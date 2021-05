Cách chọn sim số đẹp theo phong thủy trong buôn bán kinh doanh

Nhiều người tìm đến với sim phong thủy để tiền tài như nước, mọi sự hanh thông. Kể cả những người không làm ăn buôn bán cũng sở hữu sim số đẹp với mong muốn gia đạo bình an, sung túc. Khám phá ngay cách chọn sim số đẹp theo phong thủy mang lại nhiều may mắn.



1. Cách chọn sim phong thủy theo ngành hàng

1.1. Phân loại ngành nghề theo ngũ hành

Với những người chưa am hiểu nhiều về phong thủy có thể thấy đây là điều khá “lạ”. Bạn đã nghe mệnh theo ngũ hành, sim theo ngũ hành… chứ chưa nghe ngành nghề cũng theo ngũ hành. Nhưng điều này hoàn toàn có thật. Bởi ngũ hành chính là nguồn gốc sinh ra của vạn vật. Mọi yếu tố trong trời đất này đều nằm trong mối quan hệ ngũ hành. Do đó, ngành nghề theo ngũ hành cũng không ngoại lệ. Dựa vào sự phù hợp của ngũ hành với các ngành nghề mà bạn có cách chọn sim số đẹp phong thủy. Vậy, mỗi hành sẽ tương ứng với những ngành nghề nào phù hợp?

Chọn ngành nghề hợp ngũ hành giúp tương lai sáng lạn (Nguồn: ketnoigiaoduc.vn)

Ngũ hành Kim: phù hợp với các ngành như Kế toán, ngân hàng, tài chính, kỹ thuật cơ khí, chứng khoán, máy móc, kinh doanh vật liệu kim khí. Hoặc làm về giám sát, quản lý, mở cửa hàng vàng bạc kim hoàn. Ngũ hành Kim còn phù hợp với ngành nghề công nghệ, cơ khí, cơ điện, sản xuất phần cứng máy tính hoặc các ngành về thiết bị chăm sóc sức khỏe, nhạc cụ, trò chơi điện tử, thiết bị quân sự, văn phòng kiến trúc, văn phòng chính phủ.

Ngũ hành Mộc: phù hợp với các ngành nghề về lâm nghiệp, gỗ giấy, nghề mộc, kinh doanh nội thất, giấy, cây cảnh, hoa, chế tạo thảo dược, chăm sóc nhà cửa, trường học, làm các vật phẩm tế lễ, quần áo, in ấn, phát hành sách, quần áo. Hoặc có thẻ ngành về thư viện, thiết kế website, thiết kế thời trang, vật tư văn phòng, làm phim hoạt hình…

Ngũ hành Thủy: người mệnh Thủy sẽ phù hợp với các nghề như kinh doanh nước giải khát, hóa chất, giao thông vận tải, thủy lợi, đánh bắt cá, hải sản, nghề về biển hoặc dịch vụ quảng cáo, làm sạch, tư vấn giới thiệu việc làm, spa thẩm mỹ, cơ sở chữa bệnh. Ngoài ra, mệnh Thủy còn có thể hợp với ngành về bưu chính, quan hệ công chúng, tâm lý học, giao hàng, bán hàng online, xuất nhập khẩu, cửa hàng giặt là, luật sư, thầy phong thủy, hậu cần, siêu thị…

Ngũ hành Hỏa: Bên cạnh ứng dụng phong thủy vào thiết kế – phối màu nhà cửa cho người mệnh Hỏa thì các ngành nghề cũng tương tự. Thông thường, các ngành dành cho họ: nhà hàng, cà phê, đầu bếp, chế biến thực phẩm. Các ngành liên quan đến sáng tạo như thu âm, chụp ảnh, chiếu sáng, sản xuất phim, diễn viên, thợ trang điểm. Hoặc không thì làm về sản xuất đồ nhựa, thuốc lá, thiết bị điện, điện tử, máy tính, xăng dầu, pháo hoa, luyện kim, hàn xì, than khí đốt, sứ hoặc thủy tinh. Các ngành về công an, bộ đội, vận động viên cũng khá phù hợp

Ngũ hành Thổ: phù hợp với việc xây dựng, phát triển bất động sản, công trình dân dụng, xây khách sạn, kiến trúc sư. Hoặc liên quan đến gốm sứ, điêu khắc, vật liệu xây dựng, các nghề liên quan đến nông nghiệp, chăn nuôi, khai thác mỏ, khoáng sản, chiêm tinh học, thầy phong thủy.

Việc tìm hiểu các ngành nghề phù hợp với ngũ hành là một cơ sở và một cách chọn sim số phong thủy. Nhưng đó mới là điều kiện cần, điều kiện đủ nữa là phải tìm được con số phù hợp với ngũ hành.

1.2. Hành của những con số

Mỗi Hành lại có những con số phù hợp không giống nhau. Có con số này hợp hành này nhưng lại khắc với hành khác. Theo phong thủy, hành của những con số tương ứng như sau:

Con số thuộc hành Kim: 0, 2, 5, 6, 7, 8

Con số thuộc hành Mộc: 1, 3, 4

Con số thuộc hành Thủy: 1, 6, 7

Con số thuộc hành Hỏa: 3, 4, 9

Con số thuộc hành Thổ: 0, 2, 5, 8, 9

1.3. Cách tìm sim hợp ngũ hành với ngành nghề của bạn

Từ những điều trên, bạn dễ dàng có cách chọn sim số đẹp theo phong thủy hợp ngành nghề của mình. Ví dụ, người mệnh Thổ sẽ chọn các ngành nghề đã kể ở trên và trong số điện thoại nên có các con số là 0, 2, 5, 8, 9.

Sim phong thủy hợp ngành nghề đón nhiều tài lộc (Nguồn: blog.muaban.net)

Ngoài ra, quy tắc tương sinh trong phong thủy là: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Vậy, ngoài việc chọn ngành nghề và sim số theo bản mệnh (ví dụ: Kim chọn nghề & số hợp mệnh Kim) thì bạn có thể chọn theo quy tắc tương sinh này. Ví dụ: người mệnh Thủy có thể chọn nghề thuộc mệnh Kim và trong sim số nên có các con số 0,2,5,6,7,8. Với một số người, tương sinh này tốt hơn bản mệnh rất nhiều.

2. Cách chọn sim số phong thủy để buôn bán có lãi

2.1. Ý nghĩa của sim phong thủy trong kinh doanh

Trong kinh doanh, người buôn bán luôn mong muốn những điều may mắn, tài lộc, vượng khí, tránh những xui xẻo, rủi ro, tai bay vạ gió. Mà những điều này thì thường một sim số phong thủy sẽ đáp ứng được. Bởi sim số hợp phong thủy nó đã bao gồm các yếu tố hài hòa và phù hợp về phong thủy giữa người dùng và sim. Khi có sự hài hòa, mọi việc luôn được hanh thông, tấn tới, trải đường cho tài lộc, may mắn đến với chủ sim. Ngược lại, nếu sở hữu một sim số không đẹp, thậm chí là khắc với ngũ hành của chủ sim thì chắc chắn người dùng đó sẽ bất an về những điều rủi ro sẽ ập đến với mình.

Sim phong thủy giúp chủ sim thành công trong kinh doanh (Nguồn: forum-champcarworld.net)

Chính vì vậy, không phải chỉ những người làm ăn kinh doanh mới tìm cách chọn sim số đẹp theo phong thủy để mong đón được nhiều tài lộc mà ngay cả những người bình thường cũng muốn có sim số đẹp để sức khỏe được bình an, gia đạo được êm ấm.

2.2. Cách chọn sim phong thủy theo phân khúc khách hàng

Tuy sim phong thủy rất tốt nhưng không phải ai kinh doanh buôn bán đều lựa chọn một loại sim giống nhau. Nó còn tùy thuộc vào sở thích, điều kiện tài chính và phân khúc khách hàng. Nhưng sự lựa chọn vẫn mở rộng ra với bạn cùng kho sim khủng của các nhà mạng lớn: hàng ngàn sim số đẹp của Mobifone, sim số Viettel, kho sim 10 số Vinaphone.

Với khách hàng trung cấp: Thường sẽ chọn theo tiêu chí là sim dễ nhớ là đủ. Các loại sim dễ nhớ có thể kể đến như sim có các số lặp lại với nhau, sim số gánh, sim taxi. Các sim này giúp khách hàng của họ dễ nhớ. Hoặc bản thân chủ sim dễ nhớ để cung cấp cho khách hàng đúng hơn.

Với khách hàng cao cấp, các đại gia, người kinh doanh lớn thì cách chọn sim số đẹp phong thủy của họ yêu cầu cao hơn là chỉ dừng lại ở việc dễ nhớ. Nó mang ý nghĩa tài lộc, vận khí nhiều và thể hiện đẳng cấp. Ví dụ, sim tứ quý, sim ngũ quý, lục quý… Hoặc sim chứa đuôi 79 (thần tài lớn), 39 (thần tài nhỏ), 38 (ông địa), 68 (lộc phát), 86 (phát lộc)… Và thường giá của mỗi loại sim này thường rất cao. Chỉ người có tài chính ổn mới có thể “chịu chi” ra khoản tiền tỷ lớn để sở hữu một chiếc sim bé nhỏ.

Nắm được các kiến thức về sim phong thủy hợp ngành nghề, bạn sẽ có cơ sở để lựa chọn ngành nghề phù hợp, đồng thời biết cách chọn mua một sim số đẹp dễ nhớ và hỗ trợ đắc lực cho bạn tiến tới thành công. Đừng quên áp dụng các cách chọn sim số đẹp theo phong thủy nêu trong bài viết trên để trở thành chủ sim gặp nhiều may mắn và tài lộc nhé!