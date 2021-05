Cách sử dụng máy xông mũi họng Omron đúng để trị viêm xong hiệu quả

2.4. Các lưu ý an toàn khác



Hiện nay, nhiều gia đình chọn mua máy xông mũi họng sử dụng tại gia bởi sự tiện dụng, chức năng hỗ trợ rất tốt. Trong đó, thiết bị đến từ thương hiệu Omron của Nhật Bản được nhiều người tin dùng. Vì thế, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy xông mũi họng Omron một cách hiệu quả nhất.



1. Cách sử dụng máy xông mũi họng Omron NE-C28

1.1. Cách lắp đặt

Các bộ phận của sản phẩm máy xông mũi họng Omron NE-C28 bao gồm: 1 thân máy chính, mặt nạ xông (cho người lớn và trẻ em), càng xông họng, cốc đựng thuốc và bầu xông, ống xông, 5 miếng lọc dự phòng và bộ nguồn điện. Đầu tiên, bạn lắp một đầu của ống xông vào thân máy và đầu còn lại lắp vào cốc đựng thuốc. Tiếp theo, bạn có thể sử dụng càng xông hoặc dùng mặt nạ lắp vào bầu xông.

Hướng dẫn cách sử dụng máy xông mũi họng Omron (Nguồn: vatgia.com)

1.2. Cách vận hành cơ bản

Để sử dụng máy xông mũi họng Omron đúng cách thì trước khi cắm điện để máy vận hành bạn không nên bật công tắt trước. Sau đó, tháo ống ngậm, nắp trên và van đổi chiều ra khỏi cốc thuốc. Tiếp đến, bạn đổ lượng thuốc theo chỉ định của bác sĩ vào cốc thuốc và lắp các bộ phận trên vào lại như ban đầu. Lưu ý, luôn gắn nắp trên cốc thuốc trong khi sử dụng. Tiếp theo, bật khởi động máy và cho càng xông vào họng rồi hít vào thở ra đều đặn. Trường hợp sử dụng mặt nạ, bạn gắn bộ phận này lên mặt sao cho cả mũi và miệng đều có thể hít được thuốc. Sau cùng, tắt máy sau khi sử dụng.

Cách vận hành cơ bản của máy xông mũi họng Omron NE-C28 (Nguồn: hellobacsi.com)

2. Lưu ý khi dùng máy xông mũi họng Omron NE-C28

2.1. Sử dụng theo chỉ dẫn của hãng sản xuất

Bạn nên tuân theo các chỉ dẫn từ hãng sản xuất thiết bị y tế Omron để sử dụng máy có được kết quả tốt. Đổ thuốc còn dư sau khi dùng và lấy thuốc mới mỗi lần xông mũi họng. Không nên sử dụng nước đổ trực tiếp vào máy xông để sử dụng với mục đích khác nhau. Tránh sử dụng máy ở những nơi có khí gas dễ gây cháy. Không được làm tắc nghẽn khe thông khí hay đặt máy ở những chỗ mà trong khi sử dụng khe thông khí dễ tắc. Không dùng các vật thể như: chăn, khăn,… để che đậy thân máy trong lúc sử dụng.

Nên tuân thủ sử dụng theo chỉ dẫn từ nhà sản xuất (Nguồn: hellobacsi.com)

2.2. Sử dụng đúng liều lượng thuốc chỉ định bác sĩ

Bên cạnh việc hướng dẫn cách sử dụng máy xông mũi họng Omron từ Nhật Bản, thì liều lượng thuốc trong mỗi lần sử dụng là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khi sử dụng máy xông. Bạn nên dùng đúng loại thuốc, liều lượng thuốc cũng như chế độ sử dụng tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Sử dụng lượng thuốc theo chỉ định từ bác sĩ khi dùng máy xông (Nguồn: vneconomy.vn)

2.3. Đảm bảo vệ sinh máy trước và sau sử dụng

Người dùng nên vệ sinh, khử trùng các bộ phận trực tiếp đưa vào miệng hay mặt trước khi tiến hành sử dụng hay không sử dụng máy trong thời gian dài trước đó. Bên cạnh đó, nếu thiết bị được dùng chung cho nhiều người bệnh thì phải vệ sinh và khử trùng kỹ càng từng bộ phận.

2.4. Các lưu ý an toàn khác

Người dùng cần kiểm tra thân máy và bộ phận kèm theo mỗi lần xông để có thể an toàn khi sử dụng. Theo đó, bạn nhìn xem van và miệng vòi nằm bên trong của cốc thuốc hay khe thông khí có bị hư hỏng không. Ngoài ra, thân máy khi xông có tiếng ồn phát ra và có thể rung do bộ phận bơm trong máy hoặc do khí bị nén từ phần phun khí, vậy nên vấn để này hoàn toàn bình thường. Tránh sử dụng ở nơi có nhiệt độ cao mà cụ thể là hơn 40 độ.

Đảm bảo an toàn trong lúc sử dụng máy xông mũi họng (Nguồn: dantri.com.vn)

3. Cách vệ sinh máy xông mũi họng Omron NE-C28

3.1. Cách vệ sinh

Đối với cách vệ sinh máy xông mũi họng Omron thì bạn đọc có thể làm theo 2 cách lần lượt là sử dụng dung dịch khử trùng hoặc phương pháp luộc khử trùng các bộ phận.

Đối với phương pháp sử dụng dung dịch để khử trùng, bạn ngâm từng bộ phận cần vệ sinh trong dung dịch với trong khoảng thời gian cố định, rồi lấy ra và rửa lại bằng nước thật sạch. Sau đó, phơi khô các bộ phận này trong điều kiện tự nhiên và sử dụng theo chỉ dẫn từ nhà sản xuất. Còn với phương pháp luộc khử trùng, bạn luộc sôi các bộ phận khoảng từ 10-15p trong nồi nước, sau đó lấy ra và để khô ráo tự nhiên. Lưu ý cho phương pháp này thì bạn không nên luộc các bộ phận như: mặt nạ xông (người lớn và trẻ em), ống xông, miếng lọc và nắp đậy của bộ lọc.

3.2. Cách bảo quản máy xông mũi

Trước tiên, bạn để ý thấy hơi ẩm còn đọng bên trong ống dẫn khí thì hãy bật công tắc trên thân máy chính để máy có thể đẩy hơi ẩm ra hết bên ngoài, làm ngay điều này để hạn chế điều kiện cho nấm mốc hay vi khuẩn phát triển. Dùng khăn sạch lau khô nếu đầu ngoài của ống dẫn khí có bụi bẩn. Tuyệt đối không sử dụng máy sấy để làm khô các bộ phận sau khi vệ sinh, nên để khô ráo trong không khí tự nhiên. Lưu ý, nếu như bạn thấy miếng lọc đã đổi màu hoặc sử dụng liên tục trong 60 ngày thì nên thay thế miếng lọc dự phòng để đảm bảo vệ sinh.

Bảo quản máy đúng cách để sử dụng được hiệu quả tốt (Nguồn: hellobacsi.com)

Ngoài ra, để tiết kiệm được thời gian và đã có sự tìm hiểu kỹ về sản phẩm thì website Saigon-Gpdaily là nơi uy tín để có thể mua online máy xông mũi họng của các thương hiệu y tế uy tín, giá ưu đãi. Giờ đây, bạn có thể click đặt mua dụng cụ, thiết bị y tế công nghệ tân tiến, chính hãng cực hữu ích từ nhà cung cấp uy tín cùng chính sách bảo hành, tích điểm thẻ thành viên và giao hàng nhanh chóng.

Bài viết là những hướng dẫn cách sử dụng máy xông mũi họng Omron chi tiết, để có thể giúp bạn sử dụng thiết bị y tế một cách hiệu quả và bền lâu theo thời gian. Máy dung khí Omron thiết kế nhỏ gọn, đa dạng chủng loại hiện đang có tại Saigon-Gpdaily với mức giá ưu đãi kèm phần quà thiết thực. Truy cập ngay để biết thêm thông tin chi tiết bạn nhé.