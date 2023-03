Có nên mua iPhone X Lock không hay chọn iPhone 7/8 Plus giá rẻ hơn

3.5. iPhone 6s Plus 32GB

3.4. iPhone 7 Plus 128GB

3.3. iPhone 7 Plus 32G

3.2. iPhone 8 Plus 64GB



iPhone là chiếc điện thoại thông minh được nhiều người tin dùng. Ngoài các sản phẩm iPhone quốc tế còn có iPhone Lock với giá thành rẻ hơn. Theo đó, iPhone X Lock đang được người dùng quan tâm, đắn đo có nên mua iPhone X Lock thay cho iPhone X? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn!



1. Đánh giá có nên mua iPhone X Lock không

1.1. Điện thoại iPhone X Lock là gì?

Trong những năm gần đây, iPhone Lock ngày càng trở nên phổ biến hơn bởi ưu điểm là có giá thành rẻ hơn so với bản quốc tế. Vậy liệu bạn có biết iPhone X Lock là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu.

Nên mua iPhone X Lock không? (Nguồn: youtube.com)

iPhone X tích hợp vô số tính năng ưu việt nổi bật của Apple ra đời với nhiều xuất xứ khác nhau nhưng chủ yếu được chia làm 2 loại là iPhone X Lock và iPhone X quốc tế. Người dùng cũng vì thế mà có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn. Vậy bạn có biết sự khác nhau giữa iPhone X quốc tế và Lock có gì khác biệt không?

Câu trả lời chính là iPhone X Lock thực chất là sự thỏa thuận giữa nhà mạng di động với người dùng. Khi sử dụng iPhone X Lock thì bạn chỉ được phép sử dụng Sim của nhà mạng cung cấp máy. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải sử dụng dịch vụ do nhà mạng đó cung cấp mà không thể thay đổi sang Sim của nhà mạng khác.

Giá thành của một chiếc iPhone X Lock sẽ rẻ hơn đáng kể phù hợp với túi tiền của nhiều người. Hiện nay tại Việt Nam thị trường iPhone X Lock rất sôi động. Đặc biệt các phiên bản iPhone X Lock của Mỹ, Nhật được sử dụng rộng rãi. Cùng với đó là các nhà mạng cung cấp là: Docomo, Sprint, Softbank, AT&T…

Có nên mua iPhone X Lock? (Nguồn: youtube.com)

1.2. Nên hay không nên mua iPhone X Lock

Có nên mua iPhone X Lock không là câu hỏi được đông đảo người ưa chuộng iPhone – siêu phẩm công nghệ nổi tiếng thương hiệu Táo khuyết đặt ra. Nếu như bạn không quá quan tâm đến việc phải sử dụng sim ghép thì việc sở hữu iPhone X Lock với giá rẻ hơn là điều hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên việc sử dụng sim ghép cho iPhone X Lock mới chỉ là phương án tạm thời để bạn đánh lừa máy về việc sử dụng mạng di động của nhà cung cấp máy.

2. Lưu ý những lỗi thường gặp khi mua iPhone X Lock

2.1. Sóng yếu, chập chờn, không có 4G trên iPhone X Lock

Do iPhone X Lock phải sử dụng sim ghép để đánh lừa nhà mạng nên sóng của nhà mạng sẽ yếu hơn so với iPhone X bản quốc tế. Do khuyết điểm chân tiếp xúc không được khít của sim ghép gây nên lỗi đó. Ngoài ra nếu bạn thường xuyên phải di chuyển cũng làm cho sóng trở nên chập chờn. Một lỗi nữa mà iPhone X Lock đang gặp phải là dịch vụ 4G đang bị khóa và không thể sử dụng được. Đây là một trong những nhược điểm lớn nhất ở hầu hết các dòng sản phẩm iPhone Lock mà bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn mua.

Lỗi thường gặp khi mua iPhone X Lock (Nguồn: onewaymobile.vn)

2.2. Dễ hao pin trên iPhone X Lock

Do sự chập chờn cũng như thường xuyên phải tìm sóng của sim ghép khiến cho pin của iPhone X Lock hoạt động liên tục. Chính điều đó dẫn đến việc tiêu hao nhiều năng lượng đòi hỏi máy phải tiêu thụ nhiều pin hơn. Lỗi này cũng là một trong số những nguyên nhân khiến nhiều người đắn đo có nên mua iPhone X Lock?

2.3. Không sử dụng được các mã USSD trên iPhone X Lock

Có lẽ nhiều người chưa biết mã USSD là gì. Nó có thể hiểu là sự tương tác theo thời gian, các nhà mạng sử dụng nó để cung cấp các dịch vụ khuyến mãi. Khuyết điểm của iPhone X Lock là bạn sẽ không nhận được thông báo về các dịch vụ khuyến mãi cũng như việc kiểm tra tài khoản theo cú pháp thông thường là *101#. Điều này khá bất tiện và gây khó chịu cho người sử dụng.

2.4. Cân nhắc kỹ khi nâng cấp phiên bản iOS mới trên iPhone X Lock

Một việc bạn cần lưu ý khi sử dụng iPhone X Lock là việc cập nhập phần mềm mới của ios. Nguyên nhân là do phiên bản ios mới đó có thể không phù hợp với sim ghép của bạn dẫn đến việc mất bản fix lỗi. Đây cũng được coi là một điểm trừ khá lớn vì bản chất của Apple là thường xuyên cập nhật phần mềm. Vậy có nên mua iPhone X Lock không?

2.5. Khó kích hoạt iPhone X Lock khi khởi động lại.

Bạn cần thường xuyên để ý không để điện thoại của bạn bị hết pin hoặc gặp trục trặc gì yêu cầu phải khởi động lại máy. Điều này là do iPhone X Lock khó có thể kích hoạt khi phải khởi động lại. Đây là một lỗi mà người dùng iPhone X Lock cần phải lưu ý hơn cả. Đặc biệt, người dùng iPhone thường sử dụng ứng dụng iCloud cần lưu ý cách xóa iCloud trên iPhone, Macbook vẫn bảo mật thông tin cá nhân và tận dụng tính năng ưu việt để check vị trí định vị iPhone bị mất bằng iCloud.

3. Gợi ý 5 mẫu điện thoại thay cho iPhone X Lock trong tầm giá 12 – 20 triệu

3.1. iPhone 8 64GB

Với thiết kế sang trọng nhưng không kém phần thời trang, iPhone 8 64GB hiện nay có giá khoảng 18 triệu đồng. iPhone 8 64G sử dụng Ram 2G cùng với chip A11 Bionic đảm bảo tốc độ xử lý cực nhanh. Ngoài ra sản phẩm có thêm tính năng chống nước rất tiện lợi cho người sử dụng.

iPhone 8 64GB thiết kế sang trọng, thời trang (Nguồn: nguyenkim.com)

3.2. iPhone 8 Plus 64GB

Là sản phẩm được ra đời cùng thời điểm với iPhone X. iPhone 8 Plus 64G có thiết kế sang trọng cùng với 2 mặt kính hoàn hảo. Sản phẩm chạy trên hệ điều hành iOS 11 cùng Chipset A11 Bionic 64 có 6 nhân. Sản phẩm là một sự lựa chọn hoàn hảo thay cho iPhone X Lock.

iPhone 8 Plus 64G sở hữu 2 mặt kính hoàn hảo (Nguồn: nguoivietonhat.com)

3.3. iPhone 7 Plus 32G

Với thiết kế giống như các đời iPhone trước đó như iPhone 5, iPhone 6. Tuy nhiên iPhone 7 Plus 32G được nâng cấp cũng như cải tiến hơn rất nhiều. Sản phẩm sử dụng chip Apple A10 4 nhân,camera kép thần thánh cùng màn hình retina thần thánh. Đây đảm bảo là một sự lựa chọn phù hợp cho những ai không muốn sử dụng iPhone X Lock.

iPhone 7 Plus 32G màn hình, camera thần thánh (Nguồn: 24hstore.vn)

3.4. iPhone 7 Plus 128GB

iPhone 7 Plus 128GB có mức giá chênh lệch không đáng kể so với iPhone 7 Plus 32G và vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống. Với dung lượng lớn lên đến 128G giúp bạn có thể thỏa sức chơi game, lưu trữ dữ liệu mà không cần phải lo lắng.

iPhone 7 Plus 128GB thỏa sức chơi game, lướt mạng (Nguồn: tingiasoc.com)

3.5. iPhone 6s Plus 32GB

Hiện nay trên thị trường iPhone 6S Plus 32GB có giá 12 triệu đồng. Sản phẩm có thiết kế nguyên khối hoàn hảo cùng với sự tinh xảo và thời thượng. Nếu bạn không có yêu cầu quá cao thì đây là sự thay thế khá phù hợp cho iPhone X Lock. iPhone 6s Plus 32GB có cảm ứng 3D touch độc đáo cùng với dung lượng pin cao là điểm cộng cho sản phẩm này.

iPhone 6s Plus 32GB là lựa chọn đáng để cân nhắc thay vì mua iPhone X Lock (Nguồn: c.76.my)

Trên đây là bài đánh giá của Blog Adayroi về việc có nên mua iPhone X Lock? Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có được lựa chọn sáng suốt, phù hợp về việc mua iPhone X phiên bản chuẩn Quốc tế hay Lock. Hoặc có rất nhiều sản phẩm khác thay thế là những điện thoại thông minh Vsmart đa năng, thiết kế đẹp, bảo hành 18 tháng mà các bạn có thể tham khảo, cân nhắc mua nhé!