiểm thai sản. Đối với gói bảo hiểm VBI Care cho phụ nữ mang bầu cũng không khó để người có nhu cầu tìm được địa chỉ uy tín, chất lượng để mua được gói bảo hiểm này.

Thế nhưng không phải địa chỉ nào cũng mang đến cho người dùng một gói bảo hiểm giá vừa “mềm” vừa được hưởng trọn vẹn quyền lợi trong chính sách bảo hiểm. Một người thông minh sẽ tìm kiếm cho mình được một địa chỉ cung cấp gói bảo hiểm thai sản nhiều ưu đãi về giá.

Và Adayroi là một địa chỉ như vậy. Đến với Adayroi bạn có cơ hội được lựa chọn nhiều gói bảo hiểm thai sản VBI Care khác nhau phù hợp với điều kiện cũng như nhu cầu của mình. Một điểm cộng của Adayroi là thường xuyên có chương trình khuyến mãi về giá nên lựa chọn Adayroi để mua bảo hiểm cho mẹ bầu là một quyết định sáng suốt.

Mua bảo hiểm thai sản VBI ở Adayroi bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi về giá cả mà chất lượng không đổi (Nguồn: thebank.vn)

2.2 Hướng dẫn các bước mua bảo hiểm thai sản VBI tại Adayroi.com

Bước 1: Truy cập vào link bên dưới: https://www.adayroi.com/

Bước 2: Gõ tìm kiếm với từ khóa “Bảo hiểm thai sản VBI Care”

Bước 3: Cho sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 4: Tiến hành thanh toán, nhập số điện thoại, email theo yêu cầu

Bước 5: Nhập những nội dung sau: họ tên, điện thoại, địa chỉ, lời nhắn sau đó chọn hình thức thanh toán.

Bước 6: Bấm vào thanh toán và nhận gói bảo hiểm.

Lựa chọn kênh thương mại điện tử Adayroi.com để mua gói bảo hiểm chất lượng với giá hợp lý (Nguồn: adayroi.com)

Với những ưu điểm nổi trội của mình, bảo hiểm thai sản VBI là một lựa chọn lý tưởng để tạo điều kiện tốt nhất để bà bầu có được một môi trường chăm sóc sức khỏe tốt và an toàn nhất, phòng tránh những trường hợp ngoài ý muốn. Còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay website Adayroi.com để thỏa sức tìm kiếm vào chọn lựa cho mình một gói bảo hiểm VBI Care chất lượng với mức giá ưu đãi nhất.