Cách chống ẩm mốc cho tủ quần áo hiệu quả triệt để không ám mùi

Tủ quần áo thường xuyên bị ẩm mốc, lên mùi làm cho các bộ trang phục của bạn cũng bị ảnh hưởng, thâm kim hoặc luôn có mùi ngai ngái khó chịu. Vậy làm sao để loại bỏ những điều bực mình này? Cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá ngay các cách chống ẩm mốc cho tủ quần áo triệt để ngay sau đây nhé!



1. Cách chống ẩm mốc cho tủ quần áo hiệu quả

1.1. Nguyên nhân làm ẩm mốc tủ quần áo của bạn

Có rất nhiều các nguyên nhân dẫn đến việc tủ quần áo bị ẩm mốc, bốc mùi khó chịu. Đó có thể là do các thiết kế tủ âm tường hoặc đặt quá sát tường, khi vào mùa mưa nhiều tường bị thấm ướt và thấm sang tủ, thời gian sau đó sẽ làm cho tủ bắt đầu ẩm rồi lên mùi.

Có nhiều nguyên nhân nào gây nên sự ẩm mốc, bốc mùi cho tủ quần áo (Nguồn exdomain.net)

Nguyên nhân kế tiếp có thể là do bạn đã không phơi hoặc sấy quần áo thật khô ráo trước khi đem cất vào tủ, lâu dần khiến cho không khí ẩm trong tủ tăng lên tự nhiên và bốc mùi ngai ngái, ám ngược lại lên áo quần hay vật dụng của bạn làm mọi thứ hỏng đi.

Một lý do then chốt nữa mà bạn nhất định phải quan tâm – chính là chất liệu và độ bền của loại tủ bạn đang sử dụng. Nếu bạn lỡ mua loại tủ kém chất lượng, từ loại gỗ chưa được sơ chế hay phơi khô, hút ẩm kỹ trước khi ráp tủ cũng sẽ làm cho độ ẩm trong tủ tích tụ nhiều hơn, gây mốc và chất gỗ bị bở dần đi, nhiều trường hợp còn bị mục nát hoặc sập tủ khi đang dùng.

Vì thế, bạn nhất thiết cần lưu đến việc chọn lựa sản phẩm tủ trong bộ sưu tập tủ quần áo thiết kế đẹp mắt, chất lượng vượt trội và đủ kích cỡ để đỡ phải tiền mất tật mang.

1.2. Tủ quần áo bị mốc phải làm sao?

1.2.1. Cách chống ẩm mốc cho tủ quần áo bằng trà

Đây là phương pháp chống ẩm hoàn toàn từ thiên nhiên được nhiều gia đình ứng dụng. Chỉ cần cho lá trà hoặc lá chè khô vào trong túi lưới vào treo vào bên trong tủ quần áo. Lá trà/ lá chè sẽ hỗ trợ hút ẩm cực tốt và chống mùi bên trong tủ mà hương thơm dễ chịu, nhẹ nhàng không quá nồng nặc, đồng thời rất lành tính, an toàn cho sức khỏe.

1.2.2. Cách chống ẩm mốc cho tủ quần áo bằng cà phê

Bã cafe cũng được sử dụng rất nhiều trong việc xử lý mốc trong tủ quần áo nhờ hương thơm tự nhiên và khả năng hút ẩm tối ưu. Bã cafe sau khi dùng đem phơi nắng cho khô đi, sau đó đem đổ vào trong các túi vải, đặt các góc trong tủ hoặc treo lên. Chiếc túi chứa bã cafe sẽ là túi chống ẩm rất hiệu quả, đồng thời toả hương thơm dễ chịu không khác gì những túi thơm chống mùi hôi và hút ẩm tốt cho tủ quần áo được nhiều gia đình, khách sạn, nhà nghỉ sử dụng hiện nay.

1.2.3. Cách chống ẩm mốc cho tủ quần áo bằng vôi

ít ai biết được rằng vôi cùng là sản phẩm có thể giúp chống ẩm mốc và khử mùi cho tủ quần áo rất hữu hiệu. Bạn có thể cho vôi vào trong một chiếc hộp nhựa, không đậy kín nắp rồi đem đặt ở các góc trong tủ. Bạn sẽ ngạc nhiên vì một chiếc tủ thông thoáng, sạch sẽ cho mà xem!

Sử dụng các loại túi thơm chống mùi, chống ẩm cho tủ quần áo để hạn chế khả năng tủ bị mốc, bốc mùi (Nguồn: cafestyle.yes24.vn)

1.2.4. Cách chống ẩm mốc trong tủ quần áo bằng giấy báo

Dùng giấy báo để dán lên các mặt bên trong tủ và mặt trong của đáy tủ cũng là cách giúp chiếc tủ của bạn phòng ngừa được các nguy cơ ẩm thấp và mốc meo. Ngoài ra, mùi mực báo cũng sẽ rất tốt trong việc xua đuổi các côn trùng như gián, muỗi,.. cho bạn không gian tủ sạch đẹp vô cùng.

1.2.5. Dùng than hoạt tính

Như chúng ta đã biết, than hoạt tính có khả năng hút ẩm và cân bằng độ ẩm rất ưu việt, nhất là những khi thời tiết vào mùa mưa nhiều. Chỉ cần bạn cho một ít than hoạt tính gói trong giấy báo hoặc đặt vào trong hộp và đậy lại để tránh muội than làm bẩn quần áo, sau một thời gian, tủ của bạn sẽ khô ráo bất ngờ.

2. Cách giữ cho tủ quần áo không bị ẩm mốc

2.1. Giữ quần áo luôn khô ráo

Nếu thời tiết vào mùa mưa dầm dề, dài lê thê cả ngày thì thật khó khăn trong việc giặt giũ hay hong khô quần áo. Nhưng nếu cứ để quần áo chưa khô hẳn vào tủ thì chắc chắn sau một vài ngày tủ của bạn sẽ bốc mùi và lên ẩm mốc. Giải pháp lúc này mà nhiều gia đình sử dụng chính là dùng quạt bật để hong và sau đó đem đi ủi.

2.2. Chọn vị trí đặt tủ quần áo

Từ đầu bài chúng tôi đã nhắc đến việc chọn vị trí đặt tủ quần áo sao cho khoảng cách giữa tủ và tưởng không được sát nhau. Vì khi sát nhau sẽ dễ làm cho tủ bị ẩm mốc nhanh hơn do thấm nước mưa hoặc do không có khoảng không để phần lưng tủ được thông thoáng. Hãy nhớ đặt tủ cách tường chừng 1 gang tay để đảm bảo không gặp những điều trên!

2.3. Giữ cho tủ luôn thoáng khí

Cách giữ tủ luôn thoáng khí rất dễ dàng mà ít ai để ý, chính là việc bảo quản quần áo. Nên dùng móc để treo quần áo nhiều hơn, đồng thời với các bộ đồ được xếp lại, bạn hãy xếp thật gọn và hạn chế tủ để quá nhiều đồ chồng chéo lộn xộn lên nhau, sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn nấm mốc sinh sôi nhanh chóng hơn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cả cách dùng máy hút ẩm để tủ áo và không gian luôn thông thoáng, từ đó các vấn đề nấm mốc, mùi khó chịu cũng sẽ được hạn chế hơn nhiều, nhất là vào mùa mưa.

Sắp xếp đồ đạc, quần áo gọn gàng cũng là cách chống ẩm mốc cho tủ (Nguồn noithatfuhome.com)

Ngoài những cách chống ẩm mốc cho tủ quần áo kể trên thì bạn cũng đừng quên mua một chiếc tủ đảm bảo chất lượng và có khả năng tự chống ẩm nữa. Gợi ý đến bạn tủ quần áo Cozino Canary gỗ sồi 3 cánh 2 ngăn kéo, 1m6 – sản phẩm đang nhận nhiều đánh giá cao về chất lượng từ người dùng. Thiết kế đẹp mắt, nước sơn nhã nhặn sang trọng, đã qua xử lý chống ẩm mốc tối ưu, kĩ càng cũng là những ưu điểm mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích khi sử dụng sản phẩm này. Hãy tham khảo nhé!