Bầu ăn xoài xanh được không? 9 tác dụng giúp mẹ an thai khỏe mạnh

Nên ăn gì và không nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe thai nhi luôn là vấn đề được rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Nếu như bạn đang thắc mắc bầu ăn xoài xanh được không thì hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu qua bài viết dưới đây.



1. Bà bầu ăn được xoài xanh không

Xoài xanh là loại trái cây chua ngon hấp dẫn được nhiều mẹ bầu yêu thích. Vị chua từ xoài có thể giúp xoa dịu đi những cơn nghén của chị em khi mang thai. Tuy nhiên liệu ăn loại quả này khi mang bầu có tốt không? và trong xoài xanh có chứa những giá trị dinh dưỡng gì? Nếu như bạn chưa biết thì có thể tìm hiểu các thông tin sau đây:

Bà bầu ăn xoài xanh được không? (Nguồn: s1.marquis.vn)

1.1. Dinh dưỡng trong xoài xanh

Xoài xanh là loại hoa quả thông dụng và nó được xếp vào nhóm thực phẩm được sử dụng hàng ngày. Theo nhiều nghiên cứu đã được công bố, trong xoài xanh có rất nhiều các loại vitamin, chất khoáng, kali… Các thành phần này có tác dụng rất tốt trong việc chống lại các bệnh mãn tính như ung thư, cao huyết áp. Đồng thời nó còn có khả năng hạn chế cholesterol trong máu rất tốt.

Ngoài ra trong thành phần của xoài xanh còn cung cấp một lượng vitamin A tuyệt vời. Kết hợp với đó là các thành phần như flavonoid (một dạng chất chuyển hoá trung gian của thực vật); chứa nhiều natri, folate, đồng…Các thành phần này đều có công dụng rất tốt đối với quá trình hấp thụ và chuyển hoá chất dinh dưỡng có trong cơ thể.

Ngoài những thành phần trên thì còn có một thành phần không thể không nhắc đến có trong xoài xanh đó chính là Vitamin C. Bạn có biết trung bình trong 1 quả xoài xanh nhỏ có chứa đến hơn 55mg Vitamin C không? Hàm lượng vitamin C này được tính tương đương với một quả chanh, bưởi hay cam rồi đấy.

Trong chế độ dinh dưỡng thai kỳ của các mẹ bầu, các bác sĩ đều khuyến khích bổ sung thêm nhiều Vitamin C. Nó sẽ giúp tăng sức đề kháng của cơ thể đồng thời giúp ngăn ngừa bệnh tật. Không chỉ vậy Vitamin C còn giúp hỗ trợ hấp thu canxi cũng như giảm các triệu chứng như đau khớp hay các hiện tượng chuột rút trong giai đoạn thai kỳ.

Món ngon với xoài xanh (Nguồn: veetee.com)

1.2. Ăn xoài xanh 3 tháng đầu có sao không

Vậy thì mẹ bầu ăn xoài xanh 3 tháng đầu có sao không? Có lẽ câu hỏi này đã khiến không ít người thắc mắc. Bởi vì trong xoài xanh có chứa rất nhiều vitamin C như các thông tin vừa tìm hiểu bên trên. Chính nhờ lượng vitamin C dồi dào có trong xoài xanh này nên nó góp một phần không nhỏ trong việc tăng cường hệ miễn dịch vốn đã trở nên yếu ớt của các mẹ bầu.

Không chỉ vậy, với một số mẹ bầu xuất hiện tình trạng thiếu máu hay máu lưu thông không tốt thì cũng không cần phải quá lo lắng. Bởi ngoài vitamin C, trong xoài xanh còn có chứa rất nhiều sắt. Các thành phần này sẽ hỗ trợ việc lưu thông và hấp thụ sắt trong cơ thể của mẹ bầu rất tốt đấy.

Ngoài ra đa số các mẹ bầu trong thời kỳ ốm nghén đều rất thèm đồ chua. Và xoài xanh chính là một trong những lựa chọn hàng đầu trong danh sách thực phẩm yêu thích của các mẹ. Đây là lựa chọn được đánh giá là hoàn toàn hợp lý bởi không chỉ chứa vitamin C, Sắt, khoáng chất mà xoài xanh còn chứa rất nhiều kali, phenol, selen và cách chất oxi hoá… Các thành phần này đặc biệt tốt cho hệ tim mạch và giúp giảm các triệu chứng ốm nghén rất hiệu quả đấy.

Vậy nên trong thời kỳ 3 tháng đầu mang thai, nếu mẹ bầu cảm thấy buồn nôn hay xuất hiện các tình trạng ốm nghén thì có thể ăn một ít xoài xanh. Nó sẽ giúp giảm bớt cường độ cũng như tần số xuất hiện của các triệu chứng này. Tuy nhiên bạn cũng không nên lưu ý không nên ăn quá nhiều xoài xanh nhé. Bởi việc ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng axit có trong dạ dày, gây cảm giác đầy bụng, xót ruột cho mẹ bầu đấy.

Xoài có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho bà bầu và thai nhi (Nguồn: afamily.com)

2. Tác dụng của xoài xanh với bà bầu

Ngoài những loại rau tốt cho bà bầu an thai khỏe mạnh thì bạn có biết ăn xoài xanh khi mang thai sẽ mang đến những tác dụng bất ngờ. Cùng tìm hiểu những tác dụng của xoài xanh với các mẹ bầu dưới đây nhé:

2.1. Cung cấp vitamin cho thai nhi

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong 1 quả xoài xanh nhỏ khoảng chừng 200g đã chứa đến 20mg canxi, 55mg vitamin C, 310mg Kali và nhiều các thành phần chống lão hoá khác nữa…Những thành phần đó giúp tăng cường sức đề kháng cho mẹ và bé. Đồng thời giúp thai nhi hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn

2.2. Giúp tránh tình trạng táo bón ở bà bầu

Có không ít mẹ bầu trong quá trình mang thai thường rất hay xuất hiện tình trạng táo bón. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ mà còn tác động đến quá trình phát triển của bé.

Vậy ăn xoài xanh có tốt cho bà bầu không trong tình trạng này không? Câu trả lời là có. Mẹ bầu nên ăn xoài xanh thường xuyên bởi nó chứa rất nhiều chất xơ, rất có lợi đối với hệ tiêu hoá. Nó không chỉ giúp các mẹ bầu giảm đi các triệu chứng khó ưa của chứng táo bón mà còn giúp quá trình tiêu hoá cũng như hấp thụ các chất dinh dưỡng trở nên dễ dàng hơn. Mẹ bầu có thể chế biến thành món xoài dầm chua ngọt giòn ngon hấp dẫn vừa dễ ăn lại dễ tiêu hóa.

2.3. Chống thiếu máu cho thai kỳ

Sắt là một trong những thành phần vô cùng cần thiết đối với mọi người, đặc biệt là chị em trong quá trình mang thai. Nhu cầu về sắt trong quá trình này tăng lên gấp đôi so với bình thường. Đây cũng chính là lý do mà các mẹ bầu thường được bác sĩ khuyên phải uống các viên bổ sung sắt trong suốt các giai đoạn của thai kỳ.

Tuy nhiên có một sự thật mà ít chị em biết đó chính là một trái xoài xanh bình thường mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm lại là loại quả rất giàu chất sắt đấy. Ăn xoài xanh sẽ giúp cung cấp cho cơ thể của các mẹ bầu một lượng sắt rất đáng kể.

Nó sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu máu xuất hiện ở các mẹ đồng thời giúp bảo đảm cho sức khoẻ và sự phát triển của thai nhi. Không chỉ vậy lượng vitamin C có trong xoài xanh cũng sẽ giúp hỗ trợ và hấp thụ sắc vào cơ thể tốt hơn so với bình thường.

Tác dụng của xoài xanh với bà bầu giúp giảm tình trạng ốm nghén (Nguồn: laodongthudo.vn)

2.4. Giúp bé thông minh hơn

Các mẹ có biết ăn xoài xanh còn giúp cho bé trở nên thông minh hơn không? Trong loại trái cây Việt Nam tươi ngon này có một lượng axit folic vô cùng dồi dào. Thành phần này sẽ giúp cho bé tránh được những dị tật khuyết ống thần kinh. Đồng thời quá trình hoàn thiện và phát triển hệ thần kinh ở bé cũng được hỗ trợ rất nhiều đấy.

2.5. Giúp mẹ chống ốm nghén

Có lẽ tình trạng ốm nghén trong quá trình mang thai là một trong những hiện tượng không thể tránh khỏi của các mẹ bầu. Tuy nhiên các mẹ cũng đừng quá lo lắng bởi nếu sử dụng thực phẩm đúng cách sẽ giúp giảm thiểu và hạn chế quá trình này một cách rất hiệu quả đấy.

Trong xoài xanh có chứa Vitamin B6, thành phần này có tác dụng rất tốt trong việc xoa dịu các cơn nôn do ốm nghén gây ra. Không chỉ vậy, vị chua, giòn và có chút hơi ngọt có trong xoài, khi kết hợp dùng với muối ăn tinh sạch sẽ có tác dụng trong việc kích thích vị giác. Đồng thời nó sẽ giúp đánh bay cảm giác ghê cổ mà các cơn buồn nôn gây ra đấy.

Có thể kết hợp ăn xoài với các gia vị khác để giảm cảm giác ốm nghén (Nguồn: media3.scdn.vn)

2.6. Giúp mẹ thư giãn, tránh xa stress

Khi mang thai, hoocmon trong cơ thể người mẹ sẽ có nhiều thay đổi dẫn đến nhiều vấn đề về sức khoẻ như nôn, nghén, hay mệt mỏi… Nó sẽ khiến cho các mẹ cảm thấy rất stress đấy. Tuy nhiên nguồn vitamin B1 có trong xoài xanh sẽ giúp đánh tan những mệt mỏi, lo âu và giúp các mẹ thư giãn, tránh xa stress.

2.7. Giúp mẹ không tăng cân quá nhanh

Tình trạng cân nặng tăng nhanh hay không kiểm soát được cân nặng đang là mối lo của không ít các chị em khi mang thai. Trong xoài xanh có chứa nhiều chất xơ, lại rất ít đường. Chính bởi vậy mà các mẹ bầu không cần phải lo lắng sẽ bị tăng cân hay có nguy cơ bị mắc bệnh tiểu đường trong thời kỳ mang thai nữa nhé

2.8. Giúp bà bầu vệ sinh răng miệng

Một lợi ích nữa mà không thể không nhắc đến khi ăn xoài xanh đó chính là giúp bà bầu vệ sinh và bảo vệ răng miệng. Có không ít bà bầu khi mang thai đều rất hay mắc phải các bệnh về răng miệng. Nhưng nếu bạn ăn xoài xanh thì nó có thể ngăn ngừa tình trạng sâu răng và bảo vệ nướu răng cho các chị em đấy. Ngoài ra xoài xanh còn giúp chống chảy máu chân răng và hôi miệng.

2.9. Tăng sức đề kháng cho thai kỳ

Khi mang thai, hệ miễn dịch của chị em thường rất yếu và dễ bị mắc phải một số bệnh thông dụng như cảm cúm, các bệnh về đường tiêu hoá, rối loạn tiêu hoá, kiết lỵ, tiêu chảy. Thế nhưng, nếu bạn sử dụng xoài xanh như một món ăn vặt sẽ giúp tăng sức đề kháng cho thai kỳ rất tốt.

Ngoài vitamin C, trong xoài xanh còn có Vitamin B1, B6, K, các chất như quercetin, pectin, isoquercitrin… Các thành phần này sẽ giúp giảm thiểu sự xuất hiện của các loại bệnh thường gặp trong quá trình mang thai với các mẹ bầu hiệu quả.

Công dụng của xoài xanh giúp tăng đề kháng cho mẹ bầu khỏe mạnh (Nguồn: teachworkoutlove.com)

3. Lưu ý ăn xoài xanh khi mang thai

Mặc dù xoài xanh mang đến rất nhiều công dụng cho chị em mang thai khi ăn. Tuy nhiên để đảm bảo mang đến lợi ích tốt nhất cho chị em trong quá trình sử dụng thì bạn cũng nên bỏ túi một số lưu ý dưới đây nhé.

3.1. Nên cân đối các loại thực phẩm khác, không ăn quá nhiều xoài

Nếu bạn đặt ra câu hỏi bầu ăn xoài xanh được không thì câu trả lời là có. Tuy nhiên không chỉ với xoài xanh mà với bất kỳ loại thực phẩm nào các bạn cũng không nên quá lạm dụng hay ăn quá nhiều. Tốt nhất là bạn nên bổ sung thêm các loại thực phẩm tươi giúp cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ và đảm bảo sức khỏe cho mẹ.

Nên kết hợp xoài xanh với các loại hoa quả khác để cân bằng dinh dưỡng (Nguồn: hatgiongphuongnam.com)

3.2. Không nên ăn xoài quá chua

Mẹ bầu cần lưu ý không nên ăn xoài quá chua hay quá xanh nhé. Nó sẽ khiến cho hàm lượng axit trong dạ dày của mẹ bầu và dễ xuất hiện các tình trạng như xót ruột hoặc đầy bụng.

3.3. Không nên ăn vào lúc đói

Tuyệt đối không nên ăn xoài xanh vào lúc đói bởi vị chua của xoài có thể gây kích thích làm tăng dịch vị trong dạ dày. Điều này sẽ khiến cho các mẹ dễ gặp phải các vấn đề về đường ruột. Không chỉ vậy nó còn dễ dẫn đến các nguy cơ như bị say hoặc ngộ độc tạm thời nữa đấy. Tốt nhất là các bạn chỉ nên ăn xoài xanh sau bữa ăn để đảm bảo không bị xuất hiện các tình trạng kể trên.

Không nên ăn xoài xanh vào lúc đói mà nên bổ sung các loại thực phẩm khác trước (Nguồn:tautochanh.com)

3.4. Gọt vỏ và rửa sạch xoài trước khi ăn

Khi ăn xoài xanh, rất nhiều chị em có thói quen là ăn luôn cả vỏ. Tuy nhiên lời khuyên dành cho bạn đó chính là nên rửa sạch và gọt vỏ trước khi ăn. Bởi nhiều loại xoài trên thị trường được bảo quản trong thời gian lâu sẽ có sử dụng một số loại hoá chất. Khi ăn vào cơ thể các loại chất bảo quản còn đọng lại trên vỏ này có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé.

3.5. Mẹ đang đau dạ dày cân nhắc hỏi ý kiến bác sĩ

Các mẹ bầu mắc bệnh dạ dày thường được bác sĩ khuyên là không nên ăn xoài xanh. Hàm lượng dồi dào có trong loại quả này sẽ khiến cho lượng axit trong dạ dày tăng lên và khiến cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn đấy.

Với các mẹ bầu bị đau dạ dày thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn xoài xanh (Nguồn: cdn02.static-saigon-gpdaily.com.vn)

Bài viết trên đây đã giúp bạn tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến câu hỏi bầu ăn xoài xanh được không? Hy vọng qua những thông tin được tổng hợp ở bài viết, các bạn đã hiểu hơn về những lợi ích khi sử dụng loại quả phổ biến này.