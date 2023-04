Đánh giá 14 loại sữa cho bé 10 tháng tuổi tăng cân chóng lớn

BIOMIL Plus 2



Trên thị trường sữa hiện nay có rất nhiều loại sữa cho trẻ 10 tháng tuổi để mẹ thông thái có thể lựa chọn. Và bài viết dưới đây sẽ chúng ta cùng đi tìm hiểu và các loại sữa cho bé 10 tháng tuổi tốt nhất nhé!



1. Chế độ dinh dưỡng cho bé 10 tháng tuổi

1.1 Bé 10 tháng tuổi cần gì?

Ăn uống: Trong 1 ngày, bé cần thức ăn dạng rắn 3 lần, xen kẽ là các bữa sữa mẹ hoặc sữa công thức. Bên cạnh đó, các bà mẹ cũng đừng quên bổ sung dầu ăn giúp hấp thu tốt vitamin… Bởi đến giai đoạn này, các bé sẽ ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau và có thể tham gia tích cực hơn trong giờ ăn bằng cách tự ăn và tự uống.

Ngủ: Trong quỹ thời gian 24 giờ, các bé sẽ cần khoảng 14 tiếng để ngủ, bao gồm cả ngủ ban đêm và ngủ trưa. Thông thường, các bé sẽ ngủ trưa hai lần một ngày, vào buổi sáng và buổi chiều. Các hoạt động khác: Các bé sẽ cần thời gian để chơi và tương tác với các bạn cùng trang lứa. Ngoài mối quan hệ xã hội này, trẻ sẽ tiếp tục phát triển các kỹ năng mới như ngôn ngữ và khéo léo hơn khi sử dụng sức mạnh của cơ thể để hoàn thiện các kỹ năng vận động của mình.

Sau khi nắm được những nhu cầu của trẻ, bạn hãy tiến hành lập ra chế độ dinh dưỡng cho bé thật cụ thể. Có như vậy, bạn sẽ kịp thời điều chỉnh nếu cân nặng và chiều cao của bé vượt chuẩn hoặc dưới chuẩn.

1.2 Chế độ dinh dưỡng cho bé 10 tháng tuổi

Với những bé 10 tháng tuổi, khi đã quen với các thức ăn như gạo, rau và thịt, bạn cần thay đổi các món ăn và cho bé tập với các thức ăn mới: sữa chua và sữa nguyên kem, sữa cho bé 10 tháng tuổi pho mát cứng: Muenster, cheddar và pho mát Thụy Sĩ, đậu hũ, nui, bún, phở, các loại đậu và đậu.

Một chế độ dinh dưỡng hoàn hảo cho bé 10 tháng tuổi không thể thiếu các thực phẩm bổ sung, vì thế các bà mẹ nên mua sẵn sữa bột dinh dưỡng chất lượng thơm ngon với những dưỡng chất quan trọng giúp bé phát triển cân bằng về cả thể chất và trí não. Chính vì đóng vai trò hỗ trợ nên chúng không thể thay thế hoàn toàn cho sữa mẹ hay sữa công thức.

Muốn bé chấp nhận các thực phẩm bổ sung mới, bạn nên để bé làm quen với mỗi thực phẩm ít nhất 4 ngày.

Nên cho bé thử món mới từ ít đến nhiều và tránh ép ăn đúng với lượng dùng của các món quen thuộc ngay trong lần đầu làm quen.

Mặc dù các thức ăn dặm rất giàu dinh dưỡng và quan trọng nhưng trong giai đoạn phát triển này của bé, tuy nhiên sữa mẹ hay sữa cho bé 10 tháng tuổi vẫn là nguồn dinh dưỡng chính.

2. Bé 10 tháng tuổi có nên uống sữa tươi?

Như chúng ta đã biết sữa mẹ được coi là nguồn dinh dưỡng thức ăn vô cùng quý giá đối trẻ trong 2 năm đầu đời. Khi trẻ được 06 tháng tuổi, mẹ cũng nên tham khảo và cho con ăn thêm sữa ngoài để cung cấp thêm nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ. Một trong số đó là sản phẩm sữa tươi. Sữa tươi là sữa được lấy trực tiếp từ bò sữa, không bổ sung thêm bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác, ngoài công đoạn thanh trùng hoặc tiệt trùng. Sữa hoàn toàn không có chất bảo quản, nhờ các công đoạn diệt khuẩn nên vẫn có thể bảo quản được trong một thời gian nhất định, theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trên thị trường, sữa tươi thường được đóng gói trong các hộp giấy, tiện cất giữ và vận chuyển. Do đó, sữa tươi giúp bé phát triển thể chất, trí não, là sản phẩm bổ sung cần thiết bên cạnh sữa mẹ.

3. Phân loại sữa nên dùng cho bé 10 tháng tuổi

Nhóm sữa không có đường lactose

Nếu bé nhà bạn dạ dày yếu, hay bị đầy hơi hoặc đi ngoài lỏng, đó là dấu hiệu của việc nhạy cảm với đường lactose. Khi đó, bạn nên sử dụng sữa không có đường lactose cho bé. Nhóm sữa này gồm 2 loại chính:

Gốc động vật: Enfalac Lactose Free, Dumex lactose-free, Similac Lactose Free…

Gốc thực vật: Prosobee, Nursoy, Isomil…

Sữa thủy phân

Với những trẻ dị ứng sữa bò thì sữa thủy phân sẽ là sản phẩm thay thế thích hợp. Thành phần của loại sữa này không chứa protein sữa bò và đường lactose. Chính vì thế nên rất dễ tiêu hóa cho với những bé bị rối loạn tiêu hóa.

Sữa dành cho trẻ 10 tháng tuổi bị trào ngược dạ dày thực quản

Đối với những bé bị trào ngược dạ dày thực quản, bé sẽ có những biểu hiện như nôn trớ, khó chịu… Khi đó các bà mẹ có thể chọn những loại sữa công thức có bổ sung tinh bột gạo hay những chất có đặc tính giúp bé giảm nôn trớ nhằm ngăn táo bón cho bé.

Nhóm sữa không có chất béo

Với những bé không muốn tăng cân, bị tiểu đường hay kém hấp thu các chất béo, mẹ có thể sử dụng sữa này cho bé. Ngoài ra, sữa thuộc nhóm này còn có thể giúp cung cấp thêm nhiều canxi cho bé, giúp bé tăng trưởng chiều cao một cách vượt trội.

4. Top 17 loại sữa cho bé 10 tháng tuổi tốt nhất hiện nay

Sữa Aptamil HAPre 2

Sữa nào tốt cho bé 10 tháng tuổi? Sữa bột Aptamil 2 ProNutra (*800gr) Dành cho trẻ từ từ 6-12 tháng tuổi, được bổ sung men tiêu hóa, giúp bé hấp thụ tốt hơn. Đặc biệt, sữa giúp phát triển chiều cao cho bé. Sữa dành cho trẻ từ từ 6-12 tháng tuổi, được bổ sung men tiêu hóa, giúp bé hấp thụ tốt hơn. Đặc biệt, sữa giúp phát triển chiều cao cho bé. Tuy hơi khó tan khi pha sữa nội địa Đức Aptamil rất ngậy và thơm ngon. Giá tham khảo: 575.000 VNĐ.

Sữa Aptamil HAPre 2 (Nguồn: suabottot.com)

Sữa Similac số 2

Sữa Similac IQ HMO số 2 dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi. Trong giai đoạn này óc tò mò của bé, cùng với sự phát triển các kỹ năng như bò, trườn, những bước đi chập chững, hay những kỹ năng đã từng thực tập, giờ đây đang dần được hoàn thiện.

Như vậy bé không những hoàn thiện phát triển não bộ mà còn phát triển các kỹ năng vận động, cảm xúc, giao tiếp. Qua đó bạn phải cung cấp dưỡng chất đầy đủ nhằm đáp ứng cho sự phát triển tại thời điểm này và cho giai đoạn phát triển về sau của trẻ. Sữa Similac IQ số 2 được sản xuất theo công thức cải tiến, trong đó có thành phần 2′-FL HMO. Đây là 1 Prebiotic tự nhiên trong sữa mẹ giúp trẻ tăng cường sức khỏe miễn dịch đường ruột và cơ thể. Giá tham khảo: 510.000 VNĐ.

BIOMIL Plus 2

Sữa sinh học BIOMIL Plus 2 400g được biết đến như một sản phẩm thiên nhiên trao tặng những giá trị dinh dưỡng to lớn cho con trẻ. Với sữa sinh học BIOMIL Plus 2, trẻ sẽ được cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn trong sạch, tự nhiên và giúp trẻ hấp thu đầy đủ các dưỡng chất có trong sữa. Giá tham khảo: 515.000 VNĐ.

Sữa Glico số 0

Glico Icreo số 0 nội địa Nhật cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi là sản phẩm có giá trị cao nhất (Theo báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Intage Nhật Bản tháng 3/2017), được các mẹ Nhật tin dùng nhất (Giải thưởng Mother Selection Japan 2015) và là sự lựa chọn của hơn 900 bệnh viện tại đất nước Mặt trời mọc. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Kaibaracho, tỉnh Hyogo, Nhật Bản – nơi không chịu ảnh hưởng của chất phóng xạ, có thành phần và mùi vị tự nhiên. Vì lẽ đó nên Glico nằm trong danh sách 6 loại sữa tăng cân cho bé tốt nhất thị trường hiện nay. Glico số 0 đặc biệt dành riêng cho bé giai đoạn đầu đời, khi hệ tiêu hóa của bé còn non nớt, giúp phòng chống bệnh táo bón hay tiêu chảy thường gặp ở các bé trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, hàm lượng axit béo Palmitic và 5 loại Nucleotides vượt trội cho bé hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phát triển não bộ tinh anh. Giá tham khảo: 595.000 VNĐ.

Sữa Glico số 0 (Nguồn: hangnhatikid.com)

Sữa Green Meadows

Sữa nào tốt cho bé 10 tháng tuổi? Sữa Green Meadows step 2 cho trẻ 6 – 12 tháng giúp cơ thể bé có sự phát triển vượt bậc về cân nặng, chiều cao cũng như trí tuệ trong những giai đoạn đầu cuộc đời. Sữa Green Meadows step 2 giúp bổ sung một hàm lượng lớn DHA & ARA, axit alpha linolenic, axit linoleic đóng góp một phần không nhỏ trong việc hoàn thiện não bộ của bé, giúp bé phát triển trí tuệ, thị giác. Ngoài ra, sữa Green Meadows còn bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu: vi lượng đồng, kali, mangan, kẽm, chất chuyển thể sữa lexitin từ đậu nành. Giá tham khảo: 525.000 VNĐ.

Sữa bột cho bé Frisolac Gold 2

Từ 6 tháng, bé của bạn có thể bắt đầu những bước đầu tiên vào thế giới xung quanh. Sữa bột Frisolac Gold 2 cung cấp cho bé các dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa cũng như cung cấp prebiotics và probiotics giúp đường ruột của bé khỏe mạnh. Ngoài ra, Frisolac Gold 2 cũng giúp cân bằng các dưỡng chất như DHA và AA cho sự phát triển não bộ, và chất chống oxy hóa như Vitamin A, Vitamin E và Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, sữa cũng giúp cân bằng các dưỡng chất như DHA và AA cho sự phát triển não bộ, và chất chống oxy hóa như Vitamin A, Vitamin E và Vitamin C đối với sức khỏe miễn dịch. Quy trình LockNutri của Nutifood giúp bảo vệ đạm sữa không bị biến chất trong suốt quá trình sản xuất, giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu hơn. Sữa đã được kiểm nghiệm an toàn, không chứa các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Giá tham khảo: 475.000 VNĐ.

Sữa bột Similac IQ số 2

Sữa Similac IQ HMO số 2 lon 400g cho trẻ 6-12 tháng tuổi. Bé bước vào tháng thứ 6 cũng là giai đoạn trẻ ăn dặm đầy đủ các nhóm thực phẩm sẽ giúp bé đầy đủ năng lượng. Giai đoạn này bé không những hoàn thiện phát triển trí não mà còn phát triển các kỹ năng vận động, cảm xúc, giao tiếp. Dưỡng chất đầy đủ từ ăn dặm cũng như từ sữa bột công thức sẽ đáp ứng cho sự phát triển của bé yêu giai đoạn này. Giá tham khảo: 250.000 VNĐ.

Sữa Similac IQ HMO số 2 (Nguồn: suachobeyeu.vn)

Sữa Nutrient Kid 1

Nguyên liệu sản xuất sữa Nutrient Kid: nhập khẩu chính thức từ các Châu Âu như Hoa Kỳ, NewZealand, Pháp, Đức nhưng dựa theo công thức hoàn toàn khác biệt từ Singapore. Sau quá trình kiểm nghiệm, được hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm công nhận, người dùng tin tưởng. Hiện nay sản phẩm của thương hiệu sữa nhập khẩu châu Âu Eneright được phân phối rộng khắp trên toàn thế giới. Với nguồn dinh dưỡng phù hợp để có bé phát triển toàn diện nhất sữa Nutrient Kid đang được mọi người quan tâm bởi nguồn gốc xuất xứ cũng như địa chỉ phân phối sữa uy tín. Giá tham khảo: 350.000 VNĐ.

Sữa KidTalent

Sữa KidTalent được sản xuất đạt tiêu chuẩn theo công thức của Viện dinh dưỡng quốc gia. KidTalent sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Theo các nghiên cứu về sữa cho bé 10 tháng tuổi, 1 cốc Sữa KidTalent bao gồm một nguồn năng lượng dồi dào cùng rất nhiều các dưỡng chất cần thiết khác, giúp cho bé tăng trưởng và phát triển một cách toàn diện, tăng cường hệ miễn dịch và phát triển trí não cho bé. Giá tham khảo: 440.000 VNĐ.

Sữa NAN (Nga) số 2

Dòng sữa Nan Nga nói chung và Sữa Nan Nga số 2 nói riêng, là sản phẩm có ưu điểm vượt trội với đánh giá là dòng sữa mát cực kỳ có lợi cho đường tiêu hóa và nâng cao khả năng miễn dịch của bé. Với vị ngọt nhẹ mẹ sẽ không lo lượng đường cao khi cho bé sử dụng. Khi sử dụng Sữa Nan Nga số 2 mẹ đặc biệt xua tan được nỗi lo táo bón cho con trẻ. Giá tham khảo: 420.000 VNĐ.

Sữa NAN (Nga) số 2 (Nguồn: vuakhuyenmai.net)

Sữa dành cho bé Physiolac 2

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi: PHYSIOLAC RELAIS 2 chính hãng dành cho bé từ 6-12 tháng trở lên được nhập khẩu trực tiếp nguyên hộp từ Pháp giúp thay thế bữa ăn phụ, bổ sung cho chế độ ăn thiếu đạm và vi chất dinh dưỡng, hỗ trợ sự phát triển các tố chất và sức khỏe của trẻ. Giá tham khảo: 460.000 VNĐ.

Sữa bột Frisolac Gold 2

Sữa Friso sáng chế theo công thức cải tiến, là thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn từ 6 – 12 tháng. Sản phẩm là sự kết hợp tối ưu giữa Synbiotics (Probiotics BB-12® & L.casei 431® và Prebiotics GOS và FOS) giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Ngoài những dưỡng chất thiết yếu cho chế độ dinh dưỡng cân bằng, Friso Gold 2 còn cung cấp các dưỡng chất quan trọng sau, hỗ trợ cho sự phát triển cả về thể chất và trí não cho trẻ như Taurine, Nucleotides Selen, DHA, AA, SA. Giá tham khảo: 500.000 VNĐ.

Sữa bột Frisolac Gold 2 (Nguồn: pipe.tikicdn.com)

Sữa Nutrient Kid 2

Sữa Premium Nutrient Kid 2 giàu các vitamin, khoáng chất và các vi chất dinh dưỡng khác Bổ sung rất nhiều vitamin : vitamin nhóm B (B1, B2, B5, B6, B12), vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin K và acid folic khoáng chất đa lượng rất quan trọng đối với cơ thể: canxi, phốt pho, khoáng chất vi lượng cần thiết phù hợp với những giai đoạn phát triển của trẻ: magie, kẽm, sắt. Palatinose, taurine, choline tốt cho não bộ và hệ thần kinh thị giác. Sữa non giàu chất kháng thể IgG, IgA, IgE, IgF. Giá tham khảo: 350.000 VNĐ.

Sữa KidTalent

Sau thành công của sản phẩm Sữa Kidtalent cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, Công ty Eneright tiếp tục cho ra mắt. Sữa Kidtalent Starter được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến từ nhà sản xuất Eneright với nhiều ưu điểm nổi trội. Được cải tiến từ sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là dinh dưỡng giúp trẻ phát triển cân nặng chiều cao tốt sữa Kidtalent Starter còn giúp trẻ ngủ ngon, cải thiện hệ miễn dịch, tiêu hóa tốt và phát triển trí não thị giác bổ máu. Sữa Kidtalent Starter có nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand, công thức và công nghệ tiên tiến được chứng nhận của Bộ y tế Việt Nam, giúp bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Giá tham khảo: 440.000 VNĐ.

Sữa KidTalent (Nguồn: suabottot.com)

Trên đây là những kiến thức về sữa cho bé 10 tháng tuổi, và tổng hợp top 17 loại sữa tốt cho các bé trong giai đoạn này mà mẹ có thể tham khảo để có thể thông thái chọn mua sản phẩm sữa chính hãng, chất lượng, an toàn cho bé yêu nhà mình phù hợp nhất!