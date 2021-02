Bảo hiểm xe máy có bắt buộc không, bị phạt bao nhiêu nếu không có

Xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ các vụ tai nạn khi di chuyển bằng phương tiện này luôn ở mức cao, gây nhiều thiệt hại cho gia đình và xã hội. Đối với mỗi người sử dụng mô tô, bảo hiểm xe máy có bắt buộc không là điều chắc chắn phải nắm vững.



1. Bảo hiểm xe máy là gì?

Bảo hiểm xe máy là loại bảo hiểm dành riêng cho xe mô tô nhằm phòng ngừa rủi ro về tài chính cho chủ phương tiện nếu không may gặp các sự cố khi tham gia giao thông. Nếu bạn mua bảo hiểm xe máy và trên đường di chuyển bằng xe máy gặp trường hợp không may gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người và xe thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả cho bạn một mức nhất định được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Khoản chi trả này sẽ giúp các bạn giảm bớt gánh nặng về tài chính khi phải khắc phục hậu quả do tai nạn để lại.

Bảo hiểm bắt buộc TNDS dành cho xe máy (Nguồn: vn-live-02.slatic.net)

2. Các loại bảo hiểm xe máy hiện nay

2.1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc của chủ xe máy

Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe máy là bảo hiểm dành cho chủ phương tiện khi không may gây thiệt hại về người hay tài sản cho đối tượng khác. Chi phí mua loại bảo hiểm này rất phải chăng, với xe mô tô dưới 50 phân khối bạn chỉ phải bỏ ra 60.500đ/năm và với xe mô tô trên 50 phân khối thì mức phí là 66.000đ/năm. Bảo hiểm này sẽ giúp cho chủ phương tiện được hỗ trợ hoặc giảm bớt phần nào chi phí bồi thường cho nạn nhân. Như vậy, bảo hiểm xe máy có bắt buộc không câu trả lời là có với loại bảo hiểm này.

2.2. Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe

Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe là bảo hiểm dành cho lái xe và người được chở trên xe. Khi tham gia giao thông, bạn sẽ không thể lường được hết những tình huống nguy hiểm sẽ xảy đến với mình.

Bảo hiểm cho người ngồi trên xe sẽ chi trả cho bạn một khoản tiền nhất định giúp bạn và gia đình bạn trang trải chi phí khám chữa bệnh khi tai nạn không may xảy ra. Tùy theo lựa chọn của bạn mà các bạn có thể tham gia với mức từ 1 triệu đến 10 triệu mỗi người trên vụ.

2.3. Bảo hiểm cháy nổ cho xe máy

Đúng như tên gọi của nó, bảo hiểm cháy nổ cho xe máy là loại hình bảo hiểm phòng ngừa rủi ro cho chủ phương tiện khi có sự cố cháy nổ diễn ra. Những vụ việc cháy nổ xe ngay khi đang lưu thông trên đường thường gây hậu quả nghiêm trọng, khiến phương tiện gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Bảo hiểm cháy nổ cho xe máy sẽ hỗ trợ chủ phương tiện khoản tiền để khắc phục tổn thất về tài sản của mình.

Bảo hiểm xe máy của BIC (Nguồn: nganhangphapluat.thukyluat.vn)

3. Bảo hiểm xe máy có bắt buộc không?

Hiện nay các công ty bảo hiểm lớn đều có cung cấp đủ 3 loại bảo hiểm dành cho xe máy kể trên. Bạn có thể tham khảo chọn mua combo bảo hiểm TNDS + tai nạn + cháy nổ xe máy BIC cho lợi ích cao.

Tuy nhiên, theo luật định chỉ có bảo hiểm TNDS đối với chủ xe máy là bắt buộc phải có. Bảo hiểm này bạn cần mang theo bên mình khi tham gia giao thông. Trường hợp cảnh sát kiểm tra mà bạn không xuất trình đủ bảo hiểm còn thời hạn sử dụng bạn sẽ phải chịu mức phạt từ 80.000đ đến 120.000đ.

Hai loại hình còn lại là bảo hiểm cho người ngồi trên xe và bảo hiểm cháy nổ là bảo hiểm xe máy tự nguyện. Các bạn có thể mua để hoàn toàn yên tâm khi lưu thông xe máy trên đường.

Bảo hiểm xe máy PVI (Nguồn: thebank.vn)

4. Có nên mua bảo hiểm xe máy không?

Thực tế đã chứng minh sự cần thiết của bảo hiểm xe máy. Mỗi khi có sự cố xảy ra, ngoài đau đớn về cơ thể, mất mát về tài sản, người điều khiển phương tiện còn chịu một áp lực lớn về tài chính khi phải đền bù và khắc phục hậu quả cho người bị nạn và cho chính mình. Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc là được hỗ trợ một khoản tiền nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và vượt qua sự việc không may một cách dễ dàng hơn. C9ó rất nhiều thương hiệu bảo hiểm lớn trong lĩnh vực bảo hiểm xe máy mà bạn tham khảo: Bảo hiểm PTI luôn được đánh giá cao, Bảo hiểm Bảo Việt có tốt không. đánh giá bảo hiểm Liberty, …

5. Không có bảo hiểm xe máy bị phạt bao nhiêu tiền?

Dựa theo điểm A, Khoản 2 thuộc Điều 21 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển xe mô tô và các loại xe gắn máy tương tự nếu không có bảo hiểm TNDS còn thời hạn của chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 80.000đ đến 120.000đ.

Các bạn nên lưu ý, bảo hiểm xe máy trong luật yêu cầu là bảo hiểm TNDS với mức giá từ 55.000đ/năm trở lên, những loại bảo hiểm có giá trị 20.000đ đến 30.000đ đang bán trên thị trường không phải loại bảo hiểm xe máy bắt buộc theo quy định và vẫn sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt.

6. Mua bảo hiểm xe máy ở đâu đáng tin cậy?

Hiện nay có rất nhiều đơn vị bảo hiểm cung cấp các loại hình bảo hiểm dành cho xe máy như Bảo Việt, Liberty, PTI… Bạn có thể liên hệ những đơn vị lớn, có uy tín và được nhiều người dân sử dụng thay vì mua của hãng không rõ tên tuổi bán tràn lan trên thị trường.

Bạn cũng có thể tham khảo, đặt mua bảo hiểm xe máy uy tín, đảm bảo quyền lợi tốt nhất trên website của Saigon-Gpdaily.com của những thương hiệu bảo hiểm có tiếng cung cấp. Việc lựa chọn này nhằm đảm bảo quyền lợi được hưởng của bạn mỗi khi sự cố xảy ra.

Bảo hiểm xe máy của Bảo Việt là sự lựa chọn của nhiều người hiện nay (Nguồn: ibaoviet.vn)

Qua bài viết này chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi bảo hiểm xe máy có bắt buộc không. Mua bảo hiểm phòng ngừa rủi ro là một việc rất sáng suốt đã được người dân các nước tiên tiến ưa chuộng từ rất lâu. Lợi ích của bảo hiểm đem lại rất đáng để suy ngẫm. Nếu bạn chưa mua bảo hiểm xe máy, hãy nhanh chóng bổ sung bộ giấy tờ của mình trước khi bị cảnh sát giao thông xử phạt nhé!