Có nên mua iPhone 7 32GB không hay lựa chọn 128GB 256GB giá rẻ hơn

2. Lý do không nên dùng iPhone 7 Plus 32GB



Bạn đang quan tâm đến những chiếc điện thoại iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, mỗi phiên bản lại có dung lượng bộ nhớ khác nhau từ 32GB, 128GB, 256GB. Vậy nên lựa chọn loại sản phẩm nào? Có nên mua iPhone 7 Plus 32GB không? Cùng Adayroi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.



1. Có nên mua iPhone 7 Plus không?

Các phiên bản điện thoại thông minh iPhone mới ra mắt gần như không có gì khác nhau về vẻ bên ngoài mà chỉ chênh lệch về bộ nhớ trong của máy. Vẻ ngoài của iPhone 7 Plus gần như khá giống so với 6S và 6. Tuy nhiên đổi lại, nó có hệ thống camera kép ấn tượng, chống nước hiệu quả cùng với đó là cấu hình khủng, pin khủng và nhiều tính năng khác rất nổi bật.

iPhone 7 Plus 32GB

Có nên mua iPhone 7 Plus 32GB không khi đây là sản phẩm của hãng công nghệ nổi tiếng thế giới Apple với cấu hình mạnh, chip xử lý A10 Fusion đem lại tốc độ xử lý nhanh hơn 40% so với chip A9 và 50% so với A8 và đặc biệt chúng tiêu hao rất ít điện năng. Dung lượng RAM là 2GB, chạy hệ điều hành iOS 10 mới nhất và bộ nhớ máy là 32GB.

Nên mua iPhone 7 Plus 32GB hay 128GB (Nguồn:vienthongtuanlinh.net)

Màn hình mà Apple trang bị cho iPhone 7 Plus 32GB là loại màn Retina HD có độ phân giải chuẩn Full HD. Loại màn hình này có khả năng hiển thị gam màu rộng,tốt và sáng hơn đến 25%. iPhone 7 Plus 32GB có kích thước màn hình là 5.5 inch. Ngoài ra, hệ thống loa máy được thay đổi khi sử dụng loa kép cho thanh vòm Stereo cùng tai nghe EarPods. điều này giúp mang lại cho người dùng chất lượng âm thanh tuyệt vời hơn. Jack cắm tai nghe 3.5 mm được thay thế bằng cổng Lightning giúp việc truyền âm thanh tốt hơn.

Với vẻ ngoài sang trọng, iPhone 7 Plus được sử dụng chất liệu kim loại mới chắc chắn, qua quá trình gia công tỉ mỉ, cẩn thận mang đến vẻ ngoài sang trọng và tinh tế hơn cho người sử dụng. Thay đổi sáng giá nhất và đáng phải nói đến nhất đó chính là iPhone 7 Plus 32GB loại bỏ nút Home vật lý thay vào đó là cảm ứng 3D Touch (nhận diện lực ấn của người dùng).

Mặt lưng của máy với hiệu ứng phản chiếu ánh sáng khi thay đổi góc nhìn rất đặc biệt. Hiệu ứng này cũng được áp dụng cho toàn bộ khung máy, từ cạnh trên, cạnh dưới cho đến các nút bấm nên cho cảm giác một thiết bị cực kỳ hoàn thiện. Dãy nhựa ăng-ten bắt sóng được đưa vòng lên trên thay vì cắt ngang ở mặt lưng như trước.

iPhone 7 Plus 128GB

Chiếc iPhone này với thiết kế hoàn thiện hơn cùng với sắc màu nổi bật. iPhone 7 Plus 128GB sử dụng chip A10 Fusion 4 lõi, 64-bit với tốc độ cực nhanh. Hãng Apple công bố con chip này có hiệu năng xử lý cao hơn 40% so với chip A9 và gấp 2 lần so với chip A8. Đặc biệt cao gấp 120 lần so với iPhone đời đầu. Đi cùng đó là sự nâng cấp về bộ nhớ trong, chúng ta sẽ có bộ nhớ trong 128 B ở phiên bản này để thoải mái lưu trữ.

Hai dải ăng-ten được thiết kế lên sát hai cạnh trên dưới, đồng thời bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5 mm. Màn hình rộng 5.5 inch, sáng hơn, độ phân giải 1080×1920 pixels, tấm nền màn hình mới đã được bổ sung thêm 25% độ sáng, đạt mức cao nhất là 625 nits với khả năng tái tạo màu sắc, gam màu rộng hơn và hỗ trợ 3D Touch

iPhone 7 Plus với hệ thống camera kép gồm 2 camera có độ phân giải 12MP cùng 2 khẩu độ khác nhau là f/1.8 và f/2.8. Ngoài ra nó còn được trang bị hệ thống chống rung quang học OIS, hệ thống đèn LED 4 tone màu đem lại hiệu quả ánh sáng cao hơn 50% so với hệ thống 2 tone trước đó. iPhone 7 Plus hỗ trợ Zoom 10x kỹ thuật số và Zoom 2x quang học cho phép zoom mà không giảm chất lượng của ảnh. Khả năng quay phim Ultra HD 4K 60fps cho độ phân giải cực nét là điểm nhấn cho camera của iPhone 7 Plus.

iPhone 7 Plus 32GB và 128GB (Nguồn: nguyenkim.com)

iPhone 7 Plus 256GB

Apple iPhone 7 Plus 256Gb sử dụng dạng Nano-SIM. Màn hình lớn với độ phân giải là 1080 x 1920 pixels, kích thước 5.5 inches. điều đặc biệt nhất phải nói đến đó chính là máy có dụng lượng bộ nhớ trong cao, lên đến 256 GB giúp người dùng thoải mái lưu trữ những thông tin hằng ngày. Con chip A10 kết hợp với bộ nhớ RAM được nâng cấp lên 3GB giúp máy đạt tốc độ xử lý rất nhanh, mượt mà. Chip đồ họa 6 nhân, bộ xử lý 4 nhân 64 bit. Pin chuẩn Li-Ion 2900 mAh battery rất tốt, giúp người dùng yên tâm thoải mái sử dụng máy cả ngày mà không phải lo lắng về việc phải sạc pin giữa chừng.

Độ phân giải của camera trước được nâng cấp lên 7MP với khẩu độ mở lớn f/2.2. Sử dụng công nghệ chụp ông nghệ Retina Flash, Auto HDR hỗ trợ chụp trong điều kiện thiếu sáng. Không những vậy, chiếc siêu phẩm này còn có khả năng chống nước, chống bụi cực tốt

Nhìn chung, không có quá khó khăn như trong việc lựa chọn mua Samsung Galaxy Note 9 hay iPhone X, chọn mua iPhone 7 Plus 32GB hay iPhone 7 Plus 128GB thì về vẻ bề ngoài khá tương đồng. Tuy nhiên bộ nhớ trong của máy khác nhau thì cho người dùng chỉ cần lựa chọn dung lượng phù hợp.

Thời lượng pin iPhone 7 Plus (Nguồn: gsmarena.com)

2. Lý do không nên dùng iPhone 7 Plus 32GB

2.1. Thêm dung lượng giảm giá thành

Hãy thử tính toán cùng nhau để giải quyết bài toán về dung lượng bộ nhớ máy nếu bạn chọn mua iPhone 7 Plus 32GB và 128GB. Sẽ có ba phiên bản lần lượt là 32 GB, 128 GB và 256 GB, và bạn chỉ bỏ ra khoảng 100 USD để có thể thêm bộ nhớ lên 100GB, nếu so sánh giá bán bản 16GB và 64GB tăng gần gấp đôi.

Như vậy, bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền ít hơn nhiều phiên bản 128 GB và 256 GB của iPhone 7 cũng chỉ có giá ngang bằng iPhone 6s bản 64GB và 128GB mà thôi.

Dung lượng nhỏ thì có nên mua iPhone 7 Plus 32GB (Nguồn: vienthonga.vn)

2.2. Không cần nâng cấp dung lượng

Bạn nên nhớ rằng tất cả các dòng máy iPhone dù cũ hay mới thì từ trước đến nay đều không có khe cắm thẻ nhớ. Vì thế bạn nên chọn mua máy có bộ nhớ lớn hơn ngay từ đầu. Nếu mua một chiếc iPhone có bộ nhớ máy lớn hơn thì bộ nhớ trong vẫn thoải mái cho bạn lưu trữ, cũng không cần nâng cấp thiết bị lên iOS 12 để khắc phục tình trạng lỗi hệ thống. Ngoài ra, bạn cũng không phải mất thêm tiền để mua các dịch vụ lưu trữ đám mây.

2.3. Vì iPhone không có khe cắm thẻ nhớ

iPhone 7 Plus có khả năng quay video 4K ở tốc độ 60fps, vậy thế bộ nhớ trong sẽ cần rất nhiều hơn. Vì thế bạn muốn quay một video với thời gian dài hơn thì bộ nhớ trong phải rộng rãi rồi. Chưa kể nếu bạn cài nhiều game, nhiều ứng dụng hoặc thích chụp ảnh nữa…

2.4. Lưu trữ nhiều hơn

Với cùng một mức giá thành nhưng nếu bạn sử dụng các sản phẩm có dung lượng cao hơn thì mức độ lưu trữ của điện thoại cũng cao hơn. Vậy nên tại sao lại không lựa chọn dòng sản phẩm có nhiều dung lượng bộ nhớ hơn.

3. Nếu không mua iPhone 7 Plus 128GB thì nên chọn điện thoại nào

Trong cùng tầm giá của iPhone 7 Plus thì iPhone 8 64Gb có thể là lựa chọn của bạn nếu như bạn không thích loại iPhone 7 Plus 128GB. Đây một chiếc máy đơn giản nhưng vẫn hài hoà trong từng đường nét. Khung kim loại cứng cáp, mặt lưng kính bóng bẩy cùng các góc bo cong mềm mại, một thiết kế không nổi bật nhưng dễ dàng thao tác. Quan trọng hơn cả là bộ nhớ của máy ở dạng có thể chấp nhận được

Theo đánh giá của cá nhân người viết bài nếu bạn đang phân vân chọn mua chọn mua iPhone 7 Plus 32GB hay iPhone 7 Plus 128GB thì bạn nên chọn mua chiếc iPhone 7 Plus 128GB để có thể trải nghiệm nhiều hơn. Cùng với đó bộ nhớ máy cao hơn giúp bạn lưu trữ được nhiều nhất có thể. Ngoài ra, lựa chọn iPhone 7 Plus với màu sắc hợp phong thủy sẽ giúp bạn có được chú dế yêu ưng ý.

Bài viết trên đây đã gửi đến những thông tin chi tiết và đưa ra những nhận định có nên mua iPhone 7 Plus 32GB không. Tham khảo thêm các smartphone ROM khủng đang bán giá ưu đãi trên Adayroi khuyến mãi hàng ngày.