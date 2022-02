“Bỏ túi” các kinh nghiệm ăn buffet cho người mới đi lần đầu

Hiện nay, buffet trở thành hình thức ẩm thực phổ biến, vừa tiện lợi, vừa sang trọng lại vừa kinh tế. Tuy nhiên, nếu không ăn buffet đúng cách rất có thể bạn sẽ lãng phí bữa ăn của mình. Dưới đây chia sẻ với bạn kinh nghiệm ăn buffet từ A đến Z để có bữa buffet ngon miệng nhất.



1. Tìm hiểu kỹ về nhà hàng trước khi đến

Kinh nghiệm ăn buffet hiệu quả đầu tiên bạn cần nhớ đó là hãy tìm hiểu thật kỹ nhà hàng bạn định đến tại nhà trước khi đi. Trong đó có 03 vấn đề cần lưu ý như sau:

Đọc review trên mạng

Hiện nay, có rất nhiều website về ẩm thực chuyên chia sẻ kinh nghiệm ăn ăn uống buffet ở đâu ngon, chất lượng phục vụ tốt, giá cả hợp lý. Bạn có thể dễ dàng tìm được các bài viết chia sẻ về ăn tiệc buffet, nhà hàng nào ngon, ăn buffet đúng cách hay với cùng một giá như vậy thì lựa chọn thực đơn nào là hợp lý nhất. Đừng vội đến nhà hàng buffet nào khi chưa tìm hiểu. Vì có thể giá rẻ, món ăn ngon nhưng phục vụ kém, thức ăn ra chậm, chỗ ngồi chật hẹp v.v Lúc này, bạn vừa mất tiền, lại vừa “ôm hận” khi không nhận lại giá trị tương xứng đó.

Chọn “đồng minh” cùng sở thích đi cùng

Rất ít khi mọi người đi ăn buffet mà đi một mình đúng không nào? Vì vậy, một kinh nghiệm “sống còn” nữa đó là hãy chọn người có cùng sở thích ăn uống với bạn đi cùng. Bởi người ta nói, khả năng hấp thụ của đồ ăn phụ thuộc phần lớn vào thái độ, cảm xúc khi bạn thưởng thức món ăn đó. Nếu bạn đi ăn ở các nhà hàng có món ăn ngon, phục vụ tốt nhưng người bạn đi cùng lại không cùng sở thích ăn uống với bạn thì cảm giác hứng thú với đồ ăn sẽ vơi đi. Khi đó bạn không cảm thấy ngon miệng và nhanh no. Do đó, nếu được lựa chọn hãy đi cùng người có sở thích ăn uống với bạn để được vui vẻ, chia sẻ về món ăn mà các bạn đang cùng thưởng thức.

Nên đi ăn buffet với người cùng sở thích ăn uống (Nguồn:hoteljob.vn)

Tránh đi vào những “giờ cao điểm”

Vào những giờ cao điểm ăn uống trong ngày hoặc những ngày cuối tuần, lượng người đi ăn tiệc buffet rất đông, đồ ăn ngon sẽ nhanh hết. Vì vậy, bạn nên chọn đi vào những giờ hoặc ngày ít người ăn nhất có thể. Tốt nhất là hãy đi vào giờ trưa. Vì buổi trưa lượng người ít, giá thường rẻ hơn và ăn uống thoải mái hơn buổi tối.

Tránh đi vào những “giờ cao điểm” (Nguồn: foody.vn)

2. Lựa chọn món ăn

Xem thực đơn trước khi chọn món

Đừng vội thưởng thức ngay những món ăn được đưa ra. Bạn nên đi tham khảo 1 lượt xem hôm nay sẽ có những món gì, món nào là bạn thích, món nào nhất định phải ăn, món nào vì nó mà bạn đến v.v Đồng thời, một kinh nghiệm ăn buffet cực kỳ quan trọng đó là chọn VỊ TRÍ ngồi. Bạn nên chọn ở vị trí không quá gần nơi chế biến vì có thể mùi thức ăn sẽ ám vào quần áo. Cũng đừng ngồi quá xa nơi để đồ ăn ra vì bạn sẽ mất nhiều thời gian để đi lấy lần tiếp theo.

Xem thực đơn trước khi chọn món (Nguồn: tieckimminh.com)

Ghi nhớ nguyên tắc: Khô trước nước sau

Cuối cùng là món ngọt tráng miệng. Nên ăn trước gỏi, salad, súp. Bởi những món này thường có vị chua kích thích vị giác. Tiếp đến là những món chiên xào, cơm, canh. Cuối cùng là món ngọt tráng miệng như trái cây, kem. Một điều khác nữa là khi chọn món ăn, bạn nên nhớ tránh chọn hoặc ăn ít các món làm bạn nhanh no như cơm chiên, cơm cuộn, bánh bột lọc, bánh mì, mì xào. Đồng thời, nên uống ít nước khi ăn vì cũng sẽ tạo cảm giác nhanh no, sau đó thì lại nhanh đói.

Ghi nhớ nguyên tắc: Khô trước nước sau (Nguồn: Internet)

Không chọn quá nhiều đồ ăn

Dù là tiệc buffet BBQ hay buffet hải sản, buffet dimsum thì cũng có rất nhiều món ăn thay đổi khác nhau. Do đó, bạn đừng vì thích một món nào đó mà lấy nhiều và ăn nhiều. Bạn sẽ nhanh no và không còn thưởng thức được các món khác. Nếu không ăn hết còn thừa sẽ rất lãng phí. Mặc khác, nhìn một đĩa ít đồ ăn sẽ kích thích bạn thèm ăn, thích ăn. Còn đĩa thức ăn quá nhiều thì chắc chắn “nhìn thôi cũng đã no rồi”.

Chọn đồ ăn vừa đủ giúp bạn ăn ngon hơn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Với những món bạn chưa bao giờ ăn hoặc lạ mắt, bạn cũng nên lấy ít để ăn xem có hợp khẩu vị không. Nếu muốn ăn thêm thì lấy tiếp còn không thì thôi, đỡ gây lãng phí. Vì nhiều nhà hàng quy định bạn có thể bị phạt tiền khi để lại đồ ăn thừa.

Trên đây là những kinh nghiệm ăn buffet dành cho những bạn đi lần đầu. Chắc chắn bạn sẽ có bữa ăn ngon miệng, tương xứng với túi tiền của mình. Nếu biết cách ăn buffet chuẩn không cần chỉnh, bạn không chỉ có bữa ăn ý nghĩa mà vẫn không lo tăng cân. Hãy khôn ngoan trong cách chọn đồ ăn để tốt cho sức khỏe. Đồng thời, bản thân buffet là tự phục vụ nên hãy đảm bảo yếu tố Văn hóa khi ăn uống. Tránh chen lấn, xô đẩy và dừng lại khi đã đủ no nhé!