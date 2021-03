Có bầu uống linh chi được không? Các trường hợp không dùng khi an thai

Nấm linh chi là dược liệu rất tốt cho sức khỏe, giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao khả năng đề kháng, chống mệt mỏi,… và còn nhiều công dụng hơn thế nữa. Tuy nhiên có bầu uống linh chi được không? Nấm linh chi có tốt cho bà bầu? Phụ nữ mang thai sử dụng nấm linh chi cần lưu ý gì?



1. Có bầu uống linh chi được không?

Nấm linh chi là dược liệu quý hiếm được mọi người rất ưa chuộng sử dụng để bồi bổ và bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên cũng giống như những thắc mắc về việc hồng sâm Hàn Quốc cho bé có tốt không thì với phụ nữ mang thai, nấm linh chi có dùng được không vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc.

Phụ nữ mang thai có nên uống linh chi (Nguồn: linhchinonglam.com)

1.1. Uống linh chi khi mang thai có tác dụng gì?

Nấm linh chi chứa hàm lượng các dưỡng chất dinh dưỡng rất tốt với sức khỏe bà bầu, kích thích ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, hạn chế tình trạng mất ngủ kinh niên. Tinh chất trong linh chi giúp mẹ bầu tăng khả năng miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, phòng chống các tác nhân gây hại đến sức khỏe bà bầu.

Sử dụng dụng linh chi trong thời kỳ mang thai sẽ giúp cho bà bầu tăng cường sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, tinh thần phấn chấn, giảm căng thẳng mệt mỏi rất tốt. Ngoài có một cơ thể tốt cho mẹ thì tinh chất có trong linh chi còn rất tốt cho thai nhi, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Linh chi còn rất tốt để cải thiện tình trạng phù nề, tăng cường khả năng tuần hoàn máu, hạn chế tình trạng tê cứng, chuột rút chân tay ở bà bầu rất hiệu quả.

Bên cạnh đó các Acid Ganoderic có trong linh chi còn có tác dụng khử độc, hạn chế ảnh hưởng của các tia bức xạ. Uống linh chi sẽ giúp bà bầu có thể kháng lại các tác nhân gây bệnh, ảnh hưởng tới thai nhi, giúp bà bầu tránh khỏi tình trạng ngộ độc thực phẩm, dị ứng,…

Ngoài ra linh chi còn là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng cao cấp có khả năng làm đẹp cho bà bầu rất tốt, các tinh chất có trong nấm linh chi góp phần giúp làn da của bà bầu luôn láng mịn, ngăn chặn tình trạng sạm da, nám da thường mắc phải ở phụ nữ mang thai. Đặc biệt uống nấm linh chi lợi sữa nên bà bầu không phải lo tình trạng thiếu sữa sau khi sinh.

Nấm linh chi rất tốt cho mẹ và thai nhi (Nguồn:upload.ngonbore.online)

1.2. Những tác dụng không tốt của linh chi

Nấm linh chi chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá giúp bảo vệ và bồi bổ cơ thể tuy nhiên nó vẫn chứa những tác dụng phụ không như mong muốn. Linh chi dạng bột khi sử dụng rất dễ gây ảnh hưởng đến chức năng gan.

Sử dụng linh chi cũng rất dễ khiến người dùng cảm thấy khô miệng, rát họng và cảm thấy ngứa mũi. Một số trường hợp còn có thể bị đau bụng, chảy máu cam và chảy máu.

Một số trường hợp người dùng rượu ngâm linh chi hoặc hít phải bào tử linh chi có thể nên các dị ứng cho cơ thể người dùng.

1.3. Bầu mấy tháng uống được linh chi

Có bầu uống linh chi được không? Phụ nữ mang thai khoảng mấy tháng thì có thể uống nấm linh chi? Nấm linh chi rất tốt cho sức khỏe của bà bầu tuy nhiên nếu dùng nấm linh chi không đúng cách sẽ gây ra những hậu quả không tốt. Nấm linh chi chỉ nên sử dụng cho bầu đang ở giai đoạn giữa thai kỳ, tức khoảng từ tháng thứ 4 đến thứ 7.

Không nên sử dụng nấm linh chi ở giai đoạn đầu và cuối thai kỳ mà thay vào đó hãy sử dụng các loại sữa và vitamin dành riêng cho bà bầu. Nguyên nhân là do phụ nữ ở đầu thai kỳ rất dễ làm tử cung co bóp mạnh, có thể ảnh hưởng thai nhi, và gây ra sảy thai hoặc chảy máu âm đạo. Đối với trường hợp cuối thai kỳ, co bóp tử cung quá mạnh có thể dẫn đến tình trạng sinh non ngoài ý muốn.

Phụ nữ mang thai khi sử dụng linh chi cần tìm hiểu kỹ các tác dụng phụ (Nguồn: baomoi.com)

1.4. Linh chi chống chỉ định cho các trường hợp nào

Nếu ai đó vẫn còn thắc mắc “Có bầu uống linh chi được không?” thì câu trả lời tất nhiên là “có” tuy nhiên nấm linh chi không phải phù hợp với mọi đối tượng và mọi trường hợp.

Nấm linh chi tốt cho hệ tim mạch, giúp huyết áp ổn định tuy nhiên đối với những người huyết áp thấp thì lại không nên sử dụng. Bởi linh chi có tác dụng làm giảm huyết áp, nên đối với những người huyết áp thấp khi sử dụng linh chi sẽ khiến huyết áp xuống quá mức cho phép, dẫn đến đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, hoặc trong phẫu thuật sẽ gây chảy máu mất kiểm soát.

Những người vừa mới phẫu thuật hoặc chuẩn bị phẫu thuật cũng không nên sử dụng nấm linh chi bởi lúc này cơ thể đang cần được ổn định để theo dõi những biến đổi trước khi phẫu thuật.

Những người mắc phải các bệnh rối loạn tiền đình, hay chóng mặt, hoa mắt cũng không nên dùng linh chi, nó sẽ khiến các triệu chứng này trở nên trầm trọng. Ngoài ra những người bị dị ứng với các loại nấm cũng nên cẩn trọng khi sử dụng linh chi.

Nấm linh chi không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể (Nguồn: gudelicoffee.com)

2. Cách sử dụng linh chi cho bà bầu tốt nhất

Uống linh chi có tốt cho bà bầu? Chế biến cách nào thì phát huy công dụng của nấm linh chi nhất? Nấm linh chi rất tốt cho bà bầu và cũng có rất nhiều cách chế biến nấm linh chi để bà bầu có thể sử dụng. Tùy vào nhu cầu sử dụng, sở thích thưởng thức mà các bà bầu có thể lựa chọn phương pháp chế biến phù hợp.

Cũng giống như cách sử dụng cao hồng sâm Hàn Quốc cho trẻ em và người già thì sử dụng linh chi đơn giản nhất mà mẹ bầu có thể áp dụng đó là thái lát đun nước uống. Linh chi rất tốt nên bạn có thể đun để cả nhà cùng uống, nếu gia đình có tầm 10 người thì dùng khoảng 50g linh chi đun với khoảng 1000ml nước, đun nhỏ lửa cho đến chi nào bên trong còn khoảng 800ml thì tắt bếp và chắt lấy nước đầu. Phần bã còn lại có thể tiếp tục đun để lấy nước 2 và nước 3. Sau đó trộn nước của 3 lần đun lại với nhau, đổ vào bình giữ nhiệt để dùng trong ngày.

Ngoài cách thái lát để sắc lấy nước uống thì các mẹ bầu có thể nghiền linh chi thành bột rồi hãm bằng nước sôi cùng một số dược liệu khác thành trà nấm linh chi thơm ngon, bồi bổ sức khỏe. Tuy chế biến linh chi bằng cách này thường khó dùng tuy nhiên nó lại đạt công dụng cao nhất. Nếu bạn không muốn dùng bã linh chi thì có thể dùng túi lọc để hãm lấy nước để uống.

Và cách chế biến cuối cùng mà các mẹ bầu có thể áp dụng để dùng đó là dùng nấm linh chi để chế biến món ăn. Nấm linh chi đem đun lấy nước cốt rồi dùng nước đó để chế biến các món nước như cháo, súp, canh,… những món ăn được nấu từ nấm linh chi này rất tốt cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Trà nấm linh chi mỗi ngày giúp mẹ bầu tăng sức đề kháng (Nguồn: lamdepsuckhoe.com)

Với những chia sẻ trên chắc hẳn mọi người đã biết được đáp án cho câu hỏi “có bầu uống linh chi được không?”. Nấm linh chi là dược liệu quý bổ trợ sức khỏe rất tốt, tất nhiên là đối với cả bà bầu. Phụ nữ khi mang thai nếu đã mua nấm linh chi chất lượng tốt, uy tín nên sử dụng theo đúng hướng dẫn và liều lượng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho cả mẹ và bé.