Cách chọn sim hợp tuổi làm ăn dễ nhớ và tạo ấn tượng khách hàng

Bạn là người yêu thích kinh doanh? Bạn luôn coi trọng vấn đề phong thủy? Bạn muốn chọn mua một chiếc sim đẹp nhưng lại chưa biết cách chọn sim hợp tuổi làm ăn? Mách nhỏ cho bạn các bí quyết chọn sim làm ăn hợp tuổi đơn giản mà hiệu quả sau đây!



1. Ý nghĩa sim số đẹp hợp tuổi cho dân buôn bán kinh doanh

Muốn công việc làm ăn kinh doanh được thuận lợi ngoài những yếu tố về năng lực lãnh đạo quản lý, điều kiện thị trường, ngành nghề kinh doanh thì vấn đề chọn sim làm phương tiện liên lạc với đối tác khách hàng cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công trong kinh doanh. Việc chọn sim làm ăn hợp tuổi là việc được các chủ doanh nghiệp hết sức chú ý bởi những ý nghĩa mà nó đem lại.

Sim hợp phong thủy (Nguồn: Htcwildfire.com)

Giúp bạn tạo ấn tượng tốt với khách hàng

Tạo được ấn tượng tốt với khách hàng là điều hết sức cần thiết và luôn được các doanh nhân quan tâm, vì vậy nếu như bạn có được một số sim dễ đọc dễ nhớ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc có một số sim khó đọc khó nhớ. Việc số sim dễ nhớ sẽ giúp khách hàng liên lạc với doanh nghiệp dễ dàng hơn, ghi được dấu ấn tốt trong mắt đối tác khách hàng. Đồng thời khẳng định đẳng cấp của chủ doanh nghiệp cũng như của chính công ty.

Sim số đẹp cũng giúp bạn tạo dựng uy tín dễ dàng hơn

Một doanh nghiệp làm ăn lâu năm uy tín sẽ luôn có những số hotline đẹp giúp họ có thể khẳng định được vị thế của mình trên thị trường so với các cơ sở làm ăn không uy tín và mới hoạt động chưa có nhiều kinh nghiệm. Số sim đẹp sẽ tạo dấu ấn tốt cho bạn, làm nên đẳng cấp cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến.

Sim số đẹp đem lại nhiều may mắn

Một chiếc sim có số hợp phong thủy và chiếc sim hợp tuổi làm ăn, không tương khắc với vận mệnh của chủ sim sẽ là điều khiến chủ sử dụng có được nhiều may mắn, tốt đẹp cả trên lĩnh vực công danh sự nghiệp lẫn gia đình và sức khỏe. Sim đẹp hợp tuổi sẽ như một lá bùa hộ mệnh giúp bạn thăng tiến trên con đường công danh.

2. Kinh nghiệm chọn sim phong thủy hợp tuổi làm ăn

Chọn sim qua ngũ hành âm dương

Để có được một số điện thoại ưng ý khi làm ăn không phải là câu chuyện đơn giản. Mỗi người từ khi sinh ra đã đều có một vận mệnh riêng, với mỗi mệnh tương ứng lại có những con số khác nhau với những ý nghĩa may mắn khác nhau. Mệnh của con người sẽ được chia theo ngũ hành gồm các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cách chọn sim số đẹp làm ăn cho phù hợp với mỗi mệnh là điều hết sức quan trọng. Đấy là lý do vì sao mà các chủ doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra những số tiền rất lớn chỉ để sở hữu một số điện thoại ưng ý hay bài trí nhà cửa sao cho hợp phong thủy. Một số điện thoại đẹp là đáp ứng sự cân bằng về tỷ lệ âm dương, hợp phong thủy với mệnh của người sở hữu.

Sim số đẹp hợp tuổi (Nguồn: Simsovietnam.com)

Chọn sim hợp tuổi

Một số sim được coi là hợp tuổi nếu như nó có tổng số nút cao. Với mỗi chiếc sim, tổng số nút sẽ là thước đo về sức mạnh của số sim. Khẳng định vị thế nổi bật cũng như đẳng cấp của chủ sim. Tổng số nút được coi là đẹp khi đạt từ 7 đến 10 điểm.

3. Cách chọn sim hợp tuổi làm ăn thế nào cho đúng

Chọn sim làm ăn Phát tài lộc – Rước may mắn vào nhà

Sim đẹp là sim gồm những số may mắn, đem lại tài lộc theo phong thủy và hợp tuổi hợp mệnh công việc của người sử dụng theo tử vi. Từ đó đem lại bình an may mắn và sự phát tài trong sự nghiệp. Trình tự sắp xếp của các con số đều phản ánh đến sự vận động của ngũ hành và theo phong thủy. Mỗi năm sinh tuổi tác của mỗi người lại gắn với một con số nhất định trong ngũ hành, chúng có mối liên hệ chặt chẽ với những con số khác. Vì vậy khi chọn sim hợp tuổi làm ăn bạn nên cẩn thận và kỹ lưỡng.

Cách xem và tìm sim hợp tuổi làm ăn

Trước đây, với mỗi nhà mạng thì sim lại có những đầu số khác nhau và được chia thành 2 loại chính đó là loại sim 10 số và loại sim 11 số. Nhưng hiện nay, tất cả sim đều có 10 số tạo nên sự cân xứng giữa 2 vế khi mỗi bên có 5 số, tạo nên sự biến đổi cân đối hài hòa giữa âm và dương. Với ba số đầu của sim, các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã thống nhất: Mạng Mobifone chuyển đầu số lần lượt thành 07x, bạn có thể tham khảo nhiều sim số Mobifone đẹp; bên cạnh đó Nhà mạng Viettel cũng chuyển về thuê bao 10 số với mã mạng 03x cùng kho sim số Viettel tương ứng, theo đó Vietnamobile sẽ được đổi sang đầu số 05x.

Các số đuôi nên là những con số giống nhau như 888, 9999, 3333, 6666 bởi nó vừa dễ nhớ mà còn có ý nghĩa tam hoa (ba số giống nhau) hay tứ quý (với bộ bốn số giống nhau).

Sim số đẹp hợp tuổi để làm ăn (Nguồn: Htcwildfire.com)

Trên đây là những gợi ý để bạn có cách chọn sim số đẹp làm ăn đơn giản nhanh chóng mà lại rất hiệu quả. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc chọn số điện thoại hợp phong thủy, dễ nhớ và hợp với mệnh tuổi.