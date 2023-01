Chơi Halloween ở đâu Hà Nội? 11 địa điểm kinh dị rùng rợn chất lừ

Halloween là dịp để các bạn trẻ xuống phố. Nhóm của các bạn đã có kế hoạch chơi Halloween ở đâu Hà Nội chưa? Hãy tham khảo những địa điểm dưới đây để hưởng trọn vẹn không khí rộn ràng, ma quái của ngày này nhé!



1. Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã từ lâu đã là điểm đến của các bạn trẻ mỗi mùa trung thu, Halloween và Noel. Con phố này luôn tràn ngập sắc màu và có rất nhiều đồ hóa trang, phụ kiện cho các bạn trẻ thả sức sắm vai. Các mẫu mã tại đây vô cùng đa dạng và cập nhật liên tục, phù hợp với thị hiếu. Phố Hàng Mã luôn đông đúc nhộn nhịp, tràn ngập không khí lễ hội và là điểm check in lung linh, hấp dẫn nhất của các bạn trẻ. Ngoài ra, bạn có thể mua vé đi xe buýt 2 tầng Vietnam Sightseeing để thưởng ngoạn Hà Nội khi vào thu tuyệt đẹp như thế nào nhé.

Phố Hàng Mã mùa Halloween (Nguồn: baomoi.com)

2. Phố Lương Văn Can

Lương Văn Can là con phố liền kề với phố Hàng Mã. Con phố này vốn nổi tiếng về đồ chơi, trong những ngày lễ đặc biệt này, phố Lương Văn Can cũng khoác lên mình một diện mạo cực kỳ thu hút. Phố Lương Văn Can ngày này cũng tràn ngập không khí lễ hội và tấp nập không kém Hàng Mã. Đây cũng là một trong những con phố sở hữu những món đồ ăn sáng thơm ngon, giá bình dân tại Hà Nội. Nếu không biết chơi Halloween ở đâu Hà Nội các bạn hãy đến Lương Văn Can “quẩy” nhé!

Phố Lương Văn Can tấp nập không kém gì Phố Hàng Mã (Nguồn: dangcongsan.vn)

3. Phố Đội Cấn

Đối với các bạn trẻ khu vực Ba Đình, phố Đội Cấn sẽ là địa điểm lý tưởng để các bạn tìm mua những món đồ hóa trang ưng ý. Giá đồ ở đây thường phải chăng hơn rất nhiều những nơi khác, mẫu mã lại đa dạng phong phú nên thường được các bạn trẻ lựa chọn. Thông thường các shop ở đây sẽ trưng bày mẫu mã trước khoảng 2 tuần, các bạn hoàn toàn có đủ thời gian để chuẩn bị để ngày lễ trở nên hoàn hảo nhất.

4. Trung tâm thương mại Vincom

Vincom là một trong những khu trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Mỗi dịp Halloween, Vincom đều có những concept trang trí độc đáo, hoành tráng rất thích hợp để các bạn trẻ lưu lại kỷ niệm. Không gian đẹp cùng sự sẵn có của các loại hình dịch vụ, hàng hóa có sẵn tại đây sẽ đem đến cho bạn những phút giây tuyệt vời.

Không gian tại Vincom là nơi tuyệt vời để mua sắm mùa Halloween (Nguồn: dktcdn.net)

5. Elsa’s House

Elsa’s House vốn là địa chỉ cung cấp đồ dạ hội, phụ kiện, trang sức cho các bé. Đến ngày lễ Halloween, Elsa’s House cũng tràn ngập những món đồ độc đáo và mới lạ, hỗ trợ các mẹ hết sức trong việc chuẩn bị đón lễ. Các bạn có thể xem fanpage của shop những ngày này để lựa trước món đồ phù hợp. Các nhân viên ở đây luôn sẵn sàng tư vấn cách mix đồ và trang điểm cho bé.

6. Hệ thống cửa hàng Gifthaus

Gifthaus là địa chỉ cung cấp nhiều đồ chơi, quà tặng, đồ trang trí và phụ kiện độc đáo nhất ngoài Hà Nội. Các bạn có thể tìm thấy nhiều món đồ duy nhất chỉ có tại nơi đây. Mỗi mùa Halloween, các bạn trẻ vẫn thường xuyên tìm đến Gifthaus để mua sắm đồ cosplay và phụ kiện đặc sắc.

Trưng bày tại hệ thống cửa hàng Gifthaus (Nguồn: vntrip.vn)

7. AEON Mall

Tương tự như Vincom, Aeon Mall Long biên là một địa chỉ vui chơi mua sắm lớn khác ở Hà nội. Nơi đây có nhiều hoạt động, là một trong những địa điểm trang trí Halloween ở Hà Nội hoành tráng nhất. Những mô hình được dựng lên trong ngày lễ tại đây vô cùng bắt mắt và được nhiều bạn trẻ thích thú check in. Các bạn có thể lên kế hoạch vừa ăn uống vừa vui chơi ở nơi đây bảo đảm những phút giây vui vẻ.

8. Công viên nước Hồ Tây

Công viên nước Hồ Tây vẫn luôn là điểm đến hàng năm thu hút các bạn trẻ, khung cảnh ở đây luôn rất ấn tượng mỗi mùa lễ hội. Các hoạt động hóa trang, nhà ma, bói bài tarot, hội chợ ma… đều vô cùng hấp dẫn và gợi trí tò mò của người xem. Tuy nhiên trước khi đến bạn nên tham khảo trước giá vé vào cổng công viên nước Hồ Tây chi tiết nhé.

Trò chơi tàu lượn tại công viên nước Hồ Tây (Nguồn: doanhnhanviet.vn)

9. Công viên Yên Sở

Với diện tích rộng lớn, công viên Yên Sở là một trong những nơi thường xuyên được lựa chọn để tổ chức sự kiện. Ngày Halloween, các hoạt động ở đây gắn liền với chủ đề ma quái, ghê rợn… tạo sự hấp dẫn và tò mò lớn cho những người đến tham dự. Lễ hội hóa trang nơi đây có quy mô không kém những lễ hội ở phương Tây.

10. Hệ thống rạp chiếu phim

Các tựa phim kinh di luôn tràn ngập rạp chiếu trong mỗi dịp Halloween. Các bạn có thể rủ rê đám bạn của mình theo dõi những tác phẩm ma quái. Sự hấp dẫn ở mỗi tình tiết, sự thót tim cùng âm thanh chân thực sẽ cho bạn những phút giây hồi hộp đáng nhớ. Các bạn có thể lên website thống rạp chiếu phim Quốc gia, CGV, BHD… để xem trước giới thiệu của các phim sắp chiếu và lên kế hoạch mua vé xem phim cùng nhóm bạn.

Đến rạp chiếu phim để cùng tận hưởng những bộ phim kinh dị rùng rợn (Nguồn: foody.vn)

11. Cà phê A Phủ

Cà phê A Phủ là quán cà phê nằm trên đường Hàng Bông. Quán cà phê này mang phong cách ma mị, kinh dị và cực kỳ khơi gợi lòng khám phá của các bạn trẻ. Quán có menu hình lệnh bài, cửa quán có một bóng ma đầu đen chấn giữ, rèm cửa làm bằng vải xô trắng, những tấm phim X-Quang sẽ tăng thêm phần khiếp đảm. Bên cạnh hình ảnh, quán cũng đầu tư vào phần hiệu ứng âm thanh để tăng thêm sự u uất của nơi đây. Chơi Halloween ở đâu Hà Nội cũng sẽ không thể so sánh được với không khí nơi đây đâu. Ngoài ra, khi đến Hà Nội vào tiết trời mùa thu se se của tháng 10 thì bạn đừng quên ghé chân tới nhà hàng phở 688 – một trong top 15 quán lẩu bò ngon nhất xứ Hà Thành giá cực rẻ. Chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng ngay cả những vị khách khó tính nhất.

Những gợi ý chơi Halloween ở đâu Hà Nội trên đây có đủ để bạn hài lòng? Nếu sắp xếp được nhiều thời gian, các bạn có thể săn ngay các tour du lịch hấp dẫn quanh Hà Nội với rất nhiều ưu đãi cực sốc trên Adayroi để có nhiều trải nghiệm hơn. Hãy nhớ lên kế hoạch chi tiết và rủ rê nhóm bạn thân tham gia cùng mình nhé!