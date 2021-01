Bệnh u xơ tử cung là gì, có thai được không, nguyên nhân, cách chữa

Bệnh u xơ tử cung ngày càng phổ biến ở các chị em phụ nữ. Vậy nguyên nhân, dấu hiệu và phụ nữ mắc bệnh này có mang thai được không? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu về u xơ tử cung trong bài viết sau đây.



1. U xơ tử cung là gì?

Bệnh u xơ tử cung là tình trạng tăng trưởng không bình thường của các cơ tử cung (dạ con). Các cơ tử cung này phát triển thành một khối vững chắc và tách biệt so với các phần còn lại của tử cung và chúng được gọi là u. Kích thước u xơ tử cung từ 1mm đến tận 20mm. Và có đến 4 loại bệnh u xơ tử cung khác nhau dựa trên đặc điểm hình thành. Cụ thể:

Loại thứ nhất là u xơ nằm ở dưới thanh mạc. Nó là loại u phát triển ngay từ tử cung và có xu hướng ra phía ngoài. Loại thứ hai là u xơ trong vách. Nó là loại phát triển bên trong thành tử cung và khiến cho tử cung có thể bị to lên. Loại thứ ba là u xơ nằm dưới niêm mạc. Nó là loại u phát triển ngay trong nội mạc của tử cung chị em.

Nó gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt và có thể dẫn tới sảy thai, vô sinh ở chị em phụ nữ. Loại thứ tư là u xơ có cuống. Nó nằm tách hoàn toàn khỏi tử cung nhưng vẫn liên kết với tử cung bằng một cuống nhỏ.

U xơ tử cung là bệnh gì? – Giải đáp cho bạn (Nguồn: danaphalife.com)

2. Nguyên nhân gây u xơ tử cung

2.1. Di truyền

Có bằng chứng tin cậy cho rằng, u xơ tử cung có xu hướng xuất hiện theo gia đình. Ngoài ra, trẻ em sinh đôi cùng trứng sẽ có tỷ lệ mắc cao hơn trẻ em sinh đôi khác trứng.

2.2. Gia tăng hocmon

Việc gia tăng hormone progesterone, estrogen cũng có thể là nguyên nhân gây ra u xơ tử cung. Trong khi đó, hai hormone quan trọng này thường rất dồi dào ở phụ nữ trong thời kỳ sinh sản để kích thích phát triển nội mạc tử cung chuẩn bị mang thai.

2.3. Các yếu tố tăng trưởng khác

Ngoài ra, các yếu tố để tăng trưởng khác cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh u xơ tử cung. Ví dụ như insulin…

2.4. Chế độ ăn uống

Thêm nữa, chế độ ăn uống không lành mạnh gồm rượu bia, ít rau xanh, trái cây, giàu thịt đỏ có thể khiến bạn mắc u xơ tử cung lúc nào không hay.

Thăm khám tại các chuyên gia, bệnh viện uy tín bệnh u xơ tử cung (Nguồn: giadinhtre.vn)

3. Dấu hiệu u xơ tử cung không được chủ quan

Có tới 30 – 50% trường hợp mắc bệnh u xơ tử cung không biểu hiện dấu hiệu rõ rệt. Sau đây là một số dấu hiệu u xơ tử cung phổ biến.

Thứ nhất là âm đạo ra máu bất thường. Đây là triệu chứng hết sức phổ biến ở các bệnh nhân mắc u xơ tử cung nằm ở vị trí phía dưới niêm mạc. Điều này khiến bệnh nhân có thể bị thiếu máu trầm trọng, cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Thứ hai là đau bụng dưới. Khi bạn bị đau bụng dưới với khoảng cách giữa hai lần đau ngày càng ngắn kèm theo triệu chứng nôn ói, đây có thể là dấu hiệu bạn đang mắc phải bệnh u xơ tử cung nguy hiểm này.

Thứ ba là xuất hiện khí hư. Khí hư là biểu hiện của nhiều bệnh phụ khoa ở chị em. Và đây cũng là một trong những dấu hiệu phổ biến của u xơ tử cung.

Thứ tư là rối loạn tiểu tiện. Các khối u phát triển có thể gây ra áp lực chèn ép lên bàng quang. Do đó, nó khiến bệnh nhân bị rối loạn tiểu tiện, đi tiểu nhiều hơn, bí tiểu, khó tiểu và tiểu buốt. Vì vậy, rối loạn tiểu tiện có thể là một bằng chứng cho thấy bạn bị mắc u xơ tử cung.

Thứ năm là đau khi quan hệ tình dục. Đây cũng là biểu hiện phổ biến của các bệnh nhân mắc u xơ tử cung.

Thứ sáu là sờ thấy có khối u. Khi kích thước u xơ tử cung lớn, người bệnh còn có thể sờ thấy chúng khi chạm vào bụng. Và đây chắc chắn là dấu hiệu phổ biến thường gặp cho căn bệnh nguy hiểm này.

Đau bụng dưới là một trong những dấu hiệu của u xơ tử cung bạn không nên chủ quan (Nguồn: thanhnien.vn)

4. Tìm hiểu về u xơ tử cung

4.1. U xơ tử cung thường gặp ở lứa tuổi nào

Như đã đề cập ở trên, độ tuổi phổ biến thường mắc bệnh u xơ tử cung là độ tuổi từ 40 – 50 tuổi. Và có tới trên 60% chị em ở độ tuổi 50 trở lên mắc căn bệnh này.

4.2. U xơ tử cung có thể tiến triển thành ung thư không

Hiếm có trường hợp u xơ tử cung có thể tiến triển thành ung thư. Bản chất của u xơ là các khối u lành tính và chúng khó có thể phát triển thành tế bào ác tính, trở thành ung thư.

Tuy nhiên, người bệnh không nên chủ quan mà cần phải ngay lập tức đi khám sức khỏe tổng quát tại cơ sở uy tín để phát hiện bệnh nhanh chóng, tránh được các biến chứng hết sức nguy hiểm như: thiếu máu do các niêm mạc tử cung đã bị tổn thương, các cơ quan xung quanh (bàng quang, trực tràng, tĩnh mạch…) bị chèn ép do khối u phát triển to, xoắn khối u nằm dưới phúc mạc gây ra đau bụng dữ dội, biến chứng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm và thậm chí chuyển sang giai đoạn ung thư dù tỷ lệ rất thấp.

Dinh dưỡng cho người u xơ tử cung (Nguồn: 2.bp.blogspot.com)

4.3. U xơ tử cung có mang thai được không

Bị u xơ tử cung có nên mang thai? Đây chắc hẳn là băn khoăn và thắc mắc của nhiều chị em không may mắn mắc phải căn bệnh này. Câu trả lời là hai trong nhiều biến chứng nguy hiểm của u xơ tử cung chính là vô sinh và sảy thai. Nhiều trường hợp chị em phát hiện mình bị bệnh u xơ tử cung sau khi đi khám vô sinh hiếm muộn một thời gian dài.

Nguyên nhân u xơ tử cung gây ra vô sinh ở các chị em là do u xơ tử cung làm cho chu kỳ kinh nguyệt của chị em không phóng noãn, nồng độ estrogen của bệnh nhân trở nên quá cao không thuận lợi thai nghén, nó cản trở sự di chuyển của tinh trùng do khối u xơ đã gây ảnh hưởng tới sự co bóp của cơ trơn thuộc tử cung hay nó gây cản trở cho việc trứng đã thụ tinh bám vào niêm mạc do nó làm niêm mạc bị tổn thương, không bình thường.

Thêm nữa, u xơ tử cung còn khiến bệnh nhân dễ sảy thai. Lý do vì cơ tử cung khi mắc u xơ trở nên kém đàn hồi và rối loạn co bóp khiến nội tiết mất cân bằng. Do đó, các chị em phụ nữ sẽ dễ dàng bị sảy thai, ngoài u xơ chị em cũng nên phòng tránh bệnh ung thư cổ tử cung bằng nhiều cách khác nhau.

5. Chẩn đoán u xơ tử cung

5.1. Siêu âm

Khi cần chẩn đoán về bệnh u xơ tử cung, các y bác sĩ sẽ chỉ định siêu âm. Bằng việc sử dụng sóng âm cho việc ghi hình tử cung của bệnh nhân để chẩn đoán, định vị cũng như ước lượng và đo kích thước của u xơ.

Siêu âm để chẩn đoán u xơ tử cung (Nguồn: vtv1.vn)

5.2. Xét nghiệm máu

Trong trường hợp bệnh nhân có tình trạng xuất huyết âm đạo một cách bất thường, xét nghiệm máu có thể có thể được chỉ định thực hiện để xác định xem vấn đề gây ra tình trạng này. Đó có thể là mất máu mạn hay rối loạn đông máu, bệnh lý của tuyến giáp.

5.3. Chẩn đoán hình ảnh

Ngoài 2 phương pháp chẩn đoán trên, các y bác sĩ còn sử dụng phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Ví dụ như cộng hưởng từ (MRI), siêu âm tử cung (phù hợp khi bị rong kinh), chụp tử cung, vòi trứng. Những phương pháp chẩn đoán hình ảnh này sẽ khiến y bác sĩ thấy được rõ về kích thước, vị trí, loại u để lựa chọn được các phương án điều trị phù hợp nhất.

5.4. Nội soi

Nội soi cũng là phương pháp chẩn đoán u xơ tử cung hiệu quả hay được sử dụng. Một ống nhỏ trên đầu có gắn đèn và camera siêu nhỏ sẽ được đi qua cổ tử cung để quan sát kỹ càng về tử cung của bệnh nhân. Bác sĩ sẽ thực hiện tiêm vào tử cung bệnh nhân nước muối sinh lý để làm rộng lòng của tử cung để quan sát dễ dàng hơn.

Việc chẩn đoán u xơ tử cung càng chính xác thì bác sĩ có thể đưa ra phương án điều trị càng phù hợp và hiệu quả. Do đó, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường trên cơ thể, bạn cần đi sàng lọc ung thư ở các địa chỉ uy tín ngay lập tức để chẩn đoán bệnh một cách nhanh chóng và đảm bảo.

6. Cách điều trị u xơ tử cung

6.1. U xơ tử cung có thể được chữa khỏi không

Bệnh u xơ tử cung hoàn toàn có thể chữa được giúp người bệnh sống khỏe mạnh hơn và không bị những biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe làm ảnh hưởng cuộc sống. Các yếu tố ảnh hưởng đến cách điều trị bệnh gồm kích thước, tình trạng bệnh và vị trí của u xơ.

6.2. Phẫu thuật

U xơ tử cung khi nào phải mổ? Thông thường, phẫu thuật là hướng điều trị phù hợp cho các chị em vẫn muốn có con trong khi u xơ lại chèn ép dễ gây sảy thai, vô sinh, tạo áp lực các cơ quan nội tạng khác. Có 3 phương án phẫu thuật phổ biến gồm: mổ hở và mổ nội soi, phẫu thuật nội soi thực hiện bằng robot.

Phương án mổ hở được thực hiện bằng cách rạch từ thành bụng của bệnh nhân để tiếp cận được khối u xơ. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật sẽ thực hiện bóc tách các khối u khỏi tử cung của bệnh nhân và thực hiện khâu vết thương. Cách này gây ra đau đơn, mất máu và có thời gian phục hồi chậm.

Phương án mổ nội soi phù hợp cho loại u xơ tử cung nằm ngay dưới phúc mạc của tử cung hoặc bên trong cơ của tử cung và khi kích thước phù hợp. U xơ tử cung bao nhiêu là lớn và phù hợp sẽ dựa trên chỉ định của bác sĩ. Khi thực hiện phương pháp này, bệnh nhân cũng được thực hiện gây mê toàn thân như mổ hở.

Sau đó, bác sĩ sẽ đưa dụng cụ phẫu thuật vào tử cung. Và sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ sẽ đóng vết mổ và thực hiện sát trùng. Sử dụng phương pháp này sẽ đảm bảo được tính thẩm mỹ, không gây mất máu nhiều cũng như xâm lấn, ít gây ra biến chứng và có thời gian phục hồi nhanh chóng.

Phương án nội soi thực hiện bằng robot là phương án phẫu thuật hiện đại và được xem là ưu việt nhất để điều trị bệnh u xơ tử cung cho chị em. Tính chính xác được nâng lên cao và giúp bác sĩ dễ dàng kiểm soát, giảm nguy cơ gây ra nhiễm trùng, đạt tính thẩm mỹ, không gây đau với đường rạch chỉ vỏn vẹn 1 đến 2 centimét. Nhờ vậy, người bệnh tiết kiệm được chi phí điều trị và thời gian nằm viện.

Chẩn đoán u xơ tử cung bằng hình ảnh (Nguồn: baomoi.vn)

6.3. Thuốc và biện pháp tránh thai

Thuốc và biện pháp tránh thai cũng là một trong những cách điều trị u xơ tử cung hiện nay. Nó giúp các chị em không có thai, nhờ vậy, nó khiến cho biến chứng sảy thai không thể xuất hiện và giúp bảo toàn khả năng sinh sản cho chị em trong quá trình điều trị.

6.4. Chất chủ vận hormone giải phóng Gonadotropin (Gn-RH)

Đây là chất có tác dụng hiệu quả trong việc ngăn chặn sản xuất hormone tạo ra rụng trứng. Nhờ vậy, nó giúp bạn không bị mất máu và mang thai trong khi sử dụng chất này. Nhờ đó, bạn tránh được biến chứng nguy hiểm của bệnh và góp phần giảm việc gia tăng hormone – một trong những nguyên nhân gây bệnh.

6.5. Gây tắc mạch các khối u (UXTC)

Phương pháp này chính là việc các bác sĩ sẽ sử dụng tia laser, một dòng điện hay một chùm năng lượng với tần số vô tuyến để làm thu nhỏ các mạch máu đang nuôi u xơ. Tỷ lệ thành công của nó lên tới 95%. Do đó, đây là phương án điều trị cực kỳ tích cực cho các bệnh nhân u xơ tử cung.

7. Cách phòng tránh u xơ tử cung

7.1. Chích ngừa u xơ tử cung

Cách phòng tránh đầu tiên bạn có thể sử dụng là chích ngừa u xơ tử cung. Hiện nay, với y học hiện đại phát triển, các chị em có thể tham gia chích ngừa để giảm nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này.

7.2. Khám phụ khoa định kỳ

Để phát hiện bệnh nhanh chóng, các chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần. Điều này sẽ giúp khả năng điều trị thành công cao hơn và không gây ra nhiều chi phí.

7.3. Chế độ ăn uống hợp lý

Một chế độ ăn uống hợp lý lành mạnh sẽ giúp khả năng đề kháng của các chị em cao hơn. Nhờ vậy, các chị em có thể đẩy lùi và ngăn ngừa được căn bệnh u xơ tử cung này. Chế độ ăn uống cần đảm bảo có rau củ quả tươi ngon, hạn chế đồ dầu mỡ xào nhiều chất béo và nhiều đường cũng như hạn chế các chất kích thích như rượu, bia thuốc lá, cafein …

7.4. Lối sống lành mạnh

Một lối sống lành mạnh chính là cách phòng chống mọi căn bệnh hiệu quả. Và điều này cũng hoàn toàn đúng với u xơ tử cung. Bạn cần thực hiện tập luyện thể dục thể thao đều đặn để tăng sức khỏe và sức đề kháng mỗi ngày.

7.5. Chú ý các dấu hiệu bất thường

Không chủ quan với các dấu hiệu bất thường sẽ giúp bạn phòng tránh u xơ tử cung hiệu quả. Và những điều này còn giúp bạn có hướng điều trị tốt nhất cho tất cả các vấn đề sức khỏe của bản thân. Với đội ngũ y bác sĩ chuyên gia đầu ngành, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec chắc hẳn là địa chỉ hàng đầu giúp bạn khám và phát hiện các vấn đề sức khỏe một cách nhanh chóng khi có dấu hiệu bất thường.

Tóm lại, trên đây là những kiến thức hữu ích về căn bệnh ung xơ tử cung đang cực kỳ phổ biến ở các chị em hiện nay. Mong rằng những điều này sẽ giúp bạn và người thân có được hiểu biết tốt nhất về căn bệnh này. Chúc mạnh khỏe và hẹn gặp lại.