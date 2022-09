Cách khắc phục lỗi C14 nồi cơm điện Toshiba nhanh chóng

Trong quá trình sử dụng nồi cơm điện Toshiba, bạn có thể gặp phải một số trường hợp máy báo lỗi với những ký hiệu khác lạ khi nồi bị hư hỏng. Dưới đây là những cách khắc phục lỗi C14 nồi cơm điện Toshiba bạn nên biết để tránh làm hư hỏng nặng nhé!



1. Giải mã nồi cơm điện báo lỗi C14

Khi sử dụng nồi cơm điện Toshiba, bạn có thể gặp trường hợp nồi báo một số ký hiệu như C10, C14, E02. Đó là khi nồi cơm báo cho chúng ta biết có gì đó bất thường, có thể do nồi cơm bị trục trặc lỗi gì đó nên nhà sản xuất đã dự liệu trước và cài đặt thành các ký hiệu nhằm báo cho chúng ta biết để dễ dàng trong việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa mà không cần phải mất thời gian tìm lỗi. Hoặc cũng có thể do lỗi sử dụng chưa đúng cách của con người nên sản phẩm cảnh báo để chú ý, đảm bảo cho việc giữ nồi cơm điện hiệu quả, an toàn và tốt nhất. Hiện tượng nồi cơm điện báo lỗi C14 là do chế độ điện áp cao, vượt quá 125 V.

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi C14 nồi cơm điện Toshiba (Nguồn ảnh: dienmayxanh.com)

2. Nồi cơm điện Toshiba báo lỗi F2

Cũng tương tự như hiện tượng báo lỗi C14, nồi cơm điện Toshiba báo lỗi F2 có nghĩa là cảm biến nhiệt độ đang không ổn định, bạn nên tắt hoặc thay thế cảm biến khác.

3. Tổng hợp bảng mã lỗi nồi cơm điện Toshiba

Bất kì một thương hiệu nồi cơm điện nào cũng đều có những lỗi sau thời gian dài sử dụng. Dưới đây là liệt kê bảng mã lỗi nồi cơm điện Toshiba cho bạn tham khảo:

Mã lỗi Giải nghĩa mã lỗi C10/ E13 Mở nắp thông hơi bất thường. Bạn nên kiểm tra các lỗ thông khí phía dưới sau khi nhấn nút “OFF”. Nồi báo lỗi C C11 Cảm biến lòng nồi không thể phát hiện được nhiệt độ. C12 Cảm biến nắp nồi không thể phát hiện được nhiệt độ. C13 Nắp bên ngoài đã được mở trong một thời gian dài trong khi giữ ấm. C14 Chế độ điện áp cao áp vượt quá 125V AC E0 Ngắt kết nối Nồi báo lỗi E E1 Ngắt điện trở nhiệt E2 Sự tiếp xúc với nhiệt kế bên E3 Ngắt kết nối của nhiệt điện áp nắp E4 Sự tiếp xúc của bộ tiếp xúc nhiệt E01/F01 Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ Pan E02/F02 Cảm biến nhiệt độ Pan không ổn định E03/F03 Ngắt mạch của cảm biến nhiệt độ E04/F04 Nắp ngắt bộ cảm biến nhiệt độ E05/F05 Cảm biến nhiệt độ nắp không ổn định E06/F06 Nắp ngắn cho cảm biến nhiệt độ E07/F07 Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ IGBT E(12~18) Khả năng ngắt kết nối E08/F08 Có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ trong khi giữ ấm E09/F09 Khả năng gây chập mạch E10/F10 Biến tần không thể hoạt động và không thể đun nóng E11/F11 Áp suất cao bất thường vượt quá 125V E12 Quạt không quay hoặc điện áp cấp nguồn rơi dưới AC 70V. F12 Giá trị chỉnh sửa IN lệch lệch ngoài giới hạn trên và dưới trong quá trình nấu Nồi báo lỗi F F13 Phát hiện nhiệt độ cao bất thường của lớp phủ trong quá trình cách nhiệt F14 Ban điều khiển PC cần phải được thay thế. F25 Cảm biến nhiệt độ Pan bất thường F26 Cảm biến nhiệt độ không tăng trong quá trình nấu.

4. Cách khắc phục lỗi C14 nồi cơm điện Toshiba

Trong quá trình sử dụng các thiết bị điện tử gia dụng nhà bếp đa năng thì nồi cơm điện dễ xuất hiện nhiều lỗi. Do đó, khi xuất hiện lỗi C14 ở nồi cơm điện Toshiba, ngay lập tức bạn nên kiểm tra lại nguồn điện, nồi cao tần sử dụng ở điện áp chuẩn từ 100v-110v, nên lỗi C14 xuất hiện khi áp đầu vào lớn hơn 125V.

Cách khắc phục lỗi C14 nồi cơm điện Toshiba dễ dàng và chính xác (Nguồn: dienmaynhat.com)

Với những hướng dẫn giúp bạn có cách khắc phục lỗi C14 nồi cơm điện Toshiba ở trên, Adayroi mong rằng chúng sẽ có ích cho bạn, bởi vì dù dòng sản phẩm nằm trong phân khúc cao cấp hay nồi cơm điện nằm trong phân khúc tầm trung cũng đều có những lỗi hư hỏng như thế trong quá trình sử dụng. Chỉ cần bạn biết cách xử lý và khắc phục là có thể sử dụng sản phẩm bền lâu, chắc chắn. Lưu ý sử dụng nồi cơm điện Toshiba đúng cách ngay từ khi mua về để tránh xảy ra sự cố.