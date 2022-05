Cách phân biệt kẹo Playmore giả với thật giống khác nhau như thế nào

Trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại kẹo Playmore giả ngày càng tinh vi, giống với hàng thật. Vậy làm thế nào để phân biệt được chúng? Hãy cùng Blog Adayroi tìm hiểu cách nhận dạng chuẩn xác nhất qua bài viết sau.



1. Phân biệt kẹo Playmore giả và thật khác nhau như thế nào?

Chỉ cần chú ý tới các chi tiết như bao bì, thương hiệu, mã vạch, bạn có thể dễ dàng phân biết được sự khác nhau giữa kẹo Playmore giả và thật. Trong đó, kẹo Playmore vị dưa dấu thanh mát được ưa chuộng nhất, nhưng cũng là sản phẩm bị làm nhái nhiều nhất của thương hiệu này.

Nên tìm hiểu thật kỹ cách cách phân biệt kẹo Playmore thật giả (Nguồn: adayroi.com)

1.1. Tên thương hiệu

Để lách luật, một số nhãn hàng giả đã bắt chước từ hình thức đến hương vị của dòng kẹo Playmore trứ danh, nhưng trên bao bì ghi tên là Play Candy. Nhìn thoáng qua, bạn có thể nhầm lẫn khi chọn mua. Vì vậy hãy thật cẩn trọng và chú ý thật kỹ bao bì và tên thương hiệu để tránh sử dụng phải hàng giả, hàng nhái bạn nhé.

1.2. Mã vạch

Bạn có thể tải và sử dụng ứng dụng quét mã vạch trên thiết bị di động để kiểm tra xem liệu mình có mua phải kẹo Playmore giả không. Bên cạnh đó, kẹo Playmore chính hãng từ Thái Lan luôn có logo và dãy FDA gồm 13 số được in trên bao bì của mỗi sản phẩm. Bạn có thể tra cứu trên website chính hãng của thương hiệu này tại Thái Lan để so sánh, đối chiếu phần tên hiển thị sản phẩm và nhà sản xuất.

Mã số FDA trên kẹo Playmore thật (Nguồn: facebook.com)

1.3. Xuất xứ công ty

Dù kẹo Playmore giả được in bằng nhiều chữ Thái, có màu sắc, logo và hình dáng tương tự như hàng thật, thậm chí là in địa chỉ của công ty Flower Family Co., LTD tại Bangkok. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, bạn có thể tìm được thông tin xuất xứ Trung Quốc của sản phẩm này này thông qua một dòng chữ rất nhỏ trên nhãn phụ.

2. Cách phân biệt kẹo Playmore giả với Playmore thật

Các loại hương vị kẹo Playmore trên thị trường hiện nay khá đa dạng, đặc trưng với hình thức dễ thương, bắt mắt và hương vị chua ngọt độc đáo, vô cùng kích thích vị giác. Chính bởi sự yêu thích của đông đảo khách hàng khiến cho thị trường hàng nhái ngày càng xuất hiện nhiều. Nhìn chung, về kiểu dáng, màu sắc và bao bì của kẹo thật và giả sẽ tương tự nhau. Nhưng khi nhìn kỹ, bạn sẽ thấy các sản phẩm chính hãng luôn có bao bì sắc nét, màu sắc rõ ràng. Ngoài ra khi so sánh giữa viên kẹo thật và giả, bạn sẽ thấy kẹo thật được sản xuất dạng viên gia công mịn, đều màu, trong khi đó hàng giả có thể méo mó, sần sùi, màu đậm hơn hoặc nhạt hơn, không đều trong từng viên và giữa các viên.

Với các tín đồ của món ăn vặt thú vị này, khi nếm thử, chắc chắn bạn sẽ nhận ra sự khác biệt của dòng kẹo thật và giả. Theo các đánh giá kẹo Playmore thực tế của người dùng thì đây là loại kẹo có hương vị hấp dẫn, thơm ngon, được cả người lớn và trẻ nhỏ yêu thích. Vì vậy nếu chưa từng thưởng thức chúng, bạn cần cẩn trọng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái và có những nhận định sai lệch về sản phẩm này nhé.

Kẹo Playmore thật có vị chua mát, kích thích (Nguồn: adayroi.com)

Hy vọng qua bài viết trên, bạn có thể nhận dạng được kẹo Playmore giả và nói không với dòng sản phẩm này. Để mua các loại kẹo Playmore chính hãng giá tốt, đừng quên ghé qua hệ thống VinMart, VinMart+ hoặc đặt hàng trực tuyến tại Adayroi.com bạn nhé.