Đa u tủy xương có chữa được không? Cách điều trị bệnh hiệu quả nhất

Đa u tủy xương có chữa được không là câu hỏi của rất nhiều bệnh nhân đang mắc chứng bệnh này cũng như thân nhân. Phác đồ điều trị căn bệnh này như thế nào, thời gian sống của người bệnh là bao lâu. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này nhé!



1. Mắc bệnh đa u tủy xương có chữa được không

1.1. Nguyên nhân gây đa u tủy xương

Trước khi đến với câu hỏi đa u tủy xương có chữa được không hãy cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây ra bệnh lý này. Đa u tủy xương có thể gây ra do các nguyên nhân không xác định, rất khó để chẩn đoán lý do người bệnh mắc đa u tủy xương. Tuy nhiên trên thực tế và các nghiên cứu y khoa, bệnh lý này có thể sinh ra do các cơ chế và yếu tố ảnh hưởng sau đây:

Nguyên nhân gây nên bệnh đa u tủy xương chưa được xác định rõ ràng Nguồn: demedbook.com)

1.1.1. Sự tiếp xúc với hóa chất độc hại

Cơ thể khi tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hại như thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm tóc, sơn, tia xạ, phóng xạ,… sẽ có tỷ lệ mắc đa u tủy xương cao hơn so với người bình thường. Các chất này ngấm vào cơ thể qua da, không khí, nước uống hoặc thực phẩm dẫn đến các bệnh nguy hiểm như ung thư máu, suy thận cấp hay ảnh hưởng thần kinh.

Các đối tượng thường xuyên làm các công việc liên quan đến hóa chất như thợ làm tóc, thợ sơn, nông dân, nhà khoa học,… dễ mắc đa u tuỷ xương hơn. Ngoài ra người đã từng điều trị bệnh ung thư bằng hóa trị/xạ trị cũng dễ mắc đa u tủy hơn so với các đối tượng khác. Do đó những người làm việc trong môi trường này cần thường xuyên đi khám sức khỏe tổng quát để kiểm tra tình trạng cơ thể và có những điều trị kịp thời.

1.1.2. Đột biến gen

Các trường hợp bệnh nhân đột biến gen cũng dễ mắc đa u tủy xương hơn. Các gen đột biến thường yếu và dễ tổn thương hơn, chúng cũng dễ bị tác động từ các loại vi khuẩn vi rút dẫn đến viêm nhiễm hay các hoạt động bất thường.

1.1.3. Di truyền

Các nghiên cứu khoa học trước đây cho rằng đa u tủy xương là căn bệnh không di truyền. Tuy nhiên trên thực tế và các nghiên cứu mới đây của y khoa, bệnh lý này có thể gây ra do nguyên nhân gen di truyền. Có rất nhiều bệnh nhân được phát hiện mắc đa u tủy xương có người thân đã từng mắc bệnh này.

Tuy không phải trường hợp nào mắc đa u tủy xương cũng di truyền sang thế hệ sau, nhưng đây cũng có thể xem là một yếu tố tác nhân gây nên bệnh lý này ở một số trường hợp. Trong trường hợp bạn có người thân có tiền sử mắc đa u tủy xương thì nên tiến hành thăm khám tổng quát hoặc khám chuyên khoa chuyên sâu, chẩn đoán chính xác, cho kết quả điều trị khả quan.

1.1.4. Nhiễm virus

Các loại virus có thể tấn công cơ thể chúng ta bất cứ khi nào. Chúng không chỉ tạo ra các tổn thương hay các triệu chứng sốt cao hay cảm cúm thông thường mà còn có thể gây ra các căn bệnh nguy hiểm. Một trong những căn bệnh nguy hiểm đó chính là đa u tủy xương.

1.1.5. Nhiễm tia xạ

Trường hợp người bệnh trong quá trình điều trị bệnh đa u tủy xương bằng phương pháp xạ trị và hóa trị cũng dễ nhiễm tia xạ và mắc bệnh lý này. Các tia xạ và hóa chất không chị tiêu diệt các tế bào ung thư chúng còn phá hủy các tế bào gốc bình thường khác. Chính vì vậy bệnh nhân ung thư cần được chăm sóc sức khỏe sau khi điều trị hóa trị/xạ trị.

Đa u tủy xương có thể do các cơ chế tác động (Nguồn: genvita.vn)

1.2. Mắc bệnh đa u tủy xương có chữa được không

Đa u tủy xương có chữa được không là câu hỏi của rất nhiều người. Đa u tủy xương là một căn bệnh hết sức nguy hiểm, tốc độ phát triển nhanh và có thể biến chứng thành nhiều căn bệnh nan y khác: Suy thận cấp, ung thư tủy xương, ung thư máu,…

Đa u tủy xương có chữa được không? Đa u tủy xương gần như không thể chữa khỏi hoàn toàn. Cách điều trị bệnh đa u tủy xương cũng như phương pháp chăm sóc chỉ có thể giúp người bệnh kéo dài thời gian sống lâu hơn. Việc chẩn đoán đa u tủy xương cũng như điều trị là vô cùng khó khăn và tốn kém. Chính vì vậy bạn nên mua các gói tầm soát ung thư kiểm tra sức khỏe để bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình.

2. Phác đồ điều trị bệnh đa u tủy xương

2.1. Theo dõi bệnh nhân

Bệnh nhân đa u tủy xương cần được quan tâm chăm sóc và theo dõi thường xuyên để phát hiện kịp thời các triệu chứng, biểu hiện và dấu hiệu của ung thư tủy xương. Cùng với các bác sĩ gia đình bệnh nhân cũng cần chú ý ở bên cạnh trò chuyện và động viên bệnh nhân. Quá trình này sẽ kéo dài, vất vả và tốn kém vì thế tốt nhất người nhà nên đăng ký các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà giúp tiết kiệm chi phí, giá ưu đãi.

Các phương pháp điều trị đa u tủy xương (Nguồn: baomoi.com)

2.2. Điều trị bằng hóa chất

Cách trị bệnh đa u tủy xương bằng hóa chất cho bệnh nhân đa u tủy xương chính là phương pháp sử dụng hóa trị và xạ trị để tiêu diệt các tế bào ung thư tủy xương trong cơ thể. Hóa trị chính là phương pháp điều trị bằng hóa chất được tiêm vào tĩnh mạch của người bệnh. Đối với xạ trị sẽ sử dụng các tia năng lượng X và tia phóng xạ để loại bỏ các tế bào ung thư.

Sau quá trình này người bệnh thường mệt mỏi và mất sức, người nhà cần bổ sung các dưỡng chất để người bệnh phục hồi thể trạng. Điều trị bằng hóa chất sẽ kéo dài vài lần với khoảng cách thời gian khác nhau. Trong quá trình hóa trị/xạ trị cùng với các tế bào ung thư các tế bào gốc cũng sẽ bị tiêu diệt. Chính vì vậy sau quá trình này người bệnh cần được ghép tế bào gốc để có thể sống tiếp.

2.3. Ghép tủy

Đa u tủy xương có chữa được không? – Đa u tủy xương vẫn có thể chữa khỏi hoàn toàn nhờ ghép tủy sống tạo máu và tủy mới. Ghép tủy hay ghép tế bào gốc từ tủy xương là phương pháp tiên tiến hiện đại và mang lại kết quả điều trị bệnh đa u tủy xương tối ưu nhất.

Sau quá trình điều trị hóa chất nếu bệnh nhân có đủ sức khỏe và tìm được tủy tương thích sẽ được tiến hành ghép tủy. Sau quá trình này tế bào tủy xương gốc được ghép sẽ tạo máu mới nuôi cơ thể. Bệnh nhân cũng có thể điều trị khỏi đa u tủy xương nhờ phương pháp ghép tủy sống.

Đa u tủy xương vẫn có thể chữa khỏi hoàn toàn nhờ ghép tủy sống tạo máu và tủy mới (Nguồn: alobacsi.vn)

2.4. Phối hợp với điều trị

2.4.1. Tập thể dục phù hợp

Tùy theo từng thể trạng và mức độ bệnh của người bệnh mà bác sĩ và người nhà có thể cho bệnh nhân tập các bài tập thể dục phù hợp. Thường xuyên để người bệnh hít thở không khí trong lành, đi dạo vừa tốt cho cơ thể vừa tạo tâm lý thoải mái cùng tinh thần lạc quan.

Bệnh nhân có thể tập luyện các bài tập đơn giản, vận động nhẹ nhàng như đi bộ, ngồi thiền, tập hít thở. Ngoài ra các bài tập cho tinh thần cũng hỗ trợ đắc lực vào quá trình điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh nhân đa u tủy xương.

2.4.2. Ăn uống đầy đủ chất

Đa u tủy xương có chữa được không? Đa u tủy xương có thể chữa được hay kéo dài sự sống nhờ việc chăm sóc tốt từ bản thân người bệnh và người nhà bệnh nhân. Đa u tủy xương gây thiếu máu, tăng canxi trong máu, suy thận cấp,… Bệnh nhân cần được bổ sung các thực phẩm giàu sắt, bổ máu trong các bữa ăn hằng ngày.

Trong và sau quá trình điều trị hóa chất bệnh nhân sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng cũng như sức lực. Cần được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất như chất đạm, protein từ thịt, cá, trứng, sữa,… Cũng như các loại vitamin, khoáng chất, acid amin từ rau củ quả xanh tươi, dinh dưỡng như bông cải, ngũ cốc, bột nghệ,…

Ngoài ra bệnh nhân cũng không được sử dụng các loại thực phẩm chứa hàm lượng tinh bột cao như cơm trắng, bánh mì, mì tôm,… Không ăn các thức ăn chiên, xào, nướng nhiều dầu mỡ, không ăn đồ ăn cay nóng. Uống nhiều nước và ăn các thức ăn mềm, ở dạng lỏng hoặc cháo, súp.

2.4.3. Đảm bảo ngủ đủ giấc

Bệnh nhân đa u tủy xương cũng như ung thư tủy xương thường rất khó ngủ do các cơn đau hay tâm lý ảnh hưởng. Tuy nhiên giấc ngủ là vô cùng quan trọng với sức khỏe và phục hồi thể trạng. Chính vì vậy người bệnh cần ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, không thức quá khuya, không suy nghĩ nhiều hay lạm dụng thuốc ngủ liều cao. Nếu không ngủ được hãy thử qua các thực phẩm giúp giấc ngủ ngon và sâu để đảm bảo sức khỏe cho quá trình điều trị.

Đa u tủy xương có thể chữa được hay kéo dài sự sống nhờ việc chăm sóc tốt từ bản thân người bệnh và người nhà bệnh nhân (Nguồn: genvita.vn)

Blog Saigon-Gpdaily đã trả lời câu hỏi bệnh đa u tủy xương có chữa được không đến bạn qua bài viết trên đây. Đa u tủy xương có thể điều trị nhờ phát hiện kịp thời cũng như sử dụng các phác đồ điều trị bệnh đa u tủy xương phù hợp.