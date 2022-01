Có nên mua máy lọc nước Kangaroo KG108VTU không, giá bán, cách lắp

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, nhiều người đã chọn mua máy lọc nước để sử dụng giữa bối cảnh nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm trọng. Trong đó, vấn đề có nên mua máy lọc nước Kangaroo KG108VTU hay không trở thành mối băn khoăn của nhiều người giữa muôn vàn thương hiệu xuất hiện hiện nay.



1. Có nên mua máy lọc nước Kangaroo KG108VTU?

1.1. Xuất xứ máy lọc nước Kangaroo của nước nào?

Chắc hẳn, cái tên Kangaroo khiến nhiều người nhầm tưởng thương hiệu này đến từ xứ sở chuột túi nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Máy lọc nước Kangaroo được thành lập vào năm 2003, có trụ sở chính tại Hà Nội, chuyên cung cấp các mặt hàng đồ gia dụng, vật dụng nhà bếp, thiết bị năng lượng. Sản phẩm máy lọc nước của thương hiệu Việt này đã đánh dấu bước đột phá vào năm 2012, khi nhận được chứng nhận của Bộ Y tế về khả năng loại bỏ amip ăn não người. Không những thế, đây cũng là cái tên 3 năm liên tiếp lọt vào top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam (2010 – 2012), đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt (2013).

Máy lọc nước Kangaroo thương hiệu Việt (Nguồn: kangaroo.asia)

1.2. Công nghệ lọc nước hiện đại

Máy lọc nước hãng Kangaroo uy tín được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, mọi khâu quy trình đều có sự giám sát của các chuyên gia trong ngành. Do đó, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe, giúp bạn an tâm hơn khi dùng mỗi ngày. Sản phẩm Kangaroo KG108VTU được trang bị công nghệ màng lọc R.O Filmtec có tác dụng lọc nhanh, lọc sạch cặn bẩn, vi khuẩn, cho ra nguồn nước đầu ra dồi dào, tinh khiết. Ngoài ra, 9 lõi lọc nước được gắn trong máy giúp loại bỏ tạp chất gây hại nhưng vẫn giữ nguyên khoáng chất cần thiết và độ ngọt tự nhiên.

1.3. Độ bền sản phẩm cao

Vỏ máy lọc nước chất lượng, hữu ích này được cấu tạo từ tôn phủ tĩnh điện, có khả năng chống oxy hóa cao, chịu được va đập mạnh. Chính vì vậy, chúng có thể bảo vệ tốt cho lõi lọc và các thiết bị bên trong, tuổi thọ được kéo dài theo thời gian.

1.4. Tiết kiệm chi phí

Thay vì tốn tiền mua nước khoáng đóng chai hoặc mất thời gian đun sôi nước để dùng cho sinh hoạt, việc dùng nước trực tiếp tại máy lọc nước Kangaroo KG108VTU đa tính năng tiết kiệm hơn rất nhiều lần kể cả thời gian lẫn chi phí. Mặt khác, tận dụng nguồn nước thải từ thiết bị để sử dụng trong công việc lau nhà, tưới cây tránh lãng phí, thân thiện với môi trường.

1.5. Có khả năng diệt khuẩn và tạo khoáng

Nhờ các tầng lọc với những chức năng khác nhau, máy lọc nước KG108VTU cực thích hợp trong việc diệt khuẩn, loại bỏ tạp chất độc hại có trong nguồn nước và tạo khoáng hữu ích cho cơ thể. Trong số đó, màng lọc R.O Filmtec độc quyền từ Mỹ là nổi trội hơn cả làm cho nước tinh khiết hơn, mọi loại tạp chất rắn, kim loại nặng, siêu vi khuẩn,… đều bị tiêu diệt đến 99,9%. Đây là một trong những lý do quan trọng nhất để bạn có câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi: có nên mua máy lọc nước Kangaroo KG108VTU không?

Máy lọc Kangaroo có kiểu dáng nhỏ gọn, nhiều tính năng hữu ích (Nguồn: tgdd.vn)

2. Hướng dẫn lắp đặt máy lọc nước Kangaroo KG108VTU

2.1. Chọn vị trí lắp đặt

Đây là bước đầu tiên trong cẩm nang hướng dẫn lắp đặt máy lọc nước Kangaroo KG108VTU đòi hỏi bạn cần quan tâm. Lưu ý chọn khu vực gần nguồn nước, ổ cắm điện để thuận lợi hơn trong hoạt động loại bỏ nước thải. Tuyệt đối không để máy ở nơi chịu ánh nắng mặt trời trực tiếp, có nhiệt độ cao, hay gần tủ lạnh, điều hòa. Ngoài ra, do ống nước cần được đặt cố định, không di chuyển nên hãy chọn vị trí nào thuận lợi nhất, thuận lợi bảo trì, bảo dưỡng.

2.2. Các bước lắp đặt máy lọc nước

Bước 1: Tiến hành lắp màng RO

Bước 2: Lắp các lõi cơ bản. Xoay van tháo lõi lọc, sau đó lắp đặt lõi lọc mới, vặn chặt.

Bước 3: Lắp vòi nước

Bước 4: Lắp bình chứa

Bước 5: Lắp đường nước thải

Bước 6: Lắp đường đầu vào cho máy

Bước 7: Rửa máy trước khi dùng đến trong nước.

Ngoài ra, nếu trong quá trình sử dụng máy có những vấn đề trục trặc, bạn cũng có thể tham khảo 8 lỗi thường gặp và cách sửa máy lọc nước Kangaroo này nhé!

Chọn vị trí lắp đặt máy lọc nước ở phía dưới bồn rửa (Nguồn: locnuockangaroo.com.vn)

3. Mua máy lọc nước Kangaroo KG108VTU ở đâu tốt?

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng đang ngày càng tăng cao, thị trường tung ra rất nhiều loại máy lọc nước khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng để tránh trường hợp mua nhầm hàng giả, hàng nhái, vừa không có hiệu quả tốt, vừa tiền mất, tật mang.

Lời khuyên dành cho bạn đó là ghé mua các địa chỉ uy tín lâu năm, các siêu thị điện máy lớn hoặc đặt hàng online tại trang website đáng tin cậy như Saigon-Gpdaily. Tại đó, bạn sẽ có thể thoải mái chọn sản phẩm máy lọc mình ưng ý, đi kèm với đó là phụ kiện máy lọc nước chất lượng, hậu mãi hấp dẫn.

Bài viết trên đây chắc hẳn đã giải đáp chi tiết cho bạn những thắc mắc có nên mua máy lọc nước Kangaroo KG108VTU hay không, những ưu – nhược điểm của sản phẩm và kinh nghiệm lắp đặt, chọn lựa. Nhanh tay lựa thiết bị đồ điện gia dụng chất lượng, giá cả ưu đãi tại Saigon-Gpdaily ngay nào các người tiêu dùng thông thái!