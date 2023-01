Cơn gò tử cung là gì, phân loại, dấu hiệu thật giả cách nhau bao lâu

3.2. Cơn gò tử cung sinh non



1. Cơn gò tử cung là gì?

Hiện nay, vẫn có rất nhiều các sản phụ vẫn chưa hiểu rõ được các cơn gò tử cung là gì. Các cơn gò cứng bụng hay còn được gọi là cơn gò tử cung thường sẽ xuất hiện trong những giai đoạn 2 tháng cuối của thai kỳ. Trong một số trường hợp khác, sản phụ sẽ có thể cảm nhận được các cơn gò tử cung sớm từ tuần thứ 12. Những cơn gò tử cung sẽ khiến các phần cơ bắp vùng tử cung bị thắt chặt lại hoặc làm căng cứng vùng bụng bầu. Cơn gò tử cung hầu hết sẽ chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây, xuất hiện từ 1 tới 2 lần trong vòng 1 tiếng hoặc 1 ngày. Tuy nhiên trong một số trường hợp có mức độ nghiêm trọng, các cơn gò tử cung sẽ có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 10 – 60 phút kèm theo những biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sự an toàn của cả mẹ và thai nhi trong bụng.

2. Cơn gò tử cung có nguy hiểm không?

Hầu hết không phải cơn gò tử cung nào cũng được đánh giá là nguy hiểm như gây ra tình trạng sinh non, sảy thai hay chuyển dạ sớm. Sẽ có những dạng cơn gò chỉ ảnh hưởng đến thể trạng sức khỏe và tinh thần của sản phụ, chỉ cần nghỉ ngơi và tránh hoạt động mạnh là sẽ tình trạng này sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu các cơn gò tử cung kèm theo các dấu hiệu như tiêu chảy, chảy máu âm đạo hay bị vỡ ối, sản phụ cần đến ngay các trung tâm y tế và đăng ký các gói khám thai sản uy tín, an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Sản phụ hãy tham khảo top 5 bệnh viện khám thai hàng đầu tại Việt Nam có cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tân tiến và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm để đảm bảo sự an toàn cho mẹ và con.

3. Phân biệt 3 kiểu gò tử cung mẹ bầu nên lưu ý

Các cơn gò tử cung được phân biệt rõ ràng ra 3 dạng là cơn gò tử cung sinh lý, cơn gò tử cung sinh non và cơn gò tử cung khi chuyển dạ. Mỗi một dạng cơn gò tử cung sẽ lại có những đặc điểm khác nhau về mặt tần suất xảy ra, mức độ gây đau cho sản phụ hay những biến chứng nhận biết đi kèm:

3.1. Cơn gò tử cung sinh lý

Đây là những cơn gò thường xuất hiện không cố định thời gian trong ngày và có thể diễn ra từ 1-2 lần trong vòng 60 phút hoặc vài ngày. Nguyên nhân gây cơn gò tử cung dạng này là do sản phụ bị mất nước, mệt mỏi và đi lại quá nhiều. Những cơn gò tử cung sinh lý này diễn ra sẽ giúp phần tử cung và cơ thể của sản phụ có thể được “tập luyện” trước cho quá trình sinh nở. Sản phụ chỉ cần thay đổi tư thế, nghỉ ngơi thường xuyên và tránh làm việc nặng thì những cơn gò tử cung sinh lý sẽ biến mất.

3.2. Cơn gò tử cung sinh non

Các cơn gò này sẽ xảy ra ở khoảng thời gian ở tuần thứ 37 trong thai kỳ và có thể là một trong những dấu hiệu của biến chứng sinh nó. Những cơn gò tử cung sinh non sẽ diễn ra trong khoảng từ 10 tới 12 phút hoặc trong những trường hợp nặng là trong hơn 60 phút. Đối với những sản phụ đa thai, hút thuốc lá, bị nhiễm trùng, thiếu cân, béo phì, căng thẳng hay không chăm sóc thai đúng cách sẽ rất dễ mắc phải tình trạng này. Sản phụ sẽ cảm thấy bị đau âm ỉ ở vùng tử cung, áp lực ở bụng hoặc khung xương chậu, bị chuột rút và co thắt. Nếu các mẹ bầu phát hiện ra cơ thể xuất hiện những cơn gò tử cung sinh non cần phải ngay lập tức đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời, nhất là nếu như kèm theo các biến chứng như vỡ ối, tiêu chảy hoặc chảy máu âm đạo.

3.3. Cơn gò tử cung khi chuyển dạ

Không giống những các cơn gò tử cung sinh lý, những cơn gò tử cung chuyển dạ sẽ có cường độ cao tăng dần về khoảng cách và thời gian diễn ra. Nhưng theo đánh giá chung thì những cơn gò chuyển dạ được chia làm 2 giai đoạn (Giai đoạn chuyển dạ sắp sinh và giai đoạn chuyển dạ thật sự) và đều có tác dụng giúp cổ tử cung của sản phụ mở rộng.

Ở giai đoạn chuyển dạ sắp sinh thai phụ sẽ thường có cảm giác bị căng chặt ở bụng dưới và tử cung trong vòng từ 30 tới 90 giây, sau đó sẽ tự động tăng dần mức độ về cường độ cũng như khoảng cách và đặc biệt có cơn gò nhưng cổ tử cung chưa mở. Sản phụ sẽ bị dịch rỉ thành tia hoặc dòng lớn hay chất nhầy hồng chảy ra từ phần âm đạo khi bước vào giai đoạn đầu. Ở giai đoạn sau chuyển dạ thật sự, những cơn gò tử cung sẽ xảy ra thường xuyên và đau hơn so với các cơn gò giai đoạn đầu. Ban đầu phần cổ tử cung của sản phụ sẽ được mở rộng từ 4 – 10cm kèm theo các cơn gò để chuẩn bị cho thai nhi chào đời. Các mẹ bầu sẽ có thể cảm nhận dễ dàng những cơn gò giai đoạn chuyển dạ thật sự từ phần bụng kéo về sau lưng và kèm theo hiện tượng chuột rút ở chân. Đến khi phần cổ tử cung đã mở rộng được khoảng từ 7 – 10cm, các cơn gò sẽ được kéo dài ra từ 60 – 90, cách nhau 30 – 120 giây. Ngoài ra, sản phụ mắc các cơn gò tử cung khi chuyển dạ sẽ có những biểu hiện kèm theo như ớn lạnh hoặc nóng ran người, nôn ói, ợ hơi, xì hơi hoặc đầy hơi.

3.4. Cơn gò tử cung giả là gì? Dấu hiệu nhận biết

Hầu hết, các sản phụ đều bị nhầm lẫn giữa các cơn gò chuyển dạ giả và cơn gò tử cung là gì. Theo các nghiên cứu của những chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới, những cơn gò tử cung sinh lý chính là những cơn gò tử cung giả. Các dấu hiệu cơn chuyển dạ giả sẽ thường xuất hiện bất chợt trong ngày và ở tam cá nguyệt thứ 3 trong chu kỳ của thai kỳ. Các cơn gò tử cung giả này thường xuất hiện khi sản phụ bị mất nước, mệt mỏi hoặc phải đi đứng quá nhiều. Sản phụ có thể nhận biết các dấu hiệu cơn chuyển dạ giả này nếu xuất hiện những cơn gò diễn ra từ 1 tới 2 lần trong một giờ hoặc vài ngày, không có tần suất hay chu kỳ cố định. Đồng thời các cơn tử cung nếu dừng lại bất chợt khi sản phụ thay đổi tư thế thì cũng là những cơn gò giả. Khi gặp các cơn gò chuyển dạ giả, sản phụ không nên quá lo lắng bởi chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, tránh hoạt động mạnh là chúng sẽ tự biến mất mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Sẽ có rất nhiều sản phụ thắc mắc thời gian chuyển dạ giả và thật cách nhau bao lâu thì Blog Adayroi xin được giải đáp rằng sẽ diễn ra trong vòng từ 1 – 2 tuần.

4. Khi nào nên đi khám bác sĩ vì những cơn gò tử cung?

Các sản phụ cần nên đăng ký các gói khám sức khỏe kiểm tra tình trạng hoặc đăng ký khám chuyên khoa thai sản trọn gói ngay nếu có những dấu hiệu chuyển dạ thực sự kèm những cơn gò tử cung. Ngay cả trong trường hợp không chắc chắn, sản phụ hãy nên cẩn trọng và thực hiện thăm khám để bác sĩ nhận định chính xác các cơn gò tử cung là gì và tình trạng của thai nhi ra sao. Đặc biệt trong những trường hợp các cơn gò tử cung có kèm theo những cơn đau bụng quặn thắt hoặc chảy dịch ở âm đạo sản phụ, cần nhanh chóng tới thăm khám tại những trung tâm y tế kịp thời.

Hy vọng rằng với những thông tin trên mà Blog Adayroi đã đưa tới thì quý độc giả đã hiểu rõ hơn các cơn gò tử cung là gì, dấu hiệu nhận biết ra sao và cơn gò tử cung xuất hiện khi nào. Nếu cơ thể sản phụ xuất hiện các cơn gò tử cung thì đừng nên chủ quan mà hãy ngay lập tức tới các cơ sở y tế uy tín hàng đầu tại Việt Nam để được thăm khám và kết luận chính xác thể trạng của cả mẹ và thai nhi.