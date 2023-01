Bệnh viêm khớp háng là gì, nguyên nhân, dấu hiệu, cách chữa hiệu quả

Bệnh viêm khớp háng liên quan đến quá trình thoái hóa khớp ở háng gây ra những cơn đau cấp tính ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Cùng tìm hiểu bệnh do những nguyên nhân gì, biểu hiện như thế nào và cách chữa.



1. Bệnh viêm khớp háng là bệnh gì?

Khớp háng là khớp dễ bị tổn thương, viêm nhiễm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bệnh có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi khác nhau, xuất hiện một bên hoặc cả hai bên khớp háng. Đau khớp háng có thể lan xuống chân, đùi, thắt lưng, hông.

Viêm khớp háng không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nếu để tình trạng kéo dài có thể gây ra nhiều biến chứng như cản trở đi lại, di chuyển, phá hủy sụn khớp, làm rối loạn khả năng vận động, các cơn đau buốt gây khó khăn trong việc sinh hoạt, thậm chí liệt hoặc tàn phế suốt đời. Bệnh viêm đau khớp háng có diễn biến tương tự như căn bệnh thoái hóa khớp háng về nguyên nhân, triệu chứng,…

Các bệnh viêm khớp thường gặp (Nguồn: chuyenkhoaxuongkhop.net)

2. Nguyên nhân viêm khớp háng

2.1. Tính chất công việc

Viêm khớp háng có thể do tính chất công việc hàng ngày của người bệnh. Những người thường xuyên bê vác các vật nặng, di chuyển hoặc vận động nhiều, vận động viên đua xe… khớp háng dễ bị viêm nhiễm, thoái hóa gây nên sưng đau.

2.2. Tập thể thao quá độ

Những người tập luyện thể thao nặng hoặc quá độ cũng có nguy cơ mắc bệnh viêm khớp háng. Các môn thể dục thể thao giúp mang lại sức khỏe tốt tuy nhiên sẽ là phản tác dụng nếu bạn tập không đúng cách hoặc quá độ.

2.3. Viêm đau khớp háng do chấn thương tai nạn

Các chấn thương tai nạn như cú ngã, tai nạn giao thông, cú đánh mạnh vào vị trí khớp háng… khiến vi khuẩn dễ xâm nhập và gây ra viêm nhiễm khớp háng.

2.4. Tuổi tác

Theo nhiều thống kê, tỷ lệ người mắc bệnh viêm khớp háng ở người trung niên và cao tuổi cao hơn so với người trẻ. Vì thế, tuổi tác cũng là một nguyên nhân gây ra các bệnh về viêm khớp trong đó có viêm khớp háng. Người cao tuổi nên chú ý tìm hiểu cẩm nang chăm sóc cơ thể đúng cách cho người già để hạn chế các bệnh xương khớp.

2.5. Di truyền

Di truyền cũng là một nguyên nhân gây viêm đau khớp háng. Đó là những người mắc sụn khớp háng di truyền. Tình trạng này tỉ lệ thấp hơn các nguyên nhân khác.

2.6. Giới tính

Tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh viêm đau khớp háng cao hơn so với nam giới khoảng 1,5 – 2 lần. Theo các nhà nghiên cứu, do nội tiết tố, quá trình mang thai và sinh con khiến xương khớp háng phụ nữ bị ảnh hưởng.

2.7. Do bệnh lý

Các bệnh lý như viêm khớp dạng thấp, thoát vị bẹn, tiểu đường, hoại tử chỏm xương đùi là những bệnh lý gây ra căn bệnh xương khớp. Di chứng của các căn bệnh này thường gây ra viêm khớp háng. Thực hiện điều trị viêm khớp háng tại IREC Clinic để giúp khả năng phục hồi của khớp háng tốt.

Viêm khớp háng do nhiều bệnh lý liên quan (Nguồn: thoatvidiadem.net)

3. Dấu hiệu viêm khớp háng

Viêm khớp háng có thể nhận diện qua nhiều dấu hiệu khác nhau ở 3 giai đoạn phổ biến. Trong đó gồm:

Giai đoạn đầu : Bệnh viêm ở khớp háng, chưa phát ra ngoài với các biểu hiện như đau khu vực bẹn và có dấu hiệu lan xuống đùi. Cơn đau do cử động, đứng lâu, người bệnh đi khập khiễng, đau khi đi lại.

Giai đoạn biểu hiện : Lúc này bệnh viêm khớp háng đã phát ra ngoài, cơn đau xuất hiện thường xuyên khi xoay người, gập người, dạng háng hay vận động. Người bệnh đau khi thay đổi tư thế, thay đổi thời tiết. Người bệnh nên thực hiện khám chuyên khoa xương khớp để phát hiện bệnh kịp thời, tránh để bệnh nặng hơn.

Giai đoạn bệnh nặng: Khớp có dấu hiệu khô cứng, đi lại khó khăn, cơ khớp thoái hóa, bị teo.

4. Các dạng đau khớp háng phổ biến

4.1. Đau khớp háng bên trái là bệnh gì

Đau khớp háng bên trái là hiện tượng đau nhức khi cử động, đứng, ngồi hoặc di chuyển. Bệnh gặp ở bất cứ độ tuổi nào nhưng phổ biến nhất là độ tuổi ngoài 35. Bệnh có biểu hiện đau, nhức, viêm nơi khớp bên trái. Bệnh khiến tê nhức, khó chịu khiến khớp yếu dần và có nguy cơ bại liệt. Đau khớp háng bên trái do nhiều nguyên nhân gây ra như quá trình lão hóa khớp, do các bệnh về xương khớp như hoại tử chỏm xương đùi, bong sụn viền khớp ở những người hoạt động mạnh, chơi thể thao hoặc bị chấn thương vùng háng. Đau khớp háng bên trái thường có tỷ lệ nam giới cao hơn nữ giới.

4.2. Đau khớp háng bên phải

Người bệnh thường có các triệu chứng đau âm ỉ, dữ đội và sưng tấy nơi khớp háng ở bên phải khiến chân yếu dần, mất sức, đi không vững, chân bên phải bị run, tê sau đó là bại liệt. Đau khớp háng bên phải do nhiều nguyên nhân khác nhau như do thoái hóa khớp háng, do bệnh viêm khớp dạng thấp, do các chấn thương trong quá trình vận động, làm việc, do chỏm xương đùi bị hoại tử vô khuẩn và nhiều nguyên nhân khác. Bệnh xảy ra nhiều ở phụ nữ hơn đặc biệt là những người từng mang thai, hoạt động mạnh.

Trên đây là những thông tin về bệnh viêm khớp háng. Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn. Hãy thường xuyên thăm khám sức khỏe tổng quát phát hiện những bất thường cơ thể và có cách điều trị kịp thời, tránh các biến chứng không mong muốn.