Bảo hiểm xe ô tô 7 chỗ là gì, có những loại nào, mức phí ra sao

Bảo hiểm xe ô tô 7 chỗ là một trong những dịch vụ tuyệt vời giúp bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu xe ô tô, tránh các rủi ro về tài chính có thể xảy ra khi gặp tai nạn, sự cố. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn một số thông tin về loại bảo hiểm này, cùng tìm hiểu nhé.



1. Bảo hiểm xe ô tô 7 chỗ là gì

Bảo hiểm xe ô tô 7 chỗ là loại bảo hiểm dành cho bên thứ 3 nếu bạn gây ra những thương tích hay thiệt hại tài sản của họ khi va chạm xảy ra và lỗi thuộc về bạn. Đây là loại hình bảo hiểm mà tất cả các cá nhân, tổ chức cần tham gia để đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro.

Trong trường hợp gặp phải tai nạn xe ô tô, công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho những thiệt hại trong vụ tai nạn mà bạn gây ra. Đồng thời, họ cũng sẽ hỗ trợ cho bạn một phần tài chính để giải quyết vụ tai nạn đó.

Bảo hiểm ô tô 7 chỗ sẽ giúp bạn vững tay lái hơn trên mỗi cung đường di chuyển (Nguồn ibaoviet.vn)

2. Các loại bảo hiểm xe ô tô 7 chỗ

2.1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô (bắt buộc)

Cũng như các loại bảo hiểm xe máy bắt buộc khác, bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô bắt buộc được áp dụng đối với tất cả mọi chủ xe cơ giới tham gia giao thông tại Việt Nam. Loại hình bảo hiểm này sẽ giải quyết các thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản với bên thứ 3. Đồng thời, nó cũng sẽ giải quyết các thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng đã ký kết.

2.2. Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

Đây là loại bảo hiểm dành riêng cho lái phụ xe và những người ngồi trên xe khi tham gia giao thông. Phạm vi của bảo hiểm này sẽ chi trả các thiệt hại thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe hay tai nạn đối với lái xe, phụ xe trực tiếp sử dụng chiếc xe đó.

2.3. Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho chủ xe cơ giới khi gặp các rủi ro do thiên nhiên, các tai nạn bất ngờ gây ra. Cụ thể như đâm, va chạm, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên và thậm chí là mất toàn bộ xe do bị trộm, cướp. Trong trường hợp xe ô tô bị tổn thất, công ty bảo hiểm sẽ chi trả các khoản chi phí để sửa chữa ô tô hợp lý theo quy định.

2.4. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (tự nguyện)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là loại bảo hiểm tăng phần trách nhiệm mà chủ xe muốn tham gia ngoài bảo hiểm bắt buộc. Loại hình bảo hiểm này sẽ chi trả các thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3. Đồng thời, các thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách cũng sẽ được bảo đảm ở mức hợp lý theo đúng hợp đồng vận chuyển hành khách.

2.5. Bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa vận chuyển trên xe

Bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa vận chuyển trên xe là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với các mặt hàng trong quá trình vận chuyển theo hợp đồng. Khi tham gia loại hình bảo hiểm này, những thiệt hại về hàng hóa do tai nạn mà chủ xe gây ra sẽ được chi trả theo đúng quy định đã ký kết.

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại về tính mạng, tài sản khi bạn gặp sự cố, tai nạn (Nguồn: itv.com)

3. Phí bảo hiểm xe ô tô 7 chỗ là bao nhiêu

3.1. Phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô 7 chỗ

Phí bảo hiểm bắt buộc xe 7 chỗ hiện nay đã được bộ tài chính quy định là 794.000đ/năm. Đối với xe ô tô có kinh doanh vận tải, mức phí này sẽ là 1.080.000đ/năm. Lưu ý: Mức phí bảo hiểm bắt buộc này sẽ áp dụng cho xe ô tô có 7 chỗ ngồi theo đúng đăng ký của chủ xe cơ giới. Đồng thời, mức phí này cũng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%).

3.2. Phí bảo hiểm tự nguyện xe ô tô 7 chỗ

Phí bảo hiểm tự nguyện xe ô tô 7 chỗ được quy định dựa trên loại xe và thời gian sử dụng xe. Theo đó, mức phí bảo hiểm tự nguyện này sẽ chiếm khoảng 1,65% cho xe đã sử dụng dưới 6 năm và 1,75% cho xe đã sử dụng trên 6 năm. Đây là một loại hình bảo hiểm không bắt buộc, tuy nhiên, nó đã trở nên phổ biến và được rất nhiều chủ sở hữu xe ô tô 7 chỗ ưa chuộng và lựa chọn.

Tùy vào mức độ thiệt hại mà bạn sẽ được bồi thường mức phí bảo hiểm khác nhau (Nguồn image.xedoisong.vn)

4. 5 gói bảo hiểm bảo hiểm cho xe ô tô 7 chỗ tốt, uy tín hiện nay

4.1. Bảo hiểm ô tô 7 chỗ PTI (bưu điện)

Đăng ký bảo hiểm ô tô PTI là một trong những dịch vụ hàng đầu của tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, nhà cung cấp bảo hiểm lớn thứ 2 tại Việt Nam hiện nay.

Bảo hiểm ô tô 7 chỗ PTI sẽ thanh toán cho các hạng mục chi phí phát sinh liên quan đến các tổn thất mà chủ xe gặp phải nằm trong phạm vi bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm mà PTI chi trả được đánh giá vô cùng hợp lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của khách hàng. Vì vậy, nếu muốn tham gia một gói bảo hiểm ô tô uy tín, chất lượng, đừng bỏ qua gói bảo hiểm xe ô tô PTI nhé.

4.2. Bảo hiểm ô tô 7 chỗ Bảo Việt

Bảo hiểm ô tô 7 chỗ Bảo Việt luôn khẳng định vị trí dẫn đầu của mình về cả thị phần và doanh thu bảo hiểm hàng năm. Công ty bảo hiểm này đã hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác hỗ trợ và giải quyết bồi thường cho khách hàng một cách thỏa đáng, nhanh chóng nhất.

Hiện nay, bảo hiểm Bảo Việt đã ngày càng đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối của mình. Mang đến cho khách hàng các loại bảo hiểm ô tô 7 chỗ tốt nhất, được đánh giá rất cao hiện nay.

4.3. Bảo hiểm ô tô 7 chỗ Quân đội MIC

Bảo hiểm Quân Đội MIC là một trong những công ty bảo hiểm trực thuộc sự quản lý của nhà nước. Khi tham gia các gói bảo hiểm ô tô 7 chỗ tại quân đội MIC, bạn sẽ có thể hạn chế tối đa rủi ro, bảo vệ được tài sản của mình, giảm thiểu các gánh nặng về tài chính khi không may gây tai nạn trên hành trình di chuyển. Với những chính sách cụ thể và minh bạch, bảo hiểm MIC sẽ giúp bạn thanh toán các khoản phí phát sinh hợp lý dựa trên phạm vi bảo hiểm đã ký kết.

Bảo hiểm quân đội MIC là một trong những công ty bảo hiểm được ưa chuộng hiện nay (Nguồn thebank.vn)

4.4. Bảo hiểm ô tô 7 dầu khí PVI

Bảo hiểm ô tô dầu khí PVI là một trong số những lựa chọn bảo hiểm xe ô tô đáng tin cậy nhất mà bạn có thể sử dụng hiện nay. Với đầy đủ các gói bảo hiểm cho khách hàng thoải mái lựa chọn, công ty này đã phục vụ tối đa nhu cầu của đa số khách hàng ký kết hợp đồng với mình.

Công ty bảo hiểm PVI sẽ chi trả mức phí bảo hiểm khi có sự cố xảy ra theo đúng hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, PVI cũng sẽ bồi thường cho khách hàng một khoản phí hợp lý cho sửa chữa, chăm sóc sức khỏe tùy theo mức độ lỗi của chủ xe.

4.5. Bảo hiểm ô tô 7 chỗ Hàng Không

Chọn mua bảo hiểm hàng không VNI luôn đứng đầu trong danh sách những công ty bảo hiểm có quy định minh bạch, các loại hình bảo hiểm đa dạng và mức bồi thường thiệt hại tuyệt vời.

Bảo hiểm ô tô 7 chỗ VNI sẽ bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho chủ xe khi xảy ra các rủi ro do tai nạn bất ngờ, thiên tai hay hỏa hoạn, cháy nổ. Ngoài ra, số tiền được bồi thường này cũng sẽ tương ứng với thỏa thuận trên hợp đồng đã được ký kết.

Có nên mua bảo hiểm ô tô 7 chỗ Hàng Không? (Nguồn: thebank.vn)

Thật tuyệt vời đúng không nào? Còn chần chừ gì mà không sở hữu ngay cho mình gói bảo hiểm xe ô tô 7 chỗ từ các công ty bảo hiểm xe ô tô uy tín nhất hiện nay. Saigon-Gpdaily sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường, mang đến cho bạn sự yên tâm và an toàn tuyệt đối khi di chuyển.