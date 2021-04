Cách chọn sim số đẹp hợp tuổi theo quan niệm âm dương ngũ hành

Sở hữu một chiếc sim hợp tuổi sẽ mang lại cho chủ sở hữu nhiều may mắn, thịnh vượng và ngược lại. Vậy làm như thế nào để có thể lựa chọn ra những số sim đẹp, hợp tuổi mà không chọn phải số sim hung, xấu không hợp phong thủy? Hãy cùng tìm hiểu về cách chọn sim số đẹp hợp tuổi trong bài viết sau đây.



1. Ý nghĩa sim số đẹp hợp tuổi là gì

Mỗi con số đều mang một ý nghĩa riêng và giá trị cũng khác nhau. Nhưng để tìm sim số đẹp hợp tuổi thì cũng đòi hỏi nhiều yếu tố.

Cách chọn sim số phong thủy đẹp hợp tuổi chính xác nhất (Nguồn: simsodepgiare.vn)

Có nhiều quan niệm khác nhau về các con số, ví như theo dân gian, mỗi con số mang một ý nghĩa cụ thể như:

Số 1 – Số sinh

Số 2 – Số của sự cân bằng

Số 3 – Con số thần bí

Số 4 – Nhiều quan điểm khác nhau

Số 5 – Điều bí ẩn

Số 6,8- sự thuận lợi và may mắn

Số 7 – Số ấn tượng

Số 9 – Tượng trưng cho sức mạnh và quyền uy

Ngoài ra theo phong thủy, những con số 1, 8,9 tượng trưng cho sự may mắn, nguồn năng lượng mạnh mẽ. Do đó, một sim tập hợp những con số đẹp tất nhiên sẽ mang lại cho chủ sở hữu sẽ mang lại rất nhiều tài vận may mắn, thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp của mình. Song mỗi tuổi và mỗi số sim đều mang những điểm đặc trưng riêng biệt đòi hỏi chúng ta phải biết cách chọn sim số đẹp hợp tuổi cẩn thận mới có thể đánh giá được. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, các nhà mạng luôn nỗ lực đưa ra nhiều lựa chọn, bạn có thể tham khảo sim số đẹp của Mobifone, kho sim Viettel hoặc sim của nhà mạng Vietnamobile.

2. Tìm hiểu về năm sinh và mệnh của chủ sim card

Để tra sim phong thủy hợp tuổi chuẩn xác nhất mọi người cần xác định được năm sinh và mệnh của mình thì kiểm tra mới chính xác. Vậy mệnh và năm sinh của bạn như thế nào cùng tìm hiểu cách phân chia mệnh và năm sinh sau đây.

Cách chọn sim số đẹp dựa vào mệnh, ngũ hành tương sinh và tương khắc (Nguồn: ngaydep.com)

Mệnh Kim: 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993

Mệnh Hỏa: 1948, 1949, 1956, 1957, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995

Mệnh Mộc: 1942, 1943, 1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989

Mệnh Thổ: 1946,1947, 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991

Mệnh Thủy: 1936, 1937, 1944, 1945, 1952, 1953, 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997.

Mỗi năm sinh sẽ ứng với một mệnh, dựa theo mệnh và năm sinh mà các bạn xem sim số hợp tuổi hay không, đây là cách chọn sim số đẹp khá đơn giản giúp bạn quyết định mua hay ngừng sử dụng sim hiện tại của mình.

3. Những con số hợp với mệnh tương ứng

Mỗi con số sẽ phù hợp với mỗi mệnh tương ứng. Cách chọn sim số đẹp hợp tuổi phổ biến nhất thường là dựa vào các yếu tố âm dương, ngũ hành tương sinh và phù hợp với bản mệnh của bản thân. Cụ thể:

Những con số hợp mệnh Kim: Là dãy số có số cuối 0, 2, 5, 6, 7, 8

Những con số hợp mệnh Mộc: Là dãy số có số cuối 1, 3, 4

Những con số hợp mệnh Thuỷ: Là dãy số có số cuối 1, 6, 7

Những con số hợp mệnh Hoả: Là dãy số có số cuối 3, 4, 9

Những con số hợp mệnh Thổ: Là dãy số có số cuối 0, 2, 5, 8, 9

Mỗi số sim sẽ tương ứng với mỗi mệnh (Nguồn: vietbao.vn)

Khi chọn sim bạn phải nhớ kĩ xác định năm sinh, mệnh để kiểm tra xem số sim có tương thích với mệnh. Việc lựa sim có chứa những con số hợp với mệnh sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho chủ sim.

4. Tổng hợp 5 yếu tố ảnh hưởng đến cách chọn sim hợp mệnh

Sim hợp tuổi càng ngày càng trở món đồ được nhiều người săn lùng, nhất là đối dân buôn bán, làm ăn. Vậy cách chọn sim số đẹp hợp tuổi phải dựa vào các nhân tố nào và sự ảnh hưởng của nhân tố đó tới điểm sim ra sao.

Yếu tố âm dương: Các con số cũng được chia ra số âm và số dương, các số chẵn sẽ mang vận âm và các số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 sẽ mang vận dương. Nếu số điện thoại chỉ có số lẻ tức là số vận dương, chỉ có số chẵn tức là số vượng âm. Cả hai loại sim này đều không đẹp, mà phải có cả số chẵn và số lẻ với tỷ lệ cân bằng thì mới đẹp, bởi theo phong thủy cân bằng âm dương thì mới sinh sôi nảy nở và phát triển tốt được.

Yếu tố ngũ hành: Các con số ứng theo ngũ hành sẽ là:

0 (Thuỷ)

1 (Mộc)

2 (Mộc)

3 (Hoả)

4 (Hoả)

5 (Thổ)

6 (Thổ)

7 (Kim)

8 (Kim)

9 (Thuỷ)

Ngũ hành tương sinh tương khắc cho nên các con số trong sim điện thoại cũng sinh khắc. Ngũ hành sim tương sinh với ngũ hành thân chủ được xem là yếu tố quan trọng nhất để xem số sim hợp tuổi.

Cửu tinh đồ pháp: Cửu tinh đồ pháp chính là xem xét các số 8 trong số điện thoại. Theo chuyên gia tử vi số điện thoại thì số 8 được coi là số vượng khí, có nghĩa là số 8 là số được nhận vượng khí từ sao Bát Bạch. Nếu dãy sim không có số 8 tức là dãy sim không được nhận vượng khí tốt.

4 số đuôi điện thoại: Bốn số cuối có ý nghĩa rất quan trọng mang điềm tốt xấu của sim.

Con số hợp mệnh niên: Đây là một nhân tố vô cùng quan trọng, mạng thể coi là nhân tố cốt lõi trong việc chọn sim hợp phong thủy, chọn sim hợp mệnh sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng cho chủ sim. Ngoài các yếu tố trên thì còn một số yếu tố giúp tra sim phong thủy hợp tuổi khác như: số nút của dãy số, hành quẻ bát quái cũng được xem xét khi xem bói số điện thoại hợp tuổi, hợp mệnh.

Cách tra sim có hợp phong thủy tuổi hay không? (Nguồn: cafefcdn.com)

5. Cách chọn sim số đẹp hợp tuổi chính xác nhất

Số điện thoại hợp tuổi là những số điện thoại như thế nào? Làm sao để biết cách chọn sim số đẹp hợp tuổi chính xác nhất? Dựa vào những phân tích của chúng tôi ở trên thì chắc hẳn mỗi người đều có thể tự phân tích xem sim của mình đang dùng có hợp tuổi hay không. Tuy nhiên để có một cái nhìn toàn diện hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chọn sim hợp tuổi đối với một năm sinh cụ thể.

Ví dụ đối với tuổi Mùi:

Ất Mùi (1995, 2015, 2075) thuộc mệnh Kim: Trong ngũ hành, mệnh Kim hợp với mệnh Thổ. Bởi vậy, những người tuổi Mùi thuộc mệnh Kim nên sử dụng những chiếc sim mang mệnh Thổ – số cuối là 2 và 8.

Đinh Mùi (1967 và 2027) thuộc mệnh Thủy: Người mang mệnh Thủy nên chọn sim phong thủy mang mệnh Kim – số cuối là 6, 7 bởi Kim sinh Thủy theo ngũ hành.

Kỷ Mùi (1919, 1979 và 2039) thuộc mệnh Hỏa: Bạn nên chọn sim mang mệnh Mộc để sử dụng. Bởi, trong ngũ hành, mệnh Hỏa được tương sinh từ mệnh Mộc. Vậy nên, những chiếc sim có số đuôi là số 3 và 4 sẽ là phù hợp hơn cả.

Tân Mùi (1931, 1991 và 2051) mang mệnh Thổ: Mệnh Thổ có sự tương sinh với mệnh Hỏa. Chính vì vậy, những chiếc sim mệnh Hỏa – số cuối là số 9 là phù hợp nhất với những người mệnh Thổ.

Quý Mùi (1943, 2003 và 2063) là những người mang mệnh Mộc: Những người sinh năm này nên sử dụng những chiếc sim mang mệnh Thủy, bởi theo ngũ hành tương sinh chúng ta có mệnh Mộc sinh ra bởi mệnh Thủy. Sim mệnh Thủy là những chiếc sim có số cuối là 1.

Cũng giống như ví dụ trên bạn có thể áp dụng cho các tuổi khác và kiểm tra xem sim mình đang dùng liệu có hợp tuổi. Việc sử dụng một chiếc sim hợp tuổi sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống, do vậy hay kiểm tra để quyết định sử dụng hay đổi mua một chiếc sim hợp tuổi.

Chọn sim hợp tuổi Mùi nhất (Nguồn: cafefcdn.com)

Với những chia sẻ về cách chọn sim số đẹp hợp tuổi chắc hẳn ai cũng đã nắm được cách để kiểm tra sim của mình đang sử dụng có hợp phong thủy hay không. Nhanh tay kiểm tra số điện thoại và sắm ngay sim điện thoại phong thủy hợp tuổi, để mang lại may mắn, tài lộc cho mình nhé.