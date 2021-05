Bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không và các đối tác liên kết

Được đánh giá là bệnh viện quốc tế chất lượng 5 sao hàng đầu tại Việt Nam, FV Pháp Việt ngày càng được nhiều bệnh nhân và khách hàng tin tưởng tìm đến. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người chưa biết liệu bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm câu trả lời ngay nhé!



1. Bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không

1.1. Khám bảo hiểm ở bệnh viện FV

Với thắc mắc: bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không? thì hiện tại, bệnh viện FV vẫn đang áp dụng các chương trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm và không bảo hiểm, vậy nên khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế chuẩn 5 sao tại bệnh viện FV hay các dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ đa dạng bệnh nhân, khách hàng đều cần phải đăng ký thông tin cũng như cung cấp đầy đủ những chi tiết liên quan đến thẻ bảo hiểm (nếu có) bao gồm thông tin nhà cung cấp bảo hiểm, loại hình và số hợp đồng bảo hiểm của bạn. Việc này sẽ hỗ trợ cho nhân viên phụ trách mảng bảo hiểm của bệnh viện chuẩn bị nhanh hơn dịch vụ thanh toán phi tiền mặt đồng thời cung cấp đầy đủ các chứng từ, hoá đơn hay tài liệu y tế cho bạn để bạn có thể yêu cầu đơn vị bảo hiểm hoàn trả, thanh toán sớm hơn trong trường hợp công ty này không thực hiện trả viện phí trực tiếp với bệnh viện.

Bệnh viện quốc tế FV luôn có những chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm hợp lý cho bệnh nhân (Nguồn: noipictures.com)

1.2. Các đối tác bảo hiểm thanh toán trực tiếp ở FV

Nếu bạn mua gói bảo hiểm chi trả quyền lợi cao của các công ty bảo hiểm tin cậy là đối tác của FV sau sẽ được hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện FV. Trong đó, được chia thành hai đơn vị: bảo hiểm trong nước và bảo hiểm quốc tế. Bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không?

Câu trả lời là Có nhưng chỉ với các công ty bảo hiểm Việt Nam có áp dụng chính sách thanh toán trực tiếp ở FV bao gồm: Bảo hiểm Bảo Minh (Bến Thành, Chợ Lớn, Sài Gòn); tập đoàn Bảo Việt; công ty bảo hiểm BIDV; bảo hiểm Generali; bảo hiểm GIC; Groupama VietNam; Bảo hiểm quân đội MIC; bảo hiểm PJICO; bảo hiểm PTI; bảo hiểm PVI (Bến Thành, Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu); công ty bảo hiểm Viễn Đông; bảo hiểm hàng không VNI.

Các đối tác bảo hiểm nước ngoài của FV bao gồm: AETNA global Benefits Asia Pacific LTD.; bảo hiểm AIG; bảo hiểm Allianz Worldwide Care; AXA PPP Healthcare UK; A+ Pacific Cross; Bảo Việt interglobal; BlueCross Việt Nam; Dai-ichi life; bảo hiểm AIA; bảo hiểm Bupa Insurance Services LTD; Bupa Global Latin America; Care+; bảo hiểm CFE; Cigna International; EUROP ASSISTANCE HIS, UK; GlobalHealth Asia; GlobalHealth PTI; Henner – GMC; HTH Worldwide; bảo hiểm HVI – Hung Vuong Insurance Corporation; bảo hiểm IHI; bảo hiểm quốc tế IMG; Bảo hiểm IMS; INFINITY INSURANCE, CAMBODIA; Lawstonasia Insurance Broker; bảo hiểm Liberty Việt Nam – Liberty Hong Kong; bảo hiểm MAI; Metlife; MOBILITY SAINT HONORE; bảo hiểm Thái Lan MSH; MSH China; Pacific International; Seven Corners; SOS international A/S; TIECARE international; United Health International; Vanbreda International; William Russell LTD; Work Access.

1.3. Chính sách áp dụng bảo hiểm ở FV

Đến với bệnh viện FV bạn không cần lo lắng bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không mà cả việc thanh toán tại đây cũng rất thuận tiện, linh hoạt. Hiện FV đang áp dụng chính sách thanh toán bằng tiền mặt – phi tiền mặt kèm theo dịch vụ nội & ngoại trú minh bạch cho các chương trình khám sức khỏe chất lượng cao tại bệnh viện FV.

Dịch vụ thanh toán phi tiền mặt hay còn gọi là thanh toán trực tiếp được hình thành sau khi FV đã hoàn thành các thỏa thuận chính thức với một số công ty bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm bạn mua có nằm trong hệ thống các công ty bảo hiểm thanh toán trực tiếp với bệnh viện thì FV sẽ tự động liên hệ, chấp nhận thanh toán với công ty bảo hiểm đó, mang lại sự đảm bảo và an tâm cho bạn.

Trường hợp công ty bảo hiểm của bạn mua gói không nằm trong hệ thống thanh toán trực tiếp, bạn sẽ cần thực hiện theo cách thông thường nghĩa là bệnh nhân/khách hàng sẽ tự thanh toán sau mỗi lần sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của FV. Bộ phận văn phòng của FV sẵn sàng cung cấp lại đầy đủ các chứng từ, hoá đơn y tế và những giấy tờ liên quan giúp bạn yêu cầu bồi hoàn lại với công ty bảo hiểm.

Mỗi chương trình khám chữa bệnh của bảo hiểm đều có những khoản khấu trừ hoặc có các phần không nằm trong danh mục được công ty bảo hiểm thanh toán tại FV nên bạn cần lưu ý sẽ có một vài chi phí bạn sẽ phải tự chi trả.

Hiện nay, có một số công ty bảo hiểm sẽ chấp nhận thanh toán cả việc nằm viện nội và ngoại trú của bệnh nhân/khách hàng nhưng một số khác lại chỉ chi trả trực tiếp cho dịch vụ nội trú mà thôi.

Với dịch vụ nội trú khi bạn nhập viện, bệnh viện FV sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để yêu cầu xác nhận bảo lãnh thanh toán và thường sau 4 – 48 giờ đồng hồ FV sẽ nhận được thư phản hồi bảo lãnh thanh toán viện phí cho bạn sau khi đã gửi đầy đủ các thông tin và hồ sơ liên quan của bạn đến công ty bảo hiểm hoặc công ty được uỷ quyền giải quyết bồi hoàn, thanh toán.

Nhưng nếu bạn nhập viện khẩn cấp, FV sẽ yêu cầu bạn cọc tiền viện phí theo quy định của bệnh viện và sẽ hoàn trả sau khi nhận được thư từ công ty bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm của bạn không gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán buộc bạn phải thanh toán toàn bộ số tiền viện phí khi xuất viện, sau đó nhân viên bệnh viện sẽ hỗ trợ bạn làm các thủ tục, giấy tờ và quy trình yêu cầu bồi hoàn từ công ty bảo hiểm.

Việc điều trị bệnh ngoại trú sẽ được công ty bảo hiểm bảo lãnh viện phí với số tiền tuỳ thuộc vào loại hình thẻ bảo hiểm bạn mua cũng như loại hình dịch vụ (nội – ngoại trú) mà FV đã ký kết và thỏa thuận với công ty bảo hiểm của bạn. Một số công ty bảo hiểm sẽ không có bảo lãnh thanh toán ngoại trú nên bạn cần lưu ý tham khảo thật kỹ các thông tin trước khi lựa chọn công ty bảo hiểm cũng như loại hình dịch vụ của công ty đó.

Bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không là băn khoăn của nhiều người (Nguồn: pinimg.com)

1.4. Quy trình dịch vụ bảo hiểm FV

Đầu tiên, bệnh nhân/khách hàng cần điền đủ thông tin vào đơn đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện FV, đồng thời không quên xác nhận loại hình bảo hiểm đã mua. Tiếp đến, đưa thẻ bảo hiểm của bạn cho nhân viên lễ tân bệnh viện; cuối cùng ký giấy chấp thuận việc bệnh viện FV sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho công ty bảo hiểm.

Quy trình nhập viện và thủ tục theo bảo hiểm tại FV:

Nhập viện theo kế hoạch có sẵn : từ 3 – 4 ngày trước khi bạn vào viện, nhân viên FV sẽ gửi yêu cầu bảo lãnh viện phí kèm theo hồ sơ của bạn cho công ty bảo hiểm mà bạn đã mua gói bảo hiểm đồng thời công ty này có áp dụng thanh toán trực tiếp tại FV. Sau khi công ty bảo hiểm phản hồi và xác nhận thư bảo lãnh viện phí với mức chi phí nhất định kèm thời gian nhất định, bạn sẽ không phải chi trả tiền cho bệnh viện nhưng nếu tổng số tiền sử dụng dịch vụ của bạn vượt quá số tiền bảo hiểm chi trả thì bạn cần thanh toán phần đó với FV. Nếu công ty bảo hiểm không chấp nhận bảo lãnh viện phí vào ngày bạn nhập viện, bạn cần đặt cọc số tiền theo quy định bệnh viện và được hoàn trả sau khi có thông tin từ công ty bảo hiểm. Trong trường hợp bạn xuất viện công ty bảo hiểm vẫn chưa trả lời, bạn cần thanh toán đầy đủ sau đó sẽ được bệnh viện FV hướng dẫn quy trình yêu cầu bồi hoàn từ công ty bảo hiểm đầy đủ.

Nhập viện cấp cứu : tương tự như nhập viện kế hoạch có sẵn nhưng thời gian phản hồi từ công ty bảo hiểm sẽ nhanh hơn trong vòng 24h.

Lúc xuất viện: khi bạn nằm trong danh sách được thanh toán phi tiền mặt, vào ngày xuất viện hãy đến quầy thu ngân ở khu vực lầu trại hoặc quầy thu ngân khoa cấp cứu vào cuối tuần/ giờ hành chính để làm thủ tục theo hướng dẫn. Xong hết thủ tục, nhân viên bệnh viện sẽ cấp cho bạn giấy tờ xuất viện kèm ngày hẹn tái khám.

1.5. Thông tin hữu ích về bảo hiểm ở bệnh viện FV

Những chứng từ mà công ty bảo hiểm thường yêu cầu khi giải quyết bồi thường:

Đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm (một số trường hợp cần có chữ ký bác sĩ), các hoá đơn giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ – thuốc men tại bệnh viện, bảng kê chi tiết viện phí các khoản. Có một số công ty bảo hiểm còn yêu cầu bản sao toa thuốc hay các báo cáo xét nghiệm.

Những báo cáo y khoa với điều trị ngoại trú, báo cáo xuất viện khi điều trị nội trú hoặc báo cáo phẫu thuật khi có phẫu thuật

Các giấy tờ tùy thân của bạn

Bản sao thẻ bảo hiểm của bệnh nhân.

Những khoản loại trừ:

Kiểm tra sức khỏe định kỳ và tổng quát, khám dịch vụ nha khoa, tiêm phòng hay điều trị bằng vitamin.

Các loại bệnh đã phát sinh trước khi tham gia mua bảo hiểm hoặc mắc bệnh bẩm sinh

Những xét nghiệm và điều trị liên quan các bệnh lý về tâm thần, tâm lý, tinh thần hoặc rối loạn thần kinh

Những dịch vụ khám chữa thai kỳ

Bệnh nhân mắc bệnh vô sinh, các hoạt động triệt sản hay kế hoạch hóa gia đình

Các dịch vụ điều trị thẩm mỹ hay phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp

Kiểm tra và điều trị các bệnh như cận thị và viễn thị có bao gồm cả phẫu thuật điều trị các tật khúc xạ, kính thuốc, kính một mắt hoặc kính áp tròng

Điều trị HIV/AIDS hoặc bệnh lây qua đường tình dục.

Tai nạn xảy ra do chơi các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc do đua xe

Các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, khó tiếp thu, các rối loạn về phát triển và rối loạn hành vi

Chấn thương gây nên từ việc phạm pháp luật hoặc cố ý tự gây thương tích cho bản thân.

Những vấn đề về sức khỏe gây ra bởi các loại chất gây nghiện, lạm dụng thuốc, rượu bia, dung môi

Các kỹ thuật điều trị đang trong thời gian thử nghiệm hoặc các kỹ thuật điều trị bằng phẫu thuật hoặc bằng nội khoa tiên phong

FV hỗ trợ bệnh nhân mọi thủ tục liên quan đến việc nhận bồi hoàn thanh toán từ công ty bảo hiểm (Nguồn: vietphonglaw.vn)

2. Có nên khám bảo hiểm ở bệnh viện FV không

Sau khi giải quyết các thắc mắc khám tại FV có được hưởng bảo hiểm không ở trên chắc rằng bạn đã có những câu lời có nên khám bảo hiểm ở bệnh viện FV không. Thực tế, đánh giá bệnh viện FV có tốt không thì đây là một bệnh viện có chất lượng cao, đội ngũ y bác sĩ giỏi, nhân viên được đào tạo sát sao đồng thời luôn mang đến những dịch vụ, phục vụ tốt nhất có thể cho bệnh nhân của mình. Nếu công ty bảo hiểm của bạn có chương trình hợp tác với FV thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời hỗ trợ bạn an tâm hơn khi điều trị, dưỡng bệnh.

Trên đây là những chia sẻ cụ thể của Blog Saigon-Gpdaily giúp bạn giải đáp thắc mắc bệnh viện quốc tế FV có khám bảo hiểm không cũng như cung cấp chi tiết các quy trình, chính sách cụ thể khi khám chữa bệnh tại bệnh viện quốc tế này. Bạn có thể đọc thêm về review dịch vụ khám chữa bệnh tại FV có tốt không, thủ tục ra sao để có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!