Cách sử dụng chảo chống dính bền lâu kèm vệ sinh bảo quản tốt nhất

3.4. Rửa dụng dung dịch rửa chén lành tính an toàn



Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong các gia đình Việt. Với ưu điểm của mình, chảo chống dính có tác dụng chống thức ăn cháy khét, bám dính. Tuy nhiên, để có được điều này bạn phải biết cách sử dụng chảo chống dính chuẩn nhất, dùng bền lâu dưới đây.



1. Cách sử dụng chảo chống dính lần đầu mới mua

1.1. Đun sôi nước

Cách sử dụng chảo chống dính mới mua được bền lâu nhất là khi mới mua về bạn nên vệ sinh chảo sạch sẽ với nước rửa chén để loại bỏ bụi bẩn cũng như mùi khó chịu trong quá trình sản xuất và đóng gói. Sau đó, bạn cho nước bằng ⅔ chảo, không cần cho ngập rồi bỏ lên bếp đun. Bạn chỉ cần đun cho nước bốc hơi lên, không cần phải đun sôi bọt nước. Sau đó tắt bếp rồi đổ nước trong chảo đi. Rửa lại với nước sạch một lần nữa để đảm bảo hơn.

Sử dụng dầu ăn chống bong tróc chảo giúp chảo bền lâu hơn (Nguồn: bepthaison.vn)

1.2. Dùng dầu ăn chống bong tróc chảo

Một mẹo nữa bạn có thể áp dụng đó là sử dụng dầu ăn. Đầu tiên, bạn dùng giấy ăn hoặc khăn mềm để lau cho chảo khô ráo, sạch sẽ. Sau đó bắc chảo lên bếp, vặn mức nước nhỏ nhất.

Tiếp theo, cho dầu ăn vào miếng mút xốp hoặc giấy ăn rồi lau đều lên chảo trong thời gian khoảng 30 giây. Cuối cùng tắt bếp rồi để chảo nguội. Bạn có thể lặp lại các bước lau dầu ăn lên chảo thêm một vài lần để bảo vệ lớp chống dính tốt hơn.

2. Cách dùng chảo chống dính bền lâu

2.1. Đổ dầu vào trước khi chảo nóng

Khi sử dụng các loại chảo nhôm, chảo gang, bạn thường có thói quen cho chảo lên bếp, bật lửa rồi mới cho dầu ăn vào. Tuy nhiên, đối với chảo chống dính bạn lại không nên thực hiện điều này.

Bởi khi lớp chống dính gặp nhiệt độ cao ở điều kiện khô sẽ rất dễ bị bong tróc, vừa làm giảm tuổi thọ của sản phẩm vừa gây nên sự độc hại cho người sử dụng. Chính vì vậy, để đảm bảo bạn nên cho dầu vào chảo trước sau đó mới cho lên bếp nấu.

2.2. Dùng ít dầu mỡ, bơ chiên rán

Đối với những chiếc chảo thông thường bạn cần phải sử dụng một lượng dầu mỡ lớn để ngăn tình trạng thức ăn bị bám dính, chín đều, đặc biệt là khi thực hiện các món chiên rán…

Tuy nhiên, với loại chảo có lớp chống dính thì bạn không cần phải làm điều đó. Công dụng chính của chảo này đúng như cái tên của nó, đó là chống bám dính, cháy khét thức ăn trong quá trình sử dụng ngay cả khi bạn dùng ít dầu mỡ hơn những chiếc chảo thông thường.

Thậm chí, với một số món ăn bạn không cần phải sử dụng dầu mỡ hay các chất khác mà thức ăn vẫn không bị bám dính. Việc sử dụng ít dầu mỡ với chảo chống dính sẽ đảm bảo sức khỏe người dùng, tiết kiệm chi phí mua dầu mỡ và nâng cao tuổi thọ cho sản phẩm.

Đổ dầu vào trước khi chảo nóng (Nguồn: baomoi.vn)

2.3. Nấu ăn ở nhiệt độ thấp, trung bình

Đây là cách dùng chảo chống dính khá quan trọng mà bạn nên lưu ý. Trong một số trường hợp vì không có nhiều thời gian mà người dùng có thói quen sử dụng lửa lớn để thức ăn nhanh chín hơn.

Tuy nhiên có lẽ bạn chưa biết, nhiệt độ cao có thể làm chất chống dính bị phân hủy, qua quá trình nấu nướng các chất độc hại sẽ hòa lẫn cùng thức ăn và gây hại cho sức khỏe người dùng. Hơn nữa hiện nay có nhiều chất liệu chống dính khác nhau như vân đá hoa cương, teflon hay kim cương, ceramic…

Mỗi chất liệu chống dính lại có khả năng chịu nhiệt khác nhau. Chính vì vậy, khi nấu ăn bạn nên nấu ở mức nhiệt thấp đến trung bình để đảm bảo thích hợp với chất liệu chống dính cũng như không gây nên các chất độc hại trong quá trình nấu nướng. Bạn nên điều chỉnh lửa cháy ở vị trí trung tâm của đáy chảo, không nên để cháy lan trên thành chảo.

Nấu ăn bằng chảo nên để nhiệt độ ở mức thấp, trung bình (Nguồn: bizwebmedia.net)

2.4. Tuyệt đối không dùng chảo cho các món nướng, món kho

Thực tế thì có không ít người dùng sử dụng chảo để thực hiện các món khác như món kho, nướng. Tuy nhiên, cách tận dụng này đã vô tình làm chất lượng chảo bị giảm sút đi rất nhiều.

Bởi khi thực hiện các món ăn này bạn cần lượng lửa lớn, thời gian đun nấu lâu dẫn đến nhiệt độ của chảo lên cao, lớp chống dính có thể bị bong tróc vừa giảm tuổi thọ vừa không an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt khi bạn nấu các món kho thì lượng gia vị lớn, muối nhiều có thể phá hủy lớp chống dính làm chảo bị hư hỏng nhanh.

2.5. Dùng dụng cụ nấu ăn làm bằng gỗ

Hiện nay có rất nhiều dụng cụ hỗ trợ nấu ăn tiện lợi với các chất liệu khác nhau như kim loại, gỗ hay nhựa. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên dùng dụng cụ nấu ăn chất liệu gỗ, đặc biệt là khi sử dụng cho chảo chống dính.

Bởi dụng cụ bằng kim loại có thể gây trầy xước cho bề mặt chảo, làm bong lớp chống dính. Còn dụng cụ làm bằng nhựa thì không an toàn đối với sức khỏe khi gặp nhiệt độ cao. Do đó, cách sử dụng chảo chống dính tốt nhất là nên dùng dụng cụ bằng gỗ, vừa chịu được nhiệt độ cao, vừa không làm lớp chống dính bong ra, không chứa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe.

2.6. Không nêm gia vị mặn, chua khi chảo nóng

Khi nấu nướng, tốt nhất bạn nên nêm gia vị khi chảo nguội bởi khi nêm nếm gia vị lúc chảo ở nhiệt độ cao sẽ dẫn đến bề mặt chảo bị rỗ, bong lớp chống dính. Điều này vừa không an toàn với sức khỏe người dùng vừa làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.

Nên sử dụng dụng cụ nấu ăn làm bằng chất liệu gỗ (Nguồn: chiemtaimobile.vn)

3. Cách vệ sinh chảo chống dính

3.1. Chờ chảo nguội mới tiến hành rửa

Trong bất cứ trường hợp nào cũng nên chờ chảo nguội rồi mới rửa để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Nếu muốn chảo nguội nhanh hơn bạn có thể cho nước vào, nhưng tuyệt đối không vệ sinh khi lòng chảo còn nóng, nó có thể gây bong lớp chống dính.

3.2. Sử dụng miếng rửa chén xốp mềm

Miếng rửa chén xốp mềm lau sạch mọi vết bẩn sẽ an toàn với lớp chống dính, không gây trầy xước cho bề mặt chảo. Một số người dùng áp dụng cách làm sạch chảo chống dính bị cháy bằng cách dùng miếng nhôm cọ sát nhưng điều này sẽ làm lớp chống dính bong tróc rất nhanh. Tốt nhất bạn nên ngâm với nước một lúc để lớp thức ăn bị cháy mềm ra, sau đó vệ sinh sẽ dễ dàng hơn.

3.3. Rửa bằng nước ấm

Nếu có thể, bạn hãy vệ sinh chảo với nước ấm. Bởi nước ấm sẽ dễ loại bỏ thức ăn thừa, đặc biệt là thức ăn nhiều dầu mỡ.

3.4. Rửa dụng dung dịch rửa chén lành tính an toàn

Bạn nên sử dụng nước rửa chén chiết xuất thiên nhiên không hóa chất để đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như không gây hư hại đến lớp chống dính. Các chất tẩy rửa mạnh có thể phản ứng làm lớp chống dính bị trầy xước, bong tróc.

Vệ sinh chảo chống dính với miếng xốp mềm (Nguồn: tieudunghiendai.com)

4. Cách bảo quản chảo chống dính

Sau khi vệ sinh chảo sạch sẽ, bạn nên treo ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ẩm mốc, vi khuẩn. Ngoài ra, không nên xếp chồng xoong nồi lên chảo để tránh làm trầy xước lớp chống dính trong mặt chảo cũng như không làm chảo bị móp méo. Khi chảo chống dính có hiện tượng bị hỏng lớp chống dính thì nên thay mới để đảm bảo cho sức khỏe. Thông thường, một chiếc chảo chống dính chất lượng có tuổi thọ tới 3-4 năm tùy thương hiệu.

Trên đây là cách sử dụng chảo chống dính chuẩn nhất, bền lâu nhất. Một trong những điều quan trọng để sở hữu chảo chống dính chất lượng tốt là bạn nên mua ở địa chỉ uy tín, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.

Bạn có thể tham khảo các sản phẩm nhà bếp hỗ trợ nấu ăn đắc lực đến từ nhà cung cấp chính thức ở Saigon-Gpdaily.com. Các sản phẩm ở đây đảm bảo 100% chính hãng, giá ưu đãi hấp dẫn và bạn còn được tích điểm VinID siêu hời. Truy cập để tham khảo và lựa chọn ngay!