Các loại sữa Việt Nam cho bé tăng cân tốt phát triển đều uy tín nhất

Sữa là sản phẩm dinh dưỡng có tầm quan trọng trong việc giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não. Nhưng với sự ra đời của nhiều thương hiệu sữa như hiện nay thì các loại sữa Việt Nam cho bé nào là tốt nhất đây?



Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sữa mẹ được coi là nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong suốt quá trình phát triển của các bé. Đến giai đoạn 06 tháng tuổi, trẻ cũng được bổ sung thêm các dưỡng chất thiết yếu từ những sản phẩm sữa bột, bánh ăn dặm, kẹo vitamin,… để cơ thể phát triển toàn diện. Cùng tìm hiểu các dòng sữa bột tốt nhất cho bé hiện nay để giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp.

1. Các loại sữa tốt cho bé hiện nay

Để giúp các mẹ lựa chọn sữa cho bé dễ dàng hơn, dưới đây là 10 thương hiệu sữa tốt được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Mời các mẹ cùng tham khảo nhé.

1.1. Sữa Nestle

Nestle là thương hiệu sữa cho bé nổi tiếng tại Việt Nam với nhiều dòng sữa dành cho các bé từ 0-4 tuổi. Giá cả phải chăng, chất lượng vượt trội đã giúp sữa Nestle chiếm thị phần lớn tại Việt Nam. Giá tham khảo từ: 200.000 VNĐ – 400.000 VNĐ/hộp.

Nestle – thương hiệu sữa nổi tiếng tại Việt Nam (Nguồn: kisplaza.vn)

1.2. Sữa bột Nutifood

Thương hiệu sữa cho bé dinh dưỡng Nutifood này đang đứng thứ ba tại thị trường sữa Việt Nam. Chất lượng sữa ổn định, giá cả phù hợp đã mang sữa Nutifood đến gần hơn với các mẹ và bé Việt Nam. Giá tham khảo: từ 200.000 VNĐ – 350.000 VNĐ/hộp.

1.3. Sữa bột Cô gái Hà Lan

Đứng thứ hai ở thị trường sữa Việt Nam, sữa Cô gái Hà Lan chỉ đứng sau cái tên Vinamilk. Thương hiệu này sản xuất đầy đủ các dòng sữa cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi. Ngoài ra còn dòng sữa Friso Gold cao cấp với nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ Hà Lan. Giá tham khảo: 200.000 VNĐ– 500.000 VNĐ/hộp

1.4. Sữa bột Vinamilk

Bậc đàn anh trong thị trường sữa Việt Nam tốt cho bé này nổi tiếng với chất lượng tốt, giúp trẻ tăng sức đề kháng, tăng cân và phát triển chiều cao. Hiện sữa Vinamilk dinh dưỡng dành cho trẻ đang có nhiều dòng sản phẩm dành cho bé từ sơ sinh đến sáu tuổi. Giá tham khảo: 180.000 VNĐ – 250.000 VNĐ/hộp.

Sữa bột của Vinamilk (Nguồn: khoedepplus.vn)

1.5. Sữa bột Abbott

Hãng sữa dành cho bé hàng đầu của Mỹ Abbott đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam và cũng là hãng sữa có doanh thu mạnh nhất. Sữa Abbott có đầy đủ các dòng sữa dành cho bé từ 0 tháng tuổi đến mười tuổi. Giá tham khảo: 250.000 VNĐ – 750.000 VNĐ/hộp.

1.6. Sữa Dumex

Nhắc đến các loại sữa Việt Nam cho bé không thể không nhắc đến hãng sữa Dumex. Sữa có xuất xứ từ Úc và New Zealand được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Ngoài ra, Dumex còn có chế độ kiểm soát chặt chẽ trong sản xuất cũng như phân phối. Hiện hãng sữa này đang cung cấp các dòng sữa dành cho bé từ 0 tháng tuổi đến bốn tuổi. Giá tham khảo: 300.000 VNĐ – 400.000 VNĐ/hộp

1.7. Sữa Enfa của Mỹ

Sữa Enfa tập trung vào tăng cường dưỡng chất cho não để phát triển trí tuệ, trí thông minh cho trẻ. Cũng vì vậy mà hãng sữa này có giá tiền khá cao nhưng vẫn được các bà mẹ Việt Nam tin dùng. Hiện Enfa cung cấp các dòng sữa cho bé từ 0 tháng tuổi đến bốn tuổi trở lên. Giá tham khảo: 300.000 VNĐ – 700.000 VNĐ/hộp

1.8. Sữa Physiolac

Thương hiệu sữa nổi tiếng của Pháp này cũng lấy lòng được không ít bà mẹ Việt Nam bởi chất lượng dinh dưỡng hàng đầu. Hiện sữa Physiolac có các dòng cho bé từ 0 tháng tuổi đến ba tuổi. Giá tham khảo: 200.000 VNĐ – 400.000 VNĐ/hộp.

Sử dụng sữa bột cho trẻ hàng ngày (Nguồn: youtube.com)

1.9. Sữa Meiji của Nhật

Một thương hiệu sữa tốt cho bé khác đáng để tham khảo là sữa bột Meiji cho trẻ chính hãng của Nhật Bản. Hãng sữa này có hơn 100 năm lịch sử và được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện có các dòng sữa Meiji cho trẻ từ 0 tháng tuổi đến ba tuổi. Khi đặt Meiji so sánh với các dòng sữa Nan, Aptamil thì sữa có ưu điểm là có hương vị thanh mát và thơm ngon như sữa mẹ. Giá tham khảo: 350.000 VNĐ – 400.000 VNĐ/hộp

1.10. Sữa Aptamil

Cái tên cuối cùng trong top mười các loại sữa Việt Nam cho bé có thể kể đến là sữa Aptamil. Đây là thương hiệu sữa nổi tiếng của Anh với hơn 50 năm lịch sử. Sữa được nhiều bà mẹ Việt Nam đánh giá là giúp con tăng cân tốt, phát triển toàn diện. Bạn có thể lựa chọn các dòng sữa phù hợp cho bé từ 0 tháng tuổi đến ba tuổi. Giá tham khảo: 400.000 VNĐ – 500.000 VNĐ/hộp nhỏ 400gr.

2. Các loại sữa tốt nhất cho bé dưới một tuổi

Đứng trước nhiều sự lựa chọn trên, chắc hẳn các mẹ sẽ cảm thấy bối rối và phân vân không biết bé nhà mình hợp với loại sữa nào đúng không nào? Vậy mời các mẹ tham khảo ngay các loại sữa tốt cho bé dưới một tuổi được giới thiệu trong phần tiếp theo dưới đây.

2.1. Sữa Dielac Grow Plus 1+

Sữa Dielac Grow Plus 1+ là sản phẩm của công ty sữa Vinamilk của Việt Nam với hơn bốn mươi năm lịch sử. Sữa Dielac Grow Plus 1+ dành cho những bé suy dinh dưỡng, thấp còi. Trong sữa chứa nhiều sữa non giúp bổ sung chín tỷ lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Ngoài ra, sữa Dielac Grow Plus 1+ còn cung cấp DHA, Taurin, Cholin tốt cho trí não, thị giác và tăng khả năng ghi nhớ của bé. Các vitamin D, canxi, đạm Whey cũng giúp bé tăng chiều cao, cân nặng. Chính vì vậy mà Vinamilk được mệnh danh là sữa Việt Nam tốt cho bé hàng đầu hiện nay. Các mẹ có thể pha sữa với nước ấm cho bé dùng hàng ngày với liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm còn có hộp nhỏ 180ml tiện lợi cho bé mang đi học, đi chơi. Giá tham khảo: 318.000 VNĐ/hộp 900g.

Sữa Dielac Grow Plus 1+ cho trẻ thấp còi (Nguồn:vinamilk.com.vn)

2.2. Sữa bột Frisolac Gold 2

Đây là sản phẩm của tập đoàn Royal FrieslandFoods nổi tiếng của Hà Lan với hơn 140 năm kinh nghiệm. Frisolac Gold 2 cung cấp DHA, AA, SA, Cholin, Taurin, Nucleotides rất tốt cho sự phát triển của trí não. Do đó, sản phẩm này là một trong 14 loại sữa tốt nhất giúp bé dưới 1 tuổi tăng cân chóng lớn. Ngoài ra, Synbiotics trong sữa còn giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Các mẹ nên pha sữa theo đúng liều lượng trên bao bì. Trước khi pha cần vệ sinh sạch sẽ bình sữa và núm ti. Sau đó pha sữa với nước ấm 40 độ, khuấy đều để sữa tan hoàn toàn. Cho bé uống trong vòng một giờ sau khi pha là tốt nhất. Giá tham khảo: 259.000 VNĐ/hộp 400g

2.3. Sữa bột Similac IQ 2

Sữa bột Similac IQ 2 là một sản phẩm của công ty sữa Abbott – Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1988. Sữa giúp các bé từ sáu đến mười hai tháng tuổi tăng sức đề kháng và phát triển não bộ với hệ dưỡng chất IQ và 2′-FL HMO. Ngoài ra, sữa Similac IQ 2 còn giàu canxi giúp bé phát triển chiều cao vượt trội. Hiện nay, sữa Similac IQ 2 có bổ sung thêm hương vani thơm ngon, bé uống dễ hơn. Giá tham khảo: 261.400 VNĐ/hộp 400g

Sữa bột Similac – một sản phẩm của công ty sữa Abbott – Hoa Kỳ ( Nguồn: kidsplaza.vn)

3. Các loại sữa cho bé trên 1 tuổi

Với những bé trên một tuổi, năm loại sữa dưới đây được nhiều bà mẹ Việt Nam ưa chuộng và tin dùng.

3.1. Sữa Bột Vinamilk Dielac Grow Plus 1+

Không chỉ tốt cho trẻ dưới một tuổi mà sữa Dielac Grow Plus 1+ còn rất tốt cho những trẻ trên một tuổi đến hai tuổi. Công thức sữa vượt trội giúp trẻ phát triển toàn diện về chiều cao, trí não, cân nặng cùng hệ tiêu hóa có chín tỷ lợi khuẩn bảo vệ và tăng cường. Giá tham khảo: 318.000 VNĐ/hộp 900g.

3.2. Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4

Trong các loại sữa Việt Nam cho bé thì sữa bột Vinamilk luôn dẫn đầu về thị phần, chất lượng cũng như giá cả hợp lý. Sữa Dielac Alpha Gold Step 4 phù hợp với trẻ từ hai đến sáu tuổi. Công thức Opti-Grow IQ có trong sữa giúp hỗ trợ sự phát triển của trí não. Sữa non sữa non Colostrum chứa hàng tỷ lợi khuẩn giúp bảo vệ đường ruột mỏng manh của bé. Ngoài ra, canxi, Vitamin D cũng giúp trẻ phát triển chiều cao vượt trội.

Các mẹ có thể cho trẻ uống từ ba đến bốn lần một ngày, mỗi lần bốn muỗng gạt sữa pha với 180ml nước ấm 50 độ. Giá tham khảo: 201.000 VNĐ/hộp 400g.

3.3. Sữa tươi Cô Gái Hà Lan

Sữa tươi Cô gái Hà Lan được kiểm định nghiêm ngặt trước khi cung cấp ra thị trường. Là sữa tươi nên sữa Cô gái Hà Lan đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng tốt nhất, không chất phụ gia và bảo quản. Trong sữa chứa nhiều vitamin D và Canxi giúp trẻ phát triển chiều cao. Hơn nữa, sữa cũng hợp với hệ tiêu hóa mỏng manh của bé. Bé có thể uống từ hai đến ba bịch 220ml mỗi ngày ngay cả khi đói bụng. Giá tham khảo: 5.500 VNĐ/bịch 220ml.

3.4. Sữa tươi Ba Vì

Đây cũng là một trong các loại sữa Việt Nam cho bé đang được ưa chuộng hiện nay. Dòng sữa tươi của Ba Vì được làm 100% từ sữa bò nguyên chất, giàu canxi và vitamin D cho hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, sữa tươi Ba Vì còn giàu vitamin B12, B6, sắt, acid folic, kẽm giúp trẻ có đủ năng lượng hoạt động suốt cả ngày.

Các mẹ có thể cho bé uống từ hai đến ba bịch 220ml mỗi ngày để trẻ có thêm thật nhiều dưỡng chất và phát triển nhé. Giá tham khảo: 15.000 VNĐ/vỉ 4 hộp.

3.5. Sữa tươi TH True Milk

Thương hiệu sữa TH True Milk mới ra đời không lâu nhưng đã chiếm trọn cảm tình của rất nhiều bà mẹ Việt Nam. Các sản phẩm sữa tươi của TH True Milk đều được sản xuất 100% từ sữa bò nguyên chất, chỉ qua tiệt trùng để diệt vi khuẩn chứ không hề có chất bảo quản hay phụ gia nên rất an toàn cho bé.

Trong sữa tươi TH True milk chứa nhiều canxi, phytosterol, collagen và các dưỡng chất giúp tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, trẻ tăng cân nhanh và phát triển chiều cao tối đa. Các mẹ có thể cho bé sử dụng từ hai đến ba bịch 220ml mỗi ngày để tiếp thêm năng lượng cho bé. Giá tham khảo: 6.800 VNĐ/bịch 220ml.

Sữa tươi TH True Milk nay có thêm nhiều vị thơm ngon hơn (Nguồn: tuhaohangviet2017.vn)

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho các mẹ những thông tin hữu ích về mua sữa cho bé ở đâu tốt. Chúc các mẹ sớm tìm được các sản phẩm sữa chính hãng và chất lượng tốt cho bé.