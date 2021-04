Các loại sữa bột cho bé Morinaga, Dielac Alpha, NAN hãng nào tốt nhất

Trẻ thiếu cân là một tình trạng khá phổ biến hiện nay nhất là trong giai đoạn dưới 1 tuổi. Vì thế nhiều bà mẹ bổ sung cho bé thêm những loại sữa bột công thức. Vậy các loại sữa bột cho bé nào có thành phần các chất dinh dưỡng tốt nhất giúp trẻ tăng cân hiệu quả. Cùng tìm hiểu trong bài viết sau.



Trong những năm tháng đầu đời, trẻ sơ sinh cần thiết được nuôi con bằng sữa mẹ. Bởi đây là thực phẩm hoàn hảo, chứa đầy đủ dưỡng chất cho sự phát triển của trẻ. Kế từ 6 tháng tuổi trở đi, mẹ thường kết hợp sữa mẹ song song sữa công thức để trẻ có đầy đủ điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Tình trạng thiếu cân, suy dinh dưỡng ở trẻ trong giai đoạn này là một trong những vấn đề được các mẹ quan tâm nhất.

1. Nguyên nhân trẻ suy dinh dưỡng

Những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng trẻ suy dinh dưỡng đó là:

Trẻ sinh non có cơ thể yếu, hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn trẻ bình thường nên tỷ lệ bị suy dinh dưỡng khá cao.

Chế độ dinh dưỡng hằng ngày của bé không đảm bảo. Bên cạnh việc cho bé bú sữa mẹ trong 1 tuổi đầu thì các mẹ thường cho bé ăn dặm cũng như bổ sung thêm sữa công thức, tuy nhiên có thể do chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn hay thành phần sữa không bổ sung đủ chất nên dẫn đến việc trẻ thiếu chất và thiếu cân. Vì thế mẹ cần phải cân đối lại dinh dưỡng trong các thực đơn bữa ăn dặm hàng ngày cho bé cũng như bổ sung thêm sữa bột cho trẻ suy dinh dưỡng có đầy đủ các chất cho sự phát triển cân nặng.

Trẻ bị bệnh đường tiêu hóa nên khi bạn đã bổ sung đủ chất dinh dưỡng nhưng bé vẫn không tăng được cân. Lúc này bạn nên đưa bé đến bác sĩ để kiểm tra kỹ tình trạng của bé và bổ sung thêm các loại sữa bột nào dễ tiêu hóa, cũng như hỗ trợ tăng vi sinh có lợi cho đường ruột giúp bé dễ hấp thụ dinh dưỡng hơn.

2. Cách giúp trẻ tiêu hóa tốt, tăng sức đề kháng, tăng cân tốt

Để giúp trẻ có thể tiêu hóa tốt, tăng sức đề kháng và tăng cân tốt các mẹ nên chú ý chế độ dinh dưỡng đúng cách trong các bữa ăn dặm cũng như bổ sung thêm các loại sữa công thức. Bạn nên đa dạng hóa các loại thức ăn trong các bữa ăn dặm, bổ sung đủ lượng chất đạm, protein và chất béo. Bên cạnh đó nên cho bé ăn nhiều chất xơ và cung cấp vitamin cần thiết có trong các loại rau củ cùng những chế phẩm vitamin cho bé an toàn, được bác sĩ khuyên dùng.

Mẹ cần phải bổ sung thêm các loại sữa bột cho bé để bổ sung thêm các loại dưỡng chất. Mẹ nên chọn những loại sữa có thành phần có chứa đạm, chất béo, DHA và vitamin cần thiết cho bé tăng cân. Mẹ có thể tham khảo các sản phẩm sữa tăng cân cho bé ở các phần sau. Một điều lưu ý nữa là mẹ nên cho bé uống nước thường xuyên cũng như cho bé ngủ đủ giấc mỗi ngày.

3. Sữa NAN – Nga

3.1 Thành phần dinh dưỡng của sữa Nan – Nga

Trong sữa NAN Nga có chứa rất nhiều các loại vitamin như A, B, C, D, K, E, các khoáng chất như canxi, sắt, natri, optipro protein… giúp trẻ mau cao lớn, bên cạnh đó thành phần DHA và ARA có trong sữa còn giúp phát triển trí não của trẻ.

3.2 Tác dụng của sữa Nan – Nga

Sản phẩm sữa này hỗ trợ tốt nhất hệ tiêu hóa non nớt của bé vì trong thành phần của sữa có chứa vi khuẩn Bifidobacteria là một loại vi khuẩn có lợi có chứa trong thành phần sữa mẹ. Loại khuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ vi sinh khỏe mạnh cho đường ruột của cơ thể bé.

Sữa NAN Nga là một loại sữa có công thức có thành phần dinh dưỡng hợp lý nên giúp trẻ hấp thu các chất dinh dưỡng một cách tối đa nhất, từ đó giúp bé tăng cân đều đặn và đạt đúng tiêu chuẩn của từng lứa tuổi. Và đây là câu trả lời với đa số thắc mắc của các mẹ về loại sữa bột nào giúp trẻ tăng cân tốt nhất hiện nay với bé dưới 1 tuổi.

3.3 Các dòng sữa Nan – Nga

Hiện nay trên thị trường sữa Nan – Nga có rất nhiều dòng sữa phù hợp cho từng đối tượng khác nhau như sữa Nan – Nga Optipro, sữa Nan – Nga HA cho trẻ dị ứng, sữa Pre Nan -Nga cho trẻ nhẹ cân hoặc thiếu tháng, sữa Nan – Nga AL110 cho trẻ tiêu chảy, sữa Nan – Nga Mom&Me …

4. Sữa Morinaga

4.1 Thành phần dinh dưỡng của sữa Morinaga

Thành phần đầu tiên giúp cho Morinaga trở thành thương hiệu nổi tiếng chính là Lactoferrin, đây là thành phần này được tìm thấy rất nhiều trong sữa mẹ, đặc biệt là sữa non của mẹ. Ngoài ra sản phẩm sữa Morinaga còn cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như là vitamin A, C, D, E cùng với các loại vitamin nhóm B như B1, B2, B6, B12 và đặc biệt là lượng DHA trong sản phẩm này nhiều hơn so với các loại sữa bột cho bé khác.

4.2 Tác dụng của sữa Morinaga

Sữa Morinaga bổ sung đầy đủ các dưỡng chất giúp bé phát triển toàn diện về cân nặng cũng như chiều cao. Bên cạnh đó thành phần Lactoferrin có trong sản phẩm này còn giúp tăng lợi khuẩn đường ruột của bé đồng thời tăng khả năng hấp thụ chất sắt, giúp bé tăng được sức đề kháng. Vì thế sản phẩm Morinaga là một trong những hãng sữa bột tăng sức đề kháng cho trẻ được nhiều mẹ lựa chọn sử dụng.

4.3 Có sữa Morinaga giả không? Mua ở đâu chính hãng và giá tốt

5. Sữa Dielac Alpha

5.1 Thành phần dinh dưỡng Dielac Alpha

Đây là sữa Vinamilk có thành phần công thức thích hợp cho trẻ nhỏ Việt Nam. Thành phần của sữa này có sữa non Colostrum và các vi chất Kẽm, Vitamin A, C, D, chất xơ hòa tan Fos, hệ men vi sinh cùng dưỡng chất DHA, Choline, Omega 3 và Omega 6.

5.2 Tác dụng của sữa Dielac Alpha

Dòng sản phẩm sữa Dielac Alpha giúp bé được tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật cũng như sự thay đổi thời tiết. Bên cạnh đó sữa này còn giúp cân bằng hệ vi sinh trong đường ruột, tăng cường vi khuẩn có lợi, giúp hệ tiêu hóa của trẻ được khỏe mạnh, dễ dàng hấp thu các chất dinh dưỡng và hạn chế chứng tiêu chảy ở trẻ.

Ngoài ra các loại sữa bột cho bé của Dielac Alpha còn giúp cho sự phát triển và hoàn thiện chức năng nhìn của mắt cũng như hệ thần kinh và trí não của trẻ.

5.3 Các sữa Dielac Alpha

Hiện nay các loại sữa bột Dielac Alpha đang được bán trên thị trường là:

Sữa bột Dielac Alpha Step 1 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi

Sữa bột Dielac Alpha Step 2 dành cho bé từ từ 6 đến 12 tháng tuổi

Sữa bột Dielac Alpha Step 3 dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi

Sữa bột Dielac Alpha Step 4 dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi

Tóm lại để tránh được tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng thì mẹ có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua các bữa ăn dặm cũng như bổ sung thêm sữa công thức cho bé. Các mẹ nên tham khảo các loại sữa bột cho bé cung cấp đầy đủ những dưỡng chất giúp phát triển toàn diện nhất ở trên. Hy vọng các mẹ sẽ nuôi con chóng lớn, khỏe mạnh hơn với những chia sẻ này nhé!