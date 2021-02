Cập nhật bảng giá buffet Sen Tây Hồ mới nhất 2019 tại các chi nhánh

Nhìn chung nếu so sánh bảng giá buffet Sen Tây Hồ với một số nơi khác, có thể thực khách sẽ “choáng” bởi chi phí cao hơn. Nhưng khi đến trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực kinh kỳ nơi đây bạn sẽ thấy giá buffet Sen Tây Hồ hoàn toàn tương xứng với giá trị cùng chất lượng dịch vụ bạn nhận được.



1. Chi phí cho một bữa ăn tại buffet Sen Tây Hồ

Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ Hà Nội

Giờ đón khách : 10 giờ 30 phút – 13 giờ 30 phút và 17 giờ 30 phút – 20 giờ 30 phút

Loại hình: Chuyên tổ chức tiệc, buffet.

Buffet sen hồ tây giá bao nhiêu cụ thể còn phụ thuộc vào khung giờ bạn chọn, thực khách theo độ tuổi. Vào giờ thấp điểm như các buổi trưa của ngày thường từ thứ 2- thứ 6: Trẻ em được áp dụng 160.000đ, người lớn lên đến 230.000đ. Riêng buổi tối hay những ngày cuối tuần giá vé buffet Sen Tây Hồ có sự chênh lệch tăng cao hơn vào khung cao điểm này.

Khu ẩm thực buffet Sen Tây Hồ (Nguồn: sentayho.com.vn)

Bảng giá buffet Sen Tây Hồ chi tiết như sau:

– Người lớn: 230.000 – 420.000 vnđ/người – Giá buffet cho trẻ nhỏ: + Cao dưới 0.9m: Miễn phí + Cao 0.9m – 1.3m: 160.000 – 290.000 vnđ/người + Cao trên 1.3m: Tính 1 vé buffet người lớn (Lưu ý: mức giá trong thực đơn không bao gồm đồ uống)

2. Những yếu tố quyết định chi phí buffet Sen Tây Hồ

Thưởng thức kiến trúc – nghệ thuật

Với những thực khách khó tính, đam mê ẩm thực thì ăn không chỉ đơn thuần là dùng bữa mà còn phải có sự trải nghiệm. Vậy nên họ sẵn sàng chi một khoản để được tận hưởng những món buffet khác nhau.

Không gian cổ điển, sang trọng của buffet Sen Tây Hồ (Nguồn:sentayho.com.vn)

Các thực khách sẽ chấp nhận ngay với bảng giá buffet Sen Tây Hồ nhờ vào sự hài lòng, đã mắt khi chiêm ngưỡng kiến trúc khoáng đạt, yên bình đến kỳ lạ của nơi đây. Đầu tiên bước chân vào, bạn sẽ choáng ngợp bởi quy mô hoành tráng cùng những chi tiết được đầu tư thiết kế kỳ công để đem đến một quang cảnh đẹp mắt nhất. Điểm nhấn trong thiết kế hướng vào cổ điển, tuy nhiên cách trang trí pha trộn thêm chút ngẫu hứng để phá cách, nên chắc chắn thực khách sẽ ngẩn ngơ, xao xuyến bởi vẻ đẹp “thiên biến vạn hóa” tại đây.

Bạn sẽ không rời mắt được bởi sự kết hợp hoàn hảo từ bày trí cây xanh phối cùng ánh sáng. Từ những bức tạo hình Chí Phèo, Thị Nở, hũ nước, cây khế cùng tán quả khổng lồ, những đèn lồng treo sáng, đến các hòn non bộ khác sẽ mang đến “vị ngọt tinh thần” cho bất cứ ai muốn ngắm nhìn. Đặc biệt với các bạn trẻ, những khung cảnh này hoàn toàn hợp lý để check in, có những tấm hình đẹp, thơ mộng để up ảnh hay khoe cùng đám bạn.

Thưởng thức bầu không khí thanh tịnh

Nhiều thực khách khi mới tìm hiểu đã thắc mắc giá vé buffet Sen Tây Hồ có phần nhỉnh hơn nhiều nơi trong khi chúng lại nằm cách xa ven đô. Nhưng chính nhược điểm này lại là lợi thế. Bởi vì nằm xa trung tâm nên dường như Buffet Sen Tây Hồ đã được “an yên, thanh tịnh”. Bước đến không gian lộng gió nơi đây, bạn dường như được gạt bỏ hết tâm tư muộn phiền, lánh xa những ồn ào đô thị để hòa mình vào thiên nhiên, cây xanh. Vậy nên những thực khách yêu ẩm thực Kinh Kỳ Hà Thành hay ngay cả giới trẻ xô bồ, ồn ào cũng mong muốn được đến đây trải nghiệm, để có những phút thanh tịnh, thả hồn cùng thiên nhiên. Cùng với phong cách trang trí thiết kế đậm chất cổ điển nên bầu không khí mang lại đó là hoàn toàn phù hợp.

Thưởng thức thực đơn đầy mĩ vị

Chưa đặt chân đến Sen bạn còn băn khoăn: Buffet sen hồ tây giá bao nhiêu? Nhưng nếu đã dạo bước 1 vòng quanh các bàn tiệc, chắc chắn bạn quên ngay và không còn lăn tăn về giá thành bữa tiệc buffet tại Sen nữa. Bởi bạn sẽ thấy bày ra trước mắt mình cơ man nào là các món ngon vật lạ, từ những món khai vị đến các món chay, mặn, món Bắc, Trung, Nam đủ cả. Lúc này bạn sẽ thấy ẩm thực đúng là cả 1 công trình nghệ thuật, khi các món ăn từ bài trí, đến hương thơm, vị ngon đều chinh phục được bạn.

Buffet Sen Tây Hồ nơi đa dạng, phong phú về ẩm thực (Nguồn: sentayho.com.vn)

Chưa cần đến các món chính, bạn đã đủ đau đầu vì không biết phải chọn khai vị như thế nào, bắt đầu từ đâu, ăn món gì trong thực đơn phong phú đó. Đến khi vào tiệc chính quả là nan giải khi bạn thấy món ăn nào cũng đầy hấp dẫn, đang “mời gọi” mình nhưng chỉ sợ không đủ sức tận hưởng hết tất cả, đành “nếm” mỗi thứ 1 chút, cùng dư âm tuyệt vời của chúng. Bạn sẽ thấy bên này có xôi gà truyền thống, bên kia trứng tôm, tôm hùm đang tỏa hương dụ dẫn, bên này chút bánh khoai, bột lọc, bên kia lại là những cốc flan đầy màu sắc, thi vị chưa kể bạn còn bị thu hút bởi: Gỏi măng tây bắp bò, Bắp đà điểu nướng hỏa tiễn, chả cá, trứng nhồi châu Âu, sushi, vịt tiềm quay Bắc Kinh, nên thật khó khăn lựa chọn, thưởng thức sự thơm ngon này.

3. Bảng giá buffet Hệ thống Sen Hà Nội

3.1 Giá buffet Sen Tây Hồ

Với các món ăn vô cùng phong cùng với những điểm cộng vừa kể trên thì mức giá của buffet Sen Tây Hồ vô cùng hợp lý. Các bạn cũng có thể tìm mua voucher buffet giá ưu đãi mới mỗi ngày trên Saigon-Gpdaily để được thưởng thức hương vị ẩm thực phong phú ngay nhé!

Giá buffet quốc tế (có VAT)

Trưa thứ 2-6: 230k/người lớn, 160k/trẻ em

Tối thứ 2-6: 270k/người lớn, 180k/trẻ em

Trưa thứ 7-CN: 270k/người lớn, 180k/trẻ em

Tối thứ 7-CN: 320k/người lớn, 220k/trẻ em

Giá buffet Hà Nội (có VAT)

Trưa thứ 2-6: 270k/người lớn, 180k/trẻ em

Tối thứ 2-6: 340k/người lớn, 240k/trẻ em

Trưa thứ 7-CN: 320k/người lớn, 220k/trẻ em

Tối thứ 7-CN: 390k/người lớn, 270k/trẻ em

Bảng giá Nhà hàng Buffet Sen Tây Hồ nổi tiếng ở Hà Nội (Nguồn: facebook.com/hethongnhahangsen)

3.2 Giá buffet Sen Lý Thái Tổ

Đây là một nhà hàng khác trong hệ thống buffet Sen. Tuy không có không gian sân vườn rộng rãi như Sen Tây Hồ nhưng khi đến với buffet Sen Lý Thái Tổ, thực khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh thoáng đãng đầy thư thái với chỗ ngồi từ trên cao.

Giá buffet sen Lý Thái Tổ:

Trưa thứ 2-CN: 320k/người lớn, 225k/trẻ em

Tối thứ 2-5: 350k/người lớn, 240k/trẻ em

Tối thứ 6-CN: 450k/người lớn, 315k/trẻ em

Bảng giá buffet Sen Lý Thái Tổ cho các thực khách (Nguồn: facebook.com/hethongnhahangsen)

3.3 Bảng giá buffet Sen Maison

Buffet Sen Maison được xây trong một biệt thự Pháp cổ kính và phục vụ các món ngon có thể làm hài lòng bất cứ vị khách khó tính nào. Đây là một nhà hàng mang đậm hương vị của đất nước Việt Nam với các món đa dạng cả ba miền, bên cạnh đó là văn hóa ẩm thực của châu Âu đầy lôi cuốn khiến bạn ăn mãi không dừng.

Giá buffet Maison Sen

Trưa thứ 2-CN: 320k/người lớn, 225k/trẻ em

Tối thứ 2-5: 350k/người lớn, 240k/trẻ em

Tối thứ 6-CN: 450k/người lớn, 315k/trẻ em

Bảng giá tham khảo của buffet Sen Maison (Nguồn: facebook.com/hethongnhahangsen)

Như vậy qua bài viết này bạn đã thấy được, bảng giá của buffet Sen Tây Hồ không hề cao như ban đầu nghĩ nếu so với giá trị bạn nhận được khi đến đây thưởng thức ẩm thực. Hãy là người am hiểu và biết cách hưởng thụ. Chúc bạn cùng người thân có những trải nghiệm xứng đáng khi tận hưởng tinh hoa ẩm thực tại buffet Sen Tây Hồ!

