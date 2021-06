Cách làm mứt dừa Tết dẻo thơm ngọt dịu không bị chảy nước lâu hỏng

Mứt dừa vốn là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Để thưởng thức được hương vị mứt dừa thơm, đúng chuẩn vị, bạn hãy tham khảo cách làm mứt dừa Tết ngon, dễ làm ngay tại nhà sau đây.



1. Nguyên liệu làm mứt dừa Tết

Mứt dừa là một trong số các loại mứt truyền thống ngày Tết Việt Nam rất được yêu thích. Để làm mứt dừa Tết tại nhà, các bạn cần chuẩn bị cùi dừa: 1kg, đường kính trắng tinh luyện: 500gram và sữa đặc hoặc 1 ống vani. Lưu ý nếu bạn muốn làm nhiều mứt dừa hơn thì có thể tăng số lượng nguyên liệu lên nhé! Ngoài ra, để trang trí mứt dừa ngày Tết đủ các loại màu sắc bắt mắt, các bạn hãy chuẩn bị thêm một ít bột trà xanh, sữa dâu, cà phê, củ dền hoặc thanh đỏ để làm màu.

Việc chọn dừa cũng đặc biệt quan trọng. Dừa để làm mứt phải đảm bảo là loại dừa non hoặc dừa bánh tẻ (dừa không non, không già). Tuy nhiên, để mứt ngon, chuẩn bị bạn nên chọn loại dừa bánh tẻ. Bởi loại dừa này vừa dễ nạo lại dễ uốn khi trình bày.

Để làm được mứt dừa ngon hãy lựa chọn những quả dừa non hoặc dừa bánh tẻ (Nguồn: maiantiemfood.com)

2. Cách làm mứt dừa

Cách làm mứt dừa Tết rất đơn giản nếu bạn thực hiện đúng và đầy đủ các bước sau:

Bước 1: Nạo dừa

Sau khi loại bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, bạn hãy cạo sạch lớp vỏ nâu sau đó đem nạo sợi. Lưu ý, khi nạo dừa bạn hãy nạo sợi càng dài càng tốt. Bạn hãy bổ đôi quả dừa sau đó nạo quanh đường kính của nửa quả dừa đó. Đến phần dừa cuối cùng nếu nhỏ quá không thể nạo được, bạn hãy xắt nhỏ thành hạt lựu để sau làm mứt dừa dạng viên cũng rất hấp dẫn. Tốt nhất bạn hãy mua dừa đã nạo sẵn để tiết kiệm thời gian hơn.

Bạn hãy bổ đôi quả dừa sau đó nạo quanh đường kính của nửa quả dừa, phần cuối không nạo được nữa thì xắt nhỏ thành hạt lựu (Nguồn: baomoi.com)

Bước 2: Sơ chế dừa với sữa, đường

Bước thứ 2 trong cách làm mứt dừa Tết đơn giản này, bạn hãy đem dừa vừa nạo xong đem ngâm với nước trong 10 tiếng để giảm bớt dầu. Và để tiết kiệm thời gian, bạn có thể đem dừa rửa bằng nước ấm từ 50 đến 60 độ C. Khi đã rửa sạch, đem ngâm và để ráo chúng ta tiến hành đem ướp dừa với sữa và đường. Muốn thực hiện đúng cách làm mứt dừa Tết ngon thì công đoạn ướp dừa cũng rất quan trọng. Bạn nên đặc biệt lưu ý tỉ lệ giữa sữa và đường khi ướp dừa nhé. Khi ướp dừa bạn hãy cho sữa và đường vào trộn đều lên, nhưng đặc biệt lưu ý nên trộn nhẹ tay không sợi dừa sẽ rất dễ bị đứt gãy. Thêm nữa, bạn cũng có thể đem trực tiếp dừa ngâm với đường, sữa rồi để qua đêm. Cách này, sẽ giúp đường và sữa ngấm lâu vào dừa hơn.

Khi ướp dừa bạn hãy cho sữa và đường vào trộn đều lên, nhưng đặc biệt lưu ý nên trộn nhẹ tay không sợi dừa sẽ rất dễ bị đứt gãy (Nguồn: baomoi.com)

Bước 3: Xao dừa (Sên dừa)

Khi đã tiến hành xong bước 2, chúng ta sẽ đem dừa đã ướp đường, sữa xong đi xao(sên). Trong bước này, bạn đặc biệt nên lưu ý hãy sử dụng những loại chảo có lòng đáy sâu, rộng để vừa có thể sên được nhiều dừa mà không lo bị cháy dừa. Cho dừa đã ướp vào chảo, đun cho đến lúc sôi thì lập tức vặn thật nhỏ lửa lại để đường không bị cháy. Lúc này, bạn cũng phải đảo dừa liên tục đến khi dừa gần được thì cho thêm bột vani vào. Đảo liên tục đến lúc thấy đường nhỏ li ti vào từng sợi dừa thì tắt bếp và đổ thành phẩm ra mâm nhôm hoặc khay inox lửa, để nguội.

Liên tục xao dừa và đảo liền tay cho đến khi đường li ti bám vào sợi dừa thì tắt bếp (Nguồn: emvaobep.com)

3. Những lưu ý khi làm mứt dừa

Muốn thực hiện hoàn chỉnh cách làm mứt dừa Tết ngon chuẩn vị theo 3 bước trên, các bạn đặc biệt lưu ý về việc chọn dừa. Nếu bạn đã chọn những trái dừa non thì khi nạo dừa hãy để dày hơn so với dừa bánh tẻ. Và tất nhiên, với dừa non bạn sẽ phải mất thời gian ướp dừa với đường, sữa lâu hơn mới ngấm hẳn được.

3.1. Mẹo làm mứt dừa không bị chảy nước

Cách làm mứt dừa Tết đơn giản tại nhà không bị chảy nước, bạn cần phải chọn dừa bánh tẻ hoặc dừa non. Tuyệt đối không nên chọn những quả dừa đã quá già, cứng và không ngon. Trong trường hợp, mứt dừa bị chảy nước hãy sên, sấy lại hoặc đem phơi nắng cho đến khi dừa khô hẳn. Lưu ý, khi xao(sên) dừa xong cũng có thể dùng quạt để hong khô. Tuy nhiên hãy để dừa lên cao, sạch sẽ và để nơi thoáng mát không sẽ rất dễ bắt bụi.

Để mứt dừa không bị chảy nước, sau khi sên xong bạn nên để mứt thật nguội hoặc dùng quạt hong khô (Nguồn: savouryday.com)

3.2. Cách bảo quản mứt dừa được lâu

Thực hiện đúng cách làm mứt dừa Tết ngon tại nhà là chưa đủ. Muốn giữ mứt dừa được lâu, ngon chuẩn vị bạn cần đặc biệt chú trọng đến khâu bảo quản sản phẩm. Vì thế, ngay khi xao dừa xong, bạn hãy để mứt dừa khô hẳn hoặc mang hong gió từ 1-2 tiếng. Sau khi dừa đã khô hẳn thì bạn cần bảo quản thành phẩm của mình trong túi nilon, túi zip hoặc các loại lọ thủy tinh, hộp đựng có nắp kín để tránh bị gió, gây hỏng. Nếu để mứt dừa trong lọ, cần cho thêm một ít đường xuống đáy lọ để hút ẩm, tránh làm mứt dừa bị chảy nước. Thêm nữa, khi lấy mứt dừa ở trong túi hoặc lọ ra, bạn cần đeo găng tay nilon hoặc dùng xiên để lấy, tránh gây mất vệ sinh.

Hãy bảo quản mứt dừa trong túi nilon, túi zip hoặc lọ thủy tinh, hộp có nắp đậy kín (Nguồn: toplist.vn)

Ngoài mứt dừa, trong ngày Tết bạn hoàn toàn có thể làm mới thực đơn của gia đình với các món ngon đặc sản từ dừa của người Nam Bộ. Đây cũng là một gợi ý hay bởi dừa mang nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Tương tự như câu hỏi ăn bánh trung thu có mập không thì ăn nhiều mứt dừa có sợ béo? Trong dịp Tết nếu ăn quá nhiều mứt dừa sẽ rất dễ tăng cân, lượng đường trong máu dễ tăng cao nhất là với người bị đái tháo đường hay béo phì. Vì thế, bạn hãy cân nhắc không nên ăn nhiều mứt dừa dịp Tết nhé!

Với cách làm mứt dừa Tết ngon vừa chia sẻ hy vọng bạn nắm trong tay công thức làm đúng chuẩn vị nhất. Nếu không có thời gian để tự tay làm mứt dừa tại nhà, bạn cũng có thể tới mua sắm giỏ quà tết tại siêu thị Vinmart thêm phần rực rỡ!